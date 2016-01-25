[Индекс номера 199 (20.12.2018)]



Наши люди

Грандмастер

Одним из первых, с кем я познакомился в начале своей журналистской карьеры, был Даниил Кот, человек с открытым сердцем и огромным багажом знаний. Его компетентные советы всегда помогали разобраться в перипетиях норильского спорта, а комментарии как эксперта украшали обзоры футбольных баталий. И вот сейчас Даниил Васильевич собрался на заслуженный отдых и переезжает на материк, оставляя после себя не только внушительное спортивное наследство, но и добрую память.

– Даниил Васильевич, расскажите: откуда вы родом и что вас привело в мир спорта? – Я родился на Украине, в селе Круповье Ровненской области. Окончил там среднюю школу, после чего поступил в Черниговский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченко, который окончил в 1981 году. После института пару месяцев поработал учителем физкультуры в сельской школе и затем ушел в армию. Служил в Кировограде, в пехоте, хотя должен был попасть в спортроту, но по независящим от меня обстоятельствам этого не случилось. Спортом, а именно легкой атлетикой, я увлекся в шестом классе с подачи моего старшего брата Владимира. Именно он и стал моим первым тренером. Затем у меня стали проявляться способности и в других направлениях: футбол, баскетбол, волейбол. В игровых видах спорта я участвовал в любительских соревнованиях республиканского уровня. В какой–то момент попробовал себя в биатлоне и понял, что это у меня тоже неплохо получается, в итоге дошел до кандидата в мастера спорта. А в военно–прикладном спорте, это полоса препятствий, стал мастером спорта и рекордсменом СССР. – Что мотивирует человека заниматься спортом? И какой стимул был у вас? – В школе у меня был друг, и мы с ним постоянно соперничали в спортивных дисциплинах. Поначалу он лидировал, что, естественно, подталкивало меня к самосовершенствованию и спортивному росту. Вскоре я начал опережать его, а к старшим классам, сам того не заметив, стал лучшим в округе. И в какой–то момент осознал: то, чем я занимаюсь, мне приносит не только пользу, но и удовольствие. Поэтому считаю, что самый главный стимул для любого начинания — это, прежде всего, чувство здорового соперничества и положительные эмоции, которые получаешь, занимаясь выбранным делом. Только тогда можно ожидать каких–то результатов. В противном случае — это мучение. – Как вы попали в Норильск? – Когда я вернулся из армии, устроился на работу, женился. Первое время я еще выступал на республиканском уровне, побеждал, но затем понял, что нужно думать о благополучии семьи. В итоге мы с супругой решили уехать на севера, чтобы подзаработать денег. Рассматривали различные варианты: Дальний Восток, Чукотка, Заполярье. Остановились на неизвестном нам тогда Норильске, куда в ту пору стремились попасть очень многие. Так я здесь и оказался: 2 февраля 1984 года спустился с трапа самолета. Как сейчас помню: Север нас тогда встретил 36–градусным морозом и ярким солнцем. – Какое впечатление на вас произвел тогда норильский спорт? – Когда я обустроился: нашел работу (меня взяли плотником–бетонщиком в УЖКХ) и обзавелся жильем, то, конечно же, мне захотелось познакомиться с заполярным спортом. Я был приятно удивлен тем, что, несмотря на суровый климат, Норильск оказался спортивным городом. В то время здесь успешно развивалась секция биатлона под руководством Николая Федоровича Кордика, туда я и пошел в первую очередь. Летом мы регулярно играли в футбол, участвовали десятки команд, приглашали на товарищеские матчи ветеранские дружины московских «Спартака» и «Динамо», а также сборную СССР, кроме того, соревновались в легкой атлетике. Зимой бегали на лыжах, играли в хоккей с шайбой и мячом, состязались в спидвее, устраивали марафонские забеги, в том числе и до Дудинки. Спортивная жизнь Норильска тогда была очень насыщенной, стадион «Заполярник» и Дворец спорта «Арктика» постоянно были переполнены, а трибуны никогда не пустовали. Одним словом, Норильск жил спортом, и я, естественно, старался брать от такой жизни все. И сегодня спорт в нашем городе неплохо развит, но такого размаха, как в те годы, уже нет. – И все же одному направлению вы посвятили больше времени и сил. Почему вы решили возглавить федерацию, позже переименованную в Ассоциацию футбола и мини–футбола Таймыра? – Я одинаково люблю футбол, баскетбол и волейбол и в одно время мог с таким же успехом возглавить и развивать норильский волейбол, тем более что в середине 2000–х мы показывали замечательные результаты и даже стали призерами чемпионата России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры. Но тогда в ситуацию с моим назначением вмешались кое–какие люди, а я просто не захотел идти на конфронтацию с ними. В итоге в 2005 году я встал у руля Федерации футбола и мини–футбола Норильска, которая была создана еще в 1993 году вместе с МФК «Норильск», позже переименованного в «Норильский никель». Но еще до моего назначения федерация существовала фактически лишь на бумаге, поскольку ее руководители — Солтан Бзыков и нынешний директор ДЮСШ–6 Владимир Коновалов, которые стояли у истоков создания МФК «Норильский никель», работали с профессиональным клубом. Естественно, находясь в постоянных разъездах и решая вопросы на уровне сильнейших клубов страны, они не могли уделять должного внимания норильскому мини–футболу. Мою кандидатуру рассматривали примерно полтора года, после чего и доверили мне это дело. В преддверии Олимпиады-2014 Даниил Кот принял участие в эстафете олимпийского огня – На этом посту вы отработали 13 лет. Сложно было? – Конечно, в любой работе порой возникают какие–то сложности, но особых проблем у меня никогда не было. Мне удалось собрать вокруг себя сплоченный коллектив единомышленников, к тому же Бзыков и Коновалов мне оказывали поддержку. Помогал нам и МФК «Норильский никель». Когда мы только начинали, то в нашей мини–футбольной лиге было всего шесть команд. Сейчас у нас три лиги, в которых участвуют 24–27 коллективов. В большом футболе у нас задействовано 16–18 команд. Хочу особо подчеркнуть, что футбол и мини–футбол в Норильске всегда любили. Главное было — дать ребятам возможность играть. Я считаю, у нас это получилось. – Ваше место в ассоциации занял гендиректор МФК «Норильский никель» Павел Белкин. Что вы можете о нем сказать? – Мы с Павлом Александровичем давно знакомы. Как и я, он когда–то тоже выступал в чемпионате города. Сейчас регулярно играет в розыгрыше Кубка северных городов среди ветеранов. Я считаю, он — достойная замена, и уверен, что с его назначением дела пойдут еще лучше. А еще я уверен, что не далек тот день, когда наш клуб вновь станет чемпионом России, и на играх «Норильского никеля» трибуны, как и раньше, вновь будут заполнены болельщиками. – А на медном заводе, где вы с 2006 года являетесь директором спортивного комплекса, нашли себе замену? – Там меня заменит Николай Михайлович Гулевский, который давно работает на нашем заводе, занимается лыжами. Он тоже достойный преемник. Я особенно буду скучать по медному заводу. Ведь за те годы, что я там проработал — начинал катодчиком в цехе электролиза в 1992 году, мне пришлось через многое пройти. При этом побед, конечно же, было больше. Мы долгое время удерживали лидерство в спартакиаде комбината, но в последние пять лет нас стал обходить «Норильскникельремонт», подтянувший с материка мастеров спорта. На завершившейся 57–й спартакиаде «Норникеля» мы стали вторыми. Но я верю, что спортсмены медного завода улучшат свои результаты и, как и раньше, вновь будут блистать и занимать первые места. Впрочем, в конкуренции рождается мастерство, поэтому сегодняшнее соперничество идет во благо всему спортивному сообществу города. – Практически каждые выходные вас можно было встретить на различных спортивных мероприятиях: на стадионе, во Дворце спорта, на лыжной базе и так далее. Что для вас служило стимулом все эти годы? Как удавалось справляться с напряжением? – Боюсь показаться банальным, но когда занимаешься любимым делом, то и усталость — в радость. К тому же я постоянно работал со спортсменами. Это взрослые и дети, молодежь и ветераны, и у каждого из них своя энергетика и эмоции, идеи и планы. В такие моменты я просто подзаряжаюсь и остаюсь в тонусе. Кроме того, я всегда ощущал поддержку семьи, и особенно супруги, которая тоже спортсменка — она кандидат в мастера спорта по гимнастике. Поддержка семьи очень важна для любого человека, в моем случае это 90% моего успеха. – Оглядываясь назад, вспомните самые главные моменты вашей жизни в Норильске. – Самое значимое для меня событие — это рождение моих сыновей Антона и Кирилла. Сейчас у меня растут замечательные внуки. Это