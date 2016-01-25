[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



Свободная касса

Вчера в Норильске открыли продажу авиабилетов по субсидированным тарифам.



Билеты продаются на период вылета вплоть до 30 марта 2019 года, сообщили в агентстве «Норильск–ТАВС». Купить их могут граждане РФ в возрасте до 22 лет включительно, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица, сопровождающие детей–инвалидов с детства II и III группы. К этим категориям горожан, которые и раньше пользовались субсидированными тарифами, добавилась новая категория — многодетные семьи. Для покупки билетов им необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Субсидированные тарифы предоставляются на следующие направления: Норильск — Москва — Норильск — 4300 руб.; Норильск — Санкт–Петербург — Норильск — 4300 руб.; Норильск — Сочи — Норильск — 6800 руб.; Норильск — Минеральные Воды — Норильск — 6800 руб.; Норильск — Ростов–на–Дону — Норильск — 5000 руб.; Норильск — Екатеринбург — Норильск — 3000 руб.; Норильск — Уфа — Норильск — 3500 руб.; Норильск — Новосибирск — Норильск — 2500 руб.; Норильск — Краснодар — Норильск — 5500 руб. Тарифы указаны за полет в одну сторону, без учета сборов. Норма провоза багажа на один билет — 10 кг. Детям от двух до 12 лет предоставляется скидка в размере 25% от тарифа. Полеты выполняет авиакомпания NordStar. Напомним, 16 ноября этого года вступило в силу Постановление правительства РФ 14.11.2018 № 1372, которым утверждены новые правила предоставления субсидирования авиаперевозок. Отныне они будут круглогодичными. Раньше по субсидированным билетам можно было летать с 1 марта по 1 декабря. Кроме сроков предоставления льготных билетов на авиаперевозки расширена и география полетов — в два раза. Если раньше для жителей Сибири и Дальнего Востока было утверждено 73 направления, по которым предлагались спецтарифы, то теперь их будет 152. В частности, для норильчан предложено 12 направлений. По девяти из них и начались продажи. Правда, пока только на рейсы зимнего расписания. По трем направлениям — в Анапу, Геленджик и Симферополь — субсидированные билеты еще не продаются, так как прямых рейсов из Норильска в эти города нет. Стоит отметить, что с учетом расширения временных границ субсидирования полетов и с тем, что некоторые компании уже начали выполнять субсидированные перевозки, на исполнение постановления Росавиации дополнительно будет направлено 300 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей уже выделено распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарные поступления в размере 400 миллионов рублей позволят выставить на продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов по всей России.

Алла Шуняева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Билеты продаются на период вылета вплоть до 30 марта 2019 года, сообщили в агентстве «Норильск–ТАВС». Купить их могут граждане РФ в возрасте до 22 лет включительно, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица, сопровождающие детей–инвалидов с детства II и III группы. К этим категориям горожан, которые и раньше пользовались субсидированными тарифами, добавилась новая категория — многодетные семьи. Для покупки билетов им необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















