[Индекс номера 200 (21.12.2018)]



Ровесница города

Газета про Норильск

«Заполярка» в преддверии своего 65–летнего юбилея весь этот год рассказывала читателям о своем жизненном пути: какой она была, о чем писала. А сегодня мы решили вспомнить о самых значимых для города проектах газеты, в которых участвовали ныне пишущие журналисты.

Жди меня В октябре 2005 года «Заполярка» стала добровольным помощником программы «Жди меня» Первого канала. Два года подряд раз в две недели на страницах газеты публиковались списки норильчан, разыскиваемых через эту программу, а на сайте gazetazp.ru был открыт раздел, посвященный данной теме. Мы получили отклики от горожан по многим опубликованным анкетам. Помощь в поиске оказывали также УВД Норильска, Пенсионный фонд, корпорация медицинского страхования. Вся собранная нами информация оперативно передавалась в редакцию «Жди меня». Кроме того, мы писали о том, как ведется работа в этом направлении. Вот, например: «На 108 анкет получено 35 откликов. 13 звонков поступило непосредственно от тех, кого ищут, в остальных случаях информацию о людях, которых кто–то ищет, нам предоставляли их друзья, сослуживцы, соседи. Многие, не обращаясь в популярную программу, пишут письма напрямую к нам с просьбой разыскать их друзей или родственников в Норильске. В нашем «арсенале» уже есть письма из Владивостока, Москвы, Витебска, Баку, Санкт–Петербурга и других городов. Всего же, по данным «Жди меня», разыскиваются 1147 человек, когда–либо проживавших в Норильске». На страницах газеты мы также рассказывали о результатах этой работы. Самой резонансной стала история поиска Александра Бершауэра и Николая Мальцева. Первого через «Жди меня» искали родственники из Германии, а второго — из Волгограда. Когда «Заполярка» их нашла, оказалось, что у них нет не только определенного места жительства, но и паспортов, денег, приличной одежды. А Первый канал пригласил «найденышей» в Москву на съемку телепередачи. И добираться до места встречи с родственниками, по правилам канала, герои должны были на поезде. Журналисты «Заполярки» тогда всколыхнули весь город, в итоге удалось для жителей норильской свалки и документы оформить быстро, и билеты на самолет до столицы купить. Благодаря помощи и обычных норильчан, и чиновников встреча бывших норильских бомжей и их родственников состоялась в «Останкино», сюжет показали по Первому каналу.

ПДК В 2006–2007 годах «Заполярка» совместно с ГТРК «Норильск» выпускала настоящее ток–шоу под названием «ПДК». Название говорящее — в студии обсуждались проблемы, которые достигли предельно допустимой концентрации. Ведущими программы были корреспонденты «ЗП» Максим Ежков и Анна Аркаева. В студии ГТРК «Норильск» раз в две недели собирались причастные к различным темам эксперты и просто неравнодушные горожане. А темы для обсуждения выбирались самые горячие: тарифы на авиабилеты, экологическая обстановка, жилищно–коммунальные проблемы, общественный транспорт, летний детский отдых и т. д. Затрагивались и вопросы общечеловеческого масштаба: отношение к людям, к городу, животным. После каждого выпуска «ПДК» материал о прошедшей программе появлялся в «Заполярке», а вслед за ним мы отслеживали комментарии людей. Тут мнения были самые разные: от «Что вы говорильней занимаетесь?» до «Спасибо — помогли решить мою проблему». В редакцию приходили письма, в которых норильчане оппонировали сказанному в программе и предлагали свои идеи или соглашались с тем, что услышали по ТВ. Вот одно из таких мнений: «Я не могу успокоиться после передачи «ПДК», посвященной муниципальному транспорту и, в частности, МУП «НПОПАТ». Так вот, один из участников назвал Норильск загазованной деревней. Лично Я НЕ СОГЛАСНА!». Ни один из комментариев наших неравнодушных читателей мы не оставили без внимания — все их выносили на страницы «Заполярки».

Фотофакт Эта замечательная рубрика родилась по подсказке читателей городской газеты в 2005 году. «Фотофакт» – коллекция интересных, забавных, нелепых моментов, которые удалось запечатлеть наблюдательным и влюбленным в свой город журналистам, фотографам и читателям, которые регулярно присылали/приносили в редакцию свои снимки с ироничными комментариями. За год набралось приличное количество таких фото, и в конце 2006 года был объявлен конкурс на лучший фотофакт. Сразу после новогодних праздников, а именно 13 января 2007 года, «Заполярка» подвела его итоги. В результате были определены три победителя: редакция отметила за наблюдательность Алексея Скляренко; за стремительность — Марину Пешкову, и за философский взгляд на жизнь — Виктора Пешкова. Впрочем, на этом газета не остановилась и в 2008 году в своей типографии напечатала сборник фотофактов «ЗП–фокусы», в который вошли лучшие фотокадры самих заполярковцев — фотографов и корреспондентов.

От сердца к сердцу Еще одна гордость «Заполярки» — проект «От сердца к сердцу», который в 2006 году вела наш специальный корреспондент Марина Калинина. На протяжении нескольких месяцев мы рассказывали о брошенных детях, которые живут в городской больнице. Трех малышей после наших публикаций взяли в семьи, и большего подарка к новому, 2007 году, нам и не надо было... Этот проект стал победителем творческого конкурса журналистских работ в номинации «Акция года» (социальный проект) на традиционном Бале прессы в Красноярске. А название «От сердца к сердцу» прижилось в газете и стало ее постоянной рубрикой, под которой мы пишем о норильчанах, нуждающихся в помощи, о добрых делах горожан, о работе благотворительных фондов и т. п. К слову, накануне 2018 года на страницах «Заполярки» стартовал похожий проект — «Поверь в мечту». Его мы придумали совместно с норильским отделом опеки и попечительства. Нам очень хотелось, чтобы в канун Нового года исполнились мечты у воспитанников детского дома и школы–интерната № 2. А желания у них были самые разные: один хотел подняться на звонницу храма, второй — научиться кататься на сноуборде, третий — печь хлеб, а четвертый — готовить суши–роллы, пятый — окунуться в атмосферу театрального закулисья и т. д. И мы им предоставили такую возможность.

Торт «Заполярка» В начале 2005 года «Заполярная правда» инициировала конкурс на создание фирменного торта и провела его совместно с «Жар.Птицей» 13 февраля в культурно–развлекательном центре «Чумовой» в Талнахе. В конкурсе участвовали 10 команд кондитеров из Норильска и Дудинки. Так появился торт «Заполярка», который и поныне является одним из самых любимых у норильчан. Ирина Даниленко писала тогда: «Модный каплевидный торт с сияющим оранжевым солнышком и расписанным вручную шоколадным орнаментом кондитера из Дудинки Риммы Снидзе стал победителем. Все отметили — «прям как домашний». Сметанный бисквит, сливки, чернослив, грецкие орешки — только натуральные продукты. И не думайте, что тортик–победитель станет шибко дорогим. Условием конкурса было не только использование корпоративных цветов «Заполярки» — оранжевого и черного, но и сочетание привлекательности, вкуса и необременительности для кармана покупателей». Торт–победитель немного изменили внешне — сделали его квадратным, на оранжевое желе нанесли полоски, напоминающие газетные строчки, написали «Заполярка» и к 8 Марта выпустили в продажу первую партию — 300 штук. К этим тортам прилагались открытки с поздравлениями норильчанкам. С прилавков новинку смели за пару часов. Вдохновившись нашей идеей, «Жар.Птица» следом выпустила свой фирменный торт и торт в честь детского развлекательного центра «Лимпопо». Но по популярности именно «Заполярка» побила все рекорды. Сегодня наш торт производит не только «Жар.Птица», но и многие кондитерские города. В 2005–м ведь никто и не подумал запатентовать рецепт и название. «Это же народный рецепт, как «Рыжик» и «Наполеон», такой торт в Норильске был всегда», — уверены представители других кондитерских цехов и покупатели. А мы и не возражаем. Главное, чтобы продукты, используемые для приготовления «Заполярки», были качественные и свежие, и никакого арахиса — только грецкий орех!

Спортивный интерес Накануне очередного учебного года в 2008–м «Заполярка» задумалась о чаяниях родителей младшего поколения норильчан и запустила новую рубрику — «Спортивный интерес». Ее идея — представить каждый вид спорта, доступный в нашем городе. И не просто дать общую информацию, а сделать настоящий путеводитель, рассказывающий об истории этих видов спорта в мире и в Норильске, о необходимом снаряжении, травматичности, показаниях и противопоказаниях к занятиям, о требуемых затратах. И обязательно — с указанием контактов норильских ДЮСШ, где культивируются те или иные спортивные направления. В качестве экспертов мы приглашали тренеров, которые делились с читателями всеми тонкостями конкретного вида спорта. За советами обращались и к известным норильским спортсменам: Ольге Пузановой, Леониду Зайчику, Алексею Нуркенову, Александру Тимченко и многим другим. Мы постарались учесть все нюансы, которые важны для родителей при выборе спортивной секции для своего ребенка. На реализацию этого проекта у нас ушло два года, за это время мы вышли за рамки традиционных норильских видов и изучили фитнес, капоэйру и другие направления физической активности, задействовав таким образом и взрослую аудиторию. Последний выпуск «Спортивного интереса» — рассказ о карате–до — вышел 12 февраля 2010 года. А спустя восемь лет, в феврале 2018–го, мы решили вернуться к этой успешной и такой полезной рубрике, но модернизировали ее. Она получила новое название — «Командный зачет» и рассказывала об истории детских спортшкол Норильска, дав нам очередной повод гордиться спортивной жизнью нашего города, всегда богатой на победы и рекорды.

Добрая ромашка Благотворительная акция «Добрая ромашка» и одноименная рубрика родились в апреле 2011 года с легкой руки нашей коллеги, а ныне главного редактора Елены Мужайловой и благодаря весенней подписной кампании. Эта добрая и по–настоящему весенняя акция нашла отклик в душах норильчан. Присоединиться к «Доброй ромашке» могли как отдельные горожане, так и предприятия и организации. А всего–то и нужно было — оформить льготную подписку на «Заполярную правду» для тех жителей, кто в силу жизненных обстоятельств не мог ее себе позволить, и дать им возможность быть в курсе городских событий. Уникальность этой акции в том, что даритель и одаряемый могли познакомиться лично, а некоторые в дальнейшем даже стали друзьями. Символическим подарком для благотворителей была наклейка в виде ромашки с надписью «Здесь живут добрые люди». Кстати, на некоторых предприятиях до сих пор можно встретить такие наклейки. Благодаря «Доброй ромашке» подписчиками «Заполярки» стали более двухсот норильчан, и люди до сих пор с теплотой вспоминают об этой акции и предлагают нам ее повторить, ведь она сближала не только газету с читателями, но и вообще горожан.

Другой Норильск «Вы думали о том, что Норильск может выглядеть иначе? Что, к примеру, на Гвардейской площади могли бы расти пальмы, а Молодежку украшать небольшие скульптуры в духе европейского модерна? Скажете, это нереально? Но ведь мир фантазии никто не ограничивает» — так начиналась статья, призывавшая активных и креативных норильчан принять участие в проекте «Заполярки» «Другой Норильск» (2010–2011 годы). Один из авторов проекта Ян Мусевич предположил тогда, что некоторые созданные в рамках конкурса образы привлекут к себе внимание специалистов, занимающихся благоустройством Норильска, которые в дальнейшем могут превратить самые яркие идеи в реальность. А спустя восемь лет конкурсные работы читателей пополнили фонды городского музея и нынешней осенью, во время проведения Ночи искусств, были выставлены на всеобщее обозрение, вызвав живой интерес у сегодняшних норильчан, которые их рассматривали, фотографировали, обсуждали. Будем надеяться, что включение этих работ в фонды музея — первый шаг к воплощению фантазий наших читателей в жизнь.

Школьная среда Проект «Школьная среда» стартовал в сентябре 2012–го и завершился в ноябре 2013 года. На страницах газеты была представлена история всех школ Большого Норильска и учреждений дополнительного образования — с цифрами, фактами, уникальными сведениями из архивов учебных заведений, яркими воспоминаниями, случаями из жизни, фамилиями выпускников, ставших известными людьми не только в Норильске, но и далеко за его пределами. Практически каждый выпуск рубрики для многих был открытием. Этот проект стал своего рода путеводителем в сфере норильского образования и его сводным архивом, а также важным источником информации для местных историков.