и есть мои самые памятные моменты и самые важные достижения. – Чем планируете заняться на материке? Билеты уже купили? – Билеты в кармане, улетаю 25 декабря. Еду в Балашиху, где у меня дом и дети. В Подмосковье планирую и дальше работать в сфере мини–футбола, ведь у меня еще есть силы, а самое главное — желание этим заниматься. Если все пойдет по плану и мои задумки осуществятся, то не исключено, что когда–нибудь еще навещу Норильск, но уже с рабочим визитом. – Ваши пожелания норильским друзьям и коллегам? – Я не сожалею, что когда–то приехал в Норильск и посвятил этому городу 34 года своей жизни. Поэтому хочу пожелать, чтобы все, когда придет время, с добрым сердцем покидали Север. А еще мне бы хотелось, чтобы после моего отъезда футбол и мини–футбол продолжали развиваться, и чтобы у будущих поколений это получалось еще лучше, чем было при мне.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я родился на Украине, в селе Круповье Ровненской области. Окончил там среднюю школу, после чего поступил в Черниговский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченко, который окончил в 1981 году. После института пару месяцев поработал учителем физкультуры в сельской школе и затем ушел в армию. Служил в Кировограде, в пехоте, хотя должен был попасть в спортроту, но по независящим от меня обстоятельствам этого не случилось.Спортом, а именно легкой атлетикой, я увлекся в шестом классе с подачи моего старшего брата Владимира. Именно он и стал моим первым тренером. Затем у меня стали проявляться способности и в других направлениях: футбол, баскетбол, волейбол. В игровых видах спорта я участвовал в любительских соревнованиях республиканского уровня. В какой–то момент попробовал себя в биатлоне и понял, что это у меня тоже неплохо получается, в итоге дошел до кандидата в мастера спорта. А в военно–прикладном спорте, это полоса препятствий, стал мастером спорта и рекордсменом СССР.– В школе у меня был друг, и мы с ним постоянно соперничали в спортивных дисциплинах. Поначалу он лидировал, что, естественно, подталкивало меня к самосовершенствованию и спортивному росту. Вскоре я начал опережать его, а к старшим классам, сам того не заметив, стал лучшим в округе. И в какой–то момент осознал: то, чем я занимаюсь, мне приносит не только пользу, но и удовольствие. Поэтому считаю, что самый главный стимул для любого начинания — это, прежде всего, чувство здорового соперничества и положительные эмоции, которые получаешь, занимаясь выбранным делом. Только тогда можно ожидать каких–то результатов. В противном случае — это мучение.– Когда я вернулся из армии, устроился на работу, женился. Первое время я еще выступал на республиканском уровне, побеждал, но затем понял, что нужно думать о благополучии семьи. В итоге мы с супругой решили уехать на севера, чтобы подзаработать денег. Рассматривали различные варианты: Дальний Восток, Чукотка, Заполярье. Остановились на неизвестном нам тогда Норильске, куда в ту пору стремились попасть очень многие. Так я здесь и оказался: 2 февраля 1984 года спустился с трапа самолета. Как сейчас помню: Север нас тогда встретил 36–градусным морозом и ярким солнцем.– Когда я обустроился: нашел работу (меня взяли плотником–бетонщиком в УЖКХ) и обзавелся жильем, то, конечно же, мне захотелось познакомиться с заполярным спортом. Я был приятно удивлен тем, что, несмотря на суровый климат, Норильск оказался спортивным городом. В то время здесь успешно развивалась секция биатлона под руководством Николая Федоровича Кордика, туда я и пошел в первую очередь. Летом мы регулярно играли в футбол, участвовали десятки команд, приглашали на товарищеские матчи ветеранские дружины московских «Спартака» и «Динамо», а также сборную СССР, кроме того, соревновались в легкой атлетике. Зимой бегали на лыжах, играли в хоккей с шайбой и мячом, состязались в спидвее, устраивали марафонские забеги, в том числе и до Дудинки. Спортивная жизнь Норильска тогда была очень насыщенной, стадион «Заполярник» и Дворец спорта «Арктика» постоянно были переполнены, а трибуны никогда не пустовали. Одним словом, Норильск жил спортом, и я, естественно, старался брать от такой жизни все. И сегодня спорт в нашем городе неплохо развит, но такого размаха, как в те годы, уже нет.