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Благотворительный фестиваль "Добрый Норильск"

[Индекс номера 199 (20.12.2018)]

 Чем занята власть 
Работа на результат

Депутаты норильского горсовета провели последнюю в этом году сессию. На ней рассмотрели 17 вопросов, ключевым стало утверждение параметров городского бюджета на следующие три года.
О бюджете
Проект главного финансового документа был одобрен на публичных слушаниях и заседаниях всех профильных комиссий городского Совета. Основные параметры бюджета на трехлетний период выглядят следующим образом: в 2019 году доходы составят 18 млрд 31 млн
рублей; расходная часть — 18 млрд 780 млн рублей при дефиците в 748,9 млн рублей.
В 2020 году доходная часть запланирована в пределах 18 млрд 191,3 млн рублей, тогда как расходы увеличатся до 18 млрд 951 млн рублей. Дефицит бюджета составит 759,7 млн. В 2021 году запланированные доходы составят 17 млрд 333,7 млн рублей; расходная часть немного уменьшится — до 18 млрд 35,6 млн рублей, дефицит бюджета — 701,9 млн рублей. Покрыть его рассчитывают привлечением кредитных средств.
Что особенно важно, в бюджете предусмотрено сохранение всех социальных гарантий населению, повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% зарплаты работников бюджетной сферы, а также реализация 17 действующих муниципальных программ и одной новой — развитие туризма.
Депутаты проект бюджета одобрили, назвав его сбалансированным и социально ориентированным.
О жилье
На сессии утверждено новое Положение о порядке предоставления квартир в коммерческий наем. Теперь жилые помещения будут выделяться только тем, кто не имеет в Норильске жилья в собственности или по другим договорам найма. Это же требование распространяется на членов семьи заявителя, вне зависимости от того, будут они вселяться в квартиру вместе с нанимателем или нет. Исключение составят только люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такое решение связано с дефицитом пустующего муниципального жилья.
Об аренде
Уточнены условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Норильские депутаты привели местное законодательство в соответствие с федеральным, куда в июле 2018 года были внесены изменения. Теперь арендуемое у муниципалитета помещение предприниматель может сдавать в субаренду только субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом сдать можно не более 10% от арендуемой площади и не более 20 кв. м. Данное направление не требует дополнительного финансирования и не повлечет за собой уменьшение бюджетных доходов.
Об отдыхе
Будущим летом юные норильские спортсмены и дети из социально не защищенных семей смогут отдохнуть в Краснодарском крае. Раньше речь шла только о Красноярском крае и Московской области. С инициативой о расширении географических границ к депутатам обратились представители межведомственной комиссии по организации оздоровительного отдыха, санаторно–курортного лечения и занятости детей и подростков.
***
Комментируя итоги десятой сессии Норильского городского Совета, его председатель Александр Пестряков отметил слаженное взаимодействие депутатского корпуса и администрации Норильска:
— Формирование бюджета — одна из важнейших задач органов местного самоуправления. Специалисты администрации вместе с депутатами и представителями общественности провели множество совещаний, сломали немало копий, с тем чтобы максимально удовлетворить все потребности территории в реализации социально значимых мероприятий. Так что оперативное принятие бюджета — это закономерный итог многомесячной работы сотен людей.
Добавлю, что на сегодняшней сессии мы утвердили Стратегию развития Норильска до 2030 года, и в течение полугода администрация разработает план конкретных мероприятий по достижению заявленных в ней целей.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина

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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Завершается 2018–й, год для страны, нашего региона и для самого Норильска очень насыщенный. За спиной — выборы президента, губернатора края, юбилей Норильска. По сложившейся традиции глава города Ринат Ахметчин подвел итоги уходящего года и дал прогноз на год будущий.

Чем занята власть 
Депутаты норильского горсовета провели последнюю в этом году сессию. На ней рассмотрели 17 вопросов, ключевым стало утверждение параметров городского бюджета на следующие три года.

Проекты 
Благоустройство зоны отдыха в Талнахе и набережной ручья Кайерканский — вопрос решенный. Эскизы одобрены общественной комиссией.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА 
С 1 января в Норильске приступит к работе региональный оператор по утилизации отходов — ООО «РостТех». И хотя до нового года осталось меньше двух недель, вопросов к компании пока больше, чем ответов на них. «Заполярка» попыталась внести ясность на встрече Вилена Мишенкова, директора норильского подразделения «РостТеха», а также представителей прокуратуры и двух управлений администрации — жилищно–коммунального и городского хозяйства — с журналистами.

торговый ряд 
До Нового года осталось меньше двух недель. Норильчане уже плотно занялись покупкой продуктов к праздничному столу. Стоит отметить, что за последний месяц подорожали сахар, сливочное масло, куриные яйца и цыплята, а в отдельных сетях — рис и чай. Подешевели помидоры и растительное масло. Проверили мы и цены на красную икру и мандарины — непременные атрибуты новогоднего стола. Сравните сами и отправляйтесь за покупками.

Наши люди 
Одним из первых, с кем я познакомился в начале своей журналистской карьеры, был Даниил Кот, человек с открытым сердцем и огромным багажом знаний. Его компетентные советы всегда помогали разобраться в перипетиях норильского спорта, а комментарии как эксперта украшали обзоры футбольных баталий. И вот сейчас Даниил Васильевич собрался на заслуженный отдых и переезжает на материк, оставляя после себя не только внушительное спортивное наследство, но и добрую память.

Новости:
 20 декабря 2018 
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16:15 Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.
16:07 В Норильске стартует череда новогодних мероприятий.
15:54 По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.
15:37 Строительство концертного зала в городе включено в планы, обозначенные в Стратегии развития Норильска до 2030 года.
15:20 Чуть менее часа осталось до Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.
15:19 Открытие городских ёлок и снежных городков состоится в Талнахе и Кайеркане в пятницу в 18.00, в Центральном районе - в субботу в 16.00.
15:01 К 2030 году продолжительность жизни норильчанина должна увеличиться до 80 лет. Сегодня, по статистике, в среднем норильчане живут на 10 лет меньше
15:01 Норильские госавтоинспекторы напомнят родителям о важности использования детских автокресел
14:28 Более 850 курильщиков наказаны рублем за демонстрацию вредной привычки в общественных местах Норильска
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