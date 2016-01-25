[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



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Время демократии

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме».



1990 В этом году в Норильском промышленном районе создали комитет по переходу к рынку, возвели первое религиозное строение — часовню, активно работал филиал Всесоюзного добровольного историко–просветительского общества «Мемориал», и все больше нарастал интерес к политике. Профессия: политик Председатель горисполкома Юрий Смолов с норильчанами Политика стала занятием профессиональным — это было очевидным после выборов первого «демократического» состава Совета народных депутатов Норильска. В политику косяком пошли те, кому раньше дорога в любую общественную деятельность была заказана: безработные, разведенные, уволенные за прогулы, городские сумасшедшие... Успех на выборах теперь зависел не от статуса, должности, трудового стажа и наличия партбилета, а определялся личными качествами — умением зажигательно говорить, убедительно обещать несбыточное и устраивать скандалы на ровном месте. При пороге явки в 50 процентов от общего числа избирателей с первого раза не получилось выбрать 180 депутатов. Повторное голосование и довыборы продолжались весь год. Тем не менее состав представительного органа власти обновился, в политику пришли новые харизматичные люди. Сегодня их уже мало кто помнит, но в 1990–м эти имена были на слуху: Голиков, Вайсер, Никологорский, Мамсик, Пак, Уланов, Мельников, Приймак. Городская политика стала главным развлечением в Норильске: прямые трансляции с заседаний горсовета весь город смотрел как популярное реалити–шоу. Вещь: алжирский холодильник Кто бы мог предположить, что этот обычный бытовой прибор нежно–зеленого цвета вызовет политический скандал, но в 1990 году именно так и случилось. 400 холодильников из Алжира управление торговли не пустило в свободную продажу через магазин «Техника в быту», а подпольно распределило среди городских начальников. Местные демократы обнародовали этот факт, вывесив в фойе кинотеатра списки счастливцев с указанием их должностей и адресов, — разразился громкий скандал. Эта история вызвала противоречивую реакцию у норильчан: одни ликовали, что вывели аппаратчиков на чистую воду, другие возмущались — мол, демократы вмешиваются в частную жизнь. Тем не менее дело дошло до прокуратуры. Адрес: подножие горы Шмидтихи Строится часовня на Шмидтихе В сентябре при огромном стечении народа у подножия горы Шмидтихи открылась православная часовня — первое культовое строение Норильска. Часовня и установленный рядом с ней, на братской могиле заключенных, православный крест вошли в мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», сооруженный в память об узниках Норильлага, которых хоронили как раз под Шмидтихой. В этом году появлялись и «мирские» постройки: на улице Комсомольской открылся Дом торговли, на улице 50 лет Октября — ПТУ–17, активно строилась улица Хантайская, где было сдано семь девятиэтажек. Событие: смена времен Заканчивалась советская история — это чувствовалось во всем, и весь год Норильск прощался с символами уходящей эпохи. Приказали долго жить пятилетки и социалистическое соревнование, закрывались парткомы, люди массово покидали ряды КПСС, из шапки городской газеты «Заполярная правда» исчез лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». «Демократы» в городском Совете добивались демонтажа профилей Маркса и Ленина и лозунга «Слава КПСС!» с фасадов домов на площади Октябрьской. В школах отменяли уроки начальной военной подготовки, в институтах больше не преподавали «основы марксизма–ленинизма» и «научный коммунизм, шло повальное сокращение идеологических структур — цензоров, партийных работников. Памятник всесоюзному старосте Калинину возле железнодорожного вокзала облили краской, но это был, пожалуй, единственный случай вандализма. Со своим советским прошлым норильчане расставались если не с радостью, то уж точно без теплых чувств. Ностальгия по советскому времени придет позже. Цифра: 457 миллионов рублей Норильск — самый богатый из сопоставимых по численности населения город страны: на счетах горожан в Сбербанке хранится 457 миллионов рублей. Через два года инфляция и экономические неурядицы превратят эти накопления в пыль. Точка на карте: Баку Остановка электрички на Октябрьской площади Именно оттуда, как считается, в Норильск везли самый популярный алкогольный напиток года. На этикетке было написано, что это виноградный коньячный напиток, но горожане придумали ему ласковое прозвище «ламбада» — в честь популярного тогда танца. Качество его оставляло желать лучшего, вдобавок выяснилось, что неумеренное потребление «ламбады» приводит к тяжелым отравлениям.