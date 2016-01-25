[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Город будет жить долго

Завершается 2018–й, год для страны, нашего региона и для самого Норильска очень насыщенный. За спиной — выборы президента, губернатора края, юбилей Норильска. По сложившейся традиции глава города Ринат Ахметчин подвел итоги уходящего года и дал прогноз на год будущий.

Фото Ирины Яринской Об итогах — Какие ключевые перемены произошли в городе в этом году — чего и в каких областях удалось достичь, какие проблемные точки преодолели? Какие проекты можно назвать главными? Ринат Ахметчин Фото Елены Худановой — Это был первый год моей работы в администрации, и он выдался трудным. Во–первых, в Заполярном филиале «Норникеля», где я трудился прежде, работа была поставлена немного по–другому, да и ответственность лежала на вышестоящих руководителях, а здесь — только на мне. Во–вторых, в муниципальной администрации другой ритм работы: принятие решения — это целая процедура, требующая времени. Я к этому долго привыкал. В–третьих, богатым на события выдался сам год: выборы, юбилей... Некогда было выдохнуть и более пристально ознакомиться с документами, по которым должен работать глава города. Но, к счастью, команда у меня, включая депутатский корпус, подобралась боевая. Депутаты, к примеру, всегда шли нам навстречу, проводя дополнительные заседания, поскольку в этом году было много переносов средств из одной статьи бюджета в другую. Это связано с тем, что в 2017 году большая часть денег из–за несогласованной проектно–сметной документации на ряд объектов не была освоена. Так что этим решили заниматься прямо с первого рабочего дня 2018 года. Но и здесь свои корректировки внесло время: даже начиная в январе, мы не успеваем выполнять запланированные объемы работ, и часть денег все равно пришлось перенести на следующий год. Зато уже сейчас большая часть работ, которые мы планируем на 2019-й, имеет смету. Надеемся, что в первой половине января завершится работа по оставшимся объемам, и мы начнем конкурсные процедуры. Еще одно заметное событие года — ввод в строй перинатального центра, строительство которого вызывало массу вопросов. Спасибо за помощь Заполярному филиалу, администрации края: построили общими силами, и сегодня все пациенты из старого роддома переведены туда. Да, некоторые нюансы, касающиеся вновь вводимого объекта, есть, так бывает всегда, но над ними работает компания–подрядчик. Третий важный вопрос — очередной этап реконструкции взлетно–посадочной полосы (ВПП). Работа этого года прошла хорошо, госорганы объект приняли. Мы уже запустили полосу, на будущий год остались работы по перрону, но это не будет мешать взлету–посадке самолетов, так что следующая летняя кампания пройдет в обычном режиме. Помимо этого сегодня в городе на реконструкции находятся здания двух детских садов (на ул. Московской, 18, и ул. Бауманской, 27). Ими занимаются хорошие красноярские фирмы, которые делали освещение наших дорог от Алыкеля до Талнаха. Так что мы ожидаем столь же качественных результатов. О планах – Расскажите об основных аспектах Стратегии развития Норильска до 2030 года. На достижение каких результатов она направлена? – В 1970–е «стратегия» развития города была такой: приехал — заработал — уехал. Тогда разница в зарплатах с материком позволяла за несколько лет заработать на квартиру в любом регионе страны. Сегодня главный посыл изменился: нужно не просто получать зарплату, нужно жить в Норильске. Я против идеи вахтового поселка. Поверьте, в него не будут вкладывать миллиарды: на ремонт ВПП, строительство ВОЛС, возведение развлекательных центров. Так что могу с уверенностью сказать: сегодня в Норильске все делается для того, чтобы здесь было удобно жить. О сотрудничестве – Администрация города в этом году отмечена наградами в сфере организации работы с населением. Что поменялось в этой области за год? Какая работа была проведена, чтобы обратная связь с норильчанами стала плотнее? – Сегодня, ввиду планировки самого города, администрация, по сути, разбросана территориально. У нас нет единого здания, подобного МФЦ. Поэтому в каждом муниципальном управлении есть отделы, где жители Норильска могут получить ответы на свои вопросы. В идеале нужно свести все управления, оказывающие услуги населению, в одном здании, и такой план у нас есть. Это снизит затраты и на обслуживание деятельности самих учреждений, и на эксплуатацию зданий. Плюс это позволит горожанам получать