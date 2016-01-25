[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Начистоту

С 1 января в Норильске приступит к работе региональный оператор по утилизации отходов — ООО «РостТех». И хотя до нового года осталось меньше двух недель, вопросов к компании пока больше, чем ответов на них. «Заполярка» попыталась внести ясность на встрече Вилена Мишенкова, директора норильского подразделения «РостТеха», а также представителей прокуратуры и двух управлений администрации — жилищно–коммунального и городского хозяйства — с журналистами.

Условия для жильцов... Изменения для собственников жилья, на первый взгляд, не выглядят существенными. Главным можно назвать переход услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (транспортировка и размещение на полигонах) из жилищной в коммунальную — в платежке появится новая строка. Теперь услуга будет оплачиваться не по квадратуре занимаемого жилья (в зависимости от серии дома от 2,68 руб. до 6,26 руб. за м2), а по числу зарегистрированных жильцов. Тариф составит 86,76 рубля с человека в месяц. А в составе жилищной услуги останется стоимость уборки территории и контейнерных площадок. Как рассказал Евгений Войник, начальник управления ЖКХ, усредненные расчеты показали небольшой рост платы за вывоз мусора с 1 января. Например, сегодня с квартиры в доме улучшенной планировки, где зарегистрированы трое жильцов, взимается 205 рублей, а с нового года — 260. Хотя это средний показатель: у кого–то сумма платежа немного увеличится, а у кого–то, наоборот, снизится. По мнению Натальи Кузнецовой, старшего помощника прокурора Норильска, рост тарифа связан с тем, что в него включена плата за негативное воздействие на окружающую среду, от которой прежде граждане были освобождены: «Ее вносили те, кто эксплуатирует полигоны ТБО. Но, по сути, это должны делать те, кто образует отходы. Теперь так и будет». «РостТех» обещает вывозить и крупногабаритный мусор, оставляемый жильцами. Правда, его надо будет донести до специальной площадки. Пока таких в Норильске нет, и жильцы могут использовать обычные контейнерные площадки. Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, поясняет: – Управляющие компании должны направить нам свои предложения о том, где можно обустроить такие площадки — санитарные нормы не везде позволяют это сделать. Со временем все придет в норму, но, зная привычки наших жителей, многим из которых лень далеко тащить старую ванну или диван, проще бросить их у подъезда, сразу скажу: собственник территории будет платить за это штраф. Если она относится к дому, санкции лягут на УК, которая, в свою очередь, существует на деньги жильцов. Так что люди накажут сами себя. Сегодня «РостТех» уже провел переговоры со всеми участниками процесса — управляющими компаниями, перевозчиками, организаторами полигонов — и сейчас заключает договоры с рядом частных компаний, имеющих необходимый для работы персонал и парк техники, поскольку собственных машин в Норильске у компании нет. Вилен Мишенков утверждает, что к 1 января регоператор будет обладать достаточными мощностями, чтобы обслуживать всю вверенную ему зону. В норильской технологической зоне работают два полигона, где могут размещаться ТКО, которые обслуживают ООО «Стройбытсервис» и ООО «Байкал–2000». ...и предпринимателей Сложнее дела обстоят с юридическими лицами и предпринимателями. До нового года им потребуется провести паспортизацию своих отходов, чтобы понять, с какой организацией надо заключить договор на вывоз и утилизацию мусора. Наталья Кузнецова: – У хозяйствующего субъекта кроме отходов ТКО есть и другие виды отходов — промышленные, например. Их нельзя складывать в общие контейнеры, равно как и размещать на полигоне для ТКО, а только на промотвале. Следовательно, у юрлица должны быть заключены договоры с профильными организациями. С нового года предпринимателям, которые не удосужились провести паспортизацию и не сдают статистические отчеты по отходам, придется нести ответственность, предусматривающую штраф от 100 тысяч рублей (для юридических лиц). Прокуратура обещает следить за ситуацией и наказывать нарушителей закона о правильной утилизации мусора. Отследить их нетрудно: управляющие компании прекрасно знают, кто и где складирует отходы на их территории. Вилен Мишенков: – Для норильской технологической зоны предусмотрен основной вид сбора ТКО — контейнерный. Юрлица, которые до сих пор не организовали у себя места накопления отходов, должны это сделать и узаконить их. Это необходимо и для того, чтобы вывести из тени неучтенные объемы отходов. Замечу, что большинство предпринимателей, особенно те, кто работает во встроенно–пристроенных помещениях жилого фонда, этим пока не озаботились: на данный момент из 2500 ИП к нам обратились около двадцати. При заключении договора с регоператором или иной организацией, которая занимается утилизацией мусора, юрлица и предприниматели должны указать объем и вид отходов, который они образуют, места, где они накапливаются, и то, как часто их надо вывозить. При этом несколько ИП могут использовать для сбора мусора один контейнер, но занимать в нем можно лишь свою долю объема. Специалисты напоминают, что место установки контейнера выбирается не произвольно: оно должно быть согласовано надзорными инстанциями, например, Роспотребнадзором. В обязанности владельца площадки входит и ее содержание, в частности, обеспечение подъездных путей в зимнее время. – Если в жилом дворе нельзя установить контейнерную площадку, можно воспользоваться контейнерами, установленными на площадках, принадлежащих УК. Мы рекомендуем обращаться для согласования всех вопросов туда. Мы, в свою очередь, ведем с УК разъяснительную работу, — говорит Евгений Войник. В случае дележа контейнера в жилом дворе вполне логично опасаться «подарочков» от близлежащих магазинов. Но, во–первых, жильцы за «сверхобъем» платить не будут. А, во–вторых... им придется быть бдительными. Прокуратура Норильска призывает норильчан сообщать о случаях скопления «чужого» мусора или появлении незаконной свалки — прежде всего это выгодно самим жителям: – Учитывая, что из жилищной услуги исключен вывоз мусора, УК будет трудно найти деньги на уборку. Их придется брать из других статей расходов, — отметила Наталья Кузнецова. — Помощником в деле контроля станет инспекция регоператора, которая будет следить за действиями собственников отходов, перевозчиков, работой полигонов ТКО. Паспортизация отходов и заключение договоров затронет и гаражные кооперативы. «Неорганизованных» владельцев регоператор тоже возьмет на заметку, и в случае нарушений им придется иметь дело с прокуратурой, согласно сложившейся практике, в том числе и судебной. А вот с медучреждениями региональный оператор работать не будет: не имеет права. Однако Вилен Мишенков подчеркнул, что медорганизации, уже работающие в Норильске, как правило, давно паспортизировали свои отходы и имеют договоры с предприятиями, которые утилизируют мусор путем сжигания. А вновь открывающимся еще предстоит это сделать. – Все должны понимать, что нововведения призваны улучшить экологическую ситуацию. При этом увеличатся объемы вторичной переработки, часть отходов, например, старые автомобильные шины, вовсе не будет утилизироваться — теперь их можно будет только перерабатывать. А до этого они будут складироваться на пром-отвалах, — добавляет Наталья Кузнецова. Интересно, что о строительстве рег-оператором крупного мусороперерабатывающего завода или перегрузочных станций речь пока не идет, хотя такие пункты обозначены в Стратегии развития Норильска до 2030 года. По словам Вилена Мишенкова, на данный момент основная задача «РостТеха» — выполнение текущих функций: – Наша инвестпрограмма находится на утверждении в министерстве экологии региона, озвучить ее мы сможем позднее. Да, в ней есть планы по созданию производств по сортировке отходов, новых полигонов и, возможно, перерабатывающих мощностей. Это долгосрочная программа, именно поэтому и регоператор выбирается сразу на десять лет, — пояснил он.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Изменения для собственников жилья, на первый взгляд, не выглядят существенными. Главным можно назвать переход услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (транспортировка и размещение на полигонах) из жилищной в коммунальную — в платежке появится новая строка. Теперь услуга будет оплачиваться не по квадратуре занимаемого жилья (в зависимости от серии дома от 2,68 руб. до 6,26 руб. за м2), а по числу зарегистрированных жильцов. Тариф составит 86,76 рубля с человека в месяц. А в составе жилищной услуги останется стоимость уборки территории и контейнерных площадок.Как рассказал, усредненные расчеты показали небольшой рост платы за вывоз мусора с 1 января. Например, сегодня с квартиры в доме улучшенной планировки, где зарегистрированы трое жильцов, взимается 205 рублей, а с нового года — 260. Хотя это средний показатель: у кого–то сумма платежа немного увеличится, а у кого–то, наоборот, снизится.По мнению, рост тарифа связан с тем, что в него включена плата за негативное воздействие на окружающую среду, от которой прежде граждане были освобождены: «Ее вносили те, кто эксплуатирует полигоны ТБО. Но, по сути, это должны делать те, кто образует отходы. Теперь так и будет».«РостТех» обещает вывозить и крупногабаритный мусор, оставляемый жильцами. Правда, его надо будет донести до специальной площадки. Пока таких в Норильске нет, и жильцы могут использовать обычные контейнерные площадки., поясняет:– Управляющие компании должны направить нам свои предложения о том, где можно обустроить такие площадки — санитарные нормы не везде позволяют это сделать. Со временем все придет в норму, но, зная привычки наших жителей, многим из которых лень далеко тащить старую ванну или диван, проще бросить их у подъезда, сразу скажу: собственник территории будет платить за это штраф. Если она относится к дому, санкции лягут на УК, которая, в свою очередь, существует на деньги жильцов. Так что люди накажут сами себя.Сегодня «РостТех» уже провел переговоры со всеми участниками процесса — управляющими компаниями, перевозчиками, организаторами полигонов — и сейчас заключает договоры с рядом частных компаний, имеющих необходимый для работы персонал и парк техники, поскольку собственных машин в Норильске у компании нет. Вилен Мишенков утверждает, что к 1 января регоператор будет обладать достаточными мощностями, чтобы обслуживать всю вверенную ему зону.Сложнее дела обстоят с юридическими лицами и предпринимателями. До нового года им потребуется провести паспортизацию своих отходов, чтобы понять, с какой организацией надо заключить договор на вывоз и утилизацию мусора.– У хозяйствующего субъекта кроме отходов ТКО есть и другие виды отходов — промышленные, например. Их нельзя складывать в общие контейнеры, равно как и размещать на полигоне для ТКО, а только на промотвале. Следовательно, у юрлица должны быть заключены договоры с профильными организациями.С нового года предпринимателям, которые не удосужились провестипаспортизацию и не сдают статистические отчеты по отходам, придется нести ответственность, предусматривающую штраф от 100 тысяч рублей (для юридических лиц). Прокуратура обещает следить за ситуацией и наказывать нарушителей закона о правильной утилизации мусора. Отследить их нетрудно: управляющие компании прекрасно знают, кто и где складирует отходы на их территории.– Для норильской технологической зоны предусмотрен основной вид сбора ТКО — контейнерный. Юрлица, которые до сих пор не организовали у себя места накопления отходов, должны это сделать и узаконить их. Это необходимо и для того, чтобы вывести из тени неучтенные объемы отходов. Замечу, что большинство предпринимателей, особенно те, кто работает во встроенно–пристроенных помещениях жилого фонда, этим пока не озаботились: на данный момент из 2500 ИП к нам обратились около двадцати.При заключении договора с регоператором или иной организацией, которая занимается утилизацией мусора, юрлица и предприниматели должны указать объем и вид отходов, который они образуют, места, где они накапливаются, и то, как часто их надо вывозить. При этом несколько ИП могут использовать для сбора мусора один контейнер, но занимать в нем можно лишь свою долю объема. Специалисты напоминают, что место установки контейнера выбирается не произвольно: оно должно быть согласовано надзорными инстанциями, например, Роспотребнадзором. В обязанности владельца площадки входит и ее содержание, в частности, обеспечение подъездных путей в зимнее время.– Если в жилом дворе нельзя установить контейнерную площадку, можно воспользоваться контейнерами, установленными на площадках, принадлежащих УК. Мы рекомендуем обращаться для согласования всех вопросов туда. Мы, в свою очередь, ведем с УК разъяснительную работу, — говорит Евгений Войник.В случае дележа контейнера в жилом дворе вполне логично опасаться «подарочков» от близлежащих магазинов. Но, во–первых, жильцы за «сверхобъем» платить не будут. А, во–вторых... им придется быть бдительными. Прокуратура Норильска призывает норильчан сообщать о случаях скопления «чужого» мусора или появлении незаконной свалки — прежде всего это выгодно самим жителям:– Учитывая, что из жилищной услуги исключен вывоз мусора, УК будет трудно найти деньги на уборку. Их придется брать из других статей расходов, — отметила Наталья Кузнецова. — Помощником в деле контроля станет инспекция регоператора, которая будет следить за действиями собственников отходов, перевозчиков, работой полигонов ТКО.Паспортизация отходов и заключение договоров затронет и гаражные кооперативы. «Неорганизованных» владельцев регоператор тоже возьмет на заметку, и в случае нарушений им придется иметь дело с прокуратурой, согласно сложившейся практике, в том числе и судебной.А вот с медучреждениями региональный оператор работать не будет: не имеет права. Однако Вилен Мишенков подчеркнул, что медорганизации, уже работающиев Норильске, как правило, давно паспортизировали свои отходы и имеют договоры с предприятиями, которые утилизируют мусор путем сжигания. А вновь открывающимся еще предстоит это сделать.– Все должны понимать, что нововведения призваны улучшить экологическую ситуацию. При этом увеличатся объемы вторичной переработки, часть отходов, например, старые автомобильные шины, вовсе не будет утилизироваться — теперь их можно будет только перерабатывать. А до этого они будут складироваться на пром-отвалах, — добавляет Наталья Кузнецова.Интересно, что о строительстве рег-оператором крупного мусороперерабатывающего завода или перегрузочных станций речь пока не идет, хотя такие пункты обозначены в Стратегии развития Норильска до 2030 года. По словам Вилена Мишенкова, на данный момент основная задача «РостТеха» — выполнение текущих функций:– Наша инвестпрограмма находится на утверждении в министерстве экологии региона, озвучить ее мы сможем позднее. Да, в ней есть планы по созданию производств по сортировке отходов, новых полигонов и, возможно, перерабатывающих мощностей. Это долгосрочная программа, именно поэтому и регоператор выбирается сразу на десять лет, — пояснил он.

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