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Открытие интернета

[Индекс номера 2 (11.01.2018)]

 Человек родился 
Филипп ЯПТУНЭ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 32 девочки и 18 мальчиков. В их числе — Филипп Яптунэ.

Родился 18 декабря 2017 года в 01.50. Рост — 51 см. Вес — 3200 г
В Норильске строят перинатальный центр. Он как раз предназначен для таких случаев, какой произошел накануне Нового года с нашей сегодняшней героиней, мамой маленького Филиппка, Натальей Яптунэ.
Женщину со схватками, в тяжелом состоянии доставили в Дудинку санрейсом, а из Дудинки в Норильск — на машине скорой помощи. Роды оказались преждевременными и сложными, поэтому мамочке требовалась помощь специалистов по родовспоможению. В итоге Наташа благополучно разрешилась от бремени, однако из родильного дома женщину с новорожденным мальчиком перевели в межрайонную детскую больницу.
Наташа немногословна, стеснительна, в городе ей все в новинку, в Норильске она никогда не была и в больницах не лежала. Наша героиня, а она на самом деле мать–героиня, — жительница поселка Носок, представитель старинного рода таймырского этноса. Ее родители — ненцы, кочующие круглый год, занимаются рыбалкой и охотой.
– Только они не чум ставят, когда аргишат (перемещаются по тундре в поисках корма для оленей. — Авт.), а балок небольшой в оленью упряжку запрягают. В нем печка и все необходимое. Тепло даже в минус пятьдесят...
Наташа бы аргишила вместе с мамой и папой, только не до этого ей пока — у женщины шестеро детей. Трое старших находятся в интернате в Хатанге, а двое малышей — двух и четырех лет — живут с ней в поселке. Когда Наталья была беременна шестым малышом, Филиппком, у нее трагически погиб муж. Быть матерью шестерых детей, да еще без супруга — это явно несладко...
– Помогают малыши, детский смех, — говорит Наташа. — Нельзя, в общем, сдаваться. Жить надо... Слава богу, родители меня не оставляют — мясом–рыбой я обеспечена. А вот со всем остальным туговато приходится...
В детской больнице у женщины на пару дней забирали ребенка на необходимые процедуры, за это время у нее пропало молоко, поэтому волонтеры Центра милосердия Норильска передали для Натальи и ее мальчика детское питание, памперсы, другие необходимые вещи, а также детские игрушки и кое–какие вещи для старших детей.
На днях мы позвонили Наташе в Носок — мама и Филиппок здоровы, чувствуют себя хорошо. Женщина по–прежнему ни на что не жалуется, так уж она устроена, и передает спасибо норильчанам, принявшим участие в судьбе ее семьи.

Марина Хорошевская
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Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 32 девочки и 18 мальчиков. В их числе — Филипп Яптунэ.

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