[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



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Зона комфорта

Благоустройство зоны отдыха в Талнахе и набережной ручья Кайерканский — вопрос решенный. Эскизы одобрены общественной комиссией.

Эскиз общественного пространства в Кайеркане Опрос по выбору мест для благоустройства в 2019 году прошел осенью. В нем приняли участие более семи тысяч норильчан. Варианты были такими: ул. Озерная, 15а; территория напротив домов на ул. Победы, 9 и 15; участок между улицами Маслова и Бауманской. В результате за Талнах было отдано 3719 голосов, за Кайеркан — 2102, за Оганер — 1470. Зеленая зона в Талнахе давно служит местом семейного отдыха для жителей района. Теперь здесь на площади 2 тысячи кв. м разместят игровые и спортивные комплексы, поставят скамьи и урны, проведут освещение. На это будет потрачено 6 миллионов 311 тысяч рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Проект благоустройства в Талнахе В Кайеркане продолжится обустройство набережной ручья, которое затеяли еще в 2011 году. Авторы проекта предлагают установить здесь спортивное оборудование, игровые комплексы, малые архитектурные формы, организовать торговлю. Будут тут и событийная площадка для проведения массовых мероприятий, прогулочные и велодорожки и даже зона для выгула собак. Общая площадь участка — 7 тысяч кв. м. На реализацию этого проекта потребуется немногим более 30 миллионов рублей, которые также поступят из трех источников — регионального, краевого и муниципального. В ближайшее время оба проекта направят в министерство строительства Красноярского края, где к началу марта 2019 года должны принять решение об их финансировании. Благоустройство участка на улице Озерной, 15а, продолжится при наличии средств в городском бюджете.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Опрос по выбору мест для благоустройства в 2019 году прошел осенью. В нем приняли участие более семи тысяч норильчан. Варианты были такими: ул. Озерная, 15а; территория напротив домов на ул. Победы, 9 и 15; участок между улицами Маслова и Бауманской. В результате за Талнах было отдано 3719 голосов, за Кайеркан — 2102, за Оганер — 1470.Зеленая зона в Талнахе давно служит местом семейного отдыха для жителей района. Теперь здесь на площади 2 тысячи кв. м разместят игровые и спортивные комплексы, поставят скамьи и урны, проведут освещение. На это будет потрачено 6 миллионов 311 тысяч рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.В Кайеркане продолжится обустройство набережной ручья, которое затеяли еще в 2011 году. Авторы проекта предлагают установить здесь спортивное оборудование, игровые комплексы, малые архитектурные формы, организовать торговлю. Будут тут и событийная площадка для проведения массовых мероприятий, прогулочные и велодорожки и даже зона для выгула собак. Общая площадь участка — 7 тысяч кв. м. На реализацию этого проекта потребуется немногим более 30 миллионов рублей, которые также поступят из трех источников — регионального, краевого и муниципального.В ближайшее время оба проекта направят в министерство строительства Красноярского края, где к началу марта 2019 года должны принять решение об их финансировании.Благоустройство участка на улице Озерной, 15а, продолжится при наличии средств в городском бюджете.

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