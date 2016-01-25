[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



Мысли вслух

Ворчать - не мешки ворочать

Не хочется ворчать, не вижу в этом особого смысла. Вроде бы и проблемы имеются — личные и общественные, и положенная к концу года усталость. Дел невпроворот, нужно успеть подобрать все «хвосты». Но ворчать все равно не хочется.



Проехался по городу: все работает, светится, снег убирается, в магазинах начался предновогодний ажиотаж. Жизнь идет своим чередом. Да, выросли цены на топливо, курс доллара и евро, инфляция чувствуется, — все это не радует. Но при чем тут, скажите, Норильск и норильчане? Мы честно работаем, учимся, по–прежнему рожаем и воспитываем детей, ждем летнего отпуска... Большинство людей умеет разделять жизненные трудности по уровням возможного решения. Вот эти можно решить здесь, своими силами, другие — уже федерального значения. Есть и глобальные проблемы, общие для всей планеты. Какой смысл ворчать по поводу того, что мы не можем изменить? Но мы все равно ворчим. Раньше брюзжали на кухнях, теперь в чатах. По любому поводу. В Центральном районе Норильска ставят сразу две городские елки и два снежных городка. Казалось бы, однозначно хорошее дело, будет где погулять. Не тут–то было: в соцсетях тут же оживляются ворчуны с неизменным: «Лучше бы пенсионерам раздали...». Менталитет у нас такой, что ли? Постоянно жалуемся. На все подряд. Достается и власти, шаблон не меняется столетиями. «Работают мало, ничего для меня не делают! За что я плачу налоги!», ну и далее по списку. При этом посчитать сумму уплаченных лично налогов и соотнести ее со стоимостью укладки одного квадратного метра асфальта, например, или часа работы снегоуборочной техники никто не хочет. В Норильске царит предпраздничная суета. Театральные бенефисы и кинопремьеры, выставки картин, изделий мастеров северных промыслов и авторской фотографии, концерты своих и заезжих артистов, ждут посетителей музеи. При взгляде на афишу голова идет кругом: куда пойти в первую очередь, как везде успеть? И все равно слышно ворчание вечно недовольных. Вообще, как только появляется очередная городская, региональная или столичная новость, тут же просыпаются ворчуны, которым все не слава богу. Помните волну возмущения насчет дворцов Пенсионного фонда? Как горячо и охотно обсуждалась эта тема! А потом оказалось, что все эти «дворцы» стоят лишь в самых больших городах. Посмотрите на здание бывшего детского сада, где расположено отделение нашего Пенсионного фонда, это дворец? Где шикарное дорогущее здание? Сравнения ради нашел аналогичные строения Нового Уренгоя и Салехарда, Нарьян–Мара и Надыма. Что–то и там не видно яростно критикуемой роскоши. Во многих северных городах самое хорошее здание — облицованная сайдингом резиденция районного суда, а самый дорогой автомобиль — у местного предпринимателя. Но почему–то люди воспринимают любой скандал так, будто это происходит повсеместно. Я, кстати, не выскажу возражений, если в Норильске появится самый настоящий дворец в стиле или стилистике сталинского ампира, какие бы структуры там ни поселились. Пусть он, на радость фотографам, встроится в нашу легендарную «ленинградскую архитектуру», дополнение ей точно не помешает. Был бы вкус и баланс. Ворчание никогда не снимало проблем и не служило инструментом созидания. Бесполезно сидеть, брюзжать и ждать спасителя, который придет и сразу сделает всем хорошо. Имеете желание что–то изменить, поправить, улучшить, есть готовность проявить деятельную активность? Идите во власть. Наше местное самоуправление имеет солидную историю. В Средневековье не только в Западной Европе, но и на Руси многие города были «вольными» и самоуправлялись аристократией этих городов — новгородское, псковское вече. В новейшее время, после буржуазных революций, «третье сословие» активно выступало за право