[Индекс номера 196 (14.12.2018)]



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Выбор за вами

Когда вопрос переезда для норильчанина решен, город выбран и остается определиться с жилым комплексом, это порой становится самой сложной задачей. А иногда, попав в определенный район, люди сразу понимают — вот оно, то, что нужно!



Жилой комплекс «Кристалл» у людей, которые рассматривают на сайте планировки квартир, как правило, вызывает именно такие чувства: вот он, дом мечты! Просторные комнаты, холлы, большие лоджии в комфортабельном доме в центре Железнодорожного района Красноярска никого не оставляют равнодушными. Комплекс включает в себя два высотных здания элитного класса. Его фасады отличаются элегантностью, создаваемой сочетанием темного гранита, тонированного стекла и белого мрамора. Жилые помещения разместятся на 4–21–м этажах. В корпусах предусмотрено строительство 106 квартир площадью от 64 до 149 м. С каждого этажа (на три квартиры) предусмотрен отдельный спуск в подземную парковку, расположенную на цокольном этаже. В доме будет обеспечена внутренняя охрана и служба контроля; во всех помещениях общественного назначения смонтируют систему круглосуточного видеонаблюдения; в квартирах установят систему дистанционной передачи данных от счетчиков воды, тепла, электричества; датчики утечки воды; систему цифровой информации — в каждом жилом блоке; автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт консьержа и пожарной охраны, противопожарные лифты, современную систему эвакуации. Высота потолков в квартирах более трех метров, что создает ощущение простора даже в небольших по площади помещениях. Впрочем, даже квартиры минимального метража производят впечатление просторных апартаментов за счет большого холла — около 20 кв. м и больше, кухонь–столовых, больших комнат. В трех– и четырехкомнатных квартирах спроектированы по две туалетные комнаты, что для большой семьи порой становится решающим моментом при выборе жилья. Семья Величкиных, ознакомившись с предложением компании «СИА», занимающейся строительством ЖК «Кристалл», сегодня продает квартиру в пригороде Красноярска, чтобы приобрести здесь жилье. В семье подрастают двое детей, которых необходимо водить в детский сад и в школу, в кружки, и район с развитой инфраструктурой позволяет делать это с минимальными затратами сил и времени. Напомним, жилой комплекс строится на ул. Л. Кецховели, где годами создавалась комплексная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом находятся пять школ, включая престижную гимназию № 1 «Универс» (базовая для Сибирского федерального университета), семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик. В шаге расположены бассейн, семь фитнес–центров, взрослая и две детских поликлиники, два кинотеатра, два парка и сквер. Молодой семье Беловых, которые после свадьбы озаботились вопросом покупки жилья, однокомнатная квартира на 17–м этаже приглянулась сразу: вид на город оттуда открывается изумительный, а площадь квартиры — 70,5 кв. м — позволяет применить в новом доме любые дизайнерские решения. Немало людей бронировали квартиры в СК «СИА» еще до открытия продаж, и, как только появилась возможность, квартиры были выкуплены — людей привлекает и комфортабельность дома, и его расположение. Для тех, кто не может единоразово оплатить всю стоимость квартиры, есть возможность получить рассрочку, которая оговаривается индивидуально с каждым клиентом. Также есть возможность получить ипотеку через «Сбербанк», «Ак Барс Банк», банк «Российский капитал». По завершении строительства нулевого цикла первого корпуса жилого комплекса — примерно через два месяца — остальные банки России дают компании аккредитацию на ипотечное кредитование клиентов. Если говорить о порядке цен на жилье в ЖК «Кристалл», то сегодня, когда строительство комплекса находится на начальной стадии, стоимость квадратного метра составляет 74 тысячи рублей. Однако по мере продвижения работ и приближения срока сдачи объекта цена будет расти. Напомним, строительство ЖК «Кристалл» начала компания «СИА» в третьем квартале 2018 года. В каждом корпусе предусмотрено 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м. Срок сдачи первого дома жилого комплекса — конец 2020 года. Жилая часть комплекса, включающего в себя два 21–этажных дома, изолирована от общественной: квартиры здесь располагаются от четвертого этажа и выше, а первые три этажа займут нежилые помещения — торговые площади, социальные объекты. Детальнее ознакомиться с особенностями проекта, с инженерными идеями, с планировочными решениями квартир можно на сайте http://kristall–krsk.ru/ могут получить по телефону 8 (391) 200-08-08. Подробную консультацию норильчанемогут получить по телефону 8 (391) 200-08-08.