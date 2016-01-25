[Индекс номера 205 (27.12.2018)]



Учитель, которого ждут

И это всё о ней

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных 65–летию норильского образования. Педагогический стаж нашей сегодняшней героини, Асии Зиганшеевны Сысоевой, — 57 лет. Зная это, невольно ожидаешь увидеть при личной встрече этакую гранд–даму от образования. Но в кабинете английского языка 33–й школы нас приветствует совсем другой человек. В ее облике угадывается что–то родное, слегка хулиганское: короткая стрижка, открытая улыбка, острый взор.

Асия Сысоева Фото Ирины Яринской В школе ее непривычное для детского слуха отчество как–то незаметно трансформировалось в «Яковлевну». «Как вам удобнее, чтобы вас называли?» — спрашиваю. «Да как угодно зовите, я спокойно к этому отношусь. Считайте, партийная кличка», — смеется. Первое впечатление о ней — приветливая, веселая, вокруг глаз лучистые морщинки, глаза ясные–ясные. А потом вдруг понимаешь: не просто так Асия Зиганшеевна почти 60 лет работает в образовании — тут без терпения и характера далеко не уйдешь. За юмором — железная воля. Сама говорит: да, строгая, требовательная. В первую очередь — к себе. — Меня принимают такой, какая есть, и дети, и родители. Я жесткая, могу отругать. В либерализм не играю. Просто люблю своих учеников и хочу, чтобы они выросли хорошими людьми, а детки–то они славные. Я склонна беседовать с ними на темы нравственности. Знаете фразу: «Чтобы изменить мир к лучшему, надо менять себя»? По этой «заповеди» я и живу. Нынешний девятый класс, скорее всего, последний в ее карьере классного руководителя. «Довести их до 11–го класса и выпустить очень хочется, хотя мне уже 78», — признается она. И не верится даже: неужели все так и будет? Как все начиналось Асия Сысоева трудилась в Норильске, в школе № 1, Кайеркане, в 11–й школе, в Талнахе открывала свою родную, 33–ю, будучи директором. Сама — томичка, в Томске родилась, выучилась, вышла замуж и вслед за мужем приехала в Норильск. Влюбилась в Север настолько, что стоит насмерть: «Никуда не уеду!». Такой напор немножко смущает ее детей, которые не теряют надежды увезти мать на материк. — Когда мама собирала меня в Норильск, все плакала: какие валенки дать, какую одежду, ведь холод. А я потом ей письма писала, рассказывала, как тут замечательно. И не кривила душой: родители в 1970–м приехали меня навестить и убедились в правоте моих слов. Им Север тоже понравился, — вспоминает педагог. В работе она считает себя новатором. Первая в городе стала проводить телемосты с Канадой и Кореей, наладила дружбу с тамошними школьниками и студентами. Организовывала для своих учеников пресс–конференции с иностранцами, налаживала общение: — Однажды мы перевели на английский песню Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и пели все вместе: мы у себя, а иностранцы — с нами по скайпу. Асия Зиганшеевна всегда видела себя учителем, постоянно играла в школу. Семья жила бедно, на дворе — военное время (наша героиня родилась в 1940 году. — Авт.), из игрушек — только придорожные камушки. — Наберу камушков — вот тебе и ученики. Сижу, вожусь с ними. Жила в нашем дворе одна интеллигентная семья — всегда сами по себе, неприступные такие, муж с тросточкой. Позже оказалось, что он — профессор Томского госуниверситета. Почему–то из всех детей он приметил именно меня и начал учить английскому. Помню, выйдет во двор, увидит меня и манит пальцем: «Ася, иди сюда». И старания его даром не пропали, я поступила–таки в институт. Кстати, забавно, но в аттестате у меня по английскому стояла четверка (смеется). Вторым языком у нас был немецкий. Сначала по нему у меня была стабильная двойка, а наша «немка» говорила: «Сегодня ваши двойки намного лучше, чем вчера». Кстати, благодаря ей я раз и навсегда усвоила: ребенка нельзя сравнивать с другим ребенком, только с ним самим, вчерашним. Родители не противились выбору дочери. Семья Асии была глубоко религиозной: мать читала на арабском, дед, которого расстреляли в 1937–м, был муллой... Но при этом родные и против вступления девушки в комсомол не возражали. — Мама говорила: «Ты можешь быть кем угодно, не забывай только десять заповедей, общих для всех религий. Оставайся человеком. Так и вышло, что я в мечеть не хожу, ношу веру в Аллаха в душе, Бог — тут», — Асия хлопает себя по груди. А потом началась работа. Первый год в школе № 