ответы на свои обращения в одном месте. Помимо этого, мы готовимся ввести электронную систему ответов. Хотим добиться, чтобы они были готовы в течение трех–четырех рабочих дней. Это снизит трудозатраты на обработку каждого запроса, объем использованной бумаги, словом, плюсов немало. Хотя, должен признать, постепенно количество поступающих к нам вопросов снижается, ведь темы обращений в основном одни и те же: в 70% случаев это ЖКХ, еще 20% — устройство детей в садик, переселение... И ответы на многие из них люди могут узнать в профильных управлениях, а также на сайте города. Об экологии – «Норникель» ежегодно вкладывает в экологию миллиарды рублей. Заполярный филиал в год тратит порядка 25 миллиардов на охрану окружающей среды. Вы как руководитель города и норильчанин чувствуете изменения, которые стали возможны благодаря реализации экологических программ? – Конечно, чувствую! Первое и самое главное изменение в положительную сторону в области местной экологии связано с закрытием никелевого завода. Знаете, я долго не верил в возможность восстановления окружающей среды, пока не побывал в одном канадском городе, где сорок лет назад запустили серный проект. Там работают шахты, обогатительные фабрики, металлургические предприятия, и в свое время вся растительность вокруг города и в нем самом была полностью выжжена выбросами. Но в свое время они запустили серный проект и параллельно начали заниматься озеленением. Сегодня там растут сосновые леса, в озерах появилась рыба. Так что все возможно. И «Норникель» поступательно идет в этом направлении. О горожанах – Весьма популярными в последнее время стали опросы населения на тему, что им нравится или нет в своем городе, что они хотели бы изменить. Последний из проводимых в Норильске — «Социальный портрет горожанина». А каким вы видите портрет современного норильчанина? Что бы вы изменили в нем? – Сейчас, как мне кажется, социальный портрет горожанина лучше всего характеризуется прилагательным «задумчивый». Он раздумывает: остаться или уезжать? Нужно переломить его раздумья в сторону «радоваться жизни в Норильске». Хочется сформировать портрет человека, которому просто нравится тут жить. Поверьте, в нашей стране есть примеры промышленных городов, которые люди выбирают с удовольствием. Вроде, смотришь — и не центр, и аэропорта нет, но хотят там жить! Пусть у нас будет так же. О проделанной работе – Исполнение каких муниципальных программ в этом году вы можете назвать неудовлетворительным? Удалось ли справиться с поставленными задачами управлению ЖКХ после пересмотра параметров программы? – Норильск традиционно испытывает трудности в связи с тем, что многие работы можно проводить только летом. Но при этом по сравнению с прошлым годом мы вышли на хороший показатель в 95% — это касается и фасадов, и кровель, и лифтов, и ремонта муниципального жилья. Как я уже упоминал, работы мы начали уже 1 января, что дало возможность прийти к таким результатам. Но год был авральным. А я за плановую работу, за равномерность. За то, чтобы все знали свои действия на 5–10 шагов вперед. Конечно, Федеральный закон № 44–ФЗ остается для нас самой большой сложностью. Он ужимает сроки всех работ так, что иной раз мы просто не успеваем за ними. Недавно, кстати, среди руководителей северных городов проводился федеральный опрос на тему «пожеланий» к имеющемуся законодательству. Что можно откорректировать, чтобы облегчить жизнь на наших территориях. И мы в рамках опроса интересовались, возможно ли изменить часть положений этого закона применительно к северам? Тем более к тем городам, где нет железной дороги. Ведь бывает, что в конкурсе участвуют подрядчики из других городов, а потом связываются с нами и спрашивают — на какую станцию поставить вам материалы? А что касается результатов исполнения программ, об этом пока говорить рано. Итоги будем подводить уже в новом году. – Несколько лет в Норильске работает программа по модернизации и ремонту коллекторного хозяйства. Когда она стартовала, его износ составлял более 80%. Как продвигается модернизация? Каковы ее результаты? За чей счет продолжаются ремонты, и когда коллекторное хозяйство города будет приведено в порядок? – Напомню, что с 2011 по 2017 год в рамках четырехстороннего соглашения выполнен ремонт более 22 000 погонных метров инженерных сетей на 1,1 миллиарда рублей. Их общая протяженность — около 60 000 метров, а потребность в финансировании — больше 4 миллиардов рублей. К сожалению, по действующему соглашению часть финансирования нам не поступает, и приходится