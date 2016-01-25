[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Парк культуры

Переполошили

Всю предновогоднюю неделю в культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого царит «Новогодний переполох».

Талнашата читают стихи для Деда Мороза и Снегурочки В новой постановке отличились таланты КДЦ и клубного объединения «ЛицеДеятели» под руководством Ирины Курочкиной, которые накануне устроили и праздник открытия снежного городка на площади Горняков. А теперь ребятам до 28 декабря показывают сказку о том, что может случиться, если волшебный мешок Деда Мороза попадет в руки вредной компании. В постановке принимает участие и танцевальный ансамбль КДЦ «Выкрутасы». На праздник пришли сразу две Снегурочки! С Дедушкой Морозом на сцену вышла восьмиклассница Валерия Колошкина из эстрадной студии КДЦ «Аквамарин», а после представления деток встречала в костюме Снегурочки Мария Сокирко, которая вообще–то трудится документоведом в 4–м детсадике «Колокольчик». Бессменный Дедушка Мороз в КДЦ — бригадир УШП с рудника «Маяк» Олег Котельва, а его талантливая супруга из КДЦ Елена Котельва на этот раз сыграла Ворону, которая и заварила веселую кучу малу. Частный предприниматель Юрий Москаленко стал Лихом, электромонтер Павел Батурин — Соловьем–разбойником, сантехник с рудника «Скалистый» Юрий Шадурский — Лукоморычем, а Зайкой — Елена Петелина, музыкальный руководитель детсада № 92 «Облачко». Хороши были и талантливые сотрудники КДЦ Ольга Пашабекова (Злыдня) и Ольга Рустанова (Дрема), для которых в Краснодаре также сшили сказочные костюмы. Вся эта замечательная команда вчера, 24 декабря, порадовала ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, сирот на благотворительном представлении. Говорят, что билеты на сказку заказывали еще по осени. Но 27 и 28 декабря попробуйте все же попытать счастья в кассе КДЦ имени В. Высоцкого. А на новогодних каникулах, 4 и 8 января, здесь устроят День детского кино, который отмечается с 1998 года. Юные зрители перед сеансами «Трех богатырей», «Снежной королевы», «Щелкунчика» сами смогут поучаствовать в импровизированных съемках фильма.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В новой постановке отличились таланты КДЦ и клубного объединения «ЛицеДеятели» под руководством Ирины Курочкиной, которые накануне устроили и праздник открытия снежного городка на площади Горняков. А теперь ребятам до 28 декабря показывают сказку о том, что может случиться, если волшебный мешок Деда Мороза попадет в руки вредной компании. В постановке принимает участие и танцевальный ансамбль КДЦ «Выкрутасы».На праздник пришли сразу две Снегурочки! С Дедушкой Морозом на сцену вышла восьмиклассница Валерия Колошкина из эстрадной студии КДЦ «Аквамарин», а после представления деток встречала в костюме Снегурочки Мария Сокирко, которая вообще–то трудится документоведом в 4–м детсадике «Колокольчик». Бессменный Дедушка Мороз в КДЦ — бригадир УШП с рудника «Маяк» Олег Котельва, а его талантливая супруга из КДЦ Елена Котельва на этот раз сыграла Ворону, которая и заварила веселую кучу малу. Частный предприниматель Юрий Москаленко стал Лихом, электромонтер Павел Батурин — Соловьем–разбойником, сантехник с рудника «Скалистый» Юрий Шадурский — Лукоморычем, а Зайкой — Елена Петелина, музыкальный руководитель детсада № 92 «Облачко». Хороши были и талантливые сотрудники КДЦ Ольга Пашабекова (Злыдня) и Ольга Рустанова (Дрема), для которых в Краснодаре также сшили сказочные костюмы.Вся эта замечательная команда вчера, 24 декабря, порадовала ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, сирот на благотворительном представлении. Говорят, что билеты на сказку заказывали еще по осени. Но 27 и 28 декабря попробуйте все же попытать счастья в кассе КДЦ имени В. Высоцкого. А на новогодних каникулах, 4 и 8 января, здесь устроят День детского кино, который отмечается с 1998 года. Юные зрители перед сеансами «Трех богатырей», «Снежной королевы», «Щелкунчика» сами смогут поучаствовать в импровизированных съемках фильма.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