1. И целый год — слезы в подушку. Оказалось, что видеть себя преподавателем и быть им — совсем не одно и то же. Все сладилось благодаря тогдашнему директору школы, Ивану Артемьевичу Соляник. — Поначалу ничего у меня не выходило. Дети не слушались, дисциплина хромала. Муж даже уговаривал сменить профессию. Но что люди скажут? А диплом зачем получала?! И я старалась изо всех сил. Помню, завуч придет на урок и талдычит два любимых ее слова: «Скучища! Срамотища!». Я так тряслась, руки опускались. И вот иду как–то раз по коридору, а навстречу — директор. Спросил, как дела, я возьми да расплачься: так, мол, и так. Он посуровел и пообещал, что на уроки будет ходить сам. Я, понятное дело, в шоке! Но он молодцом оказался: на разборе урока говорит: «Слушай, у тебя вот это хорошо, даже я так не делаю. Записал для себя, буду применять». Помог он мне, и я в себя поверила, начала чувствовать, что все получается. Позже, когда сама стала директором, переняла его методику работы с молодежью, — вспоминает Асия Сысоева. Открытие 33-й школы. 1982 год Свои ребята Сегодня на работу она идет с радостью. Только в школе, признается, ничего не болит — некогда! «Домой приду — там кольнет, сям. А тут — не до того», — посмеивается. Работа всегда занимала основное ее время. Кто рос в учительских семьях, знает, о чем речь. «Повезло мне с мужем, всегда с детьми и по дому помогал», — вздыхает Асия Зиганшеевна. К сожалению, ее верного спутника не стало 26 лет назад... Интересуюсь, как за полвека изменились ученики. — Ученики? — словно пробуя слово на вкус, протягивает она. — Другими стали. Частенько не хотят ничего знать, хотя возможностей — особенно в освоении английского — масса. Но и одаренных ребят я повидала немало. С ними все летит, горит, душа распахивается, легко работать. А учеников выпустила столько, что всех и не упомнишь. Однажды лечу на самолете, на меня стюардесса все смотрит. Думаю, в чем дело? А она спрашивает: Асия Яковлевна, вы меня не узнаете?». Оказалось, тоже из моих. А однажды журналисты дикую шумиху подняли — наша выпускница, Анастасия Чернова, вышла замуж за артиста Олега Меньшикова. Не знаю, в чем тут сенсация — важны ведь твои собственные достижения... Между тем, поводов встретиться с самой Асией Сысоевой у журналистов было предостаточно. В 1996–м, например, она выиграла российско–американский конкурс учителей английского языка и страноведения. Грант был солидным: трехмесячная стажировка в Америке. Штаты приняли талнашенку дружелюбно, но остаться там и в мыслях, говорит она, не было: — Да ни за что! Знаете, я человек честолюбивый. По мне лучше быть первым в деревне, чем последним — в Риме. А там я — никто. Так что спокойно вернулась домой, привезя хорошие воспоминания и новую дружбу из–за океана. Позднее талнахскую школу посетили ее знакомые, трое американцев, и Асия Зиганшеевна не упустила случая устроить импровизированную пресс–конференцию для своих учеников. А «штатовским» показала город, не забыв и про мечеть. Через десять лет она снова отличилась — всему городу рассказала в телеэфире, как готовить ее фирменные татарские пироги с картошкой, мясом и луком. Начинка–то обычная, а вот тесто — особое. — В составе — яйцо, сметана, масло и мука. Без воды или молока. Я как зашла с пирогами, съемку завершили: «Пока пироги не съедим, заново не начнем!» — сказали. А потом ко мне домой приезжали, снимали, как я пироги пеку. Хотя в еде я не прихотлива: молоко, картошка и хлеб — этого достаточно. Так с детства привыкла. И мои ученики знают, шоколад я не ем, можно не дарить. Только карамельки. Опять же, как в детстве, — вспоминает хозяйка класса. Работать – так от души как зачарованная, слушаю ее, а заодно рассматриваю книги на английском и красиво оформленную «ELC»–зону (English language center) — ее «наследство» будущим педагогам и ученикам. И конечно, прошу поделиться о планах — спорить готова, у такого деятельного человека их громадье. И возраст тут совершенно не помеха. — Знаете, на последнем звонке один ученик тоже спросил меня о моих планах, — говорит моя визави. — Я и ответила: «Жить до ста лет и работать». На пенсию не хочу, люблю школу. Всегда готова помочь любому ученику, и не за деньги, потому что репетиторство в принципе не воспринимаю. Если надо, останемся в школе и будем заниматься со всеми, кто попросит помощи. Я как знахарь, который считает: если брать деньги, дар пропадает (смеется). Так что будем работать — от души, чтобы не пропадал дар!