обходиться своими силами. В будущем нам ничего не остается, как заключать аналогичное четырехстороннее соглашение. Надеюсь, все стороны согласятся, переговоры с краевым правительством и «Норникелем» уже ведутся. Но это непростая работа. Я согласен, что коллекторное хозяйство у нас в плохом состоянии и требует много внимания. В 1990–х, когда оно передавалось городу, кое–что перешло в частные руки. Наличие массы собственников вызывало трудности в общем регулировании. Лично я считаю, что на Крайнем Севере, где дом может перемерзнуть за два часа, должен быть один хозяин, такой, как когда–то «Норильскбыт». Был один руководитель, все решал он, но и весь спрос был с него же. А сегодня управляющие компании частные, но жаловаться они приходят в администрацию. На данный момент я не вижу возможностей для перехода к единому руководству. Так что пока будем рассчитывать на новое четырехстороннее соглашение и продолжать работу по действующему. О туризме – В Норильске появилась новая муниципальная программа по развитию туризма. Что она включает в себя? Кто является основными исполнителями и какова роль каждого? Что конкретно должно быть сделано в следующем году за те 217 миллионов, которые заложены в бюджете? Сможет ли Норильск в 2019–м рассчитывать на федеральную финансовую поддержку? – Для начала скажу, что почти все эти деньги — средства из внебюджетных источников. Программа будет реализовываться в тесном сотрудничестве с Агентством развития Норильска. Им выпало стать генератором идей, теми, кто в хорошем смысле начнет всех будоражить. Хорошие показатели уже есть: я говорю о крупных праздниках, которые проходили в этом году, — Большой Аргиш, гастрофест и многие другие, где Агентство выступило организатором или одним из организаторов. Уточню: почти все эти праздники уже существовали несколько лет, но надо было вывести их на другую орбиту, придать более серьезный статус, привлечь рекламодателей. Яркий пример — это гастрофестиваль, в котором люди сначала вовсе не стремились участвовать, а на второй день продали все, что заготовили на целую неделю! Как результат: 2019 год еще не начался, а все заявки на участие в проекте и места на «Заполярнике» распределены. В общем, наша задача — сделать город максимально привлекательным для вложения коммерческих средств. Это трудно, согласен, потому нам нужна особая «фишка». Одна у нас уже есть — это плато Путорана, но этого мало. Нам надо проложить «туристическую тропу», ведь сегодня люди выбирают не просто красивые виды, но и соответствующую инфраструктуру. Так что мы должны представить готовый продукт, который затем можно продавать. Кстати, у нас есть попытки продажи туров на Ламу, но это ведь только край плато! Дальше даже президент страны еще не бывал! Вот, кстати, каким должен быть рекламный слоган» «Вы побываете там, где еще не бывал президент!» (Смеется). И, конечно, в рамках этой программы мы в дальнейшем заявимся на федеральное финансирование, но, повторюсь, для этого надо составить конкретные планы. Это моя позиция. О строительстве – В последние два–три года в Норильске происходит строительный бум. Парк на улице Комсомольской, храм на Мира, новый физкультурно–оздоровительный комплекс, грядущая масштабная реконструкция Дома торговли, которому предстоит стать Арктическим музеем современного искусства... Каковы планы города, в том числе совместно с Заполярным филиалом и бизнесом, по строительству в Норильске, может быть, и жилищному? – Строить надо, и строить мы будем! Это главное. «Норникель» продолжит работать тут еще очень долго, плюс есть «Русская платина», так что стройка нужна, и вестись она будет. Скажу прямо: вопрос жилищного строительства назрел уже сейчас. Норильск возводился поэтапно, и так же постепенно дома выходят из эксплуатации. Людей надо переселять. А куда, к примеру, расселить гостинку на 300 семей? В других городах дома обычно строят коммерческие структуры, а затем продают жителям. Но в Норильске коммерческого эффекта я не увидел, потому что стоимость квадратного метра жилья, в связи с дороговизной доставки стройматериалов, очень велика. Вряд ли норильчанин готов приобретать тут квартиру за пять миллионов рублей. В итоге мы вернулись к идее заключения четырехстороннего соглашения. Весь год я пытался ее продвинуть. У нас было много совещаний со специалистами, с тем чтобы понимать, как и из чего надо строить. Напомню, домостроительный комбинат сегодня не работает, цементный завод в основном обслуживает Заполярный филиал — так что неясно даже, где брать материалы. К тому же за