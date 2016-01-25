Фото новости:

метель

[Индекс номера 196 (14.12.2018)]

 Конкурс 
Кулинарный промысел

Как известно, промысловые поселки для газовиков — второй дом, и там должно быть так же уютно и тепло, как и в первом. Поэтому нет на Таймыре вкуснее столовых и ароматнее пекарен, чем на промыслах «Норильскгазпрома». Убедиться в этом можно и не выезжая из Норильска — на ежегодном кулинарном конкурсе газовиков «Секрет гурмана».

Этот конкурс стал доброй предновогодней традицией для норильских газовиков — впервые его провели еще в 2007 году. В этот раз на конкурс заявились 22 участника — работники «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза» и «Таймыргаза», которые представили на суд жюри 32 блюда. Пробовали и оценивали их в основном профессионалы из управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром», а возглавлял жюри, опять же по традиции, заместитель гендиректора по персоналу и соцполитике «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» Юрий Ликинов.
Символ года
Конкурс не зря проводится накануне Нового года, его участники и гости могут здесь почерпнуть интересные рецепты для праздничного стола. Пока жюри выбирало победителей, гости и участники отвечали на вопросы кулинарной викторины, а профессионалы провели мастер–класс, где поделились секретами приготовления и оформления праздничных блюд. Например, вот этот символ наступающего года с «приплодом» был любовно ими приготовлен из картофельного пюре, а начинка — из фарша. Эта героиня стола не столько произведение искусства кулинарного, сколько художественного: блюдо оформлено очень искусно.
Инна Горинова, заведующая производством столовой норильского участка управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром»:
– Сегодня для мастер–класса мы подготовили стол в старорусских традициях — блины, фаршированные курино–грибной начинкой, расстегаи, пирожки. А в повседневной жизни мы чаще готовим для наших работников северные блюда. У нас в столовой очень любят сугудай, шурпу, шулём. Что такое шулём? Это охотничье жаркое из дичи, в нашем случае — из оленины. Ее нужно нарезать крупными кусками — как мякоть, так и на кости — и обжарить. Крупными дольками нарезается и тоже обжаривается картофель. Делается овощная зажарка из лука, моркови, помидоров и болгарского перца. Все это кладется в одну емкость, заливается бульоном, сваренным на оленине, и долго тушится. В конце добавляется соль, перец, много чеснока и зелени. Приятного аппетита!
Тем временем жюри, попробовав кулинарные творения участников, подвело итоги. В конкурсе предусматривалось несколько номинаций, поэтому было выбрано столько же победителей: «Мастер закусок», «Мастер основного блюда», «Мастер выпечки», «Мастер десертов» и «Выбор эксперта». Также определили лучшее блюдо года — по версии жюри и по версии зрителей. Профессионалы — повара из рабочих столовых — соревновались в своем мастерстве отдельно от любителей — в номинации «Профессионал кулинарного искусства». В этом конкурсе всегда принимают участие не только женщины, но и мужчины, и в этот раз двое представителей сильного пола взяли верх в двух номинациях.
«Свинки–мандаринки»
Ну а у «Заполярной правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года мы выносим с конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для праздничного стола взамен приевшемуся оливье. В этом году мы выбрали простое, но эффектное блюдо, которому его автор Гульнара Петрова, начальник отдела промышленной экологии управления технического контроля АО «Норильскгазпром», дала название «Свинки–мандаринки»:
– Для начинки нужно взять три копченых окорочка, три помидора и 250 граммов корейской моркови и мелко их порезать. Добавить зеленый лук, зелень, заправить по вкусу майонезом. Теперь нашу начинку нужно обернуть «шкуркой». Я отварила морковку, натерла ее на мелкой терке и отжала лишний сок, затем завернула в эту массу начинку, сформировав «мандаринки», украсив кусочками оливок и зеленью. «Свинки» готовятся также, только их «шкурку» я сделала из тертого сыра, а «ушки» и «пяточки» из кусочков колбасы.

Светлана Гунина
Фото Вадима Кирпиченко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Вчера в Норильске открыли продажу авиабилетов по субсидированным тарифам.

Коммунальная проза 
В Жилищный кодекс внесены значительные изменения.

Жилконтора 
Муниципальные квартиры в коммерческий наём теперь будут предоставлять только тем гражданам, у кого нет другого жилья.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме».

Главная страница 
Федерация хоккея России (ФХР) и «Норникель» представили программу партнерства.

Конкурс 
Как известно, промысловые поселки для газовиков — второй дом, и там должно быть так же уютно и тепло, как и в первом. Поэтому нет на Таймыре вкуснее столовых и ароматнее пекарен, чем на промыслах «Норильскгазпрома». Убедиться в этом можно и не выезжая из Норильска — на ежегодном кулинарном конкурсе газовиков «Секрет гурмана».

Мысли вслух 
Не хочется ворчать, не вижу в этом особого смысла. Вроде бы и проблемы имеются — личные и общественные, и положенная к концу года усталость. Дел невпроворот, нужно успеть подобрать все «хвосты». Но ворчать все равно не хочется.

Реклама 
Когда вопрос переезда для норильчанина решен, город выбран и остается определиться с жилым комплексом, это порой становится самой сложной задачей. А иногда, попав в определенный район, люди сразу понимают — вот оно, то, что нужно!

Новости:
 14 декабря 2018 
15:45 Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей.
15:32 О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.
15:04 В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино.
14:44 2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.
14:28 Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС.
13:53 Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.
13:32 Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды.
12:19 Норильчане принимают участие в чемпионате Красноярского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье и классический жим).
12:13 Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!
10:49 Авиакомпания NordStar запускает новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов на сайте www.nordstar.ru.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх