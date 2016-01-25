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[Индекс номера 196 (14.12.2018)]

 Коммунальная проза 
Сумма изменений

В Жилищный кодекс внесены значительные изменения.

Теперь в кодексе законодательно закреплена процедура возврата жильцам аварийных домов денег, выплаченных ими в фонд капитального ремонта, разъясняют в норильской прокуратуре. Правда, из общей суммы будут удержаны средства на снос этого дома, ранее оказанные услуги и работы по капремонту. Деньги распределяются между собственниками помещений пропорционально размеру уплаченных ими взносов.
Интересно и то, что за счет средств фонда капитального ремонта будет производиться не только ремонт или замена лифтового оборудования и шахт лифтов, но и модернизация лифтов, ремонт лифтовых машинных и блочных помещений в многоквартирном доме. Эти работы могут быть предусмотрены в приоритетном порядке региональной программой капитального ремонта без решения общего собрания собственников многоквартирных домов.
Кстати, изменениями, внесенными в статью 46 Жилищного кодекса, снижено количество голосов собственников, необходимых для наделения совета дома полномочиями по принятию решения о текущем ремонте общего имущества. Необходимое количество голосов снижено с «не менее двух третей голосов» до «более чем пятидесяти процентов голосов».
И еще одно новшество: с 1 января 2021 года для получения субсидий по оплате жилищно–коммунальных услуг гражданам не нужно будет доказывать отсутствие у них задолженности по ЖКУ. Отказать гражданину в предоставлении субсидии чиновники смогут только при наличии у него непогашенной задолженности по ЖКУ, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом. При этом информацию о наличии такой задолженности региональный орган исполнительной власти будет получать из государственной информационной системы жилищно–коммунального хозяйства. Сами субсидии гражданам предоставляются путем перечисления средств организации, которой вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

Подготовила Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
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