[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Герои дня

Знакомы нам их имена...

В канун Нового года в Талнахе по доброй традиции чествовали общественных деятелей и жителей, принимающих активное участие в жизни рудной столицы.

Сердечный и неформальный праздник, который состоялся в актовом зале гостеприимной талнахской библиотеки, собрал руководителей рудников и муниципальных учреждений. В теплой дружеской атмосфере подвели итоги уходящего года, весьма успешного в жизни Талнаха, поблагодарили всех, кто своим упорным трудом заслужил признание и уважение горожан. Напомнили также о том, что 2018 год был богат и на юбилейные даты. Талнахцы активно и творчески отметили 65–летие Норильска, 55–летие подстанции скорой медицинской помощи района Талнах, 45–летие Норильской городской поликлиники № 2. Исполнилось 35 лет тресту «Норильскшахтсервис» и детсаду № 74 «Земляничка», 30 лет — 43–й школе и детсаду № 9 «Зимушка», с 15–летием поздравили и Талнахскую городскую библиотеку. Талнахцы поделились на празднике, что их очень радует плодотворная работа по благоустройству родного района, который буквально расцвел благодаря объединенным усилиям администрации Норильска, муниципальных учреждений, управляющих компаний, Заполярного филиала «Норникеля», неравнодушных жителей. Интересно, что с 2006 года в рудной столице ведется «Летопись славных дел», в которую ежегодно вносят имена тех, кто с любовью и преданностью умножает трудовую славу Талнаха и вносит вклад в развитие и процветание района. В этом году в нее вписаны десятки новых имен. Заместитель главы города Норильска по району Талнах — начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко от души поблагодарил героев дня и рассказал о планах по благоустройству Талнаха на новый год. Михаил Федорович напомнил, что в 2020 году горняцкой столице исполнится 55 лет. В 1965 году первый эшелон с рудой ушел с рудника «Маяк», но вот скульптуры горняка в Талнахе до сих пор нет, отметил руководитель района. Он представил известного московского скульптора Андрея Шипунова, которого пригласили работать над этим проектом. Гость поделился, что очень вдохновлен встречами с талнахскими горняками. Михаил Шевченко: — Очень важно, чтобы жизнь в Талнахе была в удовольствие для его жителей. Планов у нас много: в следующем году примет детишек новый, после реконструкции, садик на улице Бауманской, начнется строительство храма Святой великомученицы Варвары, будет благоустроена зона между Свято–Троицким храмом и православным центром «Лествица». Мы продолжим делать бордюры на улице Рудной и озеленять ее, запланировали асфальтирование проблемных мест в Талнахе... Спасибо всем, кто откликается на мои просьбы. Пусть наступающий год будет для всех счастливым и мирным. За вклад в развитие Норильска и Талнаха, в частности, горожанам были вручены благодарственные письма главы Норильска, памятные серебряные знаки и сувениры от Талнахского территориального управления. Среди награжденных за активную общественную деятельность и личный вклад в организацию и проведение общегородских и социально значимых мероприятий и известные норильчанки — директор Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Наталья Солодовник, руководитель клуба флористов и дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок и еще многие инициативные люди, любящие свое дело и город, в котором живут. Праздничную программу с участием вокальных коллективов Талнаха подготовил Центр внешкольной работы, который в этом году отметил 40–летие. Дед Мороз в завершение праздника наказал отличившимся талнахцам: все, что сделано, — сберечь и приумножить в наступающем году. В роли Деда Мороза был Евгений Зубченко, педагог дополнительного образования ЦВР, который учит ребят театральному искусству. Он живет в Талнахе с трех лет и считает себя его патриотом. Многих из присутствующих на празднике он знает лично и уверен, каждый из них достоин благодарности за участие в судьбе рудной столицы. Лада Захватихата, заведующая Талнахским филиалом Музея Норильска: — Мне очень по душе, как проходит в Талнахе чествование активных людей, это всегда неформально и интересно, все получают столь необходимую энергию для новых дел. Рада сообщить, что наш музейный филиал расширяется, администрация выделила нам новые площади на первом этаже дома № 8 на улице Енисейской. Сейчас готовится проект реконструкции, через несколько лет здесь будет новое пространство для выставок. И мы благодарны Ольге Терешонок, руководителю клуба «Галакс», который четверть века назад родился в Талнахе. И хотя сегодня клуб базируется в Норильске, его мастера всегда стараются помочь и в Талнахе. В этом году они приняли участие и в украшении района цветочными конструкциями, а Ольга Терешонок еще и пополнила фонды музея своим домашним архивом, ведь она трудится на руднике «Октябрьский», а ее папа работал на «Заполярном». Уверена, подаренные фотографии и документы будут очень интересны для потомков. Познакомились мы и с замечательной талнашенкой, чье имя теперь вписано в «Летопись славных дел», — Кариной Алехиной, директором 27–й школы. Почти четверть века назад она приехала из Луганской области вслед за мужем — горным инженером Григорием Алехиным, который трудился в НШСТ ШПУ № 2. Скоро они уезжают в южный Геленджик. Карина Александровна рада, что Талнах благодаря общим усилиям стал современным и комфортным для жизни. И очень важно, что в последние годы он обрел отличного хозяйственника в лице Михаила Шевченко, который многое делает для его процветания. Карина Александровна желает Талнаху сохранить лучшие традиции и уважение к людям, трудом которых он славится уже многие годы. Ирина Даниленко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сердечный и неформальный праздник, который состоялся в актовом зале гостеприимной талнахской библиотеки, собрал руководителей рудников и муниципальных учреждений. В теплой дружеской атмосфере подвели итоги уходящего года, весьма успешного в жизни Талнаха, поблагодарили всех, кто своим упорным трудом заслужил признание и уважение горожан. Напомнили также о том, что 2018 год был богат и на юбилейные даты. Талнахцы активно и творчески отметили 65–летие Норильска, 55–летие подстанции скорой медицинской помощи района Талнах, 45–летие Норильской городской поликлиники № 2. Исполнилось 35 лет тресту «Норильскшахтсервис» и детсаду № 74 «Земляничка», 30 лет — 43–й школе и детсаду № 9 «Зимушка», с 15–летием поздравили и Талнахскую городскую библиотеку.Талнахцы поделились на празднике, что их очень радует плодотворная работа по благоустройству родного района, который буквально расцвел благодаря объединенным усилиям администрации Норильска, муниципальных учреждений, управляющих компаний, Заполярного филиала «Норникеля», неравнодушных жителей.Интересно, что с 2006 года в рудной столице ведется «Летопись славных дел», в которую ежегодно вносят имена тех, кто с любовью и преданностью умножает трудовую славу Талнаха и вносит вклад в развитие и процветание района. В этом году в нее вписаны десятки новых имен.от души поблагодарил героев дня и рассказал о планах по благоустройству Талнаха на новый год. Михаил Федорович напомнил, что в 2020 году горняцкой столице исполнится 55 лет. В 1965 году первый эшелон с рудой ушел с рудника «Маяк», но вот скульптуры горняка в Талнахе до сих пор нет, отметил руководитель района. Он представил известного московского скульптора Андрея Шипунова, которого пригласили работать над этим проектом. Гость поделился, что очень вдохновлен встречами с талнахскими горняками.— Очень важно, чтобы жизнь в Талнахе была в удовольствие для его жителей. Планов у нас много: в следующем году примет детишек новый, после реконструкции, садик на улице Бауманской, начнется строительство храма Святой великомученицы Варвары, будет благоустроена зона между Свято–Троицким храмом и православным центром «Лествица». Мы продолжим делать бордюры на улице Рудной и озеленять ее, запланировали асфальтирование проблемных мест в Талнахе... Спасибо всем, кто откликается на мои просьбы. Пусть наступающий год будет для всех счастливым и мирным.За вклад в развитие Норильска и Талнаха, в частности, горожанам были вручены благодарственные письма главы Норильска, памятные серебряные знаки и сувениры от Талнахского территориального управления. Среди награжденных за активную общественную деятельность и личный вклад в организацию и проведение общегородских и социально значимых мероприятий и известные норильчанки — директор Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Наталья Солодовник, руководитель клуба флористов и дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок и еще многие инициативные люди, любящие свое дело и город, в котором живут.Праздничную программу с участием вокальных коллективов Талнаха подготовил Центр внешкольной работы, который в этом году отметил 40–летие. Дед Мороз в завершение праздника наказал отличившимся талнахцам: все, что сделано, — сберечь и приумножить в наступающем году.В роли Деда Мороза был Евгений Зубченко, педагог дополнительного образования ЦВР, который учит ребят театральному искусству. Он живет в Талнахе с трех лет и считает себя его патриотом. Многих из присутствующих на празднике он знает лично и уверен, каждый из них достоин благодарности за участие в судьбе рудной столицы.— Мне очень по душе, как проходит в Талнахе чествование активных людей, это всегда неформально и интересно, все получают столь необходимую энергию для новых дел. Рада сообщить, что наш музейный филиал расширяется, администрация выделила нам новые площади на первом этаже дома № 8 на улице Енисейской. Сейчас готовится проект реконструкции, через несколько лет здесь будет новое пространство для выставок. И мы благодарны Ольге Терешонок, руководителю клуба «Галакс», который четверть века назад родился в Талнахе. И хотя сегодня клуб базируется в Норильске, его мастера всегда стараются помочь и в Талнахе. В этом году они приняли участие и в украшении района цветочными конструкциями, а Ольга Терешонок еще и пополнила фонды музея своим домашним архивом, ведь она трудится на руднике «Октябрьский», а ее папа работал на «Заполярном». Уверена, подаренные фотографии и документы будут очень интересны для потомков.Познакомились мы и с замечательной талнашенкой, чье имя теперь вписано в «Летопись славных дел», — Кариной Алехиной, директором 27–й школы. Почти четверть века назад она приехала из Луганской области вслед за мужем — горным инженером Григорием Алехиным, который трудился в НШСТ ШПУ № 2. Скоро они уезжают в южный Геленджик. Карина Александровна рада, что Талнах благодаря общим усилиям стал современным и комфортным для жизни. И очень важно, что в последние годы он обрел отличного хозяйственника в лице Михаила Шевченко, который многое делает для его процветания. Карина Александровна желает Талнаху сохранить лучшие традиции и уважение к людям, трудом которых он славится уже многие годы.

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