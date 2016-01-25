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Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 204 (25.12.2018)]

 Анонс 
Настройся на праздник

В новогодние каникулы городские учреждения культуры готовят для норильчан обширную развлекательную программу, так что праздничное настроение гарантировано.
Одной из главных площадок праздника станет парк у озера Долгое
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
Норильск
В Городском центре культуры музыкальное сказочное представление увидят более десяти тысяч зрителей. Проходить оно будет трижды в день, первые показы состоятся 28 декабря в 12.00, 15.00 и в 17.00. 29 декабря в 12.00 пройдет благотворительный утренник для детей с ограниченными возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 30 декабря запланировано два представления — в 12.00 и в 15.00. С 2 по 6 января окунуться в сказку приглашают всех жителей Норильска.
Для гостей главной концертной площадки Норильска в фойе первого этажа будут обустроены фотозоны, а в выставочном зале у красавицы елки каждый ребенок сможет принять участие в веселых конкурсах и забавах. Зажечь огни на новогодней елочке гостям помогут Дед Мороз и Снегурочка, которые с радостью поиграют с ребятами. Дедушка Мороз выслушает стихи и, конечно же, вручит сладкие подарки. Поэтому прийти на представление стоит за полчаса до его начала.
А в Большом зале ребят ждет сказочное музыкальное шоу «Звезда новогоднего леса». Но для начала Дед Мороз отправит своего верного друга Собаку в новогодний лес на поиски талантов для участия в этой праздничной феерии. Тот подберет большую творческую команду, и зрители в компании Ежика, Белочек, Совы, Зайца, Волка и Медведя отправятся в увлекательное и веселое путешествие по зимнему лесу. Не обойдется и без курьезных ситуаций, так как Лиса и Ворона не намерены считаться с остальными зверями и сами хотят верховодить на этом празднике.
Билеты можно приобрести в кассе ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15).
Музей Норильска (Ленинский пр., 14) проводит для юных норильчан, их родителей и учителей новогоднюю музейную программу «Кто такая Актировка?». В занятии, посвященном климатическим особенностям Таймыра, примет участие и любимая героиня всех норильских школьников — Актировка.
Групповые заявки (от 10 человек) принимаются по телефону 46–13–27.
Индивидуальных посетителей приглашают на новогоднюю программу 3 января в 16.00 и 4–5 января — в 14.00. Но тоже необходимо предварительно записаться.
А в художественной галерее (ул. Талнахская, 78) в новогодние каникулы юных норильчан ждут на познавательно–развлекательную программу «Зимние праздники» 3, 4 и 5 января в 13.00. Предварительная запись для индивидуальных посетителей по телефону 43–36–16.
Сделать фотографии на фоне ледяных фигур можно уже сейчас
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
Норильский Заполярный театр драмы в этом году поразит зрителей сказкой «Щелкунчик» в постановке режиссера Тимура Файрузова. Премьера спектакля состоится 26 декабря в 11.00. Этот показ даст старт самому продолжительному в городе сказочному марафону: в общей сложности театр покажет сказку 36 раз, трижды в день — в 11.00, в 13.30 и в 16.00. Исключением станут выходные дни 1 и 7 января, 31 декабря будет только одно представление в 11.00. Перед началом спектакля детям предложат поучаствовать в игровой программе, так что приходить на спектакль зрителям советуют заранее.
Подробнее о «Щелкунчике» Норильского драмтеатра «Заполярка» расскажет в следующем номере.
Телефон для справок — 22–70–43, касса — 22–68–69.
5 января публичная библиотека проводит традиционный День хобби. С 16.00 до 18.00 гостям предложат поучаствовать в творческих мастер–классах и викторинах, для них будут подготовлены и тематические книжные выставки. А в 18.00 театральная студия «Красная строка» покажет интерактивное представление «Планета игр». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юные норильчане отправятся на волшебную планету, чтобы добраться до космической елки. Это будет путешествие, полное приключений.
В Городском центре культуры музыкальное сказочное представление увидят более десяти тысяч зрителей
Фото Владимира МАКУШКИНА
Талнах
В КДЦ им. В. Высоцкого детвору ждет «Новогодний переполох».
Для детей и взрослых представления пройдут с 25 по 28 декабря в 17.00 и 19.00. Это будет сказка–несуразка о том, что случится, если мешок Деда Мороза попадет в руки вредной компании. За время новогодних праздников состоится 14 представлений. А 4 и 8 января здесь же, в КДЦ им. В. Высоцкого, пройдут предсеансовые развлекательные программы «Чудо по имени Кино», посвященные Дню детского кино.
Взрослых и ребят ждут конкурсы и викторины, связанные с новогодними праздниками и традиционными для зимних каникул развлечениями.
Участникам предстоит продемонстрировать знание сказок, узнать много нового про обычаи празднования Нового года и Рождества в разных странах мира, угадать, какие секреты кроются за кулисами кинотеатра.
Главная героиня программы, Режиссер, выберет из числа зрителей талантливых артистов, операторов, сценаристов и вместе с этой творческой командой создаст короткометражную киносказку «Ура! У нас каникулы!».
После развлекательной программы зрители посмотрят кинофильмы «Снежная королева», «Щелкунчик», «Три богатыря и наследница престола», «Гринч».
Кайеркан
26 декабря в 16.00 юных кайерканцев ждут на благотворительное новогоднее представление для детей от пяти лет «Как Снеговик подарки спасал», после которого малышам будут вручены подарки, собранные в ходе акции «Учитесь быть волшебником». Напомним, эта акция стартовала 1 декабря, в ней приняли участие организации, предприятия и жители города.
Также Снеговик будет спасать подарки на радость детям 26 декабря в 18.00, 27 декабря в 14.00 и 18.00 и 4 января в 14.00 и 16.00.
Для самых маленьких зрителей 3 января в 13.30 и 14.30 пройдут развлекательные программы «Дед Мороз и его друзья».
Марина Андриюк
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