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году в Норильском промышленном районе создали комитет по переходу к рынку, возвели первое религиозное строение — часовню, активно работал филиал Всесоюзного добровольного историко–просветительского общества «Мемориал», и все больше нарастал интерес к политике.Политика стала занятием профессиональным — это было очевидным после выборов первого «демократического» состава Совета народных депутатов Норильска. В политику косяком пошли те, кому раньше дорога в любую общественную деятельность была заказана: безработные, разведенные, уволенные за прогулы, городские сумасшедшие... Успех на выборах теперь зависел не от статуса, должности, трудового стажа и наличия партбилета, а определялся личными качествами — умением зажигательно говорить, убедительно обещать несбыточное и устраивать скандалы на ровном месте. При пороге явки в 50 процентов от общего числа избирателей с первого раза не получилось выбрать 180 депутатов. Повторное голосование и довыборы продолжались весь год. Тем не менее состав представительного органа власти обновился, в политику пришли новые харизматичные люди. Сегодня их уже мало кто помнит, но в 1990–м эти имена были на слуху: Голиков, Вайсер, Никологорский, Мамсик, Пак, Уланов, Мельников, Приймак. Городская политика стала главным развлечением в Норильске: прямые трансляции с заседаний горсовета весь город смотрел как популярное реалити–шоу.Кто бы мог предположить, что этот обычный бытовой прибор нежно–зеленого цвета вызовет политический скандал, но в 1990 году именно так и случилось. 400 холодильников из Алжира управление торговли не пустило в свободную продажу через магазин «Техника в быту», а подпольно распределило среди городских начальников. Местные демократы обнародовали этот факт, вывесив в фойе кинотеатра списки счастливцев с указанием их должностей и адресов, — разразился громкий скандал. Эта история вызвала противоречивую реакцию у норильчан: одни ликовали, что вывели аппаратчиков на чистую воду, другие возмущались — мол, демократы вмешиваются в частную жизнь. Тем не менее дело дошло до прокуратуры.В сентябре при огромном стечении народа у подножия горы Шмидтихи открылась православная часовня — первое культовое строение Норильска. Часовня и установленный рядом с ней, на братской могиле заключенных, православный крест вошли в мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», сооруженный в память об узниках Норильлага, которых хоронили как раз под Шмидтихой.В этом году появлялись и «мирские» постройки: на улице Комсомольской открылся Дом торговли, на улице 50 лет Октября — ПТУ–17, активно строилась улица Хантайская, где было сдано семь девятиэтажек.Заканчивалась советская история — это чувствовалось во всем, и весь год Норильск прощался с символами уходящей эпохи. Приказали долго жить пятилетки и социалистическое соревнование, закрывались парткомы, люди массово покидали ряды КПСС, из шапки городской газеты «Заполярная правда» исчез лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». «Демократы» в городском Совете добивались демонтажа профилей Маркса и Ленина и лозунга «Слава КПСС!» с фасадов домов на площади Октябрьской. В школах отменяли уроки начальной военной подготовки, в институтах больше не преподавали «основы марксизма–ленинизма» и «научный коммунизм, шло повальное сокращение идеологических структур — цензоров, партийных работников. Памятник всесоюзному старосте Калинину возле железнодорожного вокзала облили краской, но это был, пожалуй, единственный случай вандализма. Со своим советским прошлым норильчане расставались если не с радостью, то уж точно без теплых чувств. Ностальгия по советскому времени придет позже.Норильск — самый богатый из сопоставимых по численности населения город страны: на счетах горожан в Сбербанке хранится 457 миллионов рублей. Через два года инфляция и экономические неурядицы превратят эти накопления в пыль.Именно оттуда, как считается, в Норильск везли самый популярный алкогольный напиток года. На этикетке было написано, что это виноградный коньячный напиток, но горожане придумали ему ласковое прозвище «ламбада» — в честь популярного тогда танца. Качество его оставляло желать лучшего, вдобавок выяснилось, что неумеренное потребление «ламбады» приводит к тяжелым отравлениям.

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