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[Индекс номера 196 (14.12.2018)]

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Время демократии

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме».

1990
В этом году в Норильском промышленном районе создали комитет по переходу к рынку, возвели первое религиозное строение — часовню, активно работал филиал Всесоюзного добровольного историко–просветительского общества «Мемориал», и все больше нарастал интерес к политике.
Профессия: политик
Председатель горисполкома Юрий Смолов с норильчанами
Политика стала занятием профессиональным — это было очевидным после выборов первого «демократического» состава Совета народных депутатов Норильска. В политику косяком пошли те, кому раньше дорога в любую общественную деятельность была заказана: безработные, разведенные, уволенные за прогулы, городские сумасшедшие... Успех на выборах теперь зависел не от статуса, должности, трудового стажа и наличия партбилета, а определялся личными качествами — умением зажигательно говорить, убедительно обещать несбыточное и устраивать скандалы на ровном месте. При пороге явки в 50 процентов от общего числа избирателей с первого раза не получилось выбрать 180 депутатов. Повторное голосование и довыборы продолжались весь год. Тем не менее состав представительного органа власти обновился, в политику пришли новые харизматичные люди. Сегодня их уже мало кто помнит, но в 1990–м эти имена были на слуху: Голиков, Вайсер, Никологорский, Мамсик, Пак, Уланов, Мельников, Приймак. Городская политика стала главным развлечением в Норильске: прямые трансляции с заседаний горсовета весь город смотрел как популярное реалити–шоу.
Вещь: алжирский холодильник
Кто бы мог предположить, что этот обычный бытовой прибор нежно–зеленого цвета вызовет политический скандал, но в 1990 году именно так и случилось. 400 холодильников из Алжира управление торговли не пустило в свободную продажу через магазин «Техника в быту», а подпольно распределило среди городских начальников. Местные демократы обнародовали этот факт, вывесив в фойе кинотеатра списки счастливцев с указанием их должностей и адресов, — разразился громкий скандал. Эта история вызвала противоречивую реакцию у норильчан: одни ликовали, что вывели аппаратчиков на чистую воду, другие возмущались — мол, демократы вмешиваются в частную жизнь. Тем не менее дело дошло до прокуратуры.
Адрес: подножие горы Шмидтихи
Строится часовня на Шмидтихе
В сентябре при огромном стечении народа у подножия горы Шмидтихи открылась православная часовня — первое культовое строение Норильска. Часовня и установленный рядом с ней, на братской могиле заключенных, православный крест вошли в мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», сооруженный в память об узниках Норильлага, которых хоронили как раз под Шмидтихой.
В этом году появлялись и «мирские» постройки: на улице Комсомольской открылся Дом торговли, на улице 50 лет Октября — ПТУ–17, активно строилась улица Хантайская, где было сдано семь девятиэтажек.
Событие: смена времен
Заканчивалась советская история — это чувствовалось во всем, и весь год Норильск прощался с символами уходящей эпохи. Приказали долго жить пятилетки и социалистическое соревнование, закрывались парткомы, люди массово покидали ряды КПСС, из шапки городской газеты «Заполярная правда» исчез лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». «Демократы» в городском Совете добивались демонтажа профилей Маркса и Ленина и лозунга «Слава КПСС!» с фасадов домов на площади Октябрьской. В школах отменяли уроки начальной военной подготовки, в институтах больше не преподавали «основы марксизма–ленинизма» и «научный коммунизм, шло повальное сокращение идеологических структур — цензоров, партийных работников. Памятник всесоюзному старосте Калинину возле железнодорожного вокзала облили краской, но это был, пожалуй, единственный случай вандализма. Со своим советским прошлым норильчане расставались если не с радостью, то уж точно без теплых чувств. Ностальгия по советскому времени придет позже.
Цифра: 457 миллионов рублей
Норильск — самый богатый из сопоставимых по численности населения город страны: на счетах горожан в Сбербанке хранится 457 миллионов рублей. Через два года инфляция и экономические неурядицы превратят эти накопления в пыль.
Точка на карте: Баку
Остановка электрички на Октябрьской площади
Именно оттуда, как считается, в Норильск везли самый популярный алкогольный напиток года. На этикетке было написано, что это виноградный коньячный напиток, но горожане придумали ему ласковое прозвище «ламбада» — в честь популярного тогда танца. Качество его оставляло желать лучшего, вдобавок выяснилось, что неумеренное потребление «ламбады» приводит к тяжелым отравлениям.

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Как известно, промысловые поселки для газовиков — второй дом, и там должно быть так же уютно и тепло, как и в первом. Поэтому нет на Таймыре вкуснее столовых и ароматнее пекарен, чем на промыслах «Норильскгазпрома». Убедиться в этом можно и не выезжая из Норильска — на ежегодном кулинарном конкурсе газовиков «Секрет гурмана».

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Не хочется ворчать, не вижу в этом особого смысла. Вроде бы и проблемы имеются — личные и общественные, и положенная к концу года усталость. Дел невпроворот, нужно успеть подобрать все «хвосты». Но ворчать все равно не хочется.

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