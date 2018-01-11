[Индекс номера 2 (11.01.2018)]



Крупным планом

Новогодние истории

Новый год — праздник задорный, озорной и веселый. Если не сидеть целыми днями перед телевизором, легко увидеть, сколько вокруг интересного, необычного и даже волшебного. О том, как провели зимние каникулы норильчане, не привыкшие скучать и бездельничать, мы и расскажем сегодня.



Екатерина Каверина, музейная Снегурочка:

– Зимние каникулы для всех сотрудников музея выдались жаркими. Уже 4 января вместе с рукодельницами из клуба «Галакс» мы провели для всех желающих мастер–класс по изготовлению новогодних игрушек. Сколько чудесных подвесок–окошек, в каждом из которых можно было разглядеть что–то свое, волшебное, сотворили ребята и их родители — даже не сосчитать. Зато я четко помню другую цифру: костюм Снегурочки в первые дни нового года мне пришлось надевать 14 раз. И кто знает, сколько лишних килограммов я бы набрала за эти праздничные дни, если б не музейный интерактив. А так: поела — поплясала, полежала — попрыгала... Мы все очень рады, что ребятишкам очень понравилась наша программа «Танцуй, Тундра» — от посетителей отбоя не было. Как признавались некоторые малыши, милый медвежонок Тундра, в которого в эти дни превратилась Анна Троянова, младший научный сотрудник музея, стал их любимым новогодним персонажем. Запомнился ребятам и Дед Мороз. Шестилетний сын моей подруги сказал: «Все Деды Морозы, которых я видел в садике, театре, библиотеке, — это актеры. А вот в музее Дедушка — настоящий». Роль доброго волшебника исполнил старший научный сотрудник Александр Смирнов, и то, что именно наш Дед Мороз показался мальчику истинным, для нас — наивысшая похвала. Евгений Бабич, дайвер:

– Новый год я отпраздновал в кругу семьи, а на Рождество мы с ребятами–дайверами, как уже заведено, наряжали подводную ёлку в городском бассейне. Сфотографировались, поплавали вокруг нее. На дне бассейна устроили импровизированный стол с шампанским (закрытым) и мандаринами. Потом все убрали, «прогенералили» и разошлись по домам. «Регламент» новогодней вечеринки всегда одинаковый, но все равно это интересное зрелище, особенно для тех, кто участвует в подобной затее впервые, а в этом году новичков было много. Светлана Садырина, педагог–организатор станции юных техников.

– Новогодние каникулы — это здорово! Это отличная возможность и отоспаться, и сходить с семьей в кино, и просто побыть всем вместе. А еще — узнать что–то полезное. У нас, на станции юных техников, например, прошла бесплатная занимательная школа мобильной робототехники. Приезжие педагоги обучали детей и взрослых основам программирования, конструирования и методике преподавания робототехники. А мой сын, например, с радостью шлифовал свои навыки в шахматах. Еще, по традиции, 1 января мы семьями ходим в сауну, как в старом известном фильме, зато сразу вливаемся в нормальный режим — это когда ночью спишь. В общем, если есть желание, то новогодние праздники можно превратить в настоящую сказку. Cветлана, каникулы провела с пользой:

– Еще летом я начала посещать мастер–классы по правополушарному рисованию — это отличная возможность разбудить в себе творческие способности. Жаль, что времени на творчество хватает не всегда. А вот на каникулах мне все–таки удалось взять в руки кисть и изобразить на холсте свою любимую сирень. Никуда не спеша, не думая ни о чем, я полностью погрузилась в процесс и заодно прекрасно отдохнула. Хороший заряд бодрости и массу положительных эмоций я получила, отправившись 7 января с утра пораньше в плавательный бассейн. Водичка — приятная, на дорожке я в тот день была одна, красота... Александр Кудрин, инструктор по альпинизму:

– Я, как и много раз до этого, встречал Новый год в тундре, на реке Валек, в избушке под названием Васюки. В праздничную ночь нас там собралось одиннадцать человек. Обычно и побольше народу бывает, но в этом году очень много снега навалило, не все смогли пробиться. Нарядили мы под окном живую елочку, попарились в бане, кто смелый — нырял в прорубь. Телевизор притащили, на комнатную антенну ловили центральные каналы — речь президента слушали. Пели песни, запускали салют. В общем, для нас все прошло вполне традиционно. Алена Иванова, фотохудожник:

– Каникулы удались! Выспалась, отдохнула, встретилась с друзьями и родными, обняла всех. Каникулы нормально, по–человечески, без спешки, позволяют уделить внимание дорогим людям. Выезжали в тундру. 1 января выбрались на горнолыжку. Пели, плясали, салютовали новому году и новой жизни. Праздничные дни получились сладкими — съели уйму мороженого. Хорошо еще, что на протяжении долгих выходных нас собака «выгуливала», не давала сильно залеживаться. В ночь на Рождество съездили на Норильскую Голгофу, зашли в часовенку. Замерзли, конечно, но оно того стоило — это место настраивает на особый доверительный лад, на душевное общение. Дед Мороз, новогодний волшебник:

