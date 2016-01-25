[Индекс номера 205 (27.12.2018)]



ПРОФИ

Охранная грамота

Вот уже 17 лет обеспечивает сохранность имущества горожан, общественный порядок и пожарную безопасность охранное агентство «Партнер», которое входит в тройку крупнейших частных охранных предприятий Большого Норильска. За все это время агентство не получило ни одного замечания или взыскания, что красноречивее любых слов говорит о высоком профессионализме и самодисциплине его сотрудников.

Люди действия ООО «Охранное агентство «Партнер» было создано 26 декабря 2001 года — именно в этот день его руководитель Игорь Недошовенко получил разрешение на осуществление охранной деятельности. А уже в 2006 году открылись агентства «Партнер–Т» в Дудинке и «Партнер–К» в Талнахе. В структуру службы безопасности предприятия входят круглосуточная служба оперативных дежурных, мобильная группа оперативного реагирования и служба постовой охраны. Мобильная группа находится на боевом посту 24 часа в сутки, готовая подняться по тревоге в любой момент. Служба оперативных дежурных обеспечивает оперативное руководство мобильной группой и отслеживает поступление тревожных сигналов на пульт централизованного наблюдения. Этот пульт — сердце, мозг, глаза и уши охранного агентства. Через дежурных проходит вся информация об объектах охраны и текущей обстановке: куда отправилась машина, по какой причине, сколько сотрудников сейчас на выезде и так далее. Служба постовой охраны отвечает за физическую охрану объектов. «Партнер» предоставляет гражданам и организациям Большого Норильска большой пакет услуг: вооруженную охрану граждан и объектов; сопровождение грузов; инкассацию и охрану кассиров; аренду сейфов и услуги по хранению; пультовую охрану магазинов, банков и прочих предприятий, квартир, гаражей, складов. Также специалисты «Партнера» выполняют проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации, составляют планы эвакуации и рассчитывают пожарные риски для зданий и помещений. Фирма является агентом Красноярского института проблем пожарной безопасности. Сегодня в агентстве служат более 40 лицензированных частных охранников шестого разряда, специалисты проектно–технического отдела и юридического бюро, предоставляющего полный спектр услуг физическим и юрлицам. Дежурные части охранного агентства расположены в Норильске и Дудинке. В офисе «Партнера» своих коллег всегда ждет верный друг, а теперь и талисман охранного агентства пес Черныш, который прижился здесь около пяти лет назад. На объектах он, конечно, не работает, но собственную территорию отстаивает профессионально — пес отлично чувствует людей и понимает, кто и что из себя представляет. Охранное агентство «Партнер» — единственное в Норильске, где имеются две оружейные комнаты, оборудованные в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. В арсенал охранников входят пистолеты и карабины, а также спецсредства. Добираться до охраняемых объектов за считанные минуты позволяет собственный автопарк, который состоит из бронефургона «Практик 29641», бронированного автомобиля «Форд-Транзит» и четырех легковых авто марки «Лада». Сейчас под неусыпным контролем специалистов «Партнера» находятся более 70 учреждений, его клиенты — «Таймырнефтегаз», банки, городские управления культуры и здравоохранения, норильская стоматологическая поликлиника, станция скорой медицинской помощи, служба спасения, норильский городской архив, дудинская городская больница, «Таймырнефтегаз», а также обычные горожане. Век живи, век учись В сентябре 2006 года на базе ОА «Партнер» было открыто учреждение дополнительного профобразования «ПАРТНЕР», которое имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и подготовку квалифицированных охранников 4–6–го разрядов для охранных предприятий и служб безопасности. На базе этого центра проводится обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников частных охранных предприятий. Здесь же учат обращаться с гражданским оружием и оружием самообороны, выдают справки, необходимые для получения такого оружия. Действующие сотрудники «Партнера» проходят обязательную подготовку и переподготовку, как теоретическую, так и практическую, как огневую, так и физическую. В учебных классах имеется тренажер пулевой стрельбы, который годится даже для бойцов спецподразделений, и компьютерная техника. На манекене по имени Федя отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Впрочем, Федю не только регулярно спасают, но время от времени испытывают на нем спецсредства — наручники и дубинки, а также боевые приемы. Вес манекена 60 килограммов, а рост выше 160 сантиметров, так что его габариты вполне соответствуют средним габаритам человека. Вызов принят График у сотрудников агентства ненормированный. В среднем рабочий день длится от пяти часов до суток, в зависимости от особенностей охраняемого объекта. Сигнал тревоги может прозвучать в любую секунду. Не обходится и без нештатных ситуаций, часто приходится выезжать и на задержания. Один из недавних вызовов, например, пришел с горотвала, где охотник решил пострелять по дичи, чем сильно напугал сотрудницу одного из предприятий. Стрелок был передан полиции. Нередко тревожная кнопка срабатывает в аптеках — на контроле у агентства их 16. Скандалы учиняют люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бывает, буянят и пенсионеры. Сотрудники ОА «Партнер» трудятся и на охране общественного порядка во время выборов, городских праздников, других массовых мероприятий. Плечом к плечу Рассказывая о деятельности агентства, нельзя не упомянуть о тех, кто стоял у истоков его создания и кто до сих пор продолжает работать в нем: это Татьяна Морщинина, генеральный директор ООО «ОА «Партнер–Т»; Елена Офицерова, генеральный директор ООО ЧОУ ДПО «Партнер»; Кристина Джусоева, ведущий бухгалтер; Максим Карпинский, заместитель директора по личному составу. Помогали поднимать предприятие на высокий профессиональный уровень Захар Недошовенко, Элеонора Говердовская, Александр Ефремов, Александр Тятюшкин, Владимир Татарников, Вадим Чмула. Именно благодаря им агентство выстояло в тяжелые времена, когда немногие верили в перспективы частного охранного бизнеса, а их нынешние соратники могут смело смотреть в лицо любой опасности.

Офис ООО «ОА «Партнер» находится по адресу: ул. Нансена, 7, район Зуб-гора, 10. Телефон для справок 34–20–34, телефон дежурной части 34–29–53. Сайт: www.partnernorilsk.ru, www.obrazovanie.partnernorilsk.ru

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда ООО «Охранное агентство «Партнер» было создано 26 декабря 2001 года — именно в этот день его руководитель Игорь Недошовенко получил разрешение на осуществление охранной деятельности. А уже в 2006 году открылись агентства «Партнер–Т» в Дудинке и «Партнер–К» в Талнахе.В структуру службы безопасности предприятия входят круглосуточная служба оперативных дежурных, мобильная группа оперативного реагирования и служба постовой охраны. Мобильная группа находится на боевом посту 24 часа в сутки, готовая подняться по тревоге в любой момент.Служба оперативных дежурных обеспечивает оперативное руководство мобильной группой и отслеживает поступление тревожных сигналов на пульт централизованного наблюдения. Этот пульт — сердце, мозг, глаза и уши охранного агентства. Через дежурных проходит вся информация об объектах охраны и текущей обстановке: куда отправилась машина, по какой причине, сколько сотрудников сейчас на выезде и так далее.Служба постовой охраны отвечает за физическую охрану объектов.«Партнер» предоставляет гражданам и организациям Большого Норильска большой пакет услуг: вооруженную охрану граждан и объектов; сопровождение грузов; инкассацию и охрану кассиров; аренду сейфов и услуги по хранению; пультовую охрану магазинов, банков и прочих предприятий, квартир, гаражей, складов. Также специалисты «Партнера» выполняют проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации, составляют планы эвакуации и рассчитывают пожарные риски для зданий и помещений. Фирма является агентом Красноярского института проблем пожарной безопасности.Сегодня в агентстве служат более 40 лицензированных частных охранников шестого разряда, специалисты проектно–технического отдела и юридического бюро, предоставляющего полный спектр услуг физическим и юрлицам. Дежурные части охранного агентства расположены в Норильске и Дудинке.В офисе «Партнера» своих коллег всегда ждет верный друг, а теперь и талисман охранного агентства пес Черныш, который прижился здесь около пяти лет назад. На объектах он, конечно, не работает, но собственную территорию отстаивает профессионально — пес отлично чувствует людей и понимает, кто и что из себя представляет.Охранное агентство «Партнер» — единственное в Норильске, где имеются две оружейные комнаты, оборудованные в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. В арсенал охранников входят пистолеты и карабины, а также спецсредства. Добираться до охраняемых объектов за считанные минуты позволяет собственный автопарк, который состоит из бронефургона «Практик 29641», бронированного автомобиля «Форд-Транзит» и четырех легковых авто марки «Лада».Сейчас под неусыпным контролем специалистов «Партнера» находятся более 70 учреждений, его клиенты — «Таймырнефтегаз», банки, городские управления культуры и здравоохранения, норильская стоматологическая поликлиника, станция скорой медицинской помощи, служба спасения, норильский городской архив, дудинская городская больница, «Таймырнефтегаз», а также обычные горожане.В сентябре 2006 года на базе ОА «Партнер» было открыто учреждение дополнительного профобразования «ПАРТНЕР», которое имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и подготовку квалифицированных охранников 4–6–го разрядов для охранных предприятий и служб безопасности. На базе этого центра проводится обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников частных охранных предприятий. Здесь же учат обращаться с гражданским оружием и оружием самообороны, выдают справки, необходимые для получения такого оружия.Действующие сотрудники «Партнера» проходят обязательную подготовку и переподготовку, как теоретическую, так и практическую, как огневую, так и физическую. В учебных классах имеется тренажер пулевой стрельбы, который годится даже для бойцов спецподразделений, и компьютерная техника.На манекене по имени Федя отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Впрочем, Федю не только регулярно спасают, но время от времени испытывают на нем спецсредства — наручники и дубинки, а также боевые приемы. Вес манекена 60 килограммов, а рост выше 160 сантиметров, так что его габариты вполне соответствуют средним габаритам человека.График у сотрудников агентства ненормированный. В среднем рабочий день длится от пяти часов до суток, в зависимости от особенностей охраняемого объекта. Сигнал тревоги может прозвучать в любую секунду. Не обходится и без нештатных ситуаций, часто приходится выезжать и на задержания. Один из недавних вызовов, например, пришел с горотвала, где охотник решил пострелять по дичи, чем сильно напугал сотрудницу одного из предприятий. Стрелок был передан полиции.Нередко тревожная кнопка срабатывает в аптеках — на контроле у агентства их 16. Скандалы учиняют люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бывает, буянят и пенсионеры. Сотрудники ОА «Партнер» трудятся и на охране общественного порядка во время выборов, городских праздников, других массовых мероприятий.Рассказывая о деятельности агентства, нельзя не упомянуть о тех, кто стоял у истоков его создания и кто до сих пор продолжает работать в нем: это Татьяна Морщинина, генеральный директор ООО «ОА «Партнер–Т»; Елена Офицерова, генеральный директор ООО ЧОУ ДПО «Партнер»; Кристина Джусоева, ведущий бухгалтер; Максим Карпинский, заместитель директора по личному составу. Помогали поднимать предприятие на высокий профессиональный уровень Захар Недошовенко, Элеонора Говердовская, Александр Ефремов, Александр Тятюшкин, Владимир Татарников, Вадим Чмула. Именно благодаря им агентство выстояло в тяжелые времена, когда немногие верили в перспективы частного охранного бизнеса, а их нынешние соратники могут смело смотреть в лицо любой опасности.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















