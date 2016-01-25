[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Парк культуры

«На золотом крыльце сидели...»

Таланты Норильской детской школы искусств подарили горожанам новогоднее представление «На золотом крыльце сидели…». И билетов было не достать!

Влюбленный Емеля в поисках чудо-елки встретился с Бабусей-Гапусей Музыкальные сказки в праздничном цикле «Новогодний серпантин» здесь создают с 2012 года. Они заменили традиционные утренники, на которых ребятам постарше было уже не очень интересно. А необычные постановки, которые готовят в школе деятельные педагоги вместе с талантливыми учениками, стали очень популярны, их посещают семьями, с друзьями, приезжают даже из Талнаха и Кайеркана. На этот раз замдиректора Елена Евтешина и педагог–организатор Оксана Мустяца своим оригинальным сценарием вдохновили всех на новый творческий подвиг. На новогодней сцене замелькали любимые сказочные персонажи — от Царя–батюшки с влюбленной в Емелю миленькой Царевной до Матушки Зимы с большой поющей свитой. А вот без Бабы–яги решили обойтись — и уж больно хороша получилась Бабуся–Гапуся с исполнении Оксаны Мустяца. А в роли романтичного Генерала, так любящего потанцевать, вряд ли кто узнал перевоплотившуюся до неузнаваемости руководителя фольклорного ансамбля «Карусель» Валентину Литвинюк. Известным по эстраде, теле– и киноэкрану песенкам о зиме и всяческих радостях жизни с удовольствием подпевали на двух спектаклях около полутысячи зрителей, среди которых было немало молодежи. Хороши были на сцене рядом с признанными ветеранами и молодые педагоги НДШИ Владислав Борисов (Емеля), Владимир Шикеро (Царь), впервые вышла на публику в новогодней постановке Елизавета Елфимова (Принцесса). Блистали и старшие товарищи — преподаватели Лариса Афендикова (Царица), Татьяна Кравченко (Зима), певунья Елена Пивоварова. Публика от души аплодировала и замечательно вписавшимся в сказочное действо ярким выступлениям лучших коллективов НДШИ: ансамблей русских народных инструментов, виолончелистов, духовых инструментов, хора младших классов, фольклорных команд «Карусель» и «Соловушки», танцевального коллектива «Созвездие». В зале чудесно благоухали живые еловые веточки, а у нарядной елки после представления дети и взрослые фотографировались с добрейшим Дедом Морозом. Им был известный педагог НДШИ Рустам Шайхисламов, который хитро улыбался в свои снежные усы и желал всем счастливого нового года. Следующая большая встреча для ребят и их родителей состоится в Норильской детской школе искусств 19 января 2019 года. Это будет «Субботний кинозал», который пригласит всех желающих в кинопутешествие в мир классического искусства.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Музыкальные сказки в праздничном цикле «Новогодний серпантин» здесь создают с 2012 года. Они заменили традиционные утренники, на которых ребятам постарше было уже не очень интересно. А необычные постановки, которые готовят в школе деятельные педагоги вместе с талантливыми учениками, стали очень популярны, их посещают семьями, с друзьями, приезжают даже из Талнаха и Кайеркана. На этот раз замдиректора Елена Евтешина и педагог–организатор Оксана Мустяца своим оригинальным сценарием вдохновили всех на новый творческий подвиг. На новогодней сцене замелькали любимые сказочные персонажи — от Царя–батюшки с влюбленной в Емелю миленькой Царевной до Матушки Зимы с большой поющей свитой. А вот без Бабы–яги решили обойтись — и уж больно хороша получилась Бабуся–Гапуся с исполнении Оксаны Мустяца. А в роли романтичного Генерала, так любящего потанцевать, вряд ли кто узнал перевоплотившуюся до неузнаваемости руководителя фольклорного ансамбля «Карусель» Валентину Литвинюк.Известным по эстраде, теле– и киноэкрану песенкам о зиме и всяческих радостях жизни с удовольствием подпевали на двух спектаклях около полутысячи зрителей, среди которых было немало молодежи. Хороши были на сцене рядом с признанными ветеранами и молодые педагоги НДШИ Владислав Борисов (Емеля), Владимир Шикеро (Царь), впервые вышла на публику в новогодней постановке Елизавета Елфимова (Принцесса). Блистали и старшие товарищи — преподаватели Лариса Афендикова (Царица), Татьяна Кравченко (Зима), певунья Елена Пивоварова. Публика от души аплодировала и замечательно вписавшимся в сказочное действо ярким выступлениям лучших коллективов НДШИ: ансамблей русских народных инструментов, виолончелистов, духовых инструментов, хора младших классов, фольклорных команд «Карусель» и «Соловушки», танцевального коллектива «Созвездие».В зале чудесно благоухали живые еловые веточки, а у нарядной елки после представления дети и взрослые фотографировались с добрейшим Дедом Морозом. Им был известный педагог НДШИ Рустам Шайхисламов, который хитро улыбался в свои снежные усы и желал всем счастливого нового года.Следующая большая встреча для ребят и их родителей состоится в Норильской детской школе искусств 19 января 2019 года. Это будет «Субботний кинозал», который пригласит всех желающих в кинопутешествие в мир классического искусства.

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