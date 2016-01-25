[Индекс номера 200 (21.12.2018)]



НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ

Сага о Никельграде

Сегодня, накануне юбилея «Заполярки», мы представим читателям Норильск в необычной ипостаси — в роли литературного героя. То есть расскажем о том, каким наш город описан в книгах, причем не в публицистике или в мемуарах, а в художественных произведениях.

Вообще, Норильск литературный — тема благодатная, обширная и местами даже неохватная. Одна поэзия чего стоит: стихи о Норильске писали еще заключенные Норильлага — Лев Гумилев и Давид Кугультинов. А сколько вышло мемуаров, биографий и автобиографий... Заполярный город оставляет такой глубокий след в судьбах своих жителей, что в их воспоминаниях страницы, посвященные ему, если и не занимают главное место, то становятся самой яркой главой. Именно так появилась на свет уникальная серия книг «О времени, о Норильске, о себе», которая на сегодняшний день состоит уже из 14 томов. Кстати, о цифрах: задумывая статью о книжном Норильске, я взялась перебирать на своих полках томики, которые рассказывают о нашем городе или о его жителях. Насчитала под 140 штук — и это без учета фотоальбомов с красотами Таймыра, без сборников местных стихов, без журналов, альманахов и юбилейных буклетов... Так о чем же не устают писать авторы, каким они изображают наш город и кем ему приходятся? Городская азбука Самое первое письменное упоминание о Норильске встречается в путевых заметках первопроходца Харитона Лаптева, который 19 марта 1742 года приехал «в Норильское зимовье ночевать». В XIX веке на Таймыр с экспедициями стали приезжать ученые, и район будущего города просматривается в научных трудах — путевых отчетах Александра Миддендорфа и Федора Шмидта. А в 1919 году в Томске была опубликована брошюра Александра Сотникова «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды», которая предваряла и отчасти обосновывала появление на Таймыре нового населенного пункта. Но первой настоящей книгой о Норильске как о поселении можно считать сборник очерков «Северное сияние», вышедший в 1946 году в издательстве Главсевморпути. Его автор — Евгений Рябчиков, бывший журналист «Комсомольской правды», отсидевший в лагерях за «контрреволюционную деятельность» и приехавший в Норильск в 1943 году по приглашению Завенягина. Он был одним из первых корреспондентов газеты «За металл» и бюллетеней «Металл — фронту!». Его «Северное сияние» — это рассказы о Норильске военных времен. Они, конечно, рисуют идиллическую, одностороннюю картину, не объясняя, как попали в Заполярье героические строители молодого рабочего поселка. Впрочем, сам факт выхода в свет книги о наглухо закрытом населенном пункте, которого нет еще даже на картах, уже удивителен. Видимо, сказывалось чувство превосходства страны–победителя, и тем не менее решение о выпуске книги принималось на самом верху. По свидетельству самого Евгения Рябчикова добро на нее давал Лаврентий Берия, а «благословлял» автора и вычитывал тексты Авраамий Завенягин. Литературная оттепель Евгений Рябчиков был далеко не единственным норильским автором. В 1940–х годах в Норильлаге сидели Алексей Гарри, Сергей Снегов, Елизавета Драбкина, Абрам Аграновский, Сергей Щеглов–Норильский, Евфросиния Керсновская. Эти люди в дальнейшем — кто раньше, кто позже — стали известными писателями (тот же Рябчиков стал летописцем советской космонавтики, автором книг и фильмов о Гагарине). Неудивительно, что свои первые после освобождения и реабилитации книги литераторы посвящали городу, жителями которого они невольно стали. Удивительно другое — ни в строчках этих книг, ни между ними не видно обиды на Норильск. Более того, уехав отсюда, авторы продолжали переписываться с норильчанами: с журналистами «Заполярки», с членами организованного при ней литобъединения. Во второй половине 1950–х годов вышло сразу несколько художественных книг, в которых жители Норильска с радостью и удивлением узнавали и персонажей, и место действия. Например, Алексей Гарри, руководивший норильской научно–технической библиотекой, после отъезда выпустил сборник повестей «Последний караван». Конечно, и там речь шла только о дозволенных сторонах жизни в Заполярье, но талант автора сделал рассказы о геологах, речниках, металлургах действительно интересными. А осведомленный читатель легко угадывал все, что было опущено автором или вычеркнуто редактором. Сергей Снегов (Штейн), знаменитый впоследствии писатель–фантаст, тоже начинал с «норильской» прозы. В конце 1950–х — начале 1960–х годов он выпустил около десяти романов, повестей и рассказов, где в заполярном городе в тяжелейших условиях строится ТЭЦ, растут рудники, автоматизируется производство. Гораздо позднее, уже в 1990–х, вышли и его лагерные «Норильские рассказы», по силе не уступающие прозе Шаламова. Сергей Щеглов, в дальнейшем публиковавшийся под псевдонимом Норильский, в соавторстве с Алексеем Бондаревым в 1950–х годах написал первую краеведческую книгу о Норильске. Авторы назвали рукопись «Свет на Таймыре», но в красноярском издательстве ее переименовали в обычный «Город Норильск». Книжка хоть и не художественная, но читается легко: это сделанный с любовью моментальный снимок Норильска образца 1958 года. За прошедшие 60 лет ее строчки приобрели «добавочную стоимость» и для нынешнего читателя иногда оборачиваются загадкой. Вот, к примеру, цитата: «В Норильске четыре кинотеатра: «Родина», «Луч», «Победа», «Север»... Первые три нам знакомы, но что за таинственный «Север»? Несколько лет я разгадывала этот ребус, пока не выяснила, что «Север» находился в поселке Восточном, под склонами горы Двугорбой. Книжные загадки Еще одна связанная с Норильском литературная загадка до сих пор не решена. Касается она писателя Андрея Некрасова, «отца» капитана Врунгеля. По интернету ходит информация о том, что и этот автор не миновал отсидки в Норильске, начиная аж с 1937 года. Дата эта сомнительна — в 1937 и 1939 годах вышли первые издания «Врунгеля», чего в случае с писателем–зэком быть не могло. Вероятнее, что Некрасова посадили в 1944–м и всего на три года, да и в Норильске ли он отбывал наказание? Документальных подтверждений этому я пока не нашла. Однако в книге Некрасова «Мы были на Диксоне» глава, посвященная Норильску, написана, как мне кажется, вовсе не сторонним наблюдателем и не случайным гостем города. И еще два широко известных имени хочется вспомнить в связи с книжным Норильском. Нашему городу, а точнее его лагерным реалиям, посвящена отдельная глава в книге Виктора Астафьева «Царь–рыба». Но не ищите рассказ «Не хватает сердца» в изданиях советского времени — из книги он был изъят. Полный текст стали публиковать только в современных изданиях, и то не во всех. Второе известное широкому читателю имя — Еремей Парнов, автор научной фантастики и исторических детективов. В 1980 году вышла реалистическая повесть «Ледовое небо», непохожая на прочее его творчество. Была ли она конъюнктурным заказом — неизвестно, но и здесь талант автора плюс явное знакомство с норильскими реалиями делает книгу интересной для нашего читателя. Обнаружился на норильской «книжной полке» и факт «заимствования», если не сказать — плагиата. В 1972 году в Москве вышел сборник молодых московских авторов «69 параллель». Как и многие комсомольцы тех лет, они поехали на ударные стройки Норильска, а результатом их творческих командировок как раз и стала «книга о северном городе». Одна из повестей — «Возвращение из тундры» Виктора Левашова — рассказывает о геологоразведке сульфидного месторождения на Имангде. Это не бравурный соцреализм, а довольно напряженная история, частично основанная на реальных фактах. В 1997 году она получила неожиданное продолжение в детективе Фридриха Незнанского (а вероятнее одного из литературных «негров», писавшего под этим брендом). В первой главе, также названной «Возвращение из тундры», на семи страницах слово в слово — текст Левашова, а вокруг него густо закручивается криминальный сюжет со взрывом ледокола и убийством норильского краеведа Гармаша из–за документов по имангдинскому месторождению. Ссылок на первоисточник в книге, конечно же, нет. Ну, а закончить этот краткий (и очень–очень неполный, ограниченный газетной полосой) обзор художественной литературы о Норильске хочется на приятной ноте, упомянув двух современных авторов. Оба — норильчане, оба — в теме, даже время действия в книгах одно — начало «нулевых», и тем интереснее норильскому читателю угадывать в вымышленных персонажах своих современников. Романы Виктории Беляевой — «Медвежья котловина» и «Корпорация» — описывают недалекое прошлое Норильска: время, когда городу и комбинату пришлось заново вставать на ноги, а затем перестраиваться под новую — капиталистическую — действительность. Другой автор, Вадим Денисов, до сих пор живет в Норильске, а его фантастическая трилогия («Озеро», «Остров», «Оазис») предлагает норильчанам ознакомиться с альтернативными версиями событий городской истории. Далее спойлеров не будет — читайте сами, дело того стоит. Далеко не все из названных здесь книг (а еще меньше из неназванных) доступны в интернете, но зато они совершенно точно есть в публичной библиотеке в полноценном, раритетном, бумажном виде.

Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вообще, Норильск литературный — тема благодатная, обширная и местами даже неохватная. Одна поэзия чего стоит: стихи о Норильске писали еще заключенные Норильлага —. А сколько вышло мемуаров, биографий и автобиографий... Заполярный город оставляет такой глубокий след в судьбах своих жителей, что в их воспоминаниях страницы, посвященные ему, если и не занимают главное место, то становятся самой яркой главой. Именно так появилась на свет уникальная серия книг «О времени, о Норильске, о себе», которая на сегодняшний день состоит уже из 14 томов.Кстати, о цифрах: задумывая статью о книжном Норильске, я взялась перебирать на своих полках томики, которые рассказывают о нашем городе или о его жителях. Насчитала под 140 штук — и это без учета фотоальбомов с красотами Таймыра, без сборников местных стихов, без журналов, альманахов и юбилейных буклетов... Так о чем же не устают писать авторы, каким они изображают наш город и кем ему приходятся?Самое первое письменное упоминание о Норильске встречается в путевых заметках первопроходца, который 19 марта 1742 года приехал «в Норильское зимовье ночевать». В XIX веке на Таймыр с экспедициями стали приезжать ученые, и район будущего города просматривается в научных трудах — путевых отчетахА в 1919 году в Томске была опубликована брошюра«К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды», которая предваряла и отчасти обосновывала появление на Таймыре нового населенного пункта.Но первой настоящей книгой о Норильске как о поселении можно считать сборник очерков «Северное сияние», вышедший в 1946 году в издательстве Главсевморпути. Его автор —, бывший журналист «Комсомольской правды», отсидевший в лагерях за «контрреволюционную деятельность» и приехавший в Норильск в 1943 году по приглашению Завенягина. Он был одним из первых корреспондентов газеты «За металл» и бюллетеней «Металл — фронту!». Его «Северное сияние» — это рассказы о Норильске военных времен. Они, конечно, рисуют идиллическую, одностороннюю картину, не объясняя, как попали в Заполярье героические строители молодого рабочего поселка. Впрочем, сам факт выхода в свет книги о наглухо закрытом населенном пункте, которого нет еще даже на картах, уже удивителен. Видимо, сказывалось чувство превосходства страны–победителя, и тем не менее решение о выпуске книги принималось на самом верху. По свидетельству самого Евгения Рябчикова добро на нее давал Лаврентий Берия, а «благословлял» автора и вычитывал тексты Авраамий Завенягин.Евгений Рябчиков был далеко не единственным норильским автором. В 1940–х годах в Норильлаге сидели. Эти люди в дальнейшем — кто раньше, кто позже — стали известными писателями (тот же Рябчиков стал летописцем советской космонавтики, автором книг и фильмов о Гагарине). Неудивительно, что свои первые после освобождения и реабилитации книги литераторы посвящали городу, жителями которого они невольно стали.Удивительно другое — ни в строчках этих книг, ни между ними не видно обиды на Норильск. Более того, уехав отсюда, авторы продолжали переписываться с норильчанами: с журналистами «Заполярки», с членами организованного при ней литобъединения.Во второй половине 1950–х годов вышло сразу несколько художественных книг, в которых жители Норильска с радостью и удивлением узнавали и персонажей, и место действия. Например, Алексей Гарри, руководивший норильской научно–технической библиотекой, после отъезда выпустил сборник повестей «Последний караван». Конечно, и там речь шла только о дозволенных сторонах жизни в Заполярье, но талант автора сделал рассказы о геологах, речниках, металлургах действительно интересными. А осведомленный читатель легко угадывал все, что было опущено автором или вычеркнуто редактором., знаменитый впоследствии писатель–фантаст, тоже начинал с «норильской» прозы. В конце 1950–х — начале 1960–х годов он выпустил около десяти романов, повестей и рассказов, где в заполярном городе в тяжелейших условиях строится ТЭЦ, растут рудники, автоматизируется производство. Гораздо позднее, уже в 1990–х, вышли и его лагерные «Норильские рассказы», по силе не уступающие прозе Шаламова.Сергей Щеглов, в дальнейшем публиковавшийся под псевдонимом Норильский, в соавторстве св 1950–х годах написал первую краеведческую книгу о Норильске. Авторы назвали рукопись «Свет на Таймыре», но в красноярском издательстве ее переименовали в обычный «Город Норильск». Книжка хоть и не художественная, но читается легко: это сделанный с любовью моментальный снимок Норильска образца 1958 года. За прошедшие 60 лет ее строчки приобрели «добавочную стоимость» и для нынешнего читателя иногда оборачиваются загадкой. Вот, к примеру, цитата: «В Норильске четыре кинотеатра: «Родина», «Луч», «Победа», «Север»... Первые три нам знакомы, но что за таинственный «Север»? Несколько лет я разгадывала этот ребус, пока не выяснила, что «Север» находился в поселке Восточном, под склонами горы Двугорбой.Еще одна связанная с Норильском литературная загадка до сих пор не решена. Касается она писателя, «отца» капитана Врунгеля. По интернету ходит информация о том, что и этот автор не миновал отсидки в Норильске, начиная аж с 1937 года. Дата эта сомнительна — в 1937 и 1939 годах вышли первые издания «Врунгеля», чего в случае с писателем–зэком быть не могло. Вероятнее, что Некрасова посадили в 1944–м и всего на три года, да и в Норильске ли он отбывал наказание? Документальных подтверждений этому я пока не нашла. Однако в книге Некрасова «Мы были на Диксоне» глава, посвященная Норильску, написана, как мне кажется, вовсе не сторонним наблюдателем и не случайным гостем города.И еще два широко известных имени хочется вспомнить в связи с книжным Норильском. Нашему городу, а точнее его лагерным реалиям, посвящена отдельная глава в книге«Царь–рыба». Но не ищите рассказ «Не хватает сердца» в изданиях советского времени — из книги он был изъят. Полный текст стали публиковать только в современных изданиях, и то не во всех. Второе известное широкому читателю имя —, автор научной фантастики и исторических детективов. В 1980 году вышла реалистическая повесть «Ледовое небо», непохожая на прочее его творчество. Была ли она конъюнктурным заказом — неизвестно, но и здесь талант автора плюс явное знакомство с норильскими реалиями делает книгу интересной для нашего читателя.Обнаружился на норильской «книжной полке» и факт «заимствования», если не сказать — плагиата. В 1972 году в Москве вышел сборник молодых московских авторов «69 параллель». Как и многие комсомольцы тех лет, они поехали на ударные стройки Норильска, а результатом их творческих командировок как раз и стала «книга о северном городе». Одна из повестей — «Возвращение из тундры»— рассказывает о геологоразведке сульфидного месторождения на Имангде. Это не бравурный соцреализм, а довольно напряженная история, частично основанная на реальных фактах. В 1997 году она получила неожиданное продолжение в детективе(а вероятнее одного из литературных «негров», писавшего под этим брендом). В первой главе, также названной «Возвращение из тундры», на семи страницах слово в слово — текст Левашова, а вокруг него густо закручивается криминальный сюжет со взрывом ледокола и убийством норильского краеведа Гармаша из–за документов по имангдинскому месторождению. Ссылок на первоисточник в книге, конечно же, нет.Ну, а закончить этот краткий (и очень–очень неполный, ограниченный газетной полосой) обзор художественной литературы о Норильске хочется на приятной ноте, упомянув двух современных авторов. Оба — норильчане, оба — в теме, даже время действия в книгах одно — начало «нулевых», и тем интереснее норильскому читателю угадывать в вымышленных персонажах своих современников. Романы— «Медвежья котловина» и «Корпорация» — описывают недалекое прошлое Норильска: время, когда городу и комбинату пришлось заново вставать на ноги, а затем перестраиваться под новую — капиталистическую — действительность. Другой автор,, до сих пор живет в Норильске, а его фантастическая трилогия («Озеро», «Остров», «Оазис») предлагает норильчанам ознакомиться с альтернативными версиями событий городской истории.Далее спойлеров не будет — читайте сами, дело того стоит. Далеко не все из названных здесь книг (а еще меньше из неназванных) доступны в интернете, но зато они совершенно точно есть в публичной библиотеке в полноценном, раритетном, бумажном виде.

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