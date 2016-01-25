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Благотворительный фестиваль "Добрый Норильск"

[Индекс номера 199 (20.12.2018)]

 Проекты 
Зона комфорта

Благоустройство зоны отдыха в Талнахе и набережной ручья Кайерканский — вопрос решенный. Эскизы одобрены общественной комиссией.
Эскиз общественного пространства в Кайеркане
Опрос по выбору мест для благоустройства в 2019 году прошел осенью. В нем приняли участие более семи тысяч норильчан. Варианты были такими: ул. Озерная, 15а; территория напротив домов на ул. Победы, 9 и 15; участок между улицами Маслова и Бауманской. В результате за Талнах было отдано 3719 голосов, за Кайеркан — 2102, за Оганер — 1470.
Зеленая зона в Талнахе давно служит местом семейного отдыха для жителей района. Теперь здесь на площади 2 тысячи кв. м разместят игровые и спортивные комплексы, поставят скамьи и урны, проведут освещение. На это будет потрачено 6 миллионов 311 тысяч рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.
Проект благоустройства в Талнахе
В Кайеркане продолжится обустройство набережной ручья, которое затеяли еще в 2011 году. Авторы проекта предлагают установить здесь спортивное оборудование, игровые комплексы, малые архитектурные формы, организовать торговлю. Будут тут и событийная площадка для проведения массовых мероприятий, прогулочные и велодорожки и даже зона для выгула собак. Общая площадь участка — 7 тысяч кв. м. На реализацию этого проекта потребуется немногим более 30 миллионов рублей, которые также поступят из трех источников — регионального, краевого и муниципального.
В ближайшее время оба проекта направят в министерство строительства Красноярского края, где к началу марта 2019 года должны принять решение об их финансировании.
Благоустройство участка на улице Озерной, 15а, продолжится при наличии средств в городском бюджете.

Оксана Кириллова
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Статьи текущего номера:
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Завершается 2018–й, год для страны, нашего региона и для самого Норильска очень насыщенный. За спиной — выборы президента, губернатора края, юбилей Норильска. По сложившейся традиции глава города Ринат Ахметчин подвел итоги уходящего года и дал прогноз на год будущий.

Чем занята власть 
Депутаты норильского горсовета провели последнюю в этом году сессию. На ней рассмотрели 17 вопросов, ключевым стало утверждение параметров городского бюджета на следующие три года.

Проекты 
Благоустройство зоны отдыха в Талнахе и набережной ручья Кайерканский — вопрос решенный. Эскизы одобрены общественной комиссией.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА 
С 1 января в Норильске приступит к работе региональный оператор по утилизации отходов — ООО «РостТех». И хотя до нового года осталось меньше двух недель, вопросов к компании пока больше, чем ответов на них. «Заполярка» попыталась внести ясность на встрече Вилена Мишенкова, директора норильского подразделения «РостТеха», а также представителей прокуратуры и двух управлений администрации — жилищно–коммунального и городского хозяйства — с журналистами.

торговый ряд 
До Нового года осталось меньше двух недель. Норильчане уже плотно занялись покупкой продуктов к праздничному столу. Стоит отметить, что за последний месяц подорожали сахар, сливочное масло, куриные яйца и цыплята, а в отдельных сетях — рис и чай. Подешевели помидоры и растительное масло. Проверили мы и цены на красную икру и мандарины — непременные атрибуты новогоднего стола. Сравните сами и отправляйтесь за покупками.

Наши люди 
Одним из первых, с кем я познакомился в начале своей журналистской карьеры, был Даниил Кот, человек с открытым сердцем и огромным багажом знаний. Его компетентные советы всегда помогали разобраться в перипетиях норильского спорта, а комментарии как эксперта украшали обзоры футбольных баталий. И вот сейчас Даниил Васильевич собрался на заслуженный отдых и переезжает на материк, оставляя после себя не только внушительное спортивное наследство, но и добрую память.

Новости:
 20 декабря 2018 
17:22 Норильск стал лучшим в конкурсе «Город – территория детства».
16:15 Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.
16:07 В Норильске стартует череда новогодних мероприятий.
15:54 По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.
15:37 Строительство концертного зала в городе включено в планы, обозначенные в Стратегии развития Норильска до 2030 года.
15:20 Чуть менее часа осталось до Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.
15:19 Открытие городских ёлок и снежных городков состоится в Талнахе и Кайеркане в пятницу в 18.00, в Центральном районе - в субботу в 16.00.
15:01 К 2030 году продолжительность жизни норильчанина должна увеличиться до 80 лет. Сегодня, по статистике, в среднем норильчане живут на 10 лет меньше
15:01 Норильские госавтоинспекторы напомнят родителям о важности использования детских автокресел
14:28 Более 850 курильщиков наказаны рублем за демонстрацию вредной привычки в общественных местах Норильска
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