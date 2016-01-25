[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



Конкурс

Кулинарный промысел

Как известно, промысловые поселки для газовиков — второй дом, и там должно быть так же уютно и тепло, как и в первом. Поэтому нет на Таймыре вкуснее столовых и ароматнее пекарен, чем на промыслах «Норильскгазпрома». Убедиться в этом можно и не выезжая из Норильска — на ежегодном кулинарном конкурсе газовиков «Секрет гурмана».



Этот конкурс стал доброй предновогодней традицией для норильских газовиков — впервые его провели еще в 2007 году. В этот раз на конкурс заявились 22 участника — работники «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза» и «Таймыргаза», которые представили на суд жюри 32 блюда. Пробовали и оценивали их в основном профессионалы из управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром», а возглавлял жюри, опять же по традиции, заместитель гендиректора по персоналу и соцполитике «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» Юрий Ликинов. Символ года Конкурс не зря проводится накануне Нового года, его участники и гости могут здесь почерпнуть интересные рецепты для праздничного стола. Пока жюри выбирало победителей, гости и участники отвечали на вопросы кулинарной викторины, а профессионалы провели мастер–класс, где поделились секретами приготовления и оформления праздничных блюд. Например, вот этот символ наступающего года с «приплодом» был любовно ими приготовлен из картофельного пюре, а начинка — из фарша. Эта героиня стола не столько произведение искусства кулинарного, сколько художественного: блюдо оформлено очень искусно. Инна Горинова, заведующая производством столовой норильского участка управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром»: – Сегодня для мастер–класса мы подготовили стол в старорусских традициях — блины, фаршированные курино–грибной начинкой, расстегаи, пирожки. А в повседневной жизни мы чаще готовим для наших работников северные блюда. У нас в столовой очень любят сугудай, шурпу, шулём. Что такое шулём? Это охотничье жаркое из дичи, в нашем случае — из оленины. Ее нужно нарезать крупными кусками — как мякоть, так и на кости — и обжарить. Крупными дольками нарезается и тоже обжаривается картофель. Делается овощная зажарка из лука, моркови, помидоров и болгарского перца. Все это кладется в одну емкость, заливается бульоном, сваренным на оленине, и долго тушится. В конце добавляется соль, перец, много чеснока и зелени. Приятного аппетита! Тем временем жюри, попробовав кулинарные творения участников, подвело итоги. В конкурсе предусматривалось несколько номинаций, поэтому было выбрано столько же победителей: «Мастер закусок», «Мастер основного блюда», «Мастер выпечки», «Мастер десертов» и «Выбор эксперта». Также определили лучшее блюдо года — по версии жюри и по версии зрителей. Профессионалы — повара из рабочих столовых — соревновались в своем мастерстве отдельно от любителей — в номинации «Профессионал кулинарного искусства». В этом конкурсе всегда принимают участие не только женщины, но и мужчины, и в этот раз двое представителей сильного пола взяли верх в двух номинациях. «Свинки–мандаринки» Ну а у «Заполярной правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года мы выносим с конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для праздничного стола взамен приевшемуся оливье. В этом году мы выбрали простое, но эффектное блюдо, которому его автор Гульнара Петрова, начальник отдела промышленной экологии управления технического контроля АО «Норильскгазпром», дала название «Свинки–мандаринки»: – Для начинки нужно взять три копченых окорочка, три помидора и 250 граммов корейской моркови и мелко их порезать. Добавить зеленый лук, зелень, заправить по вкусу майонезом. Теперь нашу начинку нужно обернуть «шкуркой». Я отварила морковку, натерла ее на мелкой терке и отжала лишний сок, затем завернула в эту массу начинку, сформировав «мандаринки», украсив кусочками оливок и зеленью. «Свинки» готовятся также, только их «шкурку» я сделала из тертого сыра, а «ушки» и «пяточки» из кусочков колбасы.

Светлана Гунина Фото Вадима Кирпиченко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот конкурс стал доброй предновогодней традицией для норильских газовиков — впервые его провели еще в 2007 году. В этот раз на конкурс заявились 22 участника — работники «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза» и «Таймыргаза», которые представили на суд жюри 32 блюда. Пробовали и оценивали их в основном профессионалы из управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром», а возглавлял жюри, опять же по традиции, заместитель гендиректора по персоналу и соцполитике «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» Юрий Ликинов.Конкурс не зря проводится накануне Нового года, его участники и гости могут здесь почерпнуть интересные рецепты для праздничного стола. Пока жюри выбирало победителей, гости и участники отвечали на вопросы кулинарной викторины, а профессионалы провели мастер–класс, где поделились секретами приготовления и оформления праздничных блюд. Например, вот этот символ наступающего года с «приплодом» был любовно ими приготовлен из картофельного пюре, а начинка — из фарша. Эта героиня стола не столько произведение искусства кулинарного, сколько художественного: блюдо оформлено очень искусно.Тем временем жюри, попробовав кулинарные творения участников, подвело итоги. В конкурсе предусматривалось несколько номинаций, поэтому было выбрано столько же победителей: «Мастер закусок», «Мастер основного блюда», «Мастер выпечки», «Мастер десертов» и «Выбор эксперта». Также определили лучшее блюдо года — по версии жюри и по версии зрителей. Профессионалы — повара из рабочих столовых — соревновались в своем мастерстве отдельно от любителей — в номинации «Профессионал кулинарного искусства». В этом конкурсе всегда принимают участие не только женщины, но и мужчины, и в этот раз двое представителей сильного пола взяли верх в двух номинациях.

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