городом инженерные коммуникации, как на материке, не протянешь, так что работать можно только внутри районов. Варианты возможны следующие: строить на ростверках; реконструировать существующее жилье; строить малоэтажные дома. И у каждого есть свои перспективы. Так, поступило предложение со стороны нескольких норильских коммерсантов, которые готовятся к возведению домостроительного комбината в Дудинке. Они представили проекты строительства на ростверках домов малой этажности, квартиры в которых впоследствии предлагается выкупить горожанам или администрации для переселения людей из ветхого жилья. Сейчас они рассчитывают производительность будущего комбината и стоимость планируемого жилья. Плюс оценивают (совместно с Агентством развития Норильска) техническое состояние городских ростверков. Сколько из них будет использовано, покажет производительность домостроительного комбината. Есть планы по жилищному строительству и у «Норникеля». В этом году компания заложила в бюджет деньги на реконструкцию двух домов в Талнахе. Впоследствии эти квартиры будут распределены среди работников Заполярного филиала. Третий вариант муниципалитет прорабатывает самостоятельно. Речь идет о двух домах на берегу озера Долгое, на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в. Мы хотели достроить их, но обследование показало, что эксплуатировать здания нельзя, а вот ростверки хорошо сохранились. Потому принято решение снести постройки до ростверков, и уже заключен договор на проектно–сметную документацию по возведению на них двух девятиэтажных домов. Следующим летом эта работа будет окончена, и мы будем знать, сколько денег просить на строительство, исходя из конкретных расчетов. Заодно и сами поймем, какова реальная стоимость квадратного метра в Норильске. И вот после этого потребуется выходить на четырехстороннее соглашение и строить, строить, строить... – Как вписывается в эти планы соглашение с Институтом территориального планирования «Урбаника»? – Полностью. Пожалуй, все началось с того, что я, не будучи специалистом–строителем, хотел иметь договор с экспертами, которые смогут создать для нас комплексный план строительных перспектив Норильска. Предварительный договор с СФУ мы заключили, затем пришла очередь «Урбаники». Ее задача — создать перспективный план развития города, определяющий как внешний вид домов, так и планы будущего строительства. Концепция пространственного развития должна быть направлена на повышение привлекательности Норильска как места для жизни, учебы и работы. Отправная точка для плана — жить город будет долго, и жить в нем люди будут долго. Для создания объективной картины было использовано множество переменных: проводили исследования домов, делали расчеты и даже организовывали встречи с жителями, чтобы узнать их видение современного Норильска. Концепцию пространственного развития «Урбанике» предстоит разработать за шесть месяцев. О прогнозах – В заключение встречи поделитесь мыслями: каким будет для Норильска 2019 год? Каких перемен горожанам ждать в первую очередь? – Радикальных перемен, я надеюсь, не произойдет. Мы будем планово готовиться к бюджету 2020 года, работать в стабильном режиме. Я считаю, что действовать надо, как в русской поговорке, — семь раз отмерь, один — отрежь. С начала года займемся тендерами по выполненной проектно–сметной документации, чтобы летом успеть отремонтировать все запланированные объекты. Запустим детский сад на Бауманской, 27 (второй — на Московской, 18, — в 2020–м. — Прим. авт.) и будем просто трудиться. На этот раз не в авральном режиме, а просто получая удовольствие от жизни в нашем северном городе.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина, Ирины Яринской и Николая Щипко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Это был первый год моей работы в администрации, и он выдался трудным. Во–первых, в Заполярном филиале «Норникеля», где я трудился прежде, работа была поставлена немного по–другому, да и ответственность лежала на вышестоящих руководителях, а здесь — только на мне. Во–вторых, в муниципальной администрации другой ритм работы: принятие решения — это целая процедура, требующая времени. Я к этому долго привыкал. В–третьих, богатым на события выдался сам год: выборы, юбилей... Некогда было выдохнуть и более пристально ознакомиться с документами, по которым должен работать глава города. Но, к счастью, команда у меня, включая депутатский корпус, подобралась боевая. Депутаты, к примеру, всегда шли нам навстречу, проводя дополнительные заседания, поскольку в этом году было много переносов средств из одной статьи бюджета в другую. Это связано с тем, что в 2017 году большая часть денег из–за несогласованной проектно–сметной документации на ряд объектов не была освоена. Так что этим решили заниматься прямо с первого рабочего дня 2018 года. Но и здесь свои корректировки внесло время: даже начиная в январе, мы не успеваем выполнять запланированные объемы работ, и часть денег все равно пришлось перенести на следующий год. Зато уже сейчас большая часть работ, которые мы планируем на 2019-й, имеет смету. Надеемся, что в первой половине января завершится работа по оставшимся объемам, и мы начнем конкурсные процедуры.