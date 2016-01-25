[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



торговый ряд

Что? Где? Почём?

До Нового года осталось меньше двух недель. Норильчане уже плотно занялись покупкой продуктов к праздничному столу. Стоит отметить, что за последний месяц подорожали сахар, сливочное масло, куриные яйца и цыплята, а в отдельных сетях — рис и чай. Подешевели помидоры и растительное масло. Проверили мы и цены на красную икру и мандарины — непременные атрибуты новогоднего стола. Сравните сами и отправляйтесь за покупками.

Обзор стоимости продуктов производился 18 декабря 2018 года. Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Обзор стоимости продуктов производился 18 декабря 2018 года.

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