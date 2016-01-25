[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



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Шайбу! Шайбу!

Федерация хоккея России (ФХР) и «Норникель» представили программу партнерства.



Торжественное подписание соглашения о партнерстве прошло в Музее хоккейной славы. В нем приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент ФХР Владислав Третьяк. Стороны подтвердили свое стремление расширить взаимодействие, направленное на развитие и популяризацию хоккея в России. Сотрудничество «Норникеля» и ФХР затрагивает целый ряд программ, которые были заложены в стратегию Федерации хоккея России 2018–2022 гг. Одними из основных компонентов стратегии ФХР являются: * Национальная программа «Красная машина», которая должна стать стандартом подготовки всех хоккеистов в РФ. Программа предусматривает комплекс упражнений для хоккеистов в возрасте от 5 до 16 лет. * Создание образовательных центров, которые позволят юным хоккеистам совместить процесс обучения и занятия спортом. * Строительство 400 катков по всей России до 2024 года. – Стратегия сильна комплексным подходом, — прокомментировал презентацию Владимир Потанин. — Все ее элементы важны: и строительство катков, и повышение уровня аналитической работы, и медицинское обслуживание, и система сборов. Для нас как для компании, представляющей крупный бизнес, приятно видеть, что Федерация хоккея подошла к этому по–деловому. Это в каком–то смысле залог успеха. В качестве генерального партнера ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею, «Норникель» внесет вклад не только в будущие победы российских спортсменов, но и в целом в формирование здорового молодого поколения. – Мы воспитываем молодых хоккеистов. Но не все же будут профессионалами, не все будут Овечкиными, Гусевыми, Капризовыми, — отметил Владислав Третьяк. – Кто–то пойдет в другие сферы жизни, но они пройдут через горнило хоккея — настоящей мужской игры. Поэтому очень важно, что мы воспитываем еще и человека. *** Перед торжественным подписанием соглашения состоялся товарищеский хоккейный матч «Связь поколений». В игре, которая прошла на Малой ледовой арене Парка легенд, в составе смешанных команд приняли участие хоккеисты пяти эпох — от 1970–х годов до нашего времени: легенды хоккея Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Александр Якушев, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Сергей Федоров и другие. А также действующие хоккеисты сборной России Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Гусев, Никита Нестеров и другие прославленные спортсмены. Наряду со спортсменами на лед вышли президент «Норникеля» Владимир Потанин, топ–менеджеры компании Сергей Барбашев и Сергей Батехин, а также представители руководства ФХР. Матч был призван подчеркнуть идею преемственности поколений в спорте и в хоккее, в частности. Он завершился со счетом 10:10, что, по мнению участников, символизирует результативность будущего партнерства. Сам Владимир Потанин забил три шайбы.

Будьте как дома «Чтобы было комфортно, как дома» — такова цель программы «Быт на производстве», реализуемой «Норникелем». На днях в эксплуатацию был принят очередной объект: в гараже автоколонны № 11 ООО «Норильскпромтранспорт» после капитального ремонта открылись бытовые помещения.

На третьем этаже АБК колонны № 11 приняли в эксплуатацию гардеробные, душевые, парную, тренажерный зал и комнату приема пищи. Общая площадь блока — 411 квадратных метров, там переодеваются и отдыхают после смены сто водителей. Каждому из них выделено два гардеробных шкафчика — для повседневной и спецодежды. К ремонту бытового блока подрядная организация — ООО «Норильский строитель» — приступила в феврале 2018 года. Ею был проведен значительный объем строительно–монтажных работ: демонтаж старых стеновых перегородок, замена дверей, были вскрыты и заново залиты полы, проведена полная отделка помещений с монтажом подвесных потолков и укладкой кафеля. Смонтированы и новые инженерные коммуникации: водоснабжение и отопление, канализация, электрика, приточная и вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация и система дымоудаления. Реконструировали и систему водоснабжения. По современным нормам забор горячей воды не должен производиться из системы отопления, поэтому потребовалось установить два бойлера, которые подогревают до нужной температуры воду питьевого качества. Благодаря этому душевые в автоколонне № 11 будут работать даже в межсезонье, когда на время промывки систем ТВС в городе отключают горячую воду. Общая стоимость работ, куда входят и материалы, и проектная документация, и оборудование, составила около 30 миллионов рублей. Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике: – Программа «Быт на производстве» направлена на создание достойных условий на рабочих местах, она реализуется в Заполярном филиале «Норникеля» около 15 лет. В этом году это уже не первый завершенный капитальный ремонт, в рамках программы были сданы бытовые помещения на медном и механическом заводах. Сейчас ведутся работы в здании АБК карьера «Скальный», на предприятиях «Заполярного транспортного филиала». Всего же у нас более двух тысяч объектов, требующих ремонта. А сегодня, в канун нового года, коллектив «Норильскпромтранспорта» принимает новые помещения на третьем этаже своего АБК. Теперь здесь можно не просто помыться и переодеться после смены, но и отдохнуть, а также позаниматься в тренажерном зале. Юрий Власенко, начальник автоколонны № 11: – Наши бытовые помещения мало изменились с советских времен и, конечно, требовали капитального ремонта. Потому наши сотрудники с пониманием отнеслись к тому, что переодеваться и мыться в этом году пришлось во временно оборудованных раздевалках и душевых. Можно сказать, мы получили совершенно новые помещения. И сейчас здесь все сделано для того, чтобы водители чувствовали себя комфортно.

Светлана Гунина Фото Марины Пешковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Торжественное подписание соглашения о партнерстве прошло в Музее хоккейной славы. В нем приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент ФХР Владислав Третьяк. Стороны подтвердили свое стремление расширить взаимодействие, направленное на развитие и популяризацию хоккея в России. Сотрудничество «Норникеля» и ФХР затрагивает целый ряд программ, которые были заложены в стратегию Федерации хоккея России 2018–2022 гг.– Стратегия сильна комплексным подходом, — прокомментировал презентацию. — Все ее элементы важны: и строительство катков, и повышение уровня аналитической работы, и медицинское обслуживание, и система сборов. Для нас как для компании, представляющей крупный бизнес, приятно видеть, что Федерация хоккея подошла к этому по–деловому. Это в каком–то смысле залог успеха.В качестве генерального партнера ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею, «Норникель» внесет вклад не только в будущие победы российских спортсменов, но и в целом в формирование здорового молодого поколения.– Мы воспитываем молодых хоккеистов. Но не все же будут профессионалами, не все будут Овечкиными, Гусевыми, Капризовыми, — отметил. – Кто–то пойдет в другие сферы жизни, но они пройдут через горнило хоккея — настоящей мужской игры. Поэтому очень важно, что мы воспитываем еще и человека.***Перед торжественным подписанием соглашения состоялся товарищеский хоккейный матч «Связь поколений». В игре, которая прошла на Малой ледовой арене Парка легенд, в составе смешанных команд приняли участие хоккеисты пяти эпох — от 1970–х годов до нашего времени: легенды хоккея Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Александр Якушев, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Сергей Федоров и другие. А также действующие хоккеисты сборной России Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Гусев, Никита Нестеров и другие прославленные спортсмены. Наряду со спортсменами на лед вышли президент «Норникеля» Владимир Потанин, топ–менеджеры компании Сергей Барбашев и Сергей Батехин, а также представители руководства ФХР. Матч был призван подчеркнуть идею преемственности поколений в спорте и в хоккее, в частности. Он завершился со счетом 10:10, что, по мнению участников, символизирует результативность будущего партнерства. Сам Владимир Потанин забил три шайбы.

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