Еще одно заметное событие года — ввод в строй перинатального центра, строительство которого вызывало массу вопросов. Спасибо за помощь Заполярному филиалу, администрации края: построили общими силами, и сегодня все пациенты из старого роддома переведены туда. Да, некоторые нюансы, касающиеся вновь вводимого объекта, есть, так бывает всегда, но над ними работает компания–подрядчик.Третий важный вопрос — очередной этап реконструкции взлетно–посадочной полосы (ВПП). Работа этого года прошла хорошо, госорганы объект приняли. Мы уже запустили полосу, на будущий год остались работы по перрону, но это не будет мешать взлету–посадке самолетов, так что следующая летняя кампания пройдет в обычном режиме.Помимо этого сегодня в городе на реконструкции находятся здания двух детских садов (на ул. Московской, 18, и ул. Бауманской, 27). Ими занимаются хорошие красноярские фирмы, которые делали освещение наших дорог от Алыкеля до Талнаха. Так что мы ожидаем столь же качественных результатов.– В 1970–е «стратегия» развития города была такой: приехал — заработал — уехал. Тогда разница в зарплатах с материком позволяла за несколько лет заработать на квартиру в любом регионе страны. Сегодня главный посыл изменился: нужно не просто получать зарплату, нужно жить в Норильске. Я против идеи вахтового поселка. Поверьте, в него не будут вкладывать миллиарды: на ремонт ВПП, строительство ВОЛС, возведение развлекательных центров. Так что могу с уверенностью сказать: сегодня в Норильске все делается для того, чтобы здесь было удобно жить.– Сегодня, ввиду планировки самого города, администрация, по сути, разбросана территориально. У нас нет единого здания, подобного МФЦ. Поэтому в каждом муниципальном управлении есть отделы, где жители Норильска могут получить ответы на свои вопросы. В идеале нужно свести все управления, оказывающие услуги населению, в одном здании, и такой план у нас есть. Это снизит затраты и на обслуживание деятельности самих учреждений, и на эксплуатацию зданий. Плюс это позволит горожанам получать ответы на свои обращения в одном месте.Помимо этого, мы готовимся ввести электронную систему ответов. Хотим добиться, чтобы они были готовы в течение трех–четырех рабочих дней. Это снизит трудозатраты на обработку каждого запроса, объем использованной бумаги, словом, плюсов немало. Хотя, должен признать, постепенно количество поступающих к нам вопросов снижается, ведь темы обращений в основном одни и те же: в 70% случаев это ЖКХ, еще 20% — устройство детей в садик, переселение... И ответы на многие из них люди могут узнать в профильных управлениях, а также на сайте города.– Конечно, чувствую! Первое и самое главное изменение в положительную сторону в области местной экологии связано с закрытием никелевого завода. Знаете, я долго не верил в возможность восстановления окружающей среды, пока не побывал в одном канадском городе, где сорок лет назад запустили серный проект. Там работают шахты, обогатительные фабрики, металлургические предприятия, и в свое время вся растительность вокруг города и в нем самом была полностью выжжена выбросами. Но в свое время они запустили серный проект и параллельно начали заниматься озеленением. Сегодня там растут сосновые леса, в озерах появилась рыба. Так что все возможно. И «Норникель» поступательно идет в этом направлении.– Сейчас, как мне кажется, социальный портрет горожанина лучше всего характеризуется прилагательным «задумчивый». Он раздумывает: остаться или уезжать? Нужно переломить его раздумья в сторону «радоваться жизни в Норильске». Хочется сформировать портрет человека, которому просто нравится тут жить. Поверьте, в нашей стране есть примеры промышленных городов, которые люди выбирают с удовольствием. Вроде, смотришь — и не центр, и аэропорта нет, но хотят там жить! Пусть у нас будет так же.– Норильск традиционно испытывает трудности в связи с тем, что многие работы можно проводить только летом. Но при этом по сравнению с прошлым годом мы вышли на хороший показатель в 95% — это касается и фасадов, и кровель, и лифтов, и ремонта муниципального жилья. Как я уже упоминал, работы мы начали уже 1 января, что дало возможность прийти к таким результатам. Но год был авральным. А я за плановую работу, за равномерность. За то, чтобы все знали свои действия на 5–10 шагов вперед.Конечно, Федеральный закон № 44–ФЗ остается для нас самой большой сложностью. Он ужимает сроки всех работ так, что иной раз мы просто не успеваем за ними. Недавно, кстати, среди руководителей северных городов проводился федеральный опрос на тему «пожеланий» к имеющемуся законодательству. Что можно откорректировать, чтобы облегчить жизнь на наших территориях. И мы в рамках опроса интересовались, возможно ли изменить часть положений этого закона применительно к северам? Тем более к тем городам, где нет железной дороги. Ведь бывает, что в конкурсе участвуют подрядчики из других городов, а потом связываются с нами и спрашивают — на какую станцию поставить вам материалы? А что касается результатов исполнения программ, об этом пока говорить рано. Итоги будем подводить уже в новом году.– Несколько лет в Норильске работает программа по модернизации и ремонту коллекторного хозяйства. Когда она стартовала, его износ составлял более 80%. Как продвигается модернизация? Каковы ее результаты? За чей счет продолжаются ремонты, и когда коллекторное хозяйство города будет приведено в порядок?– Напомню, что с 2011 по 2017 год в рамках четырехстороннего соглашения выполнен ремонт более 22 000 погонных метров инженерных сетей на 1,1 миллиарда рублей. Их общая протяженность — около 60 000 метров, а потребность в финансировании — больше 4 миллиардов рублей.К сожалению, по действующему соглашению часть финансирования нам не поступает, и приходится обходиться своими силами. В будущем нам ничего не остается, как заключать аналогичное четырехстороннее соглашение. Надеюсь, все стороны согласятся, переговоры с краевым правительством и «Норникелем» уже ведутся. Но это непростая работа.Я согласен, что коллекторное хозяйство у нас в плохом состоянии и требует много внимания. В 1990–х, когда оно передавалось городу, кое–что перешло в частные руки. Наличие массы собственников вызывало трудности в общем регулировании. Лично я считаю, что на Крайнем Севере, где дом может перемерзнуть за два часа, должен быть один хозяин, такой, как когда–то «Норильскбыт». Был один руководитель, все решал он, но и весь спрос был с него же. А сегодня управляющие компании частные, но жаловаться они приходят в администрацию. На данный момент я не вижу возможностей для перехода к единому руководству. Так что пока будем рассчитывать на новое четырехстороннее соглашение и продолжать работу по действующему.– Для начала скажу, что почти все эти деньги — средства из внебюджетных источников. Программа будет реализовываться в тесном сотрудничестве с Агентством развития Норильска. Им выпало стать генератором идей, теми, кто в хорошем смысле начнет всех будоражить. Хорошие показатели уже есть: я говорю о крупных праздниках, которые проходили в этом году, — Большой Аргиш, гастрофест и многие другие, где Агентство выступило организатором или одним из организаторов. Уточню: почти все эти праздники уже существовали несколько лет, но надо было вывести их на другую орбиту, придать более серьезный статус, привлечь рекламодателей. Яркий пример — это гастрофестиваль, в котором люди сначала вовсе не стремились участвовать, а на второй день продали все, что заготовили на целую неделю! Как результат: 2019 год еще не начался, а все заявки на участие в проекте и места на «Заполярнике» распределены.В общем, наша задача — сделать город максимально привлекательным для вложения коммерческих средств. Это трудно, согласен, потому нам нужна особая «фишка». Одна у нас уже есть — это плато Путорана, но этого мало. Нам надо проложить «туристическую тропу», ведь сегодня люди выбирают не просто красивые виды, но и соответствующую инфраструктуру. Так что мы должны представить готовый продукт, который затем можно продавать. Кстати, у нас есть попытки продажи туров на Ламу, но это ведь только край плато! Дальше даже президент страны еще не бывал! Вот, кстати, каким должен быть рекламный слоган» «Вы побываете там, где еще не бывал президент!» (Смеется).И, конечно, в рамках этой программы мы в дальнейшем заявимся на федеральное финансирование, но, повторюсь, для этого надо составить конкретные планы. Это моя позиция.