[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Городские подробности

Есть предложения

На последнем в этом году заседании Градостроительного совета обсудили отель на Ленинском проспекте и строительство храма в Талнахе.

Об экстерьере здания бывшего детского сада на Ленинском проспекте, 23, где планируется разместить новый отель, на градсовете говорили уже не раз. Фасад здания выходит на «красную линию» главной улицы города, и потому к его внешнему виду предъявляются особые требования. В этот раз инвестор предложил добавить к одному из входов застекленную пристройку — теплую веранду под ресторан. Члены градсовета рекомендовали либо рассмотреть вариант с одной пристройкой, расположенной по всей ширине фасада, либо двух — размещенных симметрично. Проект вновь отдан на доработку. На градсовете также рассмотрели эскизный проект храмового комплекса в Талнахе, в Студенческом сквере в районе улицы Бауманской. Комплекс в честь Святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, будет состоять из собственно храма на 500 прихожан и церковного дома, где разместятся воскресная школа и хозяйственные помещения. Планируемая высота пятикупольного сооружения с колокольней — 38 метров, внутри будут притвор, алтарь и молельный зал. Напомним, в свой последний визит в Норильск патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основании храма. Проект комплекса Градостроительный совет одобрил, но с условием благоустройства прилежащей парковой территории. Сейчас идет выбор суб-подрядчика для возведения храма, начало строительных работ намечено на лето 2019 года.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Об экстерьере здания бывшего детского сада на Ленинском проспекте, 23, где планируется разместить новый отель, на градсовете говорили уже не раз. Фасад здания выходит на «красную линию» главной улицы города, и потому к его внешнему виду предъявляются особые требования. В этот раз инвестор предложил добавить к одному из входов застекленную пристройку — теплую веранду под ресторан. Члены градсовета рекомендовали либо рассмотреть вариант с одной пристройкой, расположенной по всей ширине фасада, либо двух — размещенных симметрично. Проект вновь отдан на доработку.На градсовете также рассмотрели эскизный проект храмового комплекса в Талнахе, в Студенческом сквере в районе улицы Бауманской.Комплекс в честь Святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, будет состоять из собственно храма на 500 прихожан и церковного дома, где разместятся воскресная школа и хозяйственные помещения. Планируемая высота пятикупольного сооружения с колокольней — 38 метров, внутри будут притвор, алтарь и молельный зал.Напомним, в свой последний визит в Норильск патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основании храма.Проект комплекса Градостроительный совет одобрил, но с условием благоустройства прилежащей парковой территории. Сейчас идет выбор суб-подрядчика для возведения храма, начало строительных работ намечено на лето 2019 года.

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