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В школе ее непривычное для детского слуха отчество как–то незаметно трансформировалось в «Яковлевну». «Как вам удобнее, чтобы вас называли?» — спрашиваю. «Да как угодно зовите, я спокойно к этому отношусь. Считайте, партийная кличка», — смеется.Первое впечатление о ней — приветливая, веселая, вокруг глаз лучистые морщинки, глаза ясные–ясные. А потом вдруг понимаешь: не просто так Асия Зиганшеевна почти 60 лет работает в образовании — тут без терпения и характера далеко не уйдешь. За юмором — железная воля. Сама говорит: да, строгая, требовательная. В первую очередь — к себе.— Меня принимают такой, какая есть, и дети, и родители. Я жесткая, могу отругать. В либерализм не играю. Просто люблю своих учеников и хочу, чтобы они выросли хорошими людьми, а детки–то они славные. Я склонна беседовать с ними на темы нравственности. Знаете фразу: «Чтобы изменить мир к лучшему, надо менять себя»? По этой «заповеди» я и живу.Нынешний девятый класс, скорее всего, последний в ее карьере классного руководителя. «Довести их до 11–го класса и выпустить очень хочется, хотя мне уже 78», — признается она. И не верится даже: неужели все так и будет?Асия Сысоева трудилась в Норильске, в школе № 1, Кайеркане, в 11–й школе, в Талнахе открывала свою родную, 33–ю, будучи директором. Сама — томичка, в Томске родилась, выучилась, вышла замуж и вслед за мужем приехала в Норильск. Влюбилась в Север настолько, что стоит насмерть: «Никуда не уеду!». Такой напор немножко смущает ее детей, которые не теряют надежды увезти мать на материк.— Когда мама собирала меня в Норильск, все плакала: какие валенки дать, какую одежду, ведь холод. А я потом ей письма писала, рассказывала, как тут замечательно. И не кривила душой: родители в 1970–м приехали меня навестить и убедились в правоте моих слов. Им Север тоже понравился, — вспоминает педагог.В работе она считает себя новатором. Первая в городе стала проводить телемосты с Канадой и Кореей, наладила дружбу с тамошними школьниками и студентами. Организовывала для своих учеников пресс–конференции с иностранцами, налаживала общение:— Однажды мы перевели на английский песню Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и пели все вместе: мы у себя, а иностранцы — с нами по скайпу.Асия Зиганшеевна всегда видела себя учителем, постоянно играла в школу. Семья жила бедно, на дворе — военное время (наша героиня родилась в 1940 году. —), из игрушек — только придорожные камушки.— Наберу камушков — вот тебе и ученики. Сижу, вожусь с ними. Жила в нашем дворе одна интеллигентная семья — всегда сами по себе, неприступные такие, муж с тросточкой. Позже оказалось, что он — профессор Томского госуниверситета. Почему–то из всех детей он приметил именно меня и начал учить английскому. Помню, выйдет во двор, увидит меня и манит пальцем: «Ася, иди сюда». И старания его даром не пропали, я поступила–таки в институт. Кстати, забавно, но в аттестате у меня по английскому стояла четверка (смеется). Вторым языком у нас был немецкий. Сначала по нему у меня была стабильная двойка, а наша «немка» говорила: «Сегодня ваши двойки намного лучше, чем вчера». Кстати, благодаря ей я раз и навсегда усвоила: ребенка нельзя сравнивать с другим ребенком, только с ним самим, вчерашним.Родители не противились выбору дочери. Семья Асии была глубоко религиозной: мать читала на арабском, дед, которого расстреляли в 1937–м, был муллой... Но при этом родные и против вступления девушки в комсомол не возражали.— Мама говорила: «Ты можешь быть кем угодно, не забывай только десять заповедей, общих для всех религий. Оставайся человеком. Так и вышло, что я в мечеть не хожу, ношу веру в Аллаха в душе, Бог — тут», — Асия хлопает себя по груди.А потом началась работа. Первый год в школе № 1. И целый год — слезы в подушку. Оказалось, что видеть себя преподавателем и быть им — совсем не одно и то же. Все сладилось благодаря тогдашнему директору школы, Ивану Артемьевичу Соляник.