[Индекс номера 204 (25.12.2018)]



Парк культуры

«Печки-лавочки»

В Норильском колледже искусств в канун Новогодья устроили «Зимние пприключения».

Георгий Диденко (слева) со студентами–участниками спектакля «Зимние приключения» Студенческий фольклорный ансамбль «Печки–лавочки» под руководством молодого педагога Георгия Диденко по многочисленным просьбам друзей повторил показ дипломной работы отделения народного пения, защита которой прошла в июне уходящего года. Тогда публику поразила история деревенского паренька, который из родного края отправился в дальние страны на поиски счастья. Оригинальный сюжет, замечательное исполнение народных песен на разных языках мира, творческая самоотдача студентов и их наставников запомнились публике, и рассказы о необычной постановке передавались из уст в уста. И вот в канун Нового года «Печки–лавочки» решились снова показать свою замечательную работу. Зрители стоя аплодировали артистам, вместе с ними глубоко пережив историю о том, что нет у русского человека ничего дороже родной веры, отчего дома и любимой семьи. Норильчане назвали постановку «Зимних приключений» редким подарком к любимому зимнему празднику. Особые аплодисменты — педагогам по вокалу Валерии Диденко, Татьяне Кравченко, Валентине Литвинюк, которые передают ребятам свое понимание народной культуры. А 28 декабря в Норильском колледже искусств покажут новогоднюю студенческую сказку «Сессия под шубой». Вход на представление свободный. Начало в 18 часов.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Студенческий фольклорный ансамбль «Печки–лавочки» под руководством молодого педагога Георгия Диденко по многочисленным просьбам друзей повторил показ дипломной работы отделения народного пения, защита которой прошла в июне уходящего года. Тогда публику поразила история деревенского паренька, который из родного края отправился в дальние страны на поиски счастья. Оригинальный сюжет, замечательное исполнение народных песен на разных языках мира, творческая самоотдача студентов и их наставников запомнились публике, и рассказы о необычной постановке передавались из уст в уста. И вот в канун Нового года «Печки–лавочки» решились снова показать свою замечательную работу.Зрители стоя аплодировали артистам, вместе с ними глубоко пережив историю о том, что нет у русского человека ничего дороже родной веры, отчего дома и любимой семьи. Норильчане назвали постановку «Зимних приключений» редким подарком к любимому зимнему празднику. Особые аплодисменты — педагогам по вокалу Валерии Диденко, Татьяне Кравченко, Валентине Литвинюк, которые передают ребятам свое понимание народной культуры.А 28 декабря в Норильском колледже искусств покажут новогоднюю студенческую сказку «Сессия под шубой». Вход на представление свободный. Начало в 18 часов.

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