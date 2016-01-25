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Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 204 (25.12.2018)]

 СПОРТ–ТАЙМ 
Матч за матчем

В Норильске определили победителей проекта «Мини–футбол — в школу. Регион «Заполярье». В марте будущего года они поедут на всероссийский финал в подмосковное Щелково.
Фото Михаила ТУАЕВА
Стартовавший в 2005 году проект, генеральным партнером которого является «Норникель», ежегодно объединяет целую армию школьников. В отборочном турнире прошлого года по всей стране в нем приняли участие порядка 1,3 миллиона человек, ожидается, что по итогам нынешнего розыгрыша их число возрастет до полутора миллионов. В нашем этапе соревнований, который проходит четвертый год подряд, соревнуются команды из Норильска, Снежногорска, Дудинки и Кольского полуострова, а также школьники из Читы, присоединившиеся к нему впервые. При этом количество участвующих в проекте норильчан и дудинцев — около 4,5 тысячи человек.
По словам генерального директора МФК «Норильский никель», президента Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра Павла Белкина, проект занимает важное место в спортивной жизни Норильска.
— С каждым годом уровень спортсменов растет, и подтверждение тому — нынешние финалы. Особенно порадовали команды девочек — они показали интересную, захватывающую игру. Хочу отметить, что и в нашем клубе есть выходцы из участников этого проекта, например, Роман Хлопов. Я уверен, что программа развития молодых талантов и в дальнейшем будет приносить свои плоды, так что все больше мальчишек и девчонок будут не просто приобщаться к спорту, но и добиваться высоких результатов, — отметил Павел Белкин.
Суперфиналы прошли в минувшие выходные в Доме физической культуры. Среди мальчиков было отобрано четыре команды, которые и получили путевку в Щелково. 42–я школа обыграла гимназию № 1 — 5:1 (2001–2002 г. р.), дудинская школа № 3 в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее 38–й школы — 2:1 (2003–2004 г. р.), гимназия № 1 одолела школу № 38 — 2:1 (2005–2006 г. р.), а ученики лицея № 3 переиграли своих сверстников из школы № 14 — 1:0 (2007–2008 г. р.).
Среди девочек разыгрывалось три путевки, которые завоевали команды школы–интерната (2001–2002 г. р.), а также 38–й школы — 2003–2004 и 2005–2006 г. р.).
Анна Кожевникова
Анна Кожевникова, игрок команды школы–интерната:
— Борьба в финале была упорной, против нас выступили сильные соперники. Но поскольку мы постоянно оттачиваем свое мастерство и четко следуем установкам на игру, встреча завершилась в нашу пользу. В Подмосковье тоже будет сложно, но самое важное для нас — набраться опыта и оправдать возложенные на нас надежды.

Михаил Туаев
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