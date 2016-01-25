[Индекс номера 205 (27.12.2018)]



Вопрос недели

Что входит в ваше новогоднее «меню»?

Новогоднее застолье — дело, конечно, хорошее. Но все каникулы чахнуть над салатами негоже, так и скиснуть можно. Хочется иногда и культурно отдохнуть, с чувством, с толком, с расстановкой. Себя показать, на других посмотреть. Где и как это сделать — нам подскажут норильчане, любезно согласившиеся ответить на вопрос:

Ольга Терешонок, мастер на все руки: – Я давно дала зарок отмечать Новый год только дома, с родными и близкими. Всегда стараюсь придумать какие–то конкурсы, приготовить сюрпризы, сделать подарки своими руками. С нетерпением жду Рождества, хочу побывать с друзьями на празднике в Норильской епархии. Очень рада, что ангелы от нашего клуба «Галакс» украшают воскресную школу. В эти волшебные новогодние дни я желаю норильчанам постараться принести как можно больше добра другим людям, особенно тем, кто немощен, одиноким старикам, сиротам. Пусть радость будет у всех!

Елена Мужайлова, главный редактор «Заполярной правды»: – Новогодние каникулы я воспринимаю как мини– отпуск, дающий возможность провести больше времени с семьей, пообщаться, вместе побывать на разных мероприятиях. На эти праздники у нас запланирована большая программа. Недавно мы водили сына на «Щелкунчик и четыре королевства», и фильм ему очень понравился. Книгу мы с ним уже читали, так что впереди театральная постановка. Знаете, я восхищена тем, с каким желанием и фантазией работает наш театр над своими спектаклями. В прошлом году мы ходили на «Рикки–Тикки–Тави», а позже, в ОАЭ, посетили крупнейший в стране парк развлечений, где в специальной секции «Болливуд» разыгрывались сцены в индийском стиле. И там мы тоже попали на сказку по мотивам Киплинга. Даже притом что индусы — а их среди зрителей было 90% — любят все яркое и эффектное, я поняла, что норильский спектакль был в разы интереснее. Так что едва в этом году открылись продажи билетов на «Щелкунчик», я побежала в кассу, боялась, мест не хватит. Еще в планах сходить на утренник в Городской центр культуры, где устраивают отличные праздники! Думаю, это будет интересно и взрослым. Хорошо бы успеть и на «Оль–Гуль», попробуем встать на лыжи. Ну и городская елка с ее ледяными фигурами и горками тоже нас ждет. В общем, каникулы обещают быть насыщенными и полными впечатлений.

Марина Захарова, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»: – Мой Новый год зависит от рабочего графика. Может случиться так, что я буду на работе, на родном «Таймырском», и сразу после ночной смены поеду в приют, кормить, любить и жаловать моих лающих и мяукающих подопечных. А если время окажется свободным, новогоднюю ночь мы проведем с дочкой в варианте «лайт» — нарежем овощи, фрукты, приготовим пару салатиков и заляжем на диване с домашними пушистиками, будем смотреть телевизор. А первого января — все равно в приют, звери нуждаются во внимании и заботе каждый день...

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра»: – Это будет первый Новый год, который мы с мужем будем встречать вдвоем, без детей. Первый год, когда я не наряжаю елку. Вместо нее будет новогодняя композиция, которую я сделала сама из еловых веток, алой розы и ручной работы шаров. В первый раз я буду готовить гуся, фаршированного айвой. В новогоднюю ночь, после ухода гостей, мы с мужем пойдем гулять по городу. И не важно, какой будет погода, — хочется увидеть праздничный Норильск, сходить на городскую елку, уловить дух новогоднего волшебства. На каникулы планов уйма. Хочу перечитать уже приготовленную стопку книг, до которых в будни руки не доходят. Еще надо привести в порядок детскую комнату. Вообще, надо все обдумать, что–то сделать, как–то преобразить.

Людмила Гесслер, таймырская художница: – Следующий год у меня юбилейный, надеюсь, что состоится персональная выставка в Норильске. А пока я приехала сюда из Дудинки для оформления работ, которые в январе будут выставлены в местном Центре народного творчества. Их тема — архитектура, она меня сейчас особо вдохновляет. Предновогоднее настроение у меня хорошее, подняли его и норильчане. Сейчас в Музее Норильска проходит выставка северных художников, где есть несколько моих работ, приятно, что их отметили. Самой мне понравились работы норильских коллег — Яны Сатушевой, Лилии Христич, Нины Кольман. Ну и праздник буду встречать в творческих трудах. Отличным подарком к Новому году считаю то, что теперь для северян субсидированные авиабилеты есть круглый год — очