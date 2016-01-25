[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Универсиада-2019

Вижу цель!

В преддверии Универсиады, которую в марте будущего года примет Красноярск, «Заполярная правда» продолжает цикл публикаций, посвященных норильчанам – участникам Эстафеты огня.

Спорт — это целая жизнь Валерий Селифонкин работает учителем физкультуры 30 лет, и все это время — в 40–й школе. Как и положено физруку, он пристально следит за тем, как растут его ученики, многие из которых не просто посещают спортшколу, но и добиваются серьезного прогресса. При этом Валерий Алексеевич с сожалением замечает, что раньше намного больше детей проводили свободное время в спортивных играх. А сейчас некоторых школьников просто не затащить в спортзал, и причина этого кроется не только в популярности компьютерных игр и виртуального общения, но и в отсутствии должного внимания к этой теме со стороны взрослых. — Если мы хотим, чтобы наши дети росли крепкими и здоровыми, нам нужно как следует заниматься пропагандой здорового образа жизни и спорта. Надо как можно больше рассказывать о ГТО, проводить соревнования, устраивать встречи с известными спортсменами и тренерами. В общем строить работу так, как это было в моем детстве, когда любой мальчишка во дворе мог легко назвать состав сборной СССР по хоккею или футболу и не испытывал особых проблем в том, чтобы подтянуться с десяток раз, — говорит наш герой. Под руководством Валерия Селифонкина сборная школы регулярно участвует в спартакиадах школьников, пополняя копилку школьных наград. Но интересы физрука не ограничиваются одним лишь преподаванием. Долгое время он и сам занимался различными единоборствами, а особенно преуспел в борьбе. Во время учебы в Красноярском государственном педагогическом университете он стал 12–кратным чемпионом края по вольной борьбе, неоднократным победителем и призером турниров по греко–римской борьбе, самбо и дзюдо, а также Универсиады по футболу и хоккею. Пример Валерия Алексеевича вдохновил и его сына, Александра — он стал мастером спорта по плаванию и поставил множество рекордов на дорожках норильского бассейна. Сам Валерий Селифонкин до сих пор не расстается со спортом — выступает в Ночной хоккейной лиге в составе команды «Шахтер». — У каждого есть мечта. Моей мечтой было попасть на Олимпиаду. Не получилось. Но я рад, что могу прикоснуться к универсиадному движению, — говорит опытный спортсмен. — Мне предложили пробежаться с факелом на лыжах. По правде говоря, я давно не стоял на лыжах, но, поскольку спортсмен должен уметь преодолевать все преграды, я уверен, что у меня все получится. Тем более что времени для подготовки еще достаточно. Движение вперед Президент Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан последние пять лет успешно продвигает в Норильске этот относительно молодой для нашей страны вид спорта. Кроссфит, как универсальная программа тренировок, аккумулировал вокруг себя различные направления: от легкой атлетики и бега до гиревого спорта и пауэрлифтинга. В этом году в Норильске презентовали стритлифтинг и провели состязания по функциональному пожарному многоборью. Кстати, на чемпионате Евразии по стритлифтингу, прошедшем в Красноярске, наши спортсмены завоевали медали разного достоинства и установили два рекорда края. Знакомство Константина с миром спорта началось в раннем детстве — под руководством тренера Валерия Кучукова он занимался дзюдо в кайерканской ДЮСШ. Шли годы, парнишка демонстрировал относительно неплохие способности, но дальше обучения в спортшколе дело так и не пошло. И уже в зрелом возрасте, когда он приобщился к силовому экстриму, у него проявилась настоящая жажда к победе. — Долгое время я ходил в тренажерный зал, пробовал свои силы в гиревом спорте и прочих силовых направлениях. Но я понимал, что для достижения более высоких результатов мне не хватает выносливости. Решение я нашел в кроссфите, — признается Константин. Будущий факелоносец считает, что спортсмен не должен бояться пробовать себя в чем–то новом. Поэтому когда он узнал, что в Норильске пройдет Эстафета огня, сразу же поставил перед собой новую цель. Сейчас он готовится к забегу и говорит, что большие успехи начинаются с малого — с желания двигаться вперед. Мы поедем, мы помчимся Для руководителя ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилии Панько новость о том, что ее утвердили в качестве факелоносца, стала большой неожиданностью. А еще больше она была удивлена, когда узнала, что дистанцию ей предстоит пройти... на собачьей упряжке. — Сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать. У меня не то что подобного опыта, у меня и собаки–то никогда не было, — говорит Лилия. — Тем не менее я рада, что меня выбрали, ведь Универсиада — это значимое событие не только в масштабах страны, но и всего мира. Лилии доверили управлять упряжкой из четырех собак — аляскинских маламутов и сибирской хаски, которых предоставил Норильский клуб служебного собаководства. Как и остальные факелоносцы, она уже приступила к тренировкам — недавно прошла инструктаж и впервые опробовала свои силы во владении упряжкой на стадионе «Заполярник». Говорит, что это не такое уж сложное искусство, как может показаться на первый взгляд. Главное — справиться с волнением и внимательно слушать инструкторов. — Я не боюсь собак, они спокойные и милые, явно прекрасно знают свое дело. Я больше боюсь случайно уронить факел, — с улыбкой признается водитель упряжки. Добавим, что в свободное время Лилия посещает спортзал, с большим удовольствием катается на коньках и лыжах, а по телевизору следит за соревнованиями по художественной гимнастике.

29–я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие свыше трех тысяч делегатов из более чем 50 стран. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Состязания пройдут на 11 спортивных объектах. 22 января в Норильске стартует региональный этап Эстафеты огня в Красноярье. Факел пронесут 15 норильчан — спортсмены, деятели культуры и искусства, работники образования, депутаты городского Совета, сотрудники управлений администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Завершится общий забег 1 марта в Красноярске.

Михаил Туаев Фото автора, Александра Харитонова и из личного архива героя публикации www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда работает учителем физкультуры 30 лет, и все это время — в 40–й школе. Как и положено физруку, он пристально следит за тем, как растут его ученики, многие из которых не просто посещают спортшколу, но и добиваются серьезного прогресса. При этом Валерий Алексеевич с сожалением замечает, что раньше намного больше детей проводили свободное время в спортивных играх. А сейчас некоторых школьников просто не затащить в спортзал, и причина этого кроется не только в популярности компьютерных игр и виртуального общения, но и в отсутствии должного внимания к этой теме со стороны взрослых.— Если мы хотим, чтобы наши дети росли крепкими и здоровыми, нам нужно как следует заниматься пропагандой здорового образа жизни и спорта. Надо как можно больше рассказывать о ГТО, проводить соревнования, устраивать встречи с известными спортсменами и тренерами. В общем строить работу так, как это было в моем детстве, когда любой мальчишка во дворе мог легко назвать состав сборной СССР по хоккею или футболу и не испытывал особых проблем в том, чтобы подтянуться с десяток раз, — говорит наш герой.Под руководством Валерия Селифонкина сборная школы регулярно участвует в спартакиадах школьников, пополняя копилку школьных наград. Но интересы физрука не ограничиваются одним лишь преподаванием. Долгое время он и сам занимался различными единоборствами, а особенно преуспел в борьбе. Во время учебы в Красноярском государственном педагогическом университете он стал 12–кратным чемпионом края по вольной борьбе, неоднократным победителем и призером турниров по греко–римской борьбе, самбо и дзюдо, а также Универсиады по футболу и хоккею. Пример Валерия Алексеевича вдохновил и его сына, Александра — он стал мастером спорта по плаванию и поставил множество рекордов на дорожках норильского бассейна.Сам Валерий Селифонкин до сих пор не расстается со спортом — выступает в Ночной хоккейной лиге в составе команды «Шахтер».— У каждого есть мечта. Моей мечтой было попасть на Олимпиаду. Не получилось. Но я рад, что могу прикоснуться к универсиадному движению, — говорит опытный спортсмен. — Мне предложили пробежаться с факелом на лыжах. По правде говоря, я давно не стоял на лыжах, но, поскольку спортсмен должен уметь преодолевать все преграды, я уверен, что у меня все получится. Тем более что времени для подготовки еще достаточно.последние пять лет успешно продвигает в Норильске этот относительно молодой для нашей страны вид спорта. Кроссфит, как универсальная программа тренировок, аккумулировал вокруг себя различные направления: от легкой атлетики и бега до гиревого спорта и пауэрлифтинга. В этом году в Норильске презентовали стритлифтинг и провели состязания по функциональному пожарному многоборью. Кстати, на чемпионате Евразии по стритлифтингу, прошедшем в Красноярске, наши спортсмены завоевали медали разного достоинства и установили два рекорда края.Знакомство Константина с миром спорта началось в раннем детстве — под руководством тренера Валерия Кучукова он занимался дзюдо в кайерканской ДЮСШ. Шли годы, парнишка демонстрировал относительно неплохие способности, но дальше обучения в спортшколе дело так и не пошло. И уже в зрелом возрасте, когда он приобщился к силовому экстриму, у него проявилась настоящая жажда к победе.— Долгое время я ходил в тренажерный зал, пробовал свои силы в гиревом спорте и прочих силовых направлениях. Но я понимал, что для достижения более высоких результатов мне не хватает выносливости. Решение я нашел в кроссфите, — признается Константин.Будущий факелоносец считает, что спортсмен не должен бояться пробовать себя в чем–то новом. Поэтому когда он узнал, что в Норильске пройдет Эстафета огня, сразу же поставил перед собой новую цель. Сейчас он готовится к забегу и говорит, что большие успехи начинаются с малого — с желания двигаться вперед.Дляновость о том, что ее утвердили в качестве факелоносца, стала большой неожиданностью. А еще больше она была удивлена, когда узнала, что дистанцию ей предстоит пройти... на собачьей упряжке.— Сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать. У меня не то что подобного опыта, у меня и собаки–то никогда не было, — говорит Лилия. — Тем не менее я рада, что меня выбрали, ведь Универсиада — это значимое событие не только в масштабах страны, но и всего мира.Лилии доверили управлять упряжкой из четырех собак — аляскинских маламутов и сибирской хаски, которых предоставил Норильский клуб служебного собаководства. Как и остальные факелоносцы, она ужеприступила к тренировкам — недавно прошла инструктаж и впервые опробовала свои силы во владении упряжкой на стадионе «Заполярник». Говорит, что это не такое уж сложное искусство, как может показаться на первый взгляд. Главное — справиться с волнением и внимательно слушать инструкторов.— Я не боюсь собак, они спокойные и милые, явно прекрасно знают свое дело. Я больше боюсь случайно уронить факел, — с улыбкой признается водитель упряжки.Добавим, что в свободное время Лилия посещает спортзал, с большим удовольствием катается на коньках и лыжах, а по телевизору следит за соревнованиями по художественной гимнастике.

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