Альбом Победы В преддверии 65–летия Победы в Великой Отечественной «Заполярная правда» рассказала о войне не только в лицах — в очерках о норильчанах, свидетелях тех событий, были также представлены статистические данные, мнения историков, фотографии тех лет. Мы вспомнили не только о главных сражениях и переломных моментах Великой Отечественной, но и о тяжелых трудовых буднях Норильска в военные годы. Результатом этой работы стал выпущенный в 2010 году альбом, позже дополненный и переизданный.

Бессмертный полк В 2015 году Норильск присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк», а уже на следующий год в нашей газете появилась одноименная рубрика, которая в канун 9 Мая рассказывает читателям о судьбах участников Великой Отечественной войны — родных и близких наших норильчан. Так, например, Мария Афонина, бывший директор кинотеатра им. В. Высоцкого, поведала нам о героическом подвиге своего дяди Николая Москалева. В мае 1944 года он лично подбил два танка и уничтожил порядка тридцати гитлеровцев. А когда один из «тигров» все же прорвался к нашим позициям, храбрый сержант, будучи раненым, со связкой гранат бросился под вражескую бронетехнику, чтобы спасти жизнь своих боевых товарищей. За этот подвиг он был удостоен звания героя Советского Союза посмертно. А норильчанка Зинаида Андреева рассказала нам о том, как она пережила смерть матери, погибшей под бомбежкой, бежала из детского дома, потеряла брата и сестру, скиталась в оккупированном немцами Харькове и оказывала поддержку Сопротивлению. За три года в рамках этой рубрики мы успели описать немало историй, но еще больше их осталось «за кадром». Кого–то из респондентов мы находили сами, о ком–то нам рассказали друзья и коллеги, а кто–то сам откликнулся на наш призыв. В будущем году мы обязательно вернемся к этой теме и обещаем, что все воспоминания, которые мы еще не успели опубликовать, обязательно появятся на страницах нашей газеты.

* * * Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить читателей и всех норильчан, кто помогал и помогает нам в воплощении наших идей и проектов. Газета и город всегда были и остаются в одной связке, недаром в шапке «Заполярки» стоит слоган «Газета про Норильск». И мы очень надеемся, что эта связь будет только крепнуть.

Надежда Сидор, Татьяна Зачупейко, Марина Хорошевская, Михаил Туаев, Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В октябре 2005 года «Заполярка» стала добровольным помощником программы «Жди меня» Первого канала. Два года подряд раз в две недели на страницах газеты публиковались списки норильчан, разыскиваемых через эту программу, а на сайте gazetazp.ru был открыт раздел, посвященный данной теме. Мы получили отклики от горожан по многим опубликованным анкетам. Помощь в поиске оказывали также УВД Норильска, Пенсионный фонд, корпорация медицинского страхования. Вся собранная нами информация оперативно передавалась в редакцию «Жди меня». Кроме того, мы писали о том, как ведется работа в этом направлении. Вот, например: «На 108 анкет получено 35 откликов. 13 звонков поступило непосредственно от тех, кого ищут, в остальных случаях информацию о людях, которых кто–то ищет, нам предоставляли их друзья, сослуживцы, соседи. Многие, не обращаясь в популярную программу, пишут письма напрямую к нам с просьбой разыскать их друзей или родственников в Норильске. В нашем «арсенале» уже есть письма из Владивостока, Москвы, Витебска, Баку, Санкт–Петербурга и других городов. Всего же, по данным «Жди меня», разыскиваются 1147 человек, когда–либо проживавших в Норильске».На страницах газеты мы также рассказывали о результатах этой работы. Самой резонансной стала история поиска Александра Бершауэра и Николая Мальцева. Первого через «Жди меня» искали родственники из Германии, а второго — из Волгограда. Когда «Заполярка» их нашла, оказалось, что у них нет не только определенного места жительства, но и паспортов, денег, приличной одежды. А Первый канал пригласил «найденышей» в Москву на съемку телепередачи. И добираться до места встречи с родственниками, по правилам канала, герои должны были на поезде. Журналисты «Заполярки» тогда всколыхнули весь город, в итоге удалось для жителей норильской свалки и документы оформить быстро, и билеты на самолет до столицы купить. Благодаря помощи и обычных норильчан, и чиновников встреча бывших норильских бомжей и их родственников состоялась в «Останкино», сюжет показали по Первому каналу.В 2006–2007 годах «Заполярка» совместно с ГТРК «Норильск» выпускала настоящее ток–шоу под названием «ПДК». Название говорящее — в студии обсуждались проблемы, которые достигли предельно допустимой концентрации. Ведущими программы были корреспонденты «ЗП» Максим Ежков и Анна Аркаева.В студии ГТРК «Норильск» раз в две недели собирались причастные к различным темам эксперты и просто неравнодушные горожане. А темы для обсуждения выбирались самые горячие: тарифы на авиабилеты, экологическая обстановка, жилищно–коммунальные проблемы, общественный транспорт, летний детский отдых и т. д. Затрагивались и вопросы общечеловеческого масштаба: отношение к людям, к городу, животным.После каждого выпуска «ПДК» материал о прошедшей программе появлялся в «Заполярке», а вслед за ним мы отслеживали комментарии людей. Тут мнения были самые разные: от «Что вы говорильней занимаетесь?» до «Спасибо — помогли решить мою проблему». В редакцию приходили письма, в которых норильчане оппонировали сказанному в программе и предлагали свои идеи или соглашались с тем, что услышали по ТВ.Вот одно из таких мнений: «Я не могу успокоиться после передачи «ПДК», посвященной муниципальному транспорту и, в частности, МУП «НПОПАТ». Так вот, один из участников назвал Норильск загазованной деревней. Лично Я НЕ СОГЛАСНА!». Ни один из комментариев наших неравнодушных читателей мы не оставили без внимания — все их выносили на страницы «Заполярки».Эта замечательная рубрика родилась по подсказке читателей городской газеты в 2005 году. «Фотофакт» – коллекция интересных, забавных, нелепых моментов, которые удалось запечатлеть наблюдательным и влюбленным в свой город журналистам, фотографам и читателям, которые регулярно присылали/приносили в редакцию свои снимки с ироничными комментариями. За год набралось приличное количество таких фото, и в конце 2006 года был объявлен конкурс на лучший фотофакт. Сразу после новогодних праздников, а именно 13 января 2007 года, «Заполярка» подвела его итоги. В результате были определены три победителя: редакция отметила за наблюдательность Алексея Скляренко; за стремительность — Марину Пешкову, и за философский взгляд на жизнь — Виктора Пешкова.Впрочем, на этом газета не остановилась и в 2008 году в своей типографии напечатала сборник фотофактов «ЗП–фокусы», в который вошли лучшие фотокадры самих заполярковцев — фотографов и корреспондентов.