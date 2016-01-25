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Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 204 (25.12.2018)]

 Городские подробности 
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На последнем в этом году заседании Градостроительного совета обсудили отель на Ленинском проспекте и строительство храма в Талнахе.
Об экстерьере здания бывшего детского сада на Ленинском проспекте, 23, где планируется разместить новый отель, на градсовете говорили уже не раз. Фасад здания выходит на «красную линию» главной улицы города, и потому к его внешнему виду предъявляются особые требования. В этот раз инвестор предложил добавить к одному из входов застекленную пристройку — теплую веранду под ресторан. Члены градсовета рекомендовали либо рассмотреть вариант с одной пристройкой, расположенной по всей ширине фасада, либо двух — размещенных симметрично. Проект вновь отдан на доработку.
На градсовете также рассмотрели эскизный проект храмового комплекса в Талнахе, в Студенческом сквере в районе улицы Бауманской.
Комплекс в честь Святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, будет состоять из собственно храма на 500 прихожан и церковного дома, где разместятся воскресная школа и хозяйственные помещения. Планируемая высота пятикупольного сооружения с колокольней — 38 метров, внутри будут притвор, алтарь и молельный зал.
Напомним, в свой последний визит в Норильск патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основании храма.
Проект комплекса Градостроительный совет одобрил, но с условием благоустройства прилежащей парковой территории. Сейчас идет выбор суб-подрядчика для возведения храма, начало строительных работ намечено на лето 2019 года.

Светлана Гунина
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