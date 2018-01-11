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[Индекс номера 2 (11.01.2018)]

Радость Рождества

Светлый праздник Рождества Христова норильчане встретили в полночь 7 января в кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость».

И это воистину была радость для верующих людей, которые в честь величайшего события прошли сорок дней Рождественского поста. Торжественную службу в переполненном соборе вел епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Сотни норильчан, среди которых было немало детей и молодежи, по окончании Божественной литургии причастились. В украшенном еловыми ветвями соборе в праздничную ночь прозвучало и рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с пожеланиями мира, милосердных дел и созидательной жизни в наступившем году. После двухчасовой службы, за порядком на которой следили представители полиции, казачества и молодые волонтеры, люди не торопились расходиться. Все пребывали в приподнятом настроении, желая друг другу веселых святок. По традиции во дворе собора православные преклоняли колена в снежной пещере–вертепе у иконы Рождества Христова, ставили свечи. Звучали и праздничные колядки, славящие рождение Богомладенца. Икону Рождества установили и у входа в норильский родильный дом.
Накануне светлого праздника владыка Агафангел вместе с представителями духовенства и клироса побывал с поздравлениями и в храме Святой Анастасии Узорешительницы, который находится в ОИК–30. Утром 7 января рождественские службы прошли во всех норильских храмах. Впервые праздник Рождества Христова встретили в храме–часовне Святого равноапостольного князя Владимира, возведенном в прошлом году рядом со зданием норильского ОМВД в память о работниках правоохранительных органов, погибших во время несения службы.
Многие норильчане стремятся покрестить своих младенцев в эти праздничные дни. Интересно, что в приходе Святителя Луки (Войно–Ясенецкого) в праздник Рождества Христова крестили и гражданина Нидерландов — трехлетнего малыша по имени Кристиан. Это внук приехал погостить с семьей у дедушки — походного атамана Норильской казачьей общины Юрия Политко.
На праздник в честь Рождества Христова пригласили воспитанников воскресной школы и их родителей. В актовом зале Духовно–просветительского центра при Норильской епархии детский кукольный театр под руководством матушки Светланы Пироговой рассказал об удивительной истории рождения
Богомладенца. И впервые в почти четвертьвековой истории воскресной школы устроили театр теней с участием детей из особого класса. Ребята с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием приняли участие в постановке знаменитой сказки «Щелкунчик». Начали сюжет с волшебного показа театра теней, а завершили актерским выходом детей из других классов. Учителя воскресной школы Оксана Виниченко и Елена Фенько сумели собрать большую творческую команду, чтобы создать столь многообразное костюмированное представление. Пригодилась и ширма, подаренная в прошлом году 7–й гимназией, и наряды из костюмерной детского православного театра «Лампадка». Самому маленькому его участнику было всего три года! Отличились в подготовке рождественского праздника и родители — мамы учеников с удовольствием «играли» в теневом театре.
Тот самый Щелкунчик
Праздник Рождества в воскресной школе
За чудесный праздник у рождественской елки ребят и взрослых поблагодарил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Всем детишкам перед чаепитием вручили новогодние подарки, а один из мальчиков от всей души протянул свой подарок владыке, потому что искренне уверен, что в Рождество надо самому нести добро и радовать ближних.
Подарок для владыки Агафангела
Гости и участники праздника подивились и творениям, представленным на городской выставке детских поделок и рисунков «Ангел Рождества», которую организовали в Духовно–просветительском центре. Свои работы для нее прислали воспитанники детских садов и школ. На святках ребят наградят за лучшие поделки. А пока в здании епархии на улице Пушкина, 11, чудесные произведения могут увидеть все желающие.
На фоне выставки «Ангел Рождества»
В Рождественские святки, которые длятся две недели — от праздника Рождества до Крещения Господня, принято не забывать тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. В этом доброделании отличается городской хор «Вдохновение», который совместно с благотворительным фондом «Территория добра» и Центром милосердия Норильска принимал участие в поздравлении одиноких пожилых людей на дому. А еще «Вдохновение» в Рождественский сочельник устроило праздничную программу для детей и взрослых — подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения, что в районе Талнах на улице Маслова. Хор подготовил новую программу, в которую вошли не только рождественские песни, был устроен и настоящий карнавал с ряжеными. Все пожилые люди, состоящие в отделении временного проживания, а старшей из подопечных за 90 лет, получили подарки от фонда «Территория добра» и Центра милосердия. Порадовали рождественскими дарами и двадцать здешних ребятишек, которым от 4 до 18 лет.
Хор «Вдохновение» с ряжеными
Все счастливые моменты этой рождественской встречи снимал подопечный КЦСОН Александр Иванович Счастливый, который по итогам святочных празднеств подготовит фотовыставку. А музыкальный руководитель социального приюта для детей и подростков КЦСОН Лариса Павловна Оглоблина рассказала «Заполярной правде», что детей веселой анимацией поздравили и волонтеры «Комбината добра», с Дедом Морозом и Снегурочкой пожаловали и представители рудников «Маяк» и «Комсомольский».
Теперь на праздник Крещения, которым завершаются святочные дни, ждут настоятеля Свято–Троицкого храма в Талнахе батюшку Даниила Тихонова, который отслужит в КЦСОН водосвятный молебен. А дети подготовят в честь праздника поэтическую программу.
Маленькие подопечные КЦСОН
Добрая святочная пора в Норильске продолжается. На днях Центр милосердия совместно с администрацией Норильского родильного дома провел акцию «Ангел Рождества». Поздравления получили мамочки, у которых 7 января родились детки — а это семь девочек и три мальчика. Все они здоровы, весят от трех до четырех килограммов. Мамочки получили в подарок средства ухода за новорожденными, которые были собраны в результате акции «Чистая елка».
Побывали сестры милосердия во главе с владыкой Агафангелом и у воспитанников дудинского детдома «Ромашка». В Рождество сбылись мечты ребятишек, которым вручили именные подарки. Это постарались норильчане, которые откликнулись на призыв организаторов акции «Добрая елка». А гостей в детском доме обрадовали радостной вестью о том, что в 2017 году семьи обрели 36 ребятишек из «Ромашки». Что ж, пусть новый, 2018 год исполнит еще многие и многие мечты!
Ирина Даниленко
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Светлый праздник Рождества Христова норильчане встретили в полночь 7 января в кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость».

Крупным планом 
Новый год — праздник задорный, озорной и веселый. Если не сидеть целыми днями перед телевизором, легко увидеть, сколько вокруг интересного, необычного и даже волшебного. О том, как провели зимние каникулы норильчане, не привыкшие скучать и бездельничать, мы и расскажем сегодня.

Поверь в мечту 
«Заполярка» в рамках своего спецпроекта «Поверь в мечту» помогает воспитанникам детского дома и школы–интерната № 2 исполнить их заветные желания. Напомним, эта идея возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодняшняя наша героиня — Нелли Соколова, которая учится в школе–интернате. Она очень хотела увидеть, как делается любимое лакомство всей детворы — мороженое. Для этого мы отправились с ней на молокозавод.

Эхо праздника 
Все дети с нетерпением ждут новогодних праздников, надеясь, что каникулы будут наполнены весельем, приключениями и сюрпризами. Вот и у ребят из Комплексного центра сюрпризов оказалось великое множество.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 32 девочки и 18 мальчиков. В их числе — Филипп Яптунэ.

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