на местное самоуправление и добивалось в этой борьбе немалых уступок от традиционного государственного аппарата. В этой области накоплен огромный опыт, все налажено и отработано. Но я сразу хочу предупредить, что на самом деле муниципальная власть — тяжелая ноша, муторная, находящаяся под постоянным давлением, да и шишек она получает больше всех. В том числе от ворчунов. Почти вся работа по жизнеобеспечению территорий возложена на плечи муниципалитетов, хотя бюджет у них урезан донельзя, а поиск доходов для пополнения казны — огромная проблема. Работать «на земле» вообще сложно, и так в любом деле. Так что проявляйте общественные инициативы, избирайтесь и будьте избранными. Помогайте. Норильск никогда не устранялся от решения проблемных ситуаций на месте, от ответственности за принятые решения. Мы научились развиваться, а не выживать даже в самых аскетичных экономических условиях. Что толку жаловаться на трудное время, кризис, грозящий перерасти в мировой, бесконечные санкции... Нужно достойно решать задачи очередного периода развития. Если ваши амбиции выше, вступайте в общественные движения и существующие политические партии, создавайте свою, в конце концов. Однако мы предпочитаем брюзжать. Увы, реальность далека от оптимистичной утопии, где царит вежливость и благодушие. Каждый из нас вынужден соприкасаться с бурчанием, раздражительностью других людей. В «Одноклассниках», как когда–то на скамеечках, бурчат вечно недовольные старушки, в очередях к кассе супермаркета нас толкают и оскорбляют раздраженные покупатели, в офисе встречает сердитый начальник. Дома слышится ворчание уставшего супруга и нытье кислолицого чада, вставшего не с той ноги. Нет, дело не в ментальности. В сущности, ворчливость — наглядное проявление недовольства сложившейся ситуацией, когда человек в силу каких– либо обстоятельств уже не может сдерживать негодование. Основная причина здесь — непонимание истинного смысла жизни, неумение замечать позитивные стороны действительности, фиксация на негативе. Нет гармонии с окружающим миром. Человек бурчит, не умея радоваться жизни сам, и ему некомфортно находиться рядом с радостными людьми. Ворчливость — яркая демонстрация негативного настроя, веское подтверждение того, что человек все видит в мрачных тонах. Вот он и стреляет ядовитыми стрелами ворчливости. Изредка встречается брюзга–перфекционист — личность, стремящаяся все сделать идеальным образом. Мечтая о совершенном мире, он выходит из себя при виде любого недостатка. Ворчливого циника из колеи выбивают промахи других, он нетерпим к чужим слабостям, а любой человеческий изъян вызывает у него приступ злобного брюзжания... Еще одна причина избыточной раздражительности — бегство человека от реальности в царство фантазий, когда им начинают управлять несбыточные мечты. Притязания становятся завышенными, а желаемое никак не приближается. Увидеть жизнь в истинном свете и принять ее такой, как она есть, человек не может. Сгорает время, а перемен в личной жизни все нет. Нам сложно признать свои недостатки, это требует смелости и значительных моральных усилий. Гораздо проще проецировать личные изъяны на других. Тут и возникает интересный феномен: привыкнув примерять личные неудачи к другим, человек начинает проецировать их на место проживания. Он видит, что город меняется, строится, ремонтируется, красится и чистится. Город развивается. А человек — нет. И от того он ворчит все чаще. Признаю: иногда нам стоит и поворчать, спасительный клапан необходим каждому. Однако постоянное недовольство чревато превращением в невротика. Если уж вас одолевает приступ ворчливости, не торопитесь брюзжать вслух: оглянитесь вокруг, оцените существующую реальность трезво, покиньте мир фантазий. Стоит ли ворчать? В Норильске — полярная ночь, кругом море огней, чистый снег, ожидание праздника. Новый год на носу. И погода нас пока радует, балует. Все не так уж плохо, не правда ли?

