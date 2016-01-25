[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



В ожидании чуда

В день открытия городской ёлки Крайний Север показал свой крутой нрав. Но норильчан не напугаешь погодными аномалиями. И хотя мороз под сорок да еще с ветерком явно не располагал к прогулкам, в снежном городке было шумно и весело. И праздник, которого так ждали дети и взрослые, состоялся.

Правда, из–за холода концертную программу пришлось сократить до минимума. Но зато какой получился фейерверк! Его было видно отовсюду. Ну, и куда же без главных новогодних волшебников — Деда Мороза и его внучки Снегурочки? Не только дети, но и взрослые всегда рады встрече с этими главными гостями праздника. Кто-то торопится загадать желание, кто-то еще не успел определиться с тем, чего ждет в грядущем году. Но стоит поспешить. Ринат Ахметчин на открытии городской елки До нового года осталось совсем немного. Наверняка каждый из нас связывает с ним новые надежды, мечты, планы и перемены к лучшему. С наступающим праздником горожан поздравил глава города Норильска Ринат Ахметчин, который также подвел итоги уходящего года: — Завершается 2018 год, который стал юбилейным для нашего города. В этом году произошло очень много значимых событий. Мы наконец–то завершили реконструкцию взлетно–посадочной полосы, достроили перинатальный центр, и в нем появились на свет маленькие норильчата, выбрали Президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. Этот год оказался очень насыщенным и в плане перемен. Я уверен, что следующий год будет для нас немного легче, счастливее и удачнее. Одно из первых знаковых событий нового, 2019 года — Международная зимняя Универсиада, которая в марте пройдет в Красноярске. Я желаю всем вам счастья, здоровья и благополучия. С наступающим Новым годом!

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Правда, из–за холода концертную программу пришлось сократить до минимума. Но зато какой получился фейерверк! Его было видно отовсюду. Ну, и куда же без главных новогодних волшебников — Деда Мороза и его внучки Снегурочки? Не только дети, но и взрослые всегда рады встрече с этими главными гостями праздника. Кто-то торопится загадать желание, кто-то еще не успел определиться с тем, чего ждет в грядущем году. Но стоит поспешить.До нового года осталось совсем немного. Наверняка каждый из нас связывает с ним новые надежды, мечты, планы и перемены к лучшему.С наступающим праздником горожан поздравил, который также подвел итоги уходящего года:— Завершается 2018 год, который стал юбилейным для нашего города. В этом году произошло очень много значимых событий. Мы наконец–то завершили реконструкцию взлетно–посадочной полосы, достроили перинатальный центр, и в нем появились на свет маленькие норильчата, выбрали Президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. Этот год оказался очень насыщенным и в плане перемен. Я уверен, что следующий год будет для нас немного легче, счастливее и удачнее. Одно из первых знаковых событий нового, 2019 года — Международная зимняя Универсиада, которая в марте пройдет в Красноярске. Я желаю всем вам счастья, здоровья и благополучия. С наступающим Новым годом!

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