Еще одна гордость «Заполярки» — проект «От сердца к сердцу», который в 2006 году вела наш специальный корреспондент Марина Калинина. На протяжении нескольких месяцев мы рассказывали о брошенных детях, которые живут в городской больнице. Трех малышей после наших публикаций взяли в семьи, и большего подарка к новому, 2007 году, нам и не надо было...Этот проект стал победителем творческого конкурса журналистских работ в номинации «Акция года» (социальный проект) на традиционном Бале прессы в Красноярске. А название «От сердца к сердцу» прижилось в газете и стало ее постоянной рубрикой, под которой мы пишем о норильчанах, нуждающихся в помощи, о добрых делах горожан, о работе благотворительных фондов и т. п.К слову, накануне 2018 года на страницах «Заполярки» стартовал похожий проект — «Поверь в мечту». Его мы придумали совместно с норильским отделом опеки и попечительства. Нам очень хотелось, чтобы в канун Нового года исполнились мечты у воспитанников детского дома и школы–интерната № 2. А желания у них были самые разные: один хотел подняться на звонницу храма, второй — научиться кататься на сноуборде, третий — печь хлеб, а четвертый — готовить суши–роллы, пятый — окунуться в атмосферу театрального закулисья и т. д. И мы им предоставили такую возможность.В начале 2005 года «Заполярная правда» инициировала конкурс на создание фирменного торта и провела его совместно с «Жар.Птицей» 13 февраля в культурно–развлекательном центре «Чумовой» в Талнахе. В конкурсе участвовали 10 команд кондитеров из Норильска и Дудинки. Так появился торт «Заполярка», который и поныне является одним из самых любимых у норильчан. Ирина Даниленко писала тогда: «Модный каплевидный торт с сияющим оранжевым солнышком и расписанным вручную шоколадным орнаментом кондитера из Дудинки Риммы Снидзе стал победителем. Все отметили — «прям как домашний». Сметанный бисквит, сливки, чернослив, грецкие орешки — только натуральные продукты. И не думайте, что тортик–победитель станет шибко дорогим. Условием конкурса было не только использование корпоративных цветов «Заполярки» — оранжевого и черного, но и сочетание привлекательности, вкуса и необременительности для кармана покупателей».Торт–победитель немного изменили внешне — сделали его квадратным, на оранжевое желе нанесли полоски, напоминающие газетные строчки, написали «Заполярка» и к 8 Марта выпустили в продажу первую партию — 300 штук. К этим тортам прилагались открытки с поздравлениями норильчанкам. С прилавков новинку смели за пару часов.Вдохновившись нашей идеей, «Жар.Птица» следом выпустила свой фирменный торт и торт в честь детского развлекательного центра «Лимпопо». Но по популярности именно «Заполярка» побила все рекорды. Сегодня наш торт производит не только «Жар.Птица», но и многие кондитерские города. В 2005–м ведь никто и не подумал запатентовать рецепт и название. «Это же народный рецепт, как «Рыжик» и «Наполеон», такой торт в Норильске был всегда», — уверены представители других кондитерских цехов и покупатели. А мы и не возражаем. Главное, чтобы продукты, используемые для приготовления «Заполярки», были качественные и свежие, и никакого арахиса — только грецкий орех!Накануне очередного учебного года в 2008–м «Заполярка» задумалась о чаяниях родителей младшего поколения норильчан и запустила новую рубрику — «Спортивный интерес». Ее идея — представить каждый вид спорта, доступный в нашем городе. И не просто дать общую информацию, а сделать настоящий путеводитель, рассказывающий об истории этих видов спорта в мире и в Норильске, о необходимом снаряжении, травматичности, показаниях и противопоказаниях к занятиям, о требуемых затратах. И обязательно — с указанием контактов норильских ДЮСШ, где культивируются те или иные спортивные направления. В качестве экспертов мы приглашали тренеров, которые делились с читателями всеми тонкостями конкретного вида спорта. За советами обращались и к известным норильским спортсменам: Ольге Пузановой, Леониду Зайчику, Алексею Нуркенову, Александру Тимченко и многим другим. Мы постарались учесть все нюансы, которые важны для родителей при выборе спортивной секции для своего ребенка.На реализацию этого проекта у нас ушло два года, за это время мы вышли за рамки традиционных норильских видов и изучили фитнес, капоэйру и другие направления физической активности, задействовав таким образом и взрослую аудиторию.Последний выпуск «Спортивного интереса» — рассказ о карате–до — вышел 12 февраля 2010 года. А спустя восемь лет, в феврале 2018–го, мы решили вернуться к этой успешной и такой полезной рубрике, но модернизировали ее. Она получила новое название — «Командный зачет» и рассказывала об истории детских спортшкол Норильска, дав нам очередной повод гордиться спортивной жизнью нашего города, всегда богатой на победы и рекорды.