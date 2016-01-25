Фото новости:

Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 205 (27.12.2018)]

 Театр 
Сон в новогоднюю ночь

Вчера, 26 декабря, в Норильском Заполярном театре драмы при полном аншлаге состоялась премьера самой новогодней сказки на свете — «Щелкунчика».
Мышиная королева – Юлия Новикова, Мышиный король – Евгений Нестеров
Волшебная история
«Сказка возвращает нас к самим себе, там мы наиболее настоящие», — считает режиссер–постановщик Тимур Файрузов. Сегодня мы говорим с ним о замысле, развитии сюжетных линий, актерских попаданиях и сценических секретах этой феерии.
Напомним фабулу. Щелкунчик — забавная игрушка, которую маленькой девочке Мари подарил на Рождество ее крестный Дроссельмайер. Большая голова, тонкие ножки, торчащий плащ и шапочка рудокопа — нелепый совсем «трюфель». Но он полюбился Мари за взгляд, особую улыбку. Ставя его на шкаф, она вряд ли ожидала, какие приключения последуют за этим. Щелкунчик окажется заколдованным племянником господина Дроссельмайера, и, чтобы вернуть себе человеческий облик, он должен победить Мышиного короля. В смертельном поединке с серой живностью наш герой одерживает победу, и тут начинается самое волшебное — он ведет Мари в столицу волшебного королевства. Так заканчивается сон Мари. Однако вскоре из Нюрнберга приезжает молодой человек и благодарит девочку за то, что она вызволила его из деревянной оболочки. Он увозит Мари, и «на свадьбе у них пляшут двадцать две тысячи блистательных персон, сверкающих бриллиантами и жемчугами». Таков Гофман. В 1891 году Петр Ильич Чайковский написал балет на либретто Мариеса Петипа по мотивам этой сказки.

Варвара Бабаянц и Николай Каверин
Вернуться в детство
В норильской постановке, придуманной режиссером совместно с художниками Фемистоклом и Ольгой Атмадзас, а также балетмейстером из Барнаула Оксаной Малышевой, много философских подтекстов. Главный из них — попытка вернуться в мир детства, в свои цветные сны. Кстати, закадровый текст в спектакле читает новая актриса «маяковки» Евгения Воронова, а актеры «разговаривают» языком пластики. Так сказка становится танцевально–музыкальной — как балет Чайковского и волшебной — как все у Гофмана.
– «Щелкунчик» — это пятиступенчатая коробка передач, — улыбается Тимур, — в нем нет однозначных решений, как в «Рикки–Тикки–Тави»: вот — зло, а вот — добро, здесь все закручено, зашифровано. Написанный несколько столетий назад текст не трансформируется, и, как в балете, тут есть и сюжетный ряд, и дивертисменты кукольного королевства. У Гофмана героине семь лет, все действия происходят за несколько дней, в рождественские каникулы, в финале молодой Дроссельмайер признается Мари, что он и есть Щелкунчик, а буквально через год она становится королевой. Мы попытались сохранить и пронести через время эту гофмановскую плавающую реальность.
Так получилось путешествие длиною в жизнь. Наша Мари только в начале и в конце представления — маленькая девочка, ее играют две юные танцовщицы из коллектива Олеси Шендрик — Элина Ягушева и Аида Рысбекова. Весь основной ряд событий в роли Мари — взрослая актриса Варвара Бабаянц. Со свойственной ей грацией и драматизмом она передает все оттенки и движения души своей лирической героини. Маленького Дроссельмайера играет Вова Зима, большого — Николай Каверин. Образы, костюмы у всех — высший пилотаж.
Аида Рысбекова и Владимир Зима

Чердак памяти
Главный конфликт сказки в том, что Мари попадает в королевство, а Щелкунчик — нет. Потому что... мыши... По словам режиссера, мыши — это вечное препятствие, зло, символ хаоса, беды. Если говорить о колесе истории, то и мыши, получается, бегают по кругу.
Тимур Файрузов:
– У нас Мари оказывается на старом заброшенном чердаке. Он серый, весь в пыли, там куча ненужной информации и хлама — это чердак ее памяти. У нас у всех есть такой чердак. Дроссельмайер тоже постарел. И вот они пытаются пробиться друг к другу, пробиться к той сказке, которая соединила их в детстве. Другими словами, пробиться к самим себе. Ведь все самое настоящее, по большому счету, — оно все в детстве; остальное — наносное, слоями на нас наносится одна маска, за ней — другая, еще и еще.
...И когда окно на чердаке вдруг становится цветным, все оживает. И наша душа тоже. Так и должно быть, и не только в Рождество.

Фемистокл Атмадзас и участник проекта «ЗП» «Поверь в мечту»
Занавес
Для театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас «Щелкунчик» стал завершающей работой в Норильске: их контракт с нашим театром длился почти шесть лет, пришла пора уезжать в родной Питер. Мы грустим, потому что театр теряет такие таланты. Спасибо за то, что они подарили нашей «маяковке» столько художественных высказываний и сценических чудес. А за ребят можно порадоваться: у супругов в Санкт–Петербурге — море новых творческих проектов и планов. Однако Тимур Файрузов уверен, что они еще не раз приедут к нам на совместные постановки.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Норильчане Ольга и Сергей Мацепуро, воспитывающие 14 детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».

Учитель, которого ждут 
Мы продолжаем цикл материалов, посвященных 65–летию норильского образования. Педагогический стаж нашей сегодняшней героини, Асии Зиганшеевны Сысоевой, — 57 лет. Зная это, невольно ожидаешь увидеть при личной встрече этакую гранд–даму от образования. Но в кабинете английского языка 33–й школы нас приветствует совсем другой человек. В ее облике угадывается что–то родное, слегка хулиганское: короткая стрижка, открытая улыбка, острый взор.

ПРОФИ 
Вот уже 17 лет обеспечивает сохранность имущества горожан, общественный порядок и пожарную безопасность охранное агентство «Партнер», которое входит в тройку крупнейших частных охранных предприятий Большого Норильска. За все это время агентство не получило ни одного замечания или взыскания, что красноречивее любых слов говорит о высоком профессионализме и самодисциплине его сотрудников.

Театр 
Вчера, 26 декабря, в Норильском Заполярном театре драмы при полном аншлаге состоялась премьера самой новогодней сказки на свете — «Щелкунчика».

Наши традиции 
Считанные дни остались до Нового года. Самые рачительные горожане уже запаслись всем необходимым к праздничному столу. Но есть и те, кто из–за нехватки времени даже еще не задумывался о меню. Поддерживая устоявшуюся традицию, мы предлагаем приготовить всеми любимые селедку под шубой и оливье. Более того, мы решили выяснить, где выгоднее купить требуемые продукты. Но для начала, немного истории.

Вопрос недели 
Новогоднее застолье — дело, конечно, хорошее. Но все каникулы чахнуть над салатами негоже, так и скиснуть можно. Хочется иногда и культурно отдохнуть, с чувством, с толком, с расстановкой. Себя показать, на других посмотреть. Где и как это сделать — нам подскажут норильчане, любезно согласившиеся ответить на вопрос:

Новости:
 27 декабря 2018 
14:11 Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска.
13:03 Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44 Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко.
12:34 В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58 Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка».
11:29 В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06 Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем различных отраслей производства они получили около 29 млн рублей.
10:39 Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
10:38 Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх