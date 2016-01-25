С 1 января в Норильске приступит к работе региональный оператор по утилизации отходов — ООО «РостТех». И хотя до нового года осталось меньше двух недель, вопросов к компании пока больше, чем ответов на них. «Заполярка» попыталась внести ясность на встрече Вилена Мишенкова, директора норильского подразделения «РостТеха», а также представителей прокуратуры и двух управлений администрации — жилищно–коммунального и городского хозяйства — с журналистами.
Условия для жильцов...
Изменения для собственников жилья, на первый взгляд, не выглядят существенными. Главным можно назвать переход услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (транспортировка и размещение на полигонах) из жилищной в коммунальную — в платежке появится новая строка. Теперь услуга будет оплачиваться не по квадратуре занимаемого жилья (в зависимости от серии дома от 2,68 руб. до 6,26 руб. за м2), а по числу зарегистрированных жильцов. Тариф составит 86,76 рубля с человека в месяц. А в составе жилищной услуги останется стоимость уборки территории и контейнерных площадок.
Как рассказал Евгений Войник, начальник управления ЖКХ
, усредненные расчеты показали небольшой рост платы за вывоз мусора с 1 января. Например, сегодня с квартиры в доме улучшенной планировки, где зарегистрированы трое жильцов, взимается 205 рублей, а с нового года — 260. Хотя это средний показатель: у кого–то сумма платежа немного увеличится, а у кого–то, наоборот, снизится.
По мнению Натальи Кузнецовой, старшего помощника прокурора Норильска
, рост тарифа связан с тем, что в него включена плата за негативное воздействие на окружающую среду, от которой прежде граждане были освобождены: «Ее вносили те, кто эксплуатирует полигоны ТБО. Но, по сути, это должны делать те, кто образует отходы. Теперь так и будет».
«РостТех» обещает вывозить и крупногабаритный мусор, оставляемый жильцами. Правда, его надо будет донести до специальной площадки. Пока таких в Норильске нет, и жильцы могут использовать обычные контейнерные площадки.Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства
, поясняет:
– Управляющие компании должны направить нам свои предложения о том, где можно обустроить такие площадки — санитарные нормы не везде позволяют это сделать. Со временем все придет в норму, но, зная привычки наших жителей, многим из которых лень далеко тащить старую ванну или диван, проще бросить их у подъезда, сразу скажу: собственник территории будет платить за это штраф. Если она относится к дому, санкции лягут на УК, которая, в свою очередь, существует на деньги жильцов. Так что люди накажут сами себя.
Сегодня «РостТех» уже провел переговоры со всеми участниками процесса — управляющими компаниями, перевозчиками, организаторами полигонов — и сейчас заключает договоры с рядом частных компаний, имеющих необходимый для работы персонал и парк техники, поскольку собственных машин в Норильске у компании нет. Вилен Мишенков утверждает, что к 1 января регоператор будет обладать достаточными мощностями, чтобы обслуживать всю вверенную ему зону.
...и предпринимателей
|В норильской технологической зоне работают два полигона, где могут размещаться ТКО, которые обслуживают ООО «Стройбытсервис» и ООО «Байкал–2000».
Сложнее дела обстоят с юридическими лицами и предпринимателями. До нового года им потребуется провести паспортизацию своих отходов, чтобы понять, с какой организацией надо заключить договор на вывоз и утилизацию мусора.Наталья Кузнецова
:
– У хозяйствующего субъекта кроме отходов ТКО есть и другие виды отходов — промышленные, например. Их нельзя складывать в общие контейнеры, равно как и размещать на полигоне для ТКО, а только на промотвале. Следовательно, у юрлица должны быть заключены договоры с профильными организациями.
С нового года предпринимателям, которые не удосужились провести
паспортизацию и не сдают статистические отчеты по отходам, придется нести ответственность, предусматривающую штраф от 100 тысяч рублей (для юридических лиц). Прокуратура обещает следить за ситуацией и наказывать нарушителей закона о правильной утилизации мусора. Отследить их нетрудно: управляющие компании прекрасно знают, кто и где складирует отходы на их территории.Вилен Мишенков
:
– Для норильской технологической зоны предусмотрен основной вид сбора ТКО — контейнерный. Юрлица, которые до сих пор не организовали у себя места накопления отходов, должны это сделать и узаконить их. Это необходимо и для того, чтобы вывести из тени неучтенные объемы отходов. Замечу, что большинство предпринимателей, особенно те, кто работает во встроенно–пристроенных помещениях жилого фонда, этим пока не озаботились: на данный момент из 2500 ИП к нам обратились около двадцати.
При заключении договора с регоператором или иной организацией, которая занимается утилизацией мусора, юрлица и предприниматели должны указать объем и вид отходов, который они образуют, места, где они накапливаются, и то, как часто их надо вывозить. При этом несколько ИП могут использовать для сбора мусора один контейнер, но занимать в нем можно лишь свою долю объема. Специалисты напоминают, что место установки контейнера выбирается не произвольно: оно должно быть согласовано надзорными инстанциями, например, Роспотребнадзором. В обязанности владельца площадки входит и ее содержание, в частности, обеспечение подъездных путей в зимнее время.
– Если в жилом дворе нельзя установить контейнерную площадку, можно воспользоваться контейнерами, установленными на площадках, принадлежащих УК. Мы рекомендуем обращаться для согласования всех вопросов туда. Мы, в свою очередь, ведем с УК разъяснительную работу, — говорит Евгений Войник.
В случае дележа контейнера в жилом дворе вполне логично опасаться «подарочков» от близлежащих магазинов. Но, во–первых, жильцы за «сверхобъем» платить не будут. А, во–вторых... им придется быть бдительными. Прокуратура Норильска призывает норильчан сообщать о случаях скопления «чужого» мусора или появлении незаконной свалки — прежде всего это выгодно самим жителям:
– Учитывая, что из жилищной услуги исключен вывоз мусора, УК будет трудно найти деньги на уборку. Их придется брать из других статей расходов, — отметила Наталья Кузнецова. — Помощником в деле контроля станет инспекция регоператора, которая будет следить за действиями собственников отходов, перевозчиков, работой полигонов ТКО.
Паспортизация отходов и заключение договоров затронет и гаражные кооперативы. «Неорганизованных» владельцев регоператор тоже возьмет на заметку, и в случае нарушений им придется иметь дело с прокуратурой, согласно сложившейся практике, в том числе и судебной.
А вот с медучреждениями региональный оператор работать не будет: не имеет права. Однако Вилен Мишенков подчеркнул, что медорганизации, уже работающие
в Норильске, как правило, давно паспортизировали свои отходы и имеют договоры с предприятиями, которые утилизируют мусор путем сжигания. А вновь открывающимся еще предстоит это сделать.
– Все должны понимать, что нововведения призваны улучшить экологическую ситуацию. При этом увеличатся объемы вторичной переработки, часть отходов, например, старые автомобильные шины, вовсе не будет утилизироваться — теперь их можно будет только перерабатывать. А до этого они будут складироваться на пром-отвалах, — добавляет Наталья Кузнецова.
Интересно, что о строительстве рег-оператором крупного мусороперерабатывающего завода или перегрузочных станций речь пока не идет, хотя такие пункты обозначены в Стратегии развития Норильска до 2030 года. По словам Вилена Мишенкова, на данный момент основная задача «РостТеха» — выполнение текущих функций:
– Наша инвестпрограмма находится на утверждении в министерстве экологии региона, озвучить ее мы сможем позднее. Да, в ней есть планы по созданию производств по сортировке отходов, новых полигонов и, возможно, перерабатывающих мощностей. Это долгосрочная программа, именно поэтому и регоператор выбирается сразу на десять лет, — пояснил он.Татьяна ЗачупейкоФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда