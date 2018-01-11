[Индекс номера 2 (11.01.2018)]



Поверь в мечту

А у Нелли именины...

«Заполярка» в рамках своего спецпроекта «Поверь в мечту» помогает воспитанникам детского дома и школы–интерната № 2 исполнить их заветные желания. Напомним, эта идея возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодняшняя наша героиня — Нелли Соколова, которая учится в школе–интернате. Она очень хотела увидеть, как делается любимое лакомство всей детворы — мороженое. Для этого мы отправились с ней на молокозавод.



Ученье с увлечением Но для начала расскажем о нашей подопечной. Надо сказать, интересов у Нелли немало. Девочка с удовольствием посещает спортивные секции, занимается рукоделием, любит играть в куклы, настольные игры, активно участвует в общественной жизни школы и класса. Она очень общительна и легко ладит как со сверстниками, так и со взрослыми. Трудолюбива и ответственна. Так отзываются о ней педагоги. А вот что сама Нелли рассказывает нам о своих увлечениях и мечтах: – Я занимаюсь в кружке «Ёжики», где мы шьем игрушки. Там я сшила слоненка из перчатки. Это было нетрудно. У него хобот — это большой палец, а ноги — это остальные пальцы. Там надо было всего лишь наполнить перчатку синтепоном и дырку зашить... А еще я люблю рисовать. На занятиях по Правилам дорожного движения нам предложили нарисовать Деда Мороза, который нарушает ПДД. Я нарисовала, как он сбил на машине человечка. Но вообще–то он ездит на санях... Моя мечта — увидеть, как делают мороженое, и еще я хочу стать телеведущей. Телеведущая: она везде ходит с микрофоном... У Нелли есть старшая сестра, которой 10 лет. В интернате девочки живут уже год. Молочные реки Наш визит на молокозавод мы приурочили к дню рождения Нелли — ей исполнилось девять лет. Именно поэтому экскурсия и стала возможна — специалисты НМЗ не смогли отказать девочке в исполнении мечты, тем более в день рождения. Но это исключение, потому что требования санитарно–гигиенического контроля в последние годы ужесточились: теперь, чтобы попасть в цеха молокозавода, требуется не только спецодежда, но и санитарная книжка. – Тем не менее мы не смогли не откликнуться на просьбу организовать праздник для ребенка, — говорит Елена Боженова, начальник цеха выработки молочной продукции. — Мы очень постарались, чтобы порадовать девочку, исполнив ее мечту. С Нелли мы встретились на проходной завода. Маленькая застенчивая девчушка, настороженно оглядываясь по сторонам, внимательно все рассматривала. Прежде чем отправиться в цех, Елена Боженова нарядила ее в одноразовый халат и шапочку, причем халат оказался настолько велик, что пришлось его прямо на девочке подрезать. Последний рубеж — обязательная дезинфекция обуви у входа. А потом началось настоящее волшебство. В огромном грохочущем цехе с конвейера резво соскакивали пакеты молока, а на соседней ленте белое мороженое на палочке ныряло в ванну с шоколадом. После глубокой заморозки (–42 градуса) окунуться в горячий шоколад на мгновение — не страшно. Юной экскурсантке предложили продегустировать еще не замороженную субстанцию, которая уже готова была превратиться в любимый детьми деликатес. – Я немного переживала, что ей будет не так интересно, как взрослым: непросто найти слова, чтобы доступно объяснить ребенку производственный процесс. Но мы нашли с Нелли общий язык, и, думаю, ей все было понятно, — комментирует Елена Боженова. – Теперь я расскажу друзьям, как делают мороженое и молочко. Чтобы шоколад оказался на мороженом, оно вначале должно стать твердым, но мягкое мне очень понравилось. Я вначале боялась его пробовать, а потом понравилось, — делится с восторгом Нелли своими впечатлениями. Она еще в том возрасте, когда эмоций много, но их трудно выразить словами, а в глазах буквально плещется счастье, которое девочка выдыхает шепотом: «Понравилось...» В день здесь делается только один вид мороженого. Вообще же норильский молокозавод производит четыре вида эскимо, четыре вида пломбира в вафельном стаканчике, два вида весового мороженого, есть еще шоколадный торт «Мальвинка». А специально для Нелли, к дню ее рождения, кондитеры завода сделали два огромных торта из мороженого, украшенных фруктами. По завершению экскурсии их вместе с коробкой пирожных вручили имениннице. А от редакции «Заполярной правды» мы подарили ей куклу «Беби–бон», о которой Нелли тоже давно мечтала. Тут уж счастью не было предела. Девочка вертела в руках коробку, рассматривая игрушку. – Нелли, как ты назовешь новую подружку? Ясный взгляд голубых глаз. – Таня — как маму зовут... Чуть позже, сидя в машине, Нелли продолжила мечтать: – Когда вырасту, немножко поработаю телезвездой, а потом, когда надоест, стану кондитером. Удачи тебе, Нелли Соколова! Пусть у тебя все получится...

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Но для начала расскажем о нашей подопечной. Надо сказать, интересов у Нелли немало. Девочка с удовольствием посещает спортивные секции, занимается рукоделием, любит играть в куклы, настольные игры, активно участвует в общественной жизни школы и класса. Она очень общительна и легко ладит как со сверстниками, так и со взрослыми. Трудолюбива и ответственна. Так отзываются о ней педагоги. А вот что сама Нелли рассказывает нам о своих увлечениях и мечтах:– Я занимаюсь в кружке «Ёжики», где мы шьем игрушки. Там я сшила слоненка из перчатки. Это было нетрудно. У него хобот — это большой палец, а ноги — это остальные пальцы. Там надо было всего лишь наполнить перчатку синтепоном и дырку зашить... А еще я люблю рисовать. На занятиях по Правилам дорожного движения нам предложили нарисовать Деда Мороза, который нарушает ПДД. Я нарисовала, как он сбил на машине человечка. Но вообще–то он ездит на санях...Моя мечта — увидеть, как делают мороженое, и еще я хочу стать телеведущей. Телеведущая: она везде ходит с микрофоном...У Нелли есть старшая сестра, которой 10 лет. В интернате девочки живут уже год.Наш визит на молокозавод мы приурочили к дню рождения Нелли — ей исполнилось девять лет. Именно поэтому экскурсия и стала возможна — специалисты НМЗ не смогли отказать девочке в исполнении мечты, тем более в день рождения. Но это исключение, потому что требования санитарно–гигиенического контроля в последние годы ужесточились: теперь, чтобы попасть в цеха молокозавода, требуется не только спецодежда, но и санитарная книжка.– Тем не менее мы не смогли не откликнуться на просьбу организовать праздник для ребенка, — говорит Елена Боженова, начальник цеха выработки молочной продукции. — Мы очень постарались, чтобы порадовать девочку, исполнив ее мечту.С Нелли мы встретились на проходной завода. Маленькая застенчивая девчушка, настороженно оглядываясь по сторонам, внимательно все рассматривала. Прежде чем отправиться в цех, Елена Боженова нарядила ее в одноразовый халат и шапочку, причем халат оказался настолько велик, что пришлось его прямо на девочке подрезать. Последний рубеж — обязательная дезинфекция обуви у входа. А потом началось настоящее волшебство.В огромном грохочущем цехе с конвейера резво соскакивали пакеты молока, а на соседней ленте белое мороженое на палочке ныряло в ванну с шоколадом. После глубокой заморозки (–42 градуса) окунуться в горячий шоколад на мгновение — не страшно. Юной экскурсантке предложили продегустировать еще не замороженную субстанцию, которая уже готова была превратиться в любимый детьми деликатес.– Я немного переживала, что ей будет не так интересно, как взрослым: непросто найти слова, чтобы доступно объяснить ребенку производственный процесс. Но мы нашли с Нелли общий язык, и, думаю, ей все было понятно, — комментирует Елена Боженова.– Теперь я расскажу друзьям, как делают мороженое и молочко. Чтобы шоколад оказался на мороженом, оно вначале должно стать твердым, но мягкое мне очень понравилось. Я вначале боялась его пробовать, а потом понравилось, — делится с восторгом Нелли своими впечатлениями.Она еще в том возрасте, когда эмоций много, но их трудно выразить словами, а в глазах буквально плещется счастье, которое девочка выдыхает шепотом: «Понравилось...»В день здесь делается только один вид мороженого. Вообще же норильский молокозавод производит четыре вида эскимо, четыре вида пломбира в вафельном стаканчике, два вида весового мороженого, есть еще шоколадный торт «Мальвинка». А специально для Нелли, к дню ее рождения, кондитеры завода сделали два огромных торта из мороженого, украшенных фруктами.По завершению экскурсии их вместе с коробкой пирожных вручили имениннице. А от редакции «Заполярной правды» мы подарили ей куклу «Беби–бон», о которой Нелли тоже давно мечтала. Тут уж счастью не было предела. Девочка вертела в руках коробку, рассматривая игрушку.– Нелли, как ты назовешь новую подружку?Ясный взгляд голубых глаз.– Таня — как маму зовут...Чуть позже, сидя в машине, Нелли продолжила мечтать:– Когда вырасту, немножко поработаю телезвездой, а потом, когда надоест, стану кондитером.Удачи тебе, Нелли Соколова! Пусть у тебя все получится...

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