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Благотворительный фестиваль "Добрый Норильск"

[Индекс номера 200 (21.12.2018)]

 НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Сага о Никельграде

Сегодня, накануне юбилея «Заполярки», мы представим читателям Норильск в необычной ипостаси — в роли литературного героя. То есть расскажем о том, каким наш город описан в книгах, причем не в публицистике или в мемуарах, а в художественных произведениях.
Вообще, Норильск литературный — тема благодатная, обширная и местами даже неохватная. Одна поэзия чего стоит: стихи о Норильске писали еще заключенные Норильлага — Лев Гумилев и Давид Кугультинов. А сколько вышло мемуаров, биографий и автобиографий... Заполярный город оставляет такой глубокий след в судьбах своих жителей, что в их воспоминаниях страницы, посвященные ему, если и не занимают главное место, то становятся самой яркой главой. Именно так появилась на свет уникальная серия книг «О времени, о Норильске, о себе», которая на сегодняшний день состоит уже из 14 томов.
Кстати, о цифрах: задумывая статью о книжном Норильске, я взялась перебирать на своих полках томики, которые рассказывают о нашем городе или о его жителях. Насчитала под 140 штук — и это без учета фотоальбомов с красотами Таймыра, без сборников местных стихов, без журналов, альманахов и юбилейных буклетов... Так о чем же не устают писать авторы, каким они изображают наш город и кем ему приходятся?
Городская азбука
Самое первое письменное упоминание о Норильске встречается в путевых заметках первопроходца Харитона Лаптева, который 19 марта 1742 года приехал «в Норильское зимовье ночевать». В XIX веке на Таймыр с экспедициями стали приезжать ученые, и район будущего города просматривается в научных трудах — путевых отчетах Александра Миддендорфа и Федора Шмидта.
А в 1919 году в Томске была опубликована брошюра Александра Сотникова «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды», которая предваряла и отчасти обосновывала появление на Таймыре нового населенного пункта.
Но первой настоящей книгой о Норильске как о поселении можно считать сборник очерков «Северное сияние», вышедший в 1946 году в издательстве Главсевморпути. Его автор — Евгений Рябчиков, бывший журналист «Комсомольской правды», отсидевший в лагерях за «контрреволюционную деятельность» и приехавший в Норильск в 1943 году по приглашению Завенягина. Он был одним из первых корреспондентов газеты «За металл» и бюллетеней «Металл — фронту!». Его «Северное сияние» — это рассказы о Норильске военных времен. Они, конечно, рисуют идиллическую, одностороннюю картину, не объясняя, как попали в Заполярье героические строители молодого рабочего поселка. Впрочем, сам факт выхода в свет книги о наглухо закрытом населенном пункте, которого нет еще даже на картах, уже удивителен. Видимо, сказывалось чувство превосходства страны–победителя, и тем не менее решение о выпуске книги принималось на самом верху. По свидетельству самого Евгения Рябчикова добро на нее давал Лаврентий Берия, а «благословлял» автора и вычитывал тексты Авраамий Завенягин.
Литературная оттепель
Евгений Рябчиков был далеко не единственным норильским автором. В 1940–х годах в Норильлаге сидели Алексей Гарри, Сергей Снегов, Елизавета Драбкина, Абрам Аграновский, Сергей Щеглов–Норильский, Евфросиния Керсновская. Эти люди в дальнейшем — кто раньше, кто позже — стали известными писателями (тот же Рябчиков стал летописцем советской космонавтики, автором книг и фильмов о Гагарине). Неудивительно, что свои первые после освобождения и реабилитации книги литераторы посвящали городу, жителями которого они невольно стали.
Удивительно другое — ни в строчках этих книг, ни между ними не видно обиды на Норильск. Более того, уехав отсюда, авторы продолжали переписываться с норильчанами: с журналистами «Заполярки», с членами организованного при ней литобъединения.
Во второй половине 1950–х годов вышло сразу несколько художественных книг, в которых жители Норильска с радостью и удивлением узнавали и персонажей, и место действия. Например, Алексей Гарри, руководивший норильской научно–технической библиотекой, после отъезда выпустил сборник повестей «Последний караван». Конечно, и там речь шла только о дозволенных сторонах жизни в Заполярье, но талант автора сделал рассказы о геологах, речниках, металлургах действительно интересными. А осведомленный читатель легко угадывал все, что было опущено автором или вычеркнуто редактором. Сергей Снегов (Штейн), знаменитый впоследствии писатель–фантаст, тоже начинал с «норильской» прозы. В конце 1950–х — начале 1960–х годов он выпустил около десяти романов, повестей и рассказов, где в заполярном городе в тяжелейших условиях строится ТЭЦ, растут рудники, автоматизируется производство. Гораздо позднее, уже в 1990–х, вышли и его лагерные «Норильские рассказы», по силе не уступающие прозе Шаламова.