Благотворительная акция «Добрая ромашка» и одноименная рубрика родились в апреле 2011 года с легкой руки нашей коллеги, а ныне главного редактора Елены Мужайловой и благодаря весенней подписной кампании.Эта добрая и по–настоящему весенняя акция нашла отклик в душах норильчан. Присоединиться к «Доброй ромашке» могли как отдельные горожане, так и предприятия и организации. А всего–то и нужно было — оформить льготную подписку на «Заполярную правду» для тех жителей, кто в силу жизненных обстоятельств не мог ее себе позволить, и дать им возможность быть в курсе городских событий. Уникальность этой акции в том, что даритель и одаряемый могли познакомиться лично, а некоторые в дальнейшем даже стали друзьями.Символическим подарком для благотворителей была наклейка в виде ромашки с надписью «Здесь живут добрые люди». Кстати, на некоторых предприятиях до сих пор можно встретить такие наклейки. Благодаря «Доброй ромашке» подписчиками «Заполярки» стали более двухсот норильчан, и люди до сих пор с теплотой вспоминают об этой акции и предлагают нам ее повторить, ведь она сближала не только газету с читателями, но и вообще горожан.«Вы думали о том, что Норильск может выглядеть иначе? Что, к примеру, на Гвардейской площади могли бы расти пальмы, а Молодежку украшать небольшие скульптуры в духе европейского модерна? Скажете, это нереально? Но ведь мир фантазии никто не ограничивает» — так начиналась статья, призывавшая активных и креативных норильчан принять участие в проекте «Заполярки» «Другой Норильск» (2010–2011 годы).Один из авторов проекта Ян Мусевич предположил тогда, что некоторые созданные в рамках конкурса образы привлекут к себе внимание специалистов, занимающихся благоустройством Норильска, которые в дальнейшем могут превратить самые яркие идеи в реальность.А спустя восемь лет конкурсные работы читателей пополнили фонды городского музея и нынешней осенью, во время проведения Ночи искусств, были выставлены на всеобщее обозрение, вызвав живой интерес у сегодняшних норильчан, которые их рассматривали, фотографировали, обсуждали. Будем надеяться, что включение этих работ в фонды музея — первый шаг к воплощению фантазий наших читателей в жизнь.Проект «Школьная среда» стартовал в сентябре 2012–го и завершился в ноябре 2013 года. На страницах газеты была представлена история всех школ Большого Норильска и учреждений дополнительного образования — с цифрами, фактами, уникальными сведениями из архивов учебных заведений, яркими воспоминаниями, случаями из жизни, фамилиями выпускников, ставших известными людьми не только в Норильске, но и далеко за его пределами. Практически каждый выпуск рубрики для многих был открытием. Этот проект стал своего рода путеводителем в сфере норильского образования и его сводным архивом, а также важным источником информации для местных историков.В преддверии 65–летия Победы в Великой Отечественной «Заполярная правда» рассказала о войне не только в лицах — в очерках о норильчанах, свидетелях тех событий, были также представлены статистические данные, мнения историков, фотографии тех лет. Мы вспомнили не только о главных сражениях и переломных моментах Великой Отечественной, но и о тяжелых трудовых буднях Норильска в военные годы. Результатом этой работы стал выпущенный в 2010 году альбом, позже дополненный и переизданный.В 2015 году Норильск присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк», а уже на следующий год в нашей газете появилась одноименная рубрика, которая в канун 9 Мая рассказывает читателям о судьбах участников Великой Отечественной войны — родных и близких наших норильчан. Так, например, Мария Афонина, бывший директор кинотеатра им. В. Высоцкого, поведала нам о героическом подвиге своего дяди Николая Москалева. В мае 1944 года он лично подбил два танка и уничтожил порядка тридцати гитлеровцев. А когда один из «тигров» все же прорвался к нашим позициям, храбрый сержант, будучи раненым, со связкой гранат бросился под вражескую бронетехнику, чтобы спасти жизнь своих боевых товарищей. За этот подвиг он был удостоен звания героя Советского Союза посмертно. А норильчанка Зинаида Андреева рассказала нам о том, как она пережила смерть матери, погибшей под бомбежкой, бежала из детского дома, потеряла брата и сестру, скиталась в оккупированном немцами Харькове и оказывала поддержку Сопротивлению.За три года в рамках этой рубрики мы успели описать немало историй, но еще больше их осталось «за кадром». Кого–то из респондентов мы находили сами, о ком–то нам рассказали друзья и коллеги, а кто–то сам откликнулся на наш призыв. В будущем году мы обязательно вернемся к этой теме и обещаем, что все воспоминания, которые мы еще не успели опубликовать, обязательно появятся на страницах нашей газеты.

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