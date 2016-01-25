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[Индекс номера 196 (14.12.2018)]

 Жилконтора 
Если у вас нету дома...

Муниципальные квартиры в коммерческий наём теперь будут предоставлять только тем гражданам, у кого нет другого жилья.

Этот вопрос депутаты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. В 2012 году, чтобы сократить количество пустующего жилья, муниципалитет принял решение о выделении квартир в коммерческий наём всем желающим, вне зависимости от того, есть ли у них другое жилье в собственности или найме. Сейчас ситуация изменилась: большинство пустующих норильских квартир, находящихся в муниципальной собственности, заселено. А спрос на коммерческий наём жилья остаётся высоким, в том числе среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация города в связи с этим намерена прекратить предоставление квартир по коммерческому найму гражданам, если у них и членов их семей на территории Норильска есть жилье в собственности (в том числе в долевой) или по договорам найма. Исключение будет сделано только для горожан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жилье по–прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на ремонт возмещению не подлежат. Жилье по коммерческому найму нельзя обменять или приватизировать. В случаях несоблюдения условий договора найма — при задолженности по оплате за наём или за услуги ЖКХ, при использовании жилого помещения не по назначению, нарушении прав и интересов соседей — он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения.
Депутаты поддержали новое «Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск». Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.

Светлана Гунина
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