[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



СПОРТ–ТАЙМ

Полезный опыт

Одну серебряную и три бронзовые медали привезли норильские каратисты с первенства России.

Соревнования, собравшие участников из 56 регионов страны, стали отборочными на первенство Европы. Наш город представляли восемь спортсменов из клуба «Олимп» и ДЮСШ. Тренер северян Алексей Нуркенов говорит, что в целом доволен их выступлением, хотя ребята могли показать большую результативность. Помешало волнение: — В индивидуальном ката Александра Нуркенова в финале проиграла спортсменке из Московской области — 3:2, но, как стало понятно позже, судья допустил ошибку. Этот факт признали, и Саша поедет первым номером сборной России на молодежное первенство Европы, которое состоится в Дании в начале февраля. Добавлю, что на прошедших состязаниях она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Анастасия Иванова подтвердила норматив КМС, став третьей в индивидуальном ката среди участников 16–17 лет. Бронзовыми призерами соревнований наши спорт- смены стали и в командном ката, причем и женская, и мужская тройки. — В прошлом году команда девочек была второй, так что я рассчитывал, что и сейчас они останутся с серебром, а Саша — с золотом. Но все переволновались, из–за этого и проиграли, — отметил тренер норильчан. После первенства России Александра Нуркенова приняла участие в одном из этапов Молодежной премьер–лиги, который прошел в Венеции. Соревнования были масштабными: в двух залах выступили 2600 спортсменов из разных стран. Александра Нуркенова готовится к молодежному первенству Европы — Число участников, конечно, было огромным. У Саши в категории насчитывалось 90 участниц! Первый круг она прошла, а во втором вышла на шестое место. И тут сказалось напряжение: все же это соревнования очень высокого уровня. Если бы она сделала все как на тренировке, получилось бы лучше. Но и это полезный опыт, будем стараться выезжать на молодежные премьер–лиги чаще, — отметил Алексей Нуркенов и поблагодарил администрацию Норильска и Центр спортивной подготовки Красноярского края за финансовую помощь в организации поездки спортсменов. Сейчас спортсмены готовятся к новым турнирам: впереди всероссийские соревнования для ребят от 14 лет и старше, позволяющие им выполнить норматив КМС, первенство Красноярского края среди участников 12–13 лет, а затем первенство России. Такое обилие соревнований связано с тем, что карате вошло в число олимпийских видов спорта. Кстати, есть шанс, что ряды нашей олимпийской сборной–2020 пополнит норильчанин. Мехман Рзаев, который сегодня входит в топ–100 лучших каратистов мира, родился и вырос в Норильске, тренировался у Алексея Нуркенова. Сегодня он работает в подмосковном Клину. Алексей Нуркенов: — Чтобы попасть на Олимпиаду, Мехману предстоит выезжать на все премьер–лиги, набрать нужное количество баллов в мировом рейтинге. Второй вариант — войти в тройку призеров чемпионата мира, это означает автоматическое попадание в олимпийскую сборную. Время у Мехмана еще есть, надеемся, он сумеет пробиться к вершине.

Память остается с человеком В Норильске в четвертый раз прошел турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. Соревнования в БОКМО собрали 74 спортсмена 10–11 и 12–13 лет из шести городских клубов, выступивших в категориях «ката» и «кумите». — Большое спасибо почетным гостям и спонсорам турнира, тем, кто работал с Ильшатом Мавлеткуловичем и считает своим долгом чтить его память. С момента основания турнира его генеральным спонсором выступает Игорь Зайчик, главный врач детской больницы, и второй год с нами Игорь Ольденбург, который с большим энтузиазмом отнесся к идее проведения памятного турнира. Благодаря их участию мы можем заказывать для ребят очень красивые медали. Важно, чтобы и для них эти награды служили ярким напоминанием об Ильшате Аюпове, — сказал организатор турнира Алексей Нуркенов. Напомним, Ильшат Аюпов много лет проработал детским ортопедом. В последние годы жизни он увлекся карате, успешно тренируясь в клубе Алексея Нуркенова «Олимп».

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Соревнования, собравшие участников из 56 регионов страны, стали отборочными на первенство Европы. Наш город представляли восемь спортсменов из клуба «Олимп» и ДЮСШ.северянговорит, что в целом доволен их выступлением, хотя ребята могли показать большую результативность. Помешало волнение:— В индивидуальном ката Александра Нуркенова в финале проиграла спортсменке из Московской области — 3:2, но, как стало понятно позже, судья допустил ошибку. Этот факт признали, и Саша поедет первым номером сборной России на молодежное первенство Европы, которое состоится в Дании в начале февраля. Добавлю, что на прошедших состязаниях она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.Анастасия Иванова подтвердила норматив КМС, став третьей в индивидуальном ката среди участников 16–17 лет. Бронзовыми призерами соревнований наши спорт-смены стали и в командном ката, причем и женская, и мужская тройки.— В прошлом году команда девочек была второй, так что я рассчитывал, что и сейчас они останутся с серебром, а Саша — с золотом. Но все переволновались, из–за этого и проиграли, — отметил тренер норильчан.После первенства России Александра Нуркенова приняла участие в одном из этапов Молодежной премьер–лиги, который прошел в Венеции. Соревнования были масштабными: в двух залах выступили 2600 спортсменов из разных стран.— Число участников, конечно, было огромным. У Саши в категории насчитывалось 90 участниц! Первый круг она прошла, а во втором вышла на шестое место. И тут сказалось напряжение: все же это соревнования очень высокого уровня. Если бы она сделала все как на тренировке, получилось бы лучше. Но и это полезный опыт, будем стараться выезжать на молодежные премьер–лиги чаще, — отметил Алексей Нуркенов и поблагодарил администрацию Норильска и Центр спортивной подготовки Красноярского края за финансовую помощь в организации поездки спортсменов.Сейчас спортсмены готовятся к новым турнирам: впереди всероссийские соревнования для ребят от 14 лет и старше, позволяющие им выполнить норматив КМС, первенство Красноярского края среди участников 12–13 лет, а затем первенство России.Такое обилие соревнований связано с тем, что карате вошло в число олимпийских видов спорта. Кстати, есть шанс, что ряды нашей олимпийской сборной–2020 пополнит норильчанин. Мехман Рзаев, который сегодня входит в топ–100 лучших каратистов мира, родился и вырос в Норильске, тренировался у Алексея Нуркенова. Сегодня он работает в подмосковном Клину.— Чтобы попасть на Олимпиаду, Мехману предстоит выезжать на все премьер–лиги, набрать нужное количество баллов в мировом рейтинге. Второй вариант — войти в тройку призеров чемпионата мира, это означает автоматическое попадание в олимпийскую сборную. Время у Мехмана еще есть, надеемся, он сумеет пробиться к вершине.

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