Одну серебряную и три бронзовые медали привезли норильские каратисты с первенства России.
Соревнования, собравшие участников из 56 регионов страны, стали отборочными на первенство Европы. Наш город представляли восемь спортсменов из клуба «Олимп» и ДЮСШ.Тренер
северян Алексей Нуркенов
говорит, что в целом доволен их выступлением, хотя ребята могли показать большую результативность. Помешало волнение:
— В индивидуальном ката Александра Нуркенова в финале проиграла спортсменке из Московской области — 3:2, но, как стало понятно позже, судья допустил ошибку. Этот факт признали, и Саша поедет первым номером сборной России на молодежное первенство Европы, которое состоится в Дании в начале февраля. Добавлю, что на прошедших состязаниях она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Анастасия Иванова подтвердила норматив КМС, став третьей в индивидуальном ката среди участников 16–17 лет. Бронзовыми призерами соревнований наши спорт-
смены стали и в командном ката, причем и женская, и мужская тройки.
— В прошлом году команда девочек была второй, так что я рассчитывал, что и сейчас они останутся с серебром, а Саша — с золотом. Но все переволновались, из–за этого и проиграли, — отметил тренер норильчан.
После первенства России Александра Нуркенова приняла участие в одном из этапов Молодежной премьер–лиги, который прошел в Венеции. Соревнования были масштабными: в двух залах выступили 2600 спортсменов из разных стран.
|Александра Нуркенова готовится к молодежному первенству Европы
— Число участников, конечно, было огромным. У Саши в категории насчитывалось 90 участниц! Первый круг она прошла, а во втором вышла на шестое место. И тут сказалось напряжение: все же это соревнования очень высокого уровня. Если бы она сделала все как на тренировке, получилось бы лучше. Но и это полезный опыт, будем стараться выезжать на молодежные премьер–лиги чаще, — отметил Алексей Нуркенов и поблагодарил администрацию Норильска и Центр спортивной подготовки Красноярского края за финансовую помощь в организации поездки спортсменов.
Сейчас спортсмены готовятся к новым турнирам: впереди всероссийские соревнования для ребят от 14 лет и старше, позволяющие им выполнить норматив КМС, первенство Красноярского края среди участников 12–13 лет, а затем первенство России.
Такое обилие соревнований связано с тем, что карате вошло в число олимпийских видов спорта. Кстати, есть шанс, что ряды нашей олимпийской сборной–2020 пополнит норильчанин. Мехман Рзаев, который сегодня входит в топ–100 лучших каратистов мира, родился и вырос в Норильске, тренировался у Алексея Нуркенова. Сегодня он работает в подмосковном Клину.Алексей Нуркенов:
— Чтобы попасть на Олимпиаду, Мехману предстоит выезжать на все премьер–лиги, набрать нужное количество баллов в мировом рейтинге. Второй вариант — войти в тройку призеров чемпионата мира, это означает автоматическое попадание в олимпийскую сборную. Время у Мехмана еще есть, надеемся, он сумеет пробиться к вершине.
Татьяна Зачупейкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Память остается с человекомВ Норильске в четвертый раз прошел турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.Соревнования в БОКМО собрали 74 спортсмена 10–11 и 12–13 лет из шести городских клубов, выступивших в категориях «ката» и «кумите».— Большое спасибо почетным гостям и спонсорам турнира, тем, кто работал с Ильшатом Мавлеткуловичем и считает своим долгом чтить его память. С момента основания турнира его генеральным спонсором выступает Игорь Зайчик, главный врач детской больницы, и второй год с нами Игорь Ольденбург, который с большим энтузиазмом отнесся к идее проведения памятного турнира. Благодаря их участию мы можем заказывать для ребят очень красивые медали. Важно, чтобы и для них эти награды служили ярким напоминанием об Ильшате Аюпове, — сказал организатор турнира Алексей Нуркенов.Напомним, Ильшат Аюпов много лет проработал детским ортопедом. В последние годы жизни он увлекся карате, успешно тренируясь в клубе Алексея Нуркенова «Олимп».