— Поначалу ничего у меня не выходило. Дети не слушались, дисциплина хромала. Муж даже уговаривал сменить профессию. Но что люди скажут? А диплом зачем получала?! И я старалась изо всех сил. Помню, завуч придет на урок и талдычит два любимых ее слова: «Скучища! Срамотища!». Я так тряслась, руки опускались. И вот иду как–то раз по коридору, а навстречу — директор. Спросил, как дела, я возьми да расплачься: так, мол, и так. Он посуровел и пообещал, что на уроки будет ходить сам. Я, понятное дело, в шоке! Но он молодцом оказался: на разборе урока говорит: «Слушай, у тебя вот это хорошо, даже я так не делаю. Записал для себя, буду применять». Помог он мне, и я в себя поверила, начала чувствовать, что все получается. Позже, когда сама стала директором, переняла его методику работы с молодежью, — вспоминает Асия Сысоева.Сегодня на работу она идет с радостью. Только в школе, признается, ничего не болит — некогда! «Домой приду — там кольнет, сям. А тут — не до того», — посмеивается. Работа всегда занимала основное ее время. Кто рос в учительских семьях, знает, о чем речь. «Повезло мне с мужем, всегда с детьми и по дому помогал», — вздыхает Асия Зиганшеевна. К сожалению, ее верного спутника не стало 26 лет назад...Интересуюсь, как за полвека изменились ученики.— Ученики? — словно пробуя слово на вкус, протягивает она. — Другими стали. Частенько не хотят ничего знать, хотя возможностей — особенно в освоении английского — масса. Но и одаренных ребят я повидала немало. С ними все летит, горит, душа распахивается, легко работать. А учеников выпустила столько, что всех и не упомнишь. Однажды лечу на самолете, на меня стюардесса все смотрит. Думаю, в чем дело? А она спрашивает: Асия Яковлевна, вы меня не узнаете?». Оказалось, тоже из моих. А однажды журналисты дикую шумиху подняли — наша выпускница, Анастасия Чернова, вышла замуж за артиста Олега Меньшикова. Не знаю, в чем тут сенсация — важны ведь твои собственные достижения...Между тем, поводов встретиться с самой Асией Сысоевой у журналистов было предостаточно. В 1996–м, например, она выиграла российско–американский конкурс учителей английского языка и страноведения. Грант был солидным: трехмесячная стажировка в Америке. Штаты приняли талнашенку дружелюбно, но остаться там и в мыслях, говорит она, не было:— Да ни за что! Знаете, я человек честолюбивый. По мне лучше быть первым в деревне, чем последним — в Риме. А там я — никто. Так что спокойно вернулась домой, привезя хорошие воспоминания и новую дружбу из–за океана.Позднее талнахскую школу посетили ее знакомые, трое американцев, и Асия Зиганшеевна не упустила случая устроить импровизированную пресс–конференцию для своих учеников. А «штатовским» показала город, не забыв и про мечеть.Через десять лет она снова отличилась — всему городу рассказала в телеэфире, как готовить ее фирменные татарские пироги с картошкой, мясом и луком. Начинка–то обычная, а вот тесто — особое.— В составе — яйцо, сметана, масло и мука. Без воды или молока. Я как зашла с пирогами, съемку завершили: «Пока пироги не съедим, заново не начнем!» — сказали. А потом ко мне домой приезжали, снимали, как я пироги пеку. Хотя в еде я не прихотлива: молоко, картошка и хлеб — этого достаточно. Так с детства привыкла. И мои ученики знают, шоколад я не ем, можно не дарить. Только карамельки. Опять же, как в детстве, — вспоминает хозяйка класса.как зачарованная, слушаю ее, а заодно рассматриваю книги на английском и красиво оформленную «ELC»–зону (English language center) — ее «наследство» будущим педагогам и ученикам. И конечно, прошу поделиться о планах — спорить готова, у такого деятельного человека их громадье. И возраст тут совершенно не помеха.— Знаете, на последнем звонке один ученик тоже спросил меня о моих планах, — говорит моя визави. — Я и ответила: «Жить до ста лет и работать». На пенсию не хочу, люблю школу. Всегда готова помочь любому ученику, и не за деньги, потому что репетиторство в принципе не воспринимаю. Если надо, останемся в школе и будем заниматься со всеми, кто попросит помощи. Я как знахарь, который считает: если брать деньги, дар пропадает (смеется). Так что будем работать — от души, чтобы не пропадал дар!

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