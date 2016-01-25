[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



Жилконтора

Если у вас нету дома...

Муниципальные квартиры в коммерческий наём теперь будут предоставлять только тем гражданам, у кого нет другого жилья.



Этот вопрос депутаты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. В 2012 году, чтобы сократить количество пустующего жилья, муниципалитет принял решение о выделении квартир в коммерческий наём всем желающим, вне зависимости от того, есть ли у них другое жилье в собственности или найме. Сейчас ситуация изменилась: большинство пустующих норильских квартир, находящихся в муниципальной собственности, заселено. А спрос на коммерческий наём жилья остаётся высоким, в том числе среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация города в связи с этим намерена прекратить предоставление квартир по коммерческому найму гражданам, если у них и членов их семей на территории Норильска есть жилье в собственности (в том числе в долевой) или по договорам найма. Исключение будет сделано только для горожан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жилье по–прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на ремонт возмещению не подлежат. Жилье по коммерческому найму нельзя обменять или приватизировать. В случаях несоблюдения условий договора найма — при задолженности по оплате за наём или за услуги ЖКХ, при использовании жилого помещения не по назначению, нарушении прав и интересов соседей — он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения. Депутаты поддержали новое «Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск». Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот вопрос депутаты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. В 2012 году, чтобы сократить количество пустующего жилья, муниципалитет принял решение о выделении квартир в коммерческий наём всем желающим, вне зависимости от того, есть ли у них другое жилье в собственности или найме. Сейчас ситуация изменилась: большинство пустующих норильских квартир, находящихся в муниципальной собственности, заселено. А спрос на коммерческий наём жилья остаётся высоким, в том числе среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация города в связи с этим намерена прекратить предоставление квартир по коммерческому найму гражданам, если у них и членов их семей на территории Норильска есть жилье в собственности (в том числе в долевой) или по договорам найма. Исключение будет сделано только для горожан, находящихся в трудной жизненной ситуации.В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жилье по–прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на ремонт возмещению не подлежат. Жилье по коммерческому найму нельзя обменять или приватизировать. В случаях несоблюдения условий договора найма — при задолженности по оплате за наём или за услуги ЖКХ, при использовании жилого помещения не по назначению, нарушении прав и интересов соседей — он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения.Депутаты поддержали новое «Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск». Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.

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