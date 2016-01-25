[Индекс номера 200 (21.12.2018)]



От корки до корки

Завтра «Заполярной правде» исполняется 65 лет. Первый ее выпуск вышел 22 декабря 1953 года. За полгода до этого Норильску присвоили статус города, и, соответственно, «Заполярка» стала первой городской газетой. За эти 65 лет вышло более 16 тысяч ее номеров.

1950-е годы. Фото из архива «ЗП» У «Заполярной правды» были и предшественники. Первоначально в Норильске — тогда еще рабочем поселке — выходили «Норильстроевец» и «Сталинец», их первые выпуски вышли в свет в августе 1939 года, а инициатором создания этих газет был Авраамий Завенягин. Существовала в те годы и спецпечать «для заключенных»: бюллетени «Металл — фронту!» и «Металл — Родине!» культурно–воспитательного отдела лагеря. В наследство от своих предшественников в 1953 году новая городская газета получила типографию, штат корреспондентов, еще больший коллектив рабкоров и около 3000 подписчиков. В свои первые годы «Заполярная правда» размещалась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице в Старом городе, там же она и печаталась — на видавшем виды плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, на печать каждого номера уходило пять часов. Сначала газета выходила трижды в неделю, с 1957 года — пять раз. В первом же номере, где на первой полосе были стихи к дню рождения Сталина, газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду. Стоит отметить, что в те годы журналисты давали подписку о неразглашении некоторой информации: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность согласно действующему законодательству». За долгие 65 лет газета не раз меняла свой адрес: она одно время соседствовала с городскими властями в административном здании на ул. Севастопольской, 7, затем переехала на улицу Комсомольскую, в построенный специально для нее Дом печати (тогда, в 1970–х, была даже идея переименовать Комсомольскую в улицу «Заполярной правды»). В перестройку «Заполярка» вместе с городом переживала тяжелые времена, разделившись надвое: часть людей ушла во вновь созданный комбинатовский «Заполярный вестник», оставшиеся в «Заполярке» буквально спасли городскую газету. И она начала все заново, на новом месте (на ул. Б. Хмельницкого, 18), где находится и сейчас. Меняясь вместе с Норильском, отражая его рост, «Заполярная правда» по–прежнему остается городской газетой, старейшей в Норильске.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда У «Заполярной правды» были и предшественники. Первоначально в Норильске — тогда еще рабочем поселке — выходили «Норильстроевец» и «Сталинец», их первые выпуски вышли в свет в августе 1939 года, а инициатором создания этих газет был Авраамий Завенягин. Существовала в те годы и спецпечать «для заключенных»: бюллетени «Металл — фронту!» и «Металл — Родине!» культурно–воспитательного отдела лагеря.В наследство от своих предшественников в 1953 году новая городская газета получила типографию, штат корреспондентов, еще больший коллектив рабкоров и около 3000 подписчиков. В свои первые годы «Заполярная правда» размещалась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице в Старом городе, там же она и печаталась — на видавшем виды плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, на печать каждого номера уходило пять часов. Сначала газета выходила трижды в неделю, с 1957 года — пять раз.В первом же номере, где на первой полосе были стихи к дню рождения Сталина, газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду. Стоит отметить, что в те годы журналисты давали подписку о неразглашении некоторой информации: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность согласно действующему законодательству».За долгие 65 лет газета не раз меняла свой адрес: она одно время соседствовала с городскими властями в административном здании на ул. Севастопольской, 7, затем переехала на улицу Комсомольскую, в построенный специально для нее Дом печати (тогда, в 1970–х, была даже идея переименовать Комсомольскую в улицу «Заполярной правды»). В перестройку «Заполярка» вместе с городом переживала тяжелые времена, разделившись надвое: часть людей ушла во вновь созданный комбинатовский «Заполярный вестник», оставшиеся в «Заполярке» буквально спасли городскую газету. И она начала все заново, на новом месте (на ул. Б. Хмельницкого, 18), где находится и сейчас. Меняясь вместе с Норильском, отражая его рост, «Заполярная правда» по–прежнему остается городской газетой, старейшей в Норильске.

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