– Строить надо, и строить мы будем! Это главное. «Норникель» продолжит работать тут еще очень долго, плюс есть «Русская платина», так что стройка нужна, и вестись она будет.Скажу прямо: вопрос жилищного строительства назрел уже сейчас. Норильск возводился поэтапно, и так же постепенно дома выходят из эксплуатации. Людей надо переселять. А куда, к примеру, расселить гостинку на 300 семей?В других городах дома обычно строят коммерческие структуры, а затем продают жителям. Но в Норильске коммерческого эффекта я не увидел, потому что стоимость квадратного метра жилья, в связи с дороговизной доставки стройматериалов, очень велика. Вряд ли норильчанин готов приобретать тут квартиру за пять миллионов рублей.В итоге мы вернулись к идее заключения четырехстороннего соглашения. Весь год я пытался ее продвинуть. У нас было много совещаний со специалистами, с тем чтобы понимать, как и из чего надо строить. Напомню, домостроительный комбинат сегодня не работает, цементный завод в основном обслуживает Заполярный филиал — так что неясно даже, где брать материалы. К тому же за городом инженерные коммуникации, как на материке, не протянешь, так что работать можно только внутри районов. Варианты возможны следующие: строить на ростверках; реконструировать существующее жилье; строить малоэтажные дома. И у каждого есть свои перспективы.Так, поступило предложение со стороны нескольких норильских коммерсантов, которые готовятся к возведению домостроительного комбината в Дудинке. Они представили проекты строительства на ростверках домов малой этажности, квартиры в которых впоследствии предлагается выкупить горожанам или администрации для переселения людей из ветхого жилья. Сейчас они рассчитывают производительность будущего комбината и стоимость планируемого жилья. Плюс оценивают (совместно с Агентством развития Норильска) техническое состояние городских ростверков. Сколько из них будет использовано, покажет производительность домостроительного комбината.Есть планы по жилищному строительству и у «Норникеля». В этом году компания заложила в бюджет деньги на реконструкцию двух домов в Талнахе. Впоследствии эти квартиры будут распределены среди работников Заполярного филиала.Третий вариант муниципалитет прорабатывает самостоятельно. Речь идет о двух домах на берегу озера Долгое, на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в. Мы хотели достроить их, но обследование показало, что эксплуатировать здания нельзя, а вот ростверки хорошо сохранились. Потому принято решение снести постройки до ростверков, и уже заключен договор на проектно–сметную документацию по возведению на них двух девятиэтажных домов. Следующим летом эта работа будет окончена, и мы будем знать, сколько денег просить на строительство, исходя из конкретных расчетов. Заодно и сами поймем, какова реальная стоимость квадратного метра в Норильске. И вот после этого потребуется выходить на четырехстороннее соглашение и строить, строить, строить...– Полностью. Пожалуй, все началось с того, что я, не будучи специалистом–строителем, хотел иметь договор с экспертами, которые смогут создать для нас комплексный план строительных перспектив Норильска. Предварительный договор с СФУ мы заключили, затем пришла очередь «Урбаники». Ее задача — создать перспективный план развития города, определяющий как внешний вид домов, так и планы будущего строительства. Концепция пространственного развития должна быть направлена на повышение привлекательности Норильска как места для жизни, учебы и работы. Отправная точка для плана — жить город будет долго, и жить в нем люди будут долго. Для создания объективной картины было использовано множество переменных: проводили исследования домов, делали расчеты и даже организовывали встречи с жителями, чтобы узнать их видение современного Норильска. Концепцию пространственного развития «Урбанике» предстоит разработать за шесть месяцев.– Радикальных перемен, я надеюсь, не произойдет. Мы будем планово готовиться к бюджету 2020 года, работать в стабильном режиме. Я считаю, что действовать надо, как в русской поговорке, — семь раз отмерь, один — отрежь. С начала года займемся тендерами по выполненной проектно–сметной документации, чтобы летом успеть отремонтировать все запланированные объекты. Запустим детский сад на Бауманской, 27 (второй — на Московской, 18, — в 2020–м. —) и будем просто трудиться. На этот раз не в авральном режиме, а просто получая удовольствие от жизни в нашем северном городе.

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