Сергей Щеглов, в дальнейшем публиковавшийся под псевдонимом Норильский, в соавторстве с Алексеем Бондаревым в 1950–х годах написал первую краеведческую книгу о Норильске. Авторы назвали рукопись «Свет на Таймыре», но в красноярском издательстве ее переименовали в обычный «Город Норильск». Книжка хоть и не художественная, но читается легко: это сделанный с любовью моментальный снимок Норильска образца 1958 года. За прошедшие 60 лет ее строчки приобрели «добавочную стоимость» и для нынешнего читателя иногда оборачиваются загадкой. Вот, к примеру, цитата: «В Норильске четыре кинотеатра: «Родина», «Луч», «Победа», «Север»... Первые три нам знакомы, но что за таинственный «Север»? Несколько лет я разгадывала этот ребус, пока не выяснила, что «Север» находился в поселке Восточном, под склонами горы Двугорбой.
Книжные загадки
Еще одна связанная с Норильском литературная загадка до сих пор не решена. Касается она писателя Андрея Некрасова, «отца» капитана Врунгеля. По интернету ходит информация о том, что и этот автор не миновал отсидки в Норильске, начиная аж с 1937 года. Дата эта сомнительна — в 1937 и 1939 годах вышли первые издания «Врунгеля», чего в случае с писателем–зэком быть не могло. Вероятнее, что Некрасова посадили в 1944–м и всего на три года, да и в Норильске ли он отбывал наказание? Документальных подтверждений этому я пока не нашла. Однако в книге Некрасова «Мы были на Диксоне» глава, посвященная Норильску, написана, как мне кажется, вовсе не сторонним наблюдателем и не случайным гостем города.
И еще два широко известных имени хочется вспомнить в связи с книжным Норильском. Нашему городу, а точнее его лагерным реалиям, посвящена отдельная глава в книге Виктора Астафьева «Царь–рыба». Но не ищите рассказ «Не хватает сердца» в изданиях советского времени — из книги он был изъят. Полный текст стали публиковать только в современных изданиях, и то не во всех. Второе известное широкому читателю имя — Еремей Парнов, автор научной фантастики и исторических детективов. В 1980 году вышла реалистическая повесть «Ледовое небо», непохожая на прочее его творчество. Была ли она конъюнктурным заказом — неизвестно, но и здесь талант автора плюс явное знакомство с норильскими реалиями делает книгу интересной для нашего читателя.
Обнаружился на норильской «книжной полке» и факт «заимствования», если не сказать — плагиата. В 1972 году в Москве вышел сборник молодых московских авторов «69 параллель». Как и многие комсомольцы тех лет, они поехали на ударные стройки Норильска, а результатом их творческих командировок как раз и стала «книга о северном городе». Одна из повестей — «Возвращение из тундры» Виктора Левашова — рассказывает о геологоразведке сульфидного месторождения на Имангде. Это не бравурный соцреализм, а довольно напряженная история, частично основанная на реальных фактах. В 1997 году она получила неожиданное продолжение в детективе Фридриха Незнанского (а вероятнее одного из литературных «негров», писавшего под этим брендом). В первой главе, также названной «Возвращение из тундры», на семи страницах слово в слово — текст Левашова, а вокруг него густо закручивается криминальный сюжет со взрывом ледокола и убийством норильского краеведа Гармаша из–за документов по имангдинскому месторождению. Ссылок на первоисточник в книге, конечно же, нет.
Ну, а закончить этот краткий (и очень–очень неполный, ограниченный газетной полосой) обзор художественной литературы о Норильске хочется на приятной ноте, упомянув двух современных авторов. Оба — норильчане, оба — в теме, даже время действия в книгах одно — начало «нулевых», и тем интереснее норильскому читателю угадывать в вымышленных персонажах своих современников. Романы Виктории Беляевой — «Медвежья котловина» и «Корпорация» — описывают недалекое прошлое Норильска: время, когда городу и комбинату пришлось заново вставать на ноги, а затем перестраиваться под новую — капиталистическую — действительность. Другой автор, Вадим Денисов, до сих пор живет в Норильске, а его фантастическая трилогия («Озеро», «Остров», «Оазис») предлагает норильчанам ознакомиться с альтернативными версиями событий городской истории.
Далее спойлеров не будет — читайте сами, дело того стоит. Далеко не все из названных здесь книг (а еще меньше из неназванных) доступны в интернете, но зато они совершенно точно есть в публичной библиотеке в полноценном, раритетном, бумажном виде.

Светлана Гунина
Фото Владимира Макушкина
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Завтра «Заполярной правде» исполняется 65 лет. Первый ее выпуск вышел 22 декабря 1953 года. За полгода до этого Норильску присвоили статус города, и, соответственно, «Заполярка» стала первой городской газетой. За эти 65 лет вышло более 16 тысяч ее номеров.

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НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Сегодня, накануне юбилея «Заполярки», мы представим читателям Норильск в необычной ипостаси — в роли литературного героя. То есть расскажем о том, каким наш город описан в книгах, причем не в публицистике или в мемуарах, а в художественных произведениях.

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