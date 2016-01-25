Одним из первых, с кем я познакомился в начале своей журналистской карьеры, был Даниил Кот, человек с открытым сердцем и огромным багажом знаний. Его компетентные советы всегда помогали разобраться в перипетиях норильского спорта, а комментарии как эксперта украшали обзоры футбольных баталий. И вот сейчас Даниил Васильевич собрался на заслуженный отдых и переезжает на материк, оставляя после себя не только внушительное спортивное наследство, но и добрую память.
– Даниил Васильевич, расскажите: откуда вы родом и что вас привело в мир спорта?
– Я родился на Украине, в селе Круповье Ровненской области. Окончил там среднюю школу, после чего поступил в Черниговский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченко, который окончил в 1981 году. После института пару месяцев поработал учителем физкультуры в сельской школе и затем ушел в армию. Служил в Кировограде, в пехоте, хотя должен был попасть в спортроту, но по независящим от меня обстоятельствам этого не случилось.
Спортом, а именно легкой атлетикой, я увлекся в шестом классе с подачи моего старшего брата Владимира. Именно он и стал моим первым тренером. Затем у меня стали проявляться способности и в других направлениях: футбол, баскетбол, волейбол. В игровых видах спорта я участвовал в любительских соревнованиях республиканского уровня. В какой–то момент попробовал себя в биатлоне и понял, что это у меня тоже неплохо получается, в итоге дошел до кандидата в мастера спорта. А в военно–прикладном спорте, это полоса препятствий, стал мастером спорта и рекордсменом СССР.– Что мотивирует человека заниматься спортом? И какой стимул был у вас?
– В школе у меня был друг, и мы с ним постоянно соперничали в спортивных дисциплинах. Поначалу он лидировал, что, естественно, подталкивало меня к самосовершенствованию и спортивному росту. Вскоре я начал опережать его, а к старшим классам, сам того не заметив, стал лучшим в округе. И в какой–то момент осознал: то, чем я занимаюсь, мне приносит не только пользу, но и удовольствие. Поэтому считаю, что самый главный стимул для любого начинания — это, прежде всего, чувство здорового соперничества и положительные эмоции, которые получаешь, занимаясь выбранным делом. Только тогда можно ожидать каких–то результатов. В противном случае — это мучение.– Как вы попали в Норильск?
– Когда я вернулся из армии, устроился на работу, женился. Первое время я еще выступал на республиканском уровне, побеждал, но затем понял, что нужно думать о благополучии семьи. В итоге мы с супругой решили уехать на севера, чтобы подзаработать денег. Рассматривали различные варианты: Дальний Восток, Чукотка, Заполярье. Остановились на неизвестном нам тогда Норильске, куда в ту пору стремились попасть очень многие. Так я здесь и оказался: 2 февраля 1984 года спустился с трапа самолета. Как сейчас помню: Север нас тогда встретил 36–градусным морозом и ярким солнцем.– Какое впечатление на вас произвел тогда норильский спорт?
– Когда я обустроился: нашел работу (меня взяли плотником–бетонщиком в УЖКХ) и обзавелся жильем, то, конечно же, мне захотелось познакомиться с заполярным спортом. Я был приятно удивлен тем, что, несмотря на суровый климат, Норильск оказался спортивным городом. В то время здесь успешно развивалась секция биатлона под руководством Николая Федоровича Кордика, туда я и пошел в первую очередь. Летом мы регулярно играли в футбол, участвовали десятки команд, приглашали на товарищеские матчи ветеранские дружины московских «Спартака» и «Динамо», а также сборную СССР, кроме того, соревновались в легкой атлетике. Зимой бегали на лыжах, играли в хоккей с шайбой и мячом, состязались в спидвее, устраивали марафонские забеги, в том числе и до Дудинки. Спортивная жизнь Норильска тогда была очень насыщенной, стадион «Заполярник» и Дворец спорта «Арктика» постоянно были переполнены, а трибуны никогда не пустовали. Одним словом, Норильск жил спортом, и я, естественно, старался брать от такой жизни все. И сегодня спорт в нашем городе неплохо развит, но такого размаха, как в те годы, уже нет.– И все же одному направлению вы посвятили больше времени и сил. Почему вы решили возглавить федерацию, позже переименованную в Ассоциацию футбола и мини–футбола Таймыра?
– Я одинаково люблю футбол, баскетбол и волейбол и в одно время мог с таким же успехом возглавить и развивать норильский волейбол, тем более что в середине 2000–х мы показывали замечательные результаты и даже стали призерами чемпионата России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры. Но тогда в ситуацию с моим назначением вмешались кое–какие люди, а я просто не захотел идти на конфронтацию с ними. В итоге в 2005 году я встал у руля Федерации футбола и мини–футбола Норильска, которая была создана еще в 1993 году вместе с МФК «Норильск», позже переименованного в «Норильский никель». Но еще до моего назначения федерация существовала фактически лишь на бумаге, поскольку ее руководители — Солтан Бзыков и нынешний директор ДЮСШ–6 Владимир Коновалов, которые стояли у истоков создания МФК «Норильский никель», работали с профессиональным клубом. Естественно, находясь в постоянных разъездах и решая вопросы на уровне сильнейших клубов страны, они не могли уделять должного внимания норильскому мини–футболу. Мою кандидатуру рассматривали примерно полтора года, после чего и доверили мне это дело.