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Жилой комплекс «Кристалл» у людей, которые рассматривают на сайте планировки квартир, как правило, вызывает именно такие чувства: вот он, дом мечты! Просторные комнаты, холлы, большие лоджии в комфортабельном доме в центре Железнодорожного района Красноярска никого не оставляют равнодушными. Комплекс включает в себя два высотных здания элитного класса. Его фасады отличаются элегантностью, создаваемой сочетанием темного гранита, тонированного стекла и белого мрамора. Жилые помещения разместятся на 4–21–м этажах. В корпусах предусмотрено строительство 106 квартир площадью от 64 до 149 м. С каждого этажа (на три квартиры) предусмотрен отдельный спуск в подземную парковку, расположенную на цокольном этаже.В доме будет обеспечена внутренняя охрана и служба контроля; во всех помещениях общественного назначения смонтируют систему круглосуточного видеонаблюдения; в квартирах установят систему дистанционной передачи данных от счетчиков воды, тепла, электричества; датчики утечки воды; систему цифровой информации — в каждом жилом блоке; автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт консьержа и пожарной охраны, противопожарные лифты, современную систему эвакуации.Высота потолков в квартирах более трех метров, что создает ощущение простора даже в небольших по площади помещениях. Впрочем, даже квартиры минимального метража производят впечатление просторных апартаментов за счет большого холла — около 20 кв. м и больше, кухонь–столовых, больших комнат. В трех– и четырехкомнатных квартирах спроектированы по две туалетные комнаты, что для большой семьи порой становится решающим моментом при выборе жилья.Семья Величкиных, ознакомившись с предложением компании «СИА», занимающейся строительством ЖК «Кристалл», сегодня продает квартиру в пригороде Красноярска, чтобы приобрести здесь жилье. В семье подрастают двое детей, которых необходимо водить в детский сад и в школу, в кружки, и район с развитой инфраструктурой позволяет делать это с минимальными затратами сил и времени. Напомним, жилой комплекс строится на ул. Л. Кецховели, где годами создавалась комплексная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом находятся пять школ, включая престижную гимназию № 1 «Универс» (базовая для Сибирского федерального университета), семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик. В шаге расположены бассейн, семь фитнес–центров, взрослая и две детских поликлиники, два кинотеатра, два парка и сквер.Молодой семье Беловых, которые после свадьбы озаботились вопросом покупки жилья, однокомнатная квартира на 17–м этаже приглянулась сразу: вид на город оттуда открывается изумительный, а площадь квартиры — 70,5 кв. м — позволяет применить в новом доме любые дизайнерские решения.Немало людей бронировали квартиры в СК «СИА» еще до открытия продаж, и, как только появилась возможность, квартиры были выкуплены — людей привлекает и комфортабельность дома, и его расположение.Для тех, кто не может единоразово оплатить всю стоимость квартиры, есть возможность получить рассрочку, которая оговаривается индивидуально с каждым клиентом. Также есть возможность получить ипотеку через «Сбербанк», «Ак Барс Банк», банк «Российский капитал». По завершении строительства нулевого цикла первого корпуса жилого комплекса — примерно через два месяца — остальные банки России дают компании аккредитацию на ипотечное кредитование клиентов.Если говорить о порядке цен на жилье в ЖК «Кристалл», то сегодня, когда строительство комплекса находится на начальной стадии, стоимость квадратного метра составляет 74 тысячи рублей. Однако по мере продвижения работ и приближения срока сдачи объекта цена будет расти.Напомним, строительство ЖК «Кристалл» начала компания «СИА» в третьем квартале 2018 года. В каждом корпусе предусмотрено 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м. Срок сдачи первого дома жилого комплекса — конец 2020 года. Жилая часть комплекса, включающего в себя два 21–этажных дома, изолирована от общественной: квартиры здесь располагаются от четвертого этажа и выше, а первые три этажа займут нежилые помещения — торговые площади, социальные объекты.Детальнее ознакомиться с особенностями проекта, с инженерными идеями, с планировочными решениями квартир можно на сайте

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