– Я одинаково люблю футбол, баскетбол и волейбол и в одно время мог с таким же успехом возглавить и развивать норильский волейбол, тем более что в середине 2000–х мы показывали замечательные результаты и даже стали призерами чемпионата России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры. Но тогда в ситуацию с моим назначением вмешались кое–какие люди, а я просто не захотел идти на конфронтацию с ними. В итоге в 2005 году я встал у руля Федерации футбола и мини–футбола Норильска, которая была создана еще в 1993 году вместе с МФК «Норильск», позже переименованного в «Норильский никель». Но еще до моего назначения федерация существовала фактически лишь на бумаге, поскольку ее руководители — Солтан Бзыков и нынешний директор ДЮСШ–6 Владимир Коновалов, которые стояли у истоков создания МФК «Норильский никель», работали с профессиональным клубом. Естественно, находясь в постоянных разъездах и решая вопросы на уровне сильнейших клубов страны, они не могли уделять должного внимания норильскому мини–футболу. Мою кандидатуру рассматривали примерно полтора года, после чего и доверили мне это дело.– Конечно, в любой работе порой возникают какие–то сложности, но особых проблем у меня никогда не было. Мне удалось собрать вокруг себя сплоченный коллектив единомышленников, к тому же Бзыков и Коновалов мне оказывали поддержку. Помогал нам и МФК «Норильский никель». Когда мы только начинали, то в нашей мини–футбольной лиге было всего шесть команд. Сейчас у нас три лиги, в которых участвуют 24–27 коллективов. В большом футболе у нас задействовано 16–18 команд. Хочу особо подчеркнуть, что футбол и мини–футбол в Норильске всегда любили. Главное было — дать ребятам возможность играть. Я считаю, у нас это получилось.– Мы с Павлом Александровичем давно знакомы. Как и я, он когда–то тоже выступал в чемпионате города. Сейчас регулярно играет в розыгрыше Кубка северных городов среди ветеранов. Я считаю, он — достойная замена, и уверен, что с его назначением дела пойдут еще лучше. А еще я уверен, что не далек тот день, когда наш клуб вновь станет чемпионом России, и на играх «Норильского никеля» трибуны, как и раньше, вновь будут заполнены болельщиками.– Там меня заменит Николай Михайлович Гулевский, который давно работает на нашем заводе, занимается лыжами. Он тоже достойный преемник.Я особенно буду скучать по медному заводу. Ведь за те годы, что я там проработал — начинал катодчиком в цехе электролиза в 1992 году, мне пришлось через многое пройти. При этом побед, конечно же, было больше. Мы долгое время удерживали лидерство в спартакиаде комбината, но в последние пять лет нас стал обходить «Норильскникельремонт», подтянувший с материка мастеров спорта. На завершившейся 57–й спартакиаде «Норникеля» мы стали вторыми. Но я верю, что спортсмены медного завода улучшат свои результаты и, как и раньше, вновь будут блистать и занимать первые места. Впрочем, в конкуренции рождается мастерство, поэтому сегодняшнее соперничество идет во благо всему спортивному сообществу города.– Боюсь показаться банальным, но когда занимаешься любимым делом, то и усталость — в радость. К тому же я постоянно работал со спортсменами. Это взрослые и дети, молодежь и ветераны, и у каждого из них своя энергетика и эмоции, идеи и планы. В такие моменты я просто подзаряжаюсь и остаюсь в тонусе. Кроме того, я всегда ощущал поддержку семьи, и особенно супруги, которая тоже спортсменка — она кандидат в мастера спорта по гимнастике. Поддержка семьи очень важна для любого человека, в моем случае это 90% моего успеха.– Самое значимое для меня событие — это рождение моих сыновей Антона и Кирилла. Сейчас у меня растут замечательные внуки. Это и есть мои самые памятные моменты и самые важные достижения.– Билеты в кармане, улетаю 25 декабря. Еду в Балашиху, где у меня дом и дети. В Подмосковье планирую и дальше работать в сфере мини–футбола, ведь у меня еще есть силы, а самое главное — желание этим заниматься. Если все пойдет по плану и мои задумки осуществятся, то не исключено, что когда–нибудь еще навещу Норильск, но уже с рабочим визитом.– Я не сожалею, что когда–то приехал в Норильск и посвятил этому городу 34 года своей жизни. Поэтому хочу пожелать, чтобы все, когда придет время, с добрым сердцем покидали Север. А еще мне бы хотелось, чтобы после моего отъезда футбол и мини–футбол продолжали развиваться, и чтобы у будущих поколений это получалось еще лучше, чем было при мне.

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