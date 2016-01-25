Фото новости:

Благотворительный фестиваль "Добрый Норильск"

[Индекс номера 200 (21.12.2018)]

От корки до корки

Завтра «Заполярной правде» исполняется 65 лет. Первый ее выпуск вышел 22 декабря 1953 года. За полгода до этого Норильску присвоили статус города, и, соответственно, «Заполярка» стала первой городской газетой. За эти 65 лет вышло более 16 тысяч ее номеров.
1950-е годы. Фото из архива «ЗП»
У «Заполярной правды» были и предшественники. Первоначально в Норильске — тогда еще рабочем поселке — выходили «Норильстроевец» и «Сталинец», их первые выпуски вышли в свет в августе 1939 года, а инициатором создания этих газет был Авраамий Завенягин. Существовала в те годы и спецпечать «для заключенных»: бюллетени «Металл — фронту!» и «Металл — Родине!» культурно–воспитательного отдела лагеря.
В наследство от своих предшественников в 1953 году новая городская газета получила типографию, штат корреспондентов, еще больший коллектив рабкоров и около 3000 подписчиков. В свои первые годы «Заполярная правда» размещалась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице в Старом городе, там же она и печаталась — на видавшем виды плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, на печать каждого номера уходило пять часов. Сначала газета выходила трижды в неделю, с 1957 года — пять раз.
В первом же номере, где на первой полосе были стихи к дню рождения Сталина, газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду. Стоит отметить, что в те годы журналисты давали подписку о неразглашении некоторой информации: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность согласно действующему законодательству».
За долгие 65 лет газета не раз меняла свой адрес: она одно время соседствовала с городскими властями в административном здании на ул. Севастопольской, 7, затем переехала на улицу Комсомольскую, в построенный специально для нее Дом печати (тогда, в 1970–х, была даже идея переименовать Комсомольскую в улицу «Заполярной правды»). В перестройку «Заполярка» вместе с городом переживала тяжелые времена, разделившись надвое: часть людей ушла во вновь созданный комбинатовский «Заполярный вестник», оставшиеся в «Заполярке» буквально спасли городскую газету. И она начала все заново, на новом месте (на ул. Б. Хмельницкого, 18), где находится и сейчас. Меняясь вместе с Норильском, отражая его рост, «Заполярная правда» по–прежнему остается городской газетой, старейшей в Норильске.

Светлана Гунина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Завтра «Заполярной правде» исполняется 65 лет. Первый ее выпуск вышел 22 декабря 1953 года. За полгода до этого Норильску присвоили статус города, и, соответственно, «Заполярка» стала первой городской газетой. За эти 65 лет вышло более 16 тысяч ее номеров.

ЕСТЬ ПОВОД! 
Праздничный концерт, посвященный 65–летию «Заполярной правды», прошел в Большом зале Городского центра культуры, куда были приглашены наши коллеги, друзья, герои публикаций и читатели.

Ровесница города 
«Заполярка» в преддверии своего 65–летнего юбилея весь этот год рассказывала читателям о своем жизненном пути: какой она была, о чем писала. А сегодня мы решили вспомнить о самых значимых для города проектах газеты, в которых участвовали ныне пишущие журналисты.

НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Сегодня, накануне юбилея «Заполярки», мы представим читателям Норильск в необычной ипостаси — в роли литературного героя. То есть расскажем о том, каким наш город описан в книгах, причем не в публицистике или в мемуарах, а в художественных произведениях.

Новости:
 21 декабря 2018 
17:28 В Заполярном театре драмы состоится концерт «Хоронько-оркестра»
17:25 Подходит к своему финалу акция «Новогодние подарки для пожилых и одиноких», которую в Норильске организовали неравнодушные горожане.
17:22 Подводя итоги этого года, в Агентстве развития Норильска обсуди планы на 2019 год: открытие туристских информационных центров в Норильске и Дудинке, фестивали рыбалки и света, проведение форума мэров зимних городов мира и другое
16:59 «Артистёнка» не узнать. Скоро в помещение на Набережной Урванцева, 29, переедет одно из отделений Норильской детской школы искусств.
16:49 Низкие температуры продержатся в Норильске еще два дня. К середине воскресенья начнется потепление и задует ветер.
16:25 Завтра в Концертном зале Норильской детской школы искусств состоится театрализованное новогоднее представление «Новогодний серпантин. На золотом крыльце сидели».
16:25 Музей Норильска готовит для горожан к Новому году обширную празднично-развлекательную программу.
16:24 В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.
16:24 В Городском центре культуры 28 декабря стартует череда новогодних представлений, которые смогут посмотреть более 10 тысяч норильчан.
14:13 Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх