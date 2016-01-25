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[Индекс номера 205 (27.12.2018)]

Счастья много не бывает

Норильчане Ольга и Сергей Мацепуро, воспитывающие 14 детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».
Губернатор Александр Усс вручил жителям Красноярского края государственные и региональные награды. Медаль ордена «Родительская слава» получили норильчане Ольга и Сергей Мацепуро. Глава региона выразил искреннее восхищение супружеской парой из Норильска.
«Ольга Владимировна и Сергей Петрович живут вместе 20 лет, воспитывают девять сыновей и пять дочерей, своим личным примером учат детей человечности и добру. Желаю вашей семье новых радостных, счастливых событий в наступающем году. А в ближайшее время — летной погоды. Знаю, как ждут вас дома», — отметил губернатор, вручая им награду.
О многодетной семье Мацепуро «Заполярка» писала не раз. Сегодня в ней растут (по старшинству): Андрей, Женя, Дима, Саша, Настя, Аня, Наташа, Сережа, Леша, Ваня, Паша, Миша, Маша и Вика. Имена выбирали так, чтобы они были созвучны фамилии и отчеству.
Пара поженилась в 1996 году, жили в Кайеркане в гостинке. Позже там же купили квартиру, затем переехали в Норильск в хрущевку. Оттуда перебрались в Оганер, затем вернулись в Норильск, в сталинку (две объединенные трехкомнатные квартиры), где и проживают сейчас. Места хватает всем, даже на кухне все умещаются, отмечают родители. Завтраки и ужины готовятся ежедневно, а на обед раз в два дня варится девятилитровая кастрюля супа. Мама в семье отвечает и за распределение обязанностей по хозяйству, и за планирование расходов. В 2008 году Ольгу наградили знаком «Материнская слава».
По поводу своей многодетной семьи супруги Мацепуро говорят: если человеку надо родиться, он должен родиться. Они сами воспитывались в многодетных семьях: у обоих — по четверо братьев–сестер. Что касается прибавления в их семействе в будущем, Сергей не загадывает, как будет дальше: «Даст Бог — будут еще дети».

Справка «ЗП»:
Медаль ордена «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации. Медалью награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четырёх и более детей — граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства. Медалью удостаиваются члены только социально ответственных семей. Необходимо, чтобы они придерживались здорового образа жизни, а также заботились не только о здоровье своих детей, но и их образовании, всестороннем развитии.
Получить награду родители могут, когда младшему ребенку исполнится три года.

Подготовила Оксана Кириллова
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Норильчане Ольга и Сергей Мацепуро, воспитывающие 14 детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».

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Мы продолжаем цикл материалов, посвященных 65–летию норильского образования. Педагогический стаж нашей сегодняшней героини, Асии Зиганшеевны Сысоевой, — 57 лет. Зная это, невольно ожидаешь увидеть при личной встрече этакую гранд–даму от образования. Но в кабинете английского языка 33–й школы нас приветствует совсем другой человек. В ее облике угадывается что–то родное, слегка хулиганское: короткая стрижка, открытая улыбка, острый взор.

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Новости:
 27 декабря 2018 
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11:06 Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем различных отраслей производства они получили около 29 млн рублей.
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10:38 Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.
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