[Индекс номера 200 (21.12.2018)]



ЕСТЬ ПОВОД!

Самый лучший день

Праздничный концерт, посвященный 65–летию «Заполярной правды», прошел в Большом зале Городского центра культуры, куда были приглашены наши коллеги, друзья, герои публикаций и читатели.

«Заполярке» – 65! и закрутилось-завертелось – Ты — ровесница города! Ты пишешь его историю! На твоих страницах — норильские победы и достижения, радости и печали, надежды и свершения! С твоих фотографий смотрят на нас, светясь улыбками, наши дети! И это ты сообщаешь нам важные официальные новости! — такими словами открыла торжественный вечер Наталья Чернявская, режиссер и ведущая мероприятия. И закрутилась–завертелась карусель времени: мы вспомнили годы, когда газета только родилась, то, как она росла и развивалась, как отражала городские события в разные моменты своей жизни... Год 1953–й. Очень непростой для страны и Норильска. За один день газета «Сталинец» превратилась в «Заполярную правду». Об этом вспоминал первопечатник «Заполярки» Николай Васильевич Плеханов: «21 декабря начальник цеха, фронтовик Дмитрий Номеров сообщил: «Сегодня мы печатаем новую газету!» И показал новенькие серебряные клише заголовка: «Будьте особенно внимательны, не подкачайте!» У Николая Плеханова, позже работавшего в «Заполярной правде» фотокорреспондентом, в Норильске родились две дочери: Анна и Наталья. Анна Плеханова, в замужестве Соколова, сегодня руководит хореографическим ансамблем «Созвездие», творческие номера которого стали настоящим украшением юбилейного концерта. В память о легендарном отце его детям от редакции вручили цветы и юбилейный буклет. Мы и наши друзья Навсегда наши Поблагодарили за огромный вклад в печатное дело и Вячеслава Николаевича Ханжина, которому накануне исполнилось 87 лет. Старейший сотрудник «Заполярки», заслуженный юрист России, он долгие годы работал в газете как внештатный корреспондент, а с 1955–го по 1960 год был общественным редактором ее «Молодежной страницы». Кстати, два года назад Вячеслав Ханжин был отмечен медалью «За заслуги перед городом Норильском». А Эдиту Эдуардовну Кучкину, которая в мае этого года отметила свое 80–летие, можно назвать самой преданной подписчицей газеты: «Заполярную правду» она получает с 1956 года, с тех пор, как ей исполнилось 18 лет. Человек с феноменальной памятью, она может часами рассказывать об истории города, которая вершилась буквально у нее на глазах. Ее неуемная энергия вызывает у всего коллектива «Заполярки» чувство искреннего уважения и восхищения. Газету и ее друзей поздравляли вокальная студия «Войсез», шоу–дефиле BrassBanda, ансамбль «Мелодика», дуэт Александра Хаджаева и Натальи Чернявской, а также ансамбль народного танца «Оганер». Его руководители — Владимир и Зарифа Фролочкины. Их старший сын Александр, которому 31 декабря исполнится девять лет, стал первым героем нашей рубрики «Человек родился», живой и доброй, которая много лет рассказывала о самых маленьких норильчанах и их родителях. Девиз ее: «Город жив, пока в нем рождаются дети». «Заполярное солнце» от «Созвездия» На пороге перемен – «Заполярная правда» знает о Норильске всё. Помнит удивительные моменты, судьбоносные решения и долгожданные события. По подшивкам «Заполярки» можно изучить такую, казалось бы, недолгую, но во всех смыслах масштабную историю нашего города. Труженики пера поднимают на газетных страницах самые актуальные темы, затрагивающие все области нашей жизни, идут в ногу со временем, успешно осваивая просторы интернета, — обратился к виновникам торжества глава Норильска Ринат Ахметчин. — Сегодня вы, уважаемые заполярковцы, стоите на пороге больших перемен, которые, я убежден, пойдут на пользу и самому изданию, и его читателям. Традиции, формировавшиеся в «Заполярке» десятилетиями, не будут забыты. Но пришло время добавить к ним свежие идеи. В финале праздника, когда были сказаны все добрые слова и пожелания, сотрудники редакции в полном составе вышли на сцену. Финальную песню «перепели» с популярного шлягера Григория Лепса. «Самый лучший день» усилиями журналистов обрел новое прочтение: «Заполярка», будь!» — разнеслось по залу. ...И когда сверху сыпалось сверкающее конфетти, а гости уже присматривались к торту, я услышала тихое: «Думаешь, все закончилось? С тебя полоса!». Вот она — судьба журналиста: даже в праздник мы всегда на работе! Праздничная «Калинка» от «Оганера»

