[Индекс номера 2 (11.01.2018)]



Эхо праздника

Сказочные приключения

Все дети с нетерпением ждут новогодних праздников, надеясь, что каникулы будут наполнены весельем, приключениями и сюрпризами. Вот и у ребят из Комплексного центра сюрпризов оказалось великое множество.



Готовиться к Новому году в социальном приюте для детей и подростков Комплексного центра соцобслуживания населения начали задолго до праздника. Там сложилась хорошая традиция начинать подготовку в день рождения Деда Мороза. Именно в этот день каждый год в приюте открывается новогодняя творческая мастерская: объявляется конкурс на самые красивые, оригинальные игрушки и украшения. Целый месяц ребята с педагогами увлеченно мастерят поделки, чтобы в канун праздника порадовать Дедушку Мороза и Снегурочку своими работами. Победителей новогоднего конкурса награждал на утреннике сам Дед Мороз. Призы в разных номинациях — «Зимняя сказка», «Чудо чудное», «Елочка–красавица», «Снеговичок», «Рождество», «Ангел» — получил каждый мастер. Не только творчеством порадовали дети Деда Мороза и Снегурочку, но и новогодними костюмами, стихами и песнями, а ребята постарше выступили на утреннике в роли сказочных героев, помощников Деда Мороза. Но это было только началом новогодних приключений. Куда только не приглашали ребят на каникулах. 22 декабря они побывали на ледовом шоу во Дворце спорта «Арктика». Они надолго запомнят это удивительное путешествие в страну чудес, где узнали необыкновенную историю девочки Алисы и прониклись музыкой и прекрасной игрой артистов. Талнахская библиотека порадовала воспитанников Комплексного центра веселым новогодним праздником 24 декабря: это было увлекательное приключение в компании со сказочными героями, ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх и, конечно же, порадовали Деда Мороза и Снегурочку стихами и песнями. По доброй традиции под Новый год ребят ждали и в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого в Талнахе — 25 декабря там презентовали новую музыкальную сказку «Приключения новогодней елки». В новогодней детективной истории была замешана нечистая сила: Баба–яга, Кикимора и Леший, но в сказках всегда добро побеждает зло. 31 декабря все дети перед сном загадали желания с надеждой, что в новогоднюю ночь обязательно происходят чудеса. И все сбылось! Утром под елкой детвора обнаружила подарки. Маленький Костя просил у Деда Мороза красную машинку — и вот она, новенькая, блестящая, в праздничной упаковке. Сестренки Аня и Лиза так хотели кошечку — Дед Мороз положил для них под елочку мягких пушистых игрушечных котят. По секрету скажем, что дети еще в ноябре написали ему письма, и он выполнил все заказы: фломастеры для Алены, куклу для Маши, самолет для Алеши и далее по списку. А вдобавок к этому — целая гора подарков от «Норильского никеля», каждому по коробке с игрушечным оленем и сладостями! Все каникулы у воспитанников приюта были необыкновенные путешествия: «Новогодние традиции разных стран», «Новый год в тундре», «Волшебные сказки», «Новогодний серпантин», «Зимние забавы»... Воспитатели постарались разнообразно организовать их досуг, уделить внимание каждому ребенку, рассказать много интересного и познавательного о необыкновенных, всеми с детства любимых праздниках встречи Нового года и Рождества Христова. А 6 января ребята сами принимали гостей — к ним в Комплексный центр приехал хор «Вдохновение» и привез в подарок замечательный рождественский концерт.

Фото предоставлено КЦСОН www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Готовиться к Новому году в социальном приюте для детей и подростков Комплексного центра соцобслуживания населения начали задолго до праздника. Там сложилась хорошая традиция начинать подготовку в день рождения Деда Мороза. Именно в этот день каждый год в приюте открывается новогодняя творческая мастерская: объявляется конкурс на самые красивые, оригинальные игрушки и украшения. Целый месяц ребята с педагогами увлеченно мастерят поделки, чтобы в канун праздника порадовать Дедушку Мороза и Снегурочку своими работами.Победителей новогоднего конкурса награждал на утреннике сам Дед Мороз. Призы в разных номинациях — «Зимняя сказка», «Чудо чудное», «Елочка–красавица», «Снеговичок», «Рождество», «Ангел» — получил каждый мастер. Не только творчеством порадовали дети Деда Мороза и Снегурочку, но и новогодними костюмами, стихами и песнями, а ребята постарше выступили на утреннике в роли сказочных героев, помощников Деда Мороза. Но это было только началом новогодних приключений.Куда только не приглашали ребят на каникулах. 22 декабря они побывали на ледовом шоу во Дворце спорта «Арктика». Они надолго запомнят это удивительное путешествие в страну чудес, где узнали необыкновенную историю девочки Алисы и прониклись музыкой и прекрасной игрой артистов. Талнахская библиотека порадовала воспитанников Комплексного центра веселым новогодним праздником 24 декабря: это было увлекательное приключение в компании со сказочными героями, ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх и, конечно же, порадовали Деда Мороза и Снегурочку стихами и песнями.По доброй традиции под Новый год ребят ждали и в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого в Талнахе — 25 декабря там презентовали новую музыкальную сказку «Приключения новогодней елки». В новогодней детективной истории была замешана нечистая сила: Баба–яга, Кикимора и Леший, но в сказках всегда добро побеждает зло.31 декабря все дети перед сном загадали желания с надеждой, что в новогоднюю ночь обязательно происходят чудеса. И все сбылось! Утром под елкой детвора обнаружила подарки. Маленький Костя просил у Деда Мороза красную машинку — и вот она, новенькая, блестящая, в праздничной упаковке. Сестренки Аня и Лиза так хотели кошечку — Дед Мороз положил для них под елочку мягких пушистых игрушечных котят. По секрету скажем, что дети еще в ноябре написали ему письма, и он выполнил все заказы: фломастеры для Алены, куклу для Маши, самолет для Алеши и далее по списку. А вдобавок к этому — целая гора подарков от «Норильского никеля», каждому по коробке с игрушечным оленем и сладостями!Все каникулы у воспитанников приюта были необыкновенные путешествия: «Новогодние традиции разных стран», «Новый год в тундре», «Волшебные сказки», «Новогодний серпантин», «Зимние забавы»... Воспитатели постарались разнообразно организовать их досуг, уделить внимание каждому ребенку, рассказать много интересного и познавательного о необыкновенных, всеми с детства любимых праздниках встречи Нового года и Рождества Христова. А 6 января ребята сами принимали гостей — к ним в Комплексный центр приехал хор «Вдохновение» и привез в подарок замечательный рождественский концерт.

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