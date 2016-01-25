[Индекс номера 205 (27.12.2018)]



Наши традиции

Сто лет в обед

Считанные дни остались до Нового года. Самые рачительные горожане уже запаслись всем необходимым к праздничному столу. Но есть и те, кто из–за нехватки времени даже еще не задумывался о меню. Поддерживая устоявшуюся традицию, мы предлагаем приготовить всеми любимые селедку под шубой и оливье. Более того, мы решили выяснить, где выгоднее купить требуемые продукты. Но для начала, немного истории.

Селедка под шубой Согласно одной из легенд, некий купец Анастас Богомилов был озабочен судьбой своих трактиров, так популярных в Москве. В непростое послереволюционное время посетители его питейных заведений часто устраивали политические дискуссии, заканчивающиеся мордобоем, битьем посуды и порчей имущества. И тогда повар Аристарх Прокопцев предложил создать примирительное блюдо и сам же придумал его рецепт. Каждый ингредиент салата был символичен: любимая пролетариатом сельдь, крестьянские лук, картофель и морковь, буржуазный французский майонез, а сверху все это, как красное знамя революции, покрывала тертая свекла. Салат получил соответствующее эпохе название: «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема», а сокращенно — «Ш. У. Б. А.». Сытный салат очень понравился посетителям: они активно им закусывали, меньше пьянели и, на радость трактирщику, реже ломали в его заведениях мебель. Ну, а символом Нового года селедка под шубой стала потому, что впервые была подана как раз накануне нового, 1919 года. Ровно 100 лет назад! Рецепт • Сельдь — 1 шт.; • Картофель — 4 шт.; • Свекла — 2 шт.; • Морковь — 1 шт.; • Лук — 1 шт.; • Майонез — 150 мл. Секреты Технологию приготовления блюда знают все хозяйки. Для разнообразия можно по–разному чередовать слои, например, или добавлять новые ингредиенты. Но стоит учесть некоторые нюансы. • Овощи следует варить раздельно. Во–первых, время их варки разное, а во–вторых, свекла окрасит картофель и морковь, что нарушит эстетичность блюда. Выбирайте темные столовые сорта свеклы. Они самые сладкие и вкусные. • Если хотите приготовить супернежный салат, натирайте все вареные овощи на мелкой терке. • Майонез лучше наносить сеточкой — так слои лучше пропитаются. • Если предварительно замариновать лук, он приобретет пикантный кисло–сладкий вкус и приятный хруст, а резкий луковый вкус смягчится.

Оливье Знаменитый салат оливье был придуман во второй половине 19–го века французским поваром в России Люсьеном Оливье, основателем знаменитого ресторана «Эрмитаж», построенного на Трубной площади в Москве. Люсьен постарался сделать свое новое блюдо не только вкусным, но еще и оригинальным на вид. Вот рецепт классического салата оливье, приготавливаемого в лучшие времена в ресторане «Эрмитаж»: • Филе двух отваренных рябчиков, • Один отваренный телячий язык, • Около 100 граммов паюсной чёрной икры, • 200 граммов свежих листьев салата, • 25 отваренных раков или один большой омар, • 200–250 граммов мелких огурчиков, • Полбанки сои кабуль (паста из сои), • Два мелко порезанных свежих огурца, • 100 граммов каперсов, • 5 мелко рубленных, сваренных вкрутую яиц, Заправка — соус провансаль: 400 граммов оливкового масла, взбитые с двумя свежими яичными желтками, с добавлением французского уксуса и горчицы. Один из секретов классического оливье, приготавливаемого французом, в добавлении неких специй. Состав этих приправ, к сожалению, не известен — повар унес его с собой. Великого кулинара не стало в 1883 году. В советское время этот салат стал очень популярным у россиян, правда, рецепт его значительно упростился — ну то, что было на прилавках магазинов. Не утратил он своей популярности и сегодня. Рецепт • Колбаса «Докторская» — 400 г; • Картофель — 4 шт.; • Яйца — 5 шт.; • Соленые огурцы —4 шт.; • Консервированный горошек — 1 банка; • Майонез — 150 г. Советы • По классическому рецепту в состав салата обязательно входит вареная колбаса, но сегодня ее нередко заменяют отварным куриным филе, телятиной или любым другим мясным продуктом — на свое усмотрение. Чтобы салат простоял в холодильнике как можно дольше, его лучше не заправлять майонезом сразу, а сделать это непосредственно перед подачей на стол. • Перед добавлением в салат картофель следует слегка посолить и перемешать с растительным маслом, тогда он не слипнется. • Считается, что лучшей заправкой для оливье является майонез, смешанный пополам с домашней сметаной. В нее еще можно добавить немного горчицы или хрена. Пора в магазин Теперь сравниваем цены на продукты, необходимые для приготовления этих салатов, и отправляемся в магазин. Теперь сравниваем цены на продукты, необходимые для приготовления этих салатов, и отправляемся в магазин.

Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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