– С 23 декабря, когда в городе проходил благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», я по елкам путешествовал. По всему Большому Норильску поездил, заглянул и в Дудинку. Развлекательные центры, школы, детские сады — всего и не упомнишь. Поздравлял больших и маленьких норильчан, сам подарки дарил, и меня одаривали. Побывал даже на закрытой костюмированной вечеринке. В общем, славно повеселился в новогодние каникулы. Ну и, конечно не забыл о своих родных, без дорогих и близких людей — никак. Думаю, что весь этот год будет добрым, веселым и счастливым. Николай Надежин, руководитель студии комиксов и манги в 13–й школе:

– К Новому году подготовил необычные подарки от нашей студии — напечатал отдельными книжицами творения своих ребят из студии комиксов и манги. Елена Копыл сделала работу, посвященную Герою Советского Союза Александру Петряеву, именем которого названа детская библиотека. А группа ребят нарисовала «Нестандартную ситуацию» — историю о том, как белая медведица приходила на рудник «Маяк», эта статья публиковалась когда–то в «Заполярной правде». Вот и подарил эти издания в честь праздника «Заполярке», кинотеатру «Родина», с которым мы дружим, обязательно передам и в библиотеки. А сам праздник встречал, как и положено многодетному отцу, в кругу семьи. Нарядился Дедом Морозом, а Снегурочкой была Анна Зайцева, с которой мы вместе играем в Quiz в известной команде «Дед Мазай и зайцы». Старшую дочь отправили на каникулы в подмосковную Малаховку, с младшими детьми ходили в театр. Все постановки очень понравились, создали настоящее ощущение добра и праздника. А теперь с новыми силами и хорошим настроением — за работу! Альбина Траубергс, коренная норильчанка, прощается с родным городом:

– Эти зимние праздники были для меня особенными, очень разнообразными и чудесными. Мы с друзьями–туристами встретили Новый год в тундре, в своей избе, правда, из–за переметов добирались на снегоходах туда и обратно гораздо дольше, чем обычно, но жить без приключений нам никак нельзя. Когда вернулась в город, с удовольствием посмотрела в «Родине» нашумевший фильм «Движение вверх!». Он шел с аншлагом, билетов не было, мы наудачу дождались, когда сняли бронь. Впечатления самые лучшие: так и охватывает гордость за нашу сборную по баскетболу. Пусть эта уникальная победа принадлежит прошлому, но настрой у всех один — будем побеждать и дальше! Вдохновил и порадовал новогодний спектакль «Рикки–Тикки–Тави» в театре. Он хорош и для семейного просмотра — такой современный, многоплановый и яркий. Очень приятно, что после последнего показа зрителей пригласили сфотографироваться с актерами на сцене. Вот память–то будет! Честно сказать, я все еще прибываю в приподнятом новогоднем настроении, собираюсь на выставки в музей, в художественную галерею, а старый Новый год намерена встретить в кругу верных друзей.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Зимние каникулы для всех сотрудников музея выдались жаркими. Уже 4 января вместе с рукодельницами из клуба «Галакс» мы провели для всех желающих мастер–класс по изготовлению новогодних игрушек. Сколько чудесных подвесок–окошек, в каждом из которых можно было разглядеть что–то свое, волшебное, сотворили ребята и их родители — даже не сосчитать. Зато я четко помню другую цифру: костюм Снегурочки в первые дни нового года мне пришлось надевать 14 раз. И кто знает, сколько лишних килограммов я бы набрала за эти праздничные дни, если б не музейный интерактив. А так: поела — поплясала, полежала — попрыгала... Мы все очень рады, что ребятишкам очень понравилась наша программа «Танцуй, Тундра» — от посетителей отбоя не было. Как признавались некоторые малыши, милый медвежонок Тундра, в которого в эти дни превратилась Анна Троянова, младший научный сотрудник музея, стал их любимым новогодним персонажем. Запомнился ребятам и Дед Мороз. Шестилетний сын моей подруги сказал: «Все Деды Морозы, которых я видел в садике, театре, библиотеке, — это актеры. А вот в музее Дедушка — настоящий». Роль доброго волшебника исполнил старший научный сотрудник Александр Смирнов, и то, что именно наш Дед Мороз показался мальчику истинным, для нас — наивысшая похвала.– Новый год я отпраздновал в кругу семьи, а на Рождество мы с ребятами–дайверами, как уже заведено, наряжали подводную ёлку в городском бассейне. Сфотографировались, поплавали вокруг нее. На дне бассейна устроили импровизированный стол с шампанским (закрытым) и мандаринами. Потом все убрали, «прогенералили» и разошлись по домам. «Регламент» новогодней вечеринки всегда одинаковый, но все равно это интересное зрелище, особенно для тех, кто участвует в подобной затее впервые, а в этом году новичков было много.– Новогодние каникулы — это здорово! Это отличная возможность и отоспаться, и сходить с семьей в кино, и просто побыть всем вместе. А еще — узнать что–то полезное. У нас, на станции юных техников, например, прошла бесплатная занимательная школа мобильной робототехники. Приезжие педагоги обучали детей и взрослых основам программирования, конструирования и методике преподавания робототехники. А мой сын, например, с радостью шлифовал свои навыки в шахматах. Еще, по традиции, 1 января мы семьями ходим в сауну, как в старом известном фильме, зато сразу вливаемся в нормальный режим — это когда ночью спишь. В общем, если есть желание, то новогодние праздники можно превратить в настоящую сказку.– Еще летом я начала посещать мастер–классы по правополушарному рисованию — это отличная возможность разбудить в себе творческие способности. Жаль, что времени на творчество хватает не всегда. А вот на каникулах мне все–таки удалось взять в руки кисть и изобразить на холсте свою любимую сирень. Никуда не спеша, не думая ни о чем, я полностью погрузилась в процесс и заодно прекрасно отдохнула. Хороший заряд бодрости и массу положительных эмоций я получила, отправившись 7 января с утра пораньше в плавательный бассейн. Водичка — приятная, на дорожке я в тот день была одна, красота...– Я, как и много раз до этого, встречал Новый год в тундре, на реке Валек, в избушке под названием Васюки. В праздничную ночь нас там собралось одиннадцать человек. Обычно и побольше народу бывает, но в этом году очень много снега навалило, не все смогли пробиться. Нарядили мы под окном живую елочку, попарились в бане, кто смелый — нырял в прорубь. Телевизор притащили, на комнатную антенну ловили центральные каналы — речь президента слушали. Пели песни, запускали салют. В общем, для нас все прошло вполне традиционно.– Каникулы удались! Выспалась, отдохнула, встретилась с друзьями и родными, обняла всех. Каникулы нормально, по–человечески, без спешки, позволяют уделить внимание дорогим людям. Выезжали в тундру. 1 января выбрались на горнолыжку. Пели, плясали, салютовали новому году и новой жизни. Праздничные дни получились сладкими — съели уйму мороженого. Хорошо еще, что на протяжении долгих выходных нас собака «выгуливала», не давала сильно залеживаться. В ночь на Рождество съездили на Норильскую Голгофу, зашли в часовенку. Замерзли, конечно, но оно того стоило — это место настраивает на особый доверительный лад, на душевное общение.– С 23 декабря, когда в городе проходил благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», я по елкам путешествовал. По всему Большому Норильску поездил, заглянул и в Дудинку. Развлекательные центры, школы, детские сады — всего и не упомнишь. Поздравлял больших и маленьких норильчан, сам подарки дарил, и меня одаривали. Побывал даже на закрытой костюмированной вечеринке. В общем, славно повеселился в новогодние каникулы. Ну и, конечно не забыл о своих родных, без дорогих и близких людей — никак. Думаю, что весь этот год будет добрым, веселым и счастливым.– К Новому году подготовил необычные подарки от нашей студии — напечатал отдельными книжицами творения своих ребят из студии комиксов и манги. Елена Копыл сделала работу, посвященную Герою Советского Союза Александру Петряеву, именем которого названа детская библиотека. А группа ребят нарисовала «Нестандартную ситуацию» — историю о том, как белая медведица приходила на рудник «Маяк», эта статья публиковалась когда–то в «Заполярной правде». Вот и подарил эти издания в честь праздника «Заполярке», кинотеатру «Родина», с которым мы дружим, обязательно передам и в библиотеки. А сам праздник встречал, как и положено многодетному отцу, в кругу семьи. Нарядился Дедом Морозом, а Снегурочкой была Анна Зайцева, с которой мы вместе играем в Quiz в известной команде «Дед Мазай и зайцы». Старшую дочь отправили на каникулы в подмосковную Малаховку, с младшими детьми ходили в театр. Все постановки очень понравились, создали настоящее ощущение добра и праздника. А теперь с новыми силами и хорошим настроением — за работу!– Эти зимние праздники были для меня особенными, очень разнообразными и чудесными. Мы с друзьями–туристами встретили Новый год в тундре, в своей избе, правда, из–за переметов добирались на снегоходах туда и обратно гораздо дольше, чем обычно, но жить без приключений нам никак нельзя. Когда вернулась в город, с удовольствием посмотрела в «Родине» нашумевший фильм «Движение вверх!». Он шел с аншлагом, билетов не было, мы наудачу дождались, когда сняли бронь. Впечатления самые лучшие: так и охватывает гордость за нашу сборную по баскетболу. Пусть эта уникальная победа принадлежит прошлому, но настрой у всех один — будем побеждать и дальше! Вдохновил и порадовал новогодний спектакль «Рикки–Тикки–Тави» в театре. Он хорош и для семейного просмотра — такой современный, многоплановый и яркий. Очень приятно, что после последнего показа зрителей пригласили сфотографироваться с актерами на сцене. Вот память–то будет! Честно сказать, я все еще прибываю в приподнятом новогоднем настроении, собираюсь на выставки в музей, в художественную галерею, а старый Новый год намерена встретить в кругу верных друзей.

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