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина, Ирины Яринской и Александра Харитонова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Ты — ровесница города! Ты пишешь его историю! На твоих страницах — норильские победы и достижения, радости и печали, надежды и свершения! С твоих фотографий смотрят на нас, светясь улыбками, наши дети! И это ты сообщаешь нам важные официальные новости! — такими словами открыла торжественный вечер Наталья Чернявская, режиссер и ведущая мероприятия.И закрутилась–завертелась карусель времени: мы вспомнили годы, когда газета только родилась, то, как она росла и развивалась, как отражала городские события в разные моменты своей жизни...Год 1953–й. Очень непростой для страны и Норильска. За один день газета «Сталинец» превратилась в «Заполярную правду». Об этом вспоминал первопечатник «Заполярки» Николай Васильевич Плеханов:«21 декабря начальник цеха, фронтовик Дмитрий Номеров сообщил: «Сегодня мы печатаем новую газету!» И показал новенькие серебряные клише заголовка: «Будьте особенно внимательны, не подкачайте!»У Николая Плеханова, позже работавшего в «Заполярной правде» фотокорреспондентом, в Норильске родились две дочери: Анна и Наталья. Анна Плеханова, в замужестве Соколова, сегодня руководит хореографическим ансамблем «Созвездие», творческие номера которого стали настоящим украшением юбилейного концерта. В память о легендарном отце его детям от редакции вручили цветы и юбилейный буклет.Поблагодарили за огромный вклад в печатное дело и Вячеслава Николаевича Ханжина, которому накануне исполнилось 87 лет. Старейший сотрудник «Заполярки», заслуженный юрист России, он долгие годы работал в газете как внештатный корреспондент, а с 1955–го по 1960 год был общественным редактором ее «Молодежной страницы». Кстати, два года назад Вячеслав Ханжин был отмечен медалью «За заслуги перед городом Норильском».А Эдиту Эдуардовну Кучкину, которая в мае этого года отметила свое 80–летие, можно назвать самой преданной подписчицей газеты: «Заполярную правду» она получает с 1956 года, с тех пор, как ей исполнилось 18 лет. Человек с феноменальной памятью, она может часами рассказывать об истории города, которая вершилась буквально у нее на глазах. Ее неуемная энергия вызывает у всего коллектива «Заполярки» чувство искреннего уважения и восхищения.Газету и ее друзей поздравляли вокальная студия «Войсез», шоу–дефиле BrassBanda, ансамбль «Мелодика», дуэт Александра Хаджаева и Натальи Чернявской, а также ансамбль народного танца «Оганер». Его руководители — Владимир и Зарифа Фролочкины. Их старший сын Александр, которому 31 декабря исполнится девять лет, стал первым героем нашей рубрики «Человек родился», живой и доброй, которая много лет рассказывала о самых маленьких норильчанах и их родителях. Девиз ее: «Город жив, пока в нем рождаются дети».– «Заполярная правда» знает о Норильске всё. Помнит удивительные моменты, судьбоносные решения и долгожданные события. По подшивкам «Заполярки» можно изучить такую, казалось бы, недолгую, но во всех смыслах масштабную историю нашего города. Труженики пера поднимают на газетных страницах самые актуальные темы, затрагивающие все области нашей жизни, идут в ногу со временем, успешно осваивая просторы интернета, — обратился к виновникам торжества глава Норильска Ринат Ахметчин. — Сегодня вы, уважаемые заполярковцы, стоите на пороге больших перемен, которые, я убежден, пойдут на пользу и самому изданию, и его читателям. Традиции, формировавшиеся в «Заполярке» десятилетиями, не будут забыты. Но пришло время добавить к ним свежие идеи.В финале праздника, когда были сказаны все добрые слова и пожелания, сотрудники редакции в полном составе вышли на сцену. Финальную песню «перепели» с популярного шлягера Григория Лепса. «Самый лучший день» усилиями журналистов обрел новое прочтение: «Заполярка», будь!» — разнеслось по залу....И когда сверху сыпалось сверкающее конфетти, а гости уже присматривались к торту, я услышала тихое: «Думаешь, все закончилось? С тебя полоса!».Вот она — судьба журналиста: даже в праздник мы всегда на работе!

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