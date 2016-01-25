[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



Чем занята власть

Работа на результат

Депутаты норильского горсовета провели последнюю в этом году сессию. На ней рассмотрели 17 вопросов, ключевым стало утверждение параметров городского бюджета на следующие три года.

О бюджете Проект главного финансового документа был одобрен на публичных слушаниях и заседаниях всех профильных комиссий городского Совета. Основные параметры бюджета на трехлетний период выглядят следующим образом: в 2019 году доходы составят 18 млрд 31 млн рублей; расходная часть — 18 млрд 780 млн рублей при дефиците в 748,9 млн рублей. В 2020 году доходная часть запланирована в пределах 18 млрд 191,3 млн рублей, тогда как расходы увеличатся до 18 млрд 951 млн рублей. Дефицит бюджета составит 759,7 млн. В 2021 году запланированные доходы составят 17 млрд 333,7 млн рублей; расходная часть немного уменьшится — до 18 млрд 35,6 млн рублей, дефицит бюджета — 701,9 млн рублей. Покрыть его рассчитывают привлечением кредитных средств. Что особенно важно, в бюджете предусмотрено сохранение всех социальных гарантий населению, повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% зарплаты работников бюджетной сферы, а также реализация 17 действующих муниципальных программ и одной новой — развитие туризма. Депутаты проект бюджета одобрили, назвав его сбалансированным и социально ориентированным. О жилье На сессии утверждено новое Положение о порядке предоставления квартир в коммерческий наем. Теперь жилые помещения будут выделяться только тем, кто не имеет в Норильске жилья в собственности или по другим договорам найма. Это же требование распространяется на членов семьи заявителя, вне зависимости от того, будут они вселяться в квартиру вместе с нанимателем или нет. Исключение составят только люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такое решение связано с дефицитом пустующего муниципального жилья. Об аренде Уточнены условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Норильские депутаты привели местное законодательство в соответствие с федеральным, куда в июле 2018 года были внесены изменения. Теперь арендуемое у муниципалитета помещение предприниматель может сдавать в субаренду только субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом сдать можно не более 10% от арендуемой площади и не более 20 кв. м. Данное направление не требует дополнительного финансирования и не повлечет за собой уменьшение бюджетных доходов. Об отдыхе Будущим летом юные норильские спортсмены и дети из социально не защищенных семей смогут отдохнуть в Краснодарском крае. Раньше речь шла только о Красноярском крае и Московской области. С инициативой о расширении географических границ к депутатам обратились представители межведомственной комиссии по организации оздоровительного отдыха, санаторно–курортного лечения и занятости детей и подростков. *** Комментируя итоги десятой сессии Норильского городского Совета, его председатель Александр Пестряков отметил слаженное взаимодействие депутатского корпуса и администрации Норильска: — Формирование бюджета — одна из важнейших задач органов местного самоуправления. Специалисты администрации вместе с депутатами и представителями общественности провели множество совещаний, сломали немало копий, с тем чтобы максимально удовлетворить все потребности территории в реализации социально значимых мероприятий. Так что оперативное принятие бюджета — это закономерный итог многомесячной работы сотен людей. Добавлю, что на сегодняшней сессии мы утвердили Стратегию развития Норильска до 2030 года, и в течение полугода администрация разработает план конкретных мероприятий по достижению заявленных в ней целей.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проект главного финансового документа был одобрен на публичных слушаниях и заседаниях всех профильных комиссий городского Совета. Основные параметры бюджета на трехлетний период выглядят следующим образом: в 2019 году доходы составят 18 млрд 31 млнрублей; расходная часть — 18 млрд 780 млн рублей при дефиците в 748,9 млн рублей.В 2020 году доходная часть запланирована в пределах 18 млрд 191,3 млн рублей, тогда как расходы увеличатся до 18 млрд 951 млн рублей. Дефицит бюджета составит 759,7 млн. В 2021 году запланированные доходы составят 17 млрд 333,7 млн рублей; расходная часть немного уменьшится — до 18 млрд 35,6 млн рублей, дефицит бюджета — 701,9 млн рублей. Покрыть его рассчитывают привлечением кредитных средств.Что особенно важно, в бюджете предусмотрено сохранение всех социальных гарантий населению, повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% зарплаты работников бюджетной сферы, а также реализация 17 действующих муниципальных программ и одной новой — развитие туризма.Депутаты проект бюджета одобрили, назвав его сбалансированным и социально ориентированным.На сессии утверждено новое Положение о порядке предоставления квартир в коммерческий наем. Теперь жилые помещения будут выделяться только тем, кто не имеет в Норильске жилья в собственности или по другим договорам найма. Это же требование распространяется на членов семьи заявителя, вне зависимости от того, будут они вселяться в квартиру вместе с нанимателем или нет. Исключение составят только люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такое решение связано с дефицитом пустующего муниципального жилья.Уточнены условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Норильские депутаты привели местное законодательство в соответствие с федеральным, куда в июле 2018 года были внесены изменения. Теперь арендуемое у муниципалитета помещение предприниматель может сдавать в субаренду только субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом сдать можно не более 10% от арендуемой площади и не более 20 кв. м. Данное направление не требует дополнительного финансирования и не повлечет за собой уменьшение бюджетных доходов.Будущим летом юные норильские спортсмены и дети из социально не защищенных семей смогут отдохнуть в Краснодарском крае. Раньше речь шла только о Красноярском крае и Московской области. С инициативой о расширении географических границ к депутатам обратились представители межведомственной комиссии по организации оздоровительного отдыха, санаторно–курортного лечения и занятости детей и подростков.

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