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проехался по городу: все работает, светится, снег убирается, в магазинах начался предновогодний ажиотаж. Жизнь идет своим чередом. Да, выросли цены на топливо, курс доллара и евро, инфляция чувствуется, — все это не радует. Но при чем тут, скажите, Норильск и норильчане? Мы честно работаем, учимся, по–прежнему рожаем и воспитываем детей, ждем летнего отпуска...Большинство людей умеет разделять жизненные трудности по уровням возможного решения. Вот эти можно решить здесь, своими силами, другие — уже федерального значения. Есть и глобальные проблемы, общие для всей планеты. Какой смысл ворчать по поводу того, что мы не можем изменить? Но мы все равно ворчим. Раньше брюзжали на кухнях, теперь в чатах. По любому поводу. В Центральном районе Норильска ставят сразу две городские елки и два снежных городка. Казалось бы, однозначно хорошее дело, будет где погулять. Не тут–то было: в соцсетях тут же оживляются ворчуны с неизменным: «Лучше бы пенсионерам раздали...».Менталитет у нас такой, что ли? Постоянно жалуемся. На все подряд. Достается и власти, шаблон не меняется столетиями. «Работают мало, ничего для меня не делают! За что я плачу налоги!», ну и далее по списку. При этом посчитать сумму уплаченных лично налогов и соотнести ее со стоимостью укладки одного квадратного метра асфальта, например, или часа работы снегоуборочной техники никто не хочет.В Норильске царит предпраздничная суета. Театральные бенефисы и кинопремьеры, выставки картин, изделий мастеров северных промыслов и авторской фотографии, концерты своих и заезжих артистов, ждут посетителей музеи. При взгляде на афишу голова идет кругом: куда пойти в первую очередь, как везде успеть? И все равно слышно ворчание вечно недовольных. Вообще, как только появляется очередная городская, региональная или столичная новость, тут же просыпаются ворчуны, которым все не слава богу. Помните волну возмущения насчет дворцов Пенсионного фонда? Как горячо и охотно обсуждалась эта тема! А потом оказалось, что все эти «дворцы» стоят лишь в самых больших городах. Посмотрите на здание бывшего детского сада, где расположено отделение нашего Пенсионного фонда, это дворец? Где шикарное дорогущее здание?Сравнения ради нашел аналогичные строения Нового Уренгоя и Салехарда, Нарьян–Мара и Надыма. Что–то и там не видно яростно критикуемой роскоши. Во многих северных городах самое хорошее здание — облицованная сайдингом резиденция районного суда, а самый дорогой автомобиль — у местного предпринимателя. Но почему–то люди воспринимают любой скандал так, будто это происходит повсеместно. Я, кстати, не выскажу возражений, если в Норильске появится самый настоящий дворец в стиле или стилистике сталинского ампира, какие бы структуры там ни поселились. Пусть он, на радость фотографам, встроится в нашу легендарную «ленинградскую архитектуру», дополнение ей точно не помешает. Был бы вкус и баланс.Ворчание никогда не снимало проблем и не служило инструментом созидания. Бесполезно сидеть, брюзжать и ждать спасителя, который придет и сразу сделает всем хорошо. Имеете желание что–то изменить, поправить, улучшить, есть готовность проявить деятельную активность? Идите во власть. Наше местное самоуправление имеет солидную историю. В Средневековье не только в Западной Европе, но и на Руси многие города были «вольными» и самоуправлялись аристократией этих городов — новгородское, псковское вече. В новейшее время, после буржуазных революций, «третье сословие» активно выступало за право на местное самоуправление и добивалось в этой борьбе немалых уступок от традиционного государственного аппарата. В этой области накоплен огромный опыт, все налажено и отработано.Но я сразу хочу предупредить, что на самом деле муниципальная власть — тяжелая ноша, муторная, находящаяся под постоянным давлением, да и шишек она получает больше всех. В том числе от ворчунов. Почти вся работа по жизнеобеспечению территорий возложена на плечи муниципалитетов, хотя бюджет у них урезан донельзя, а поиск доходов для пополнения казны — огромная проблема. Работать «на земле» вообще сложно, и так в любом деле. Так что проявляйте общественные инициативы, избирайтесь и будьте избранными. Помогайте.Норильск никогда не устранялся от решения проблемных ситуаций на месте, от ответственности за принятые решения. Мы научились развиваться, а не выживать даже в самых аскетичных экономических условиях. Что толку жаловаться на трудное время, кризис, грозящий перерасти в мировой, бесконечные санкции... Нужно достойно решать задачи очередного периода развития. Если ваши амбиции выше, вступайте в общественные движения и существующие политические партии, создавайте свою, в конце концов.Однако мы предпочитаем брюзжать. Увы, реальность далека от оптимистичной утопии, где царит вежливость и благодушие. Каждый из нас вынужден соприкасаться с бурчанием, раздражительностью других людей. В «Одноклассниках», как когда–то на скамеечках, бурчат вечно недовольные старушки, в очередях к кассе супермаркета нас толкают и оскорбляют раздраженные покупатели, в офисе встречает сердитый начальник. Дома слышится ворчание уставшего супруга и нытье кислолицого чада, вставшего не с той ноги.Нет, дело не в ментальности. В сущности, ворчливость — наглядное проявление недовольства сложившейся ситуацией, когда человек в силу каких– либо обстоятельств уже не может сдерживать негодование. Основная причина здесь — непонимание истинного смысла жизни, неумение замечать позитивные стороны действительности, фиксация на негативе. Нет гармонии с окружающим миром. Человек бурчит, не умея радоваться жизни сам, и ему некомфортно находиться рядом с радостными людьми. Ворчливость — яркая демонстрация негативного настроя, веское подтверждение того, что человек все видит в мрачных тонах. Вот он и стреляет ядовитыми стрелами ворчливости.Изредка встречается брюзга–перфекционист — личность, стремящаяся все сделать идеальным образом. Мечтая о совершенном мире, он выходит из себя при виде любого недостатка. Ворчливого циника из колеи выбивают промахи других, он нетерпим к чужим слабостям, а любой человеческий изъян вызывает у него приступ злобного брюзжания... Еще одна причина избыточной раздражительности — бегство человека от реальности в царство фантазий, когда им начинают управлять несбыточные мечты. Притязания становятся завышенными, а желаемое никак не приближается. Увидеть жизнь в истинном свете и принять ее такой, как она есть, человек не может. Сгорает время, а перемен в личной жизни все нет.Нам сложно признать свои недостатки, это требует смелости и значительных моральных усилий. Гораздо проще проецировать личные изъяны на других. Тут и возникает интересный феномен: привыкнув примерять личные неудачи к другим, человек начинает проецировать их на место проживания. Он видит, что город меняется, строится, ремонтируется, красится и чистится. Город развивается. А человек — нет. И от того он ворчит все чаще.Признаю: иногда нам стоит и поворчать, спасительный клапан необходим каждому. Однако постоянное недовольство чревато превращением в невротика. Если уж вас одолевает приступ ворчливости, не торопитесь брюзжать вслух: оглянитесь вокруг, оцените существующую реальность трезво, покиньте мир фантазий.Стоит ли ворчать? В Норильске — полярная ночь, кругом море огней, чистый снег, ожидание праздника. Новый год на носу. И погода нас пока радует, балует. Все не так уж плохо, не правда ли?

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