– На этом посту вы отработали 13 лет. Сложно было?
|В преддверии Олимпиады-2014 Даниил Кот принял участие в эстафете олимпийского огня
– Конечно, в любой работе порой возникают какие–то сложности, но особых проблем у меня никогда не было. Мне удалось собрать вокруг себя сплоченный коллектив единомышленников, к тому же Бзыков и Коновалов мне оказывали поддержку. Помогал нам и МФК «Норильский никель». Когда мы только начинали, то в нашей мини–футбольной лиге было всего шесть команд. Сейчас у нас три лиги, в которых участвуют 24–27 коллективов. В большом футболе у нас задействовано 16–18 команд. Хочу особо подчеркнуть, что футбол и мини–футбол в Норильске всегда любили. Главное было — дать ребятам возможность играть. Я считаю, у нас это получилось.– Ваше место в ассоциации занял гендиректор МФК «Норильский никель» Павел Белкин. Что вы можете о нем сказать?
– Мы с Павлом Александровичем давно знакомы. Как и я, он когда–то тоже выступал в чемпионате города. Сейчас регулярно играет в розыгрыше Кубка северных городов среди ветеранов. Я считаю, он — достойная замена, и уверен, что с его назначением дела пойдут еще лучше. А еще я уверен, что не далек тот день, когда наш клуб вновь станет чемпионом России, и на играх «Норильского никеля» трибуны, как и раньше, вновь будут заполнены болельщиками.– А на медном заводе, где вы с 2006 года являетесь директором спортивного комплекса, нашли себе замену?
– Там меня заменит Николай Михайлович Гулевский, который давно работает на нашем заводе, занимается лыжами. Он тоже достойный преемник.
Я особенно буду скучать по медному заводу. Ведь за те годы, что я там проработал — начинал катодчиком в цехе электролиза в 1992 году, мне пришлось через многое пройти. При этом побед, конечно же, было больше. Мы долгое время удерживали лидерство в спартакиаде комбината, но в последние пять лет нас стал обходить «Норильскникельремонт», подтянувший с материка мастеров спорта. На завершившейся 57–й спартакиаде «Норникеля» мы стали вторыми. Но я верю, что спортсмены медного завода улучшат свои результаты и, как и раньше, вновь будут блистать и занимать первые места. Впрочем, в конкуренции рождается мастерство, поэтому сегодняшнее соперничество идет во благо всему спортивному сообществу города.– Практически каждые выходные вас можно было встретить на различных спортивных мероприятиях: на стадионе, во Дворце спорта, на лыжной базе и так далее. Что для вас служило стимулом все эти годы? Как удавалось справляться с напряжением?
– Боюсь показаться банальным, но когда занимаешься любимым делом, то и усталость — в радость. К тому же я постоянно работал со спортсменами. Это взрослые и дети, молодежь и ветераны, и у каждого из них своя энергетика и эмоции, идеи и планы. В такие моменты я просто подзаряжаюсь и остаюсь в тонусе. Кроме того, я всегда ощущал поддержку семьи, и особенно супруги, которая тоже спортсменка — она кандидат в мастера спорта по гимнастике. Поддержка семьи очень важна для любого человека, в моем случае это 90% моего успеха.– Оглядываясь назад, вспомните самые главные моменты вашей жизни в Норильске.
– Самое значимое для меня событие — это рождение моих сыновей Антона и Кирилла. Сейчас у меня растут замечательные внуки. Это и есть мои самые памятные моменты и самые важные достижения.– Чем планируете заняться на материке? Билеты уже купили?
– Билеты в кармане, улетаю 25 декабря. Еду в Балашиху, где у меня дом и дети. В Подмосковье планирую и дальше работать в сфере мини–футбола, ведь у меня еще есть силы, а самое главное — желание этим заниматься. Если все пойдет по плану и мои задумки осуществятся, то не исключено, что когда–нибудь еще навещу Норильск, но уже с рабочим визитом.– Ваши пожелания норильским друзьям и коллегам?
– Я не сожалею, что когда–то приехал в Норильск и посвятил этому городу 34 года своей жизни. Поэтому хочу пожелать, чтобы все, когда придет время, с добрым сердцем покидали Север. А еще мне бы хотелось, чтобы после моего отъезда футбол и мини–футбол продолжали развиваться, и чтобы у будущих поколений это получалось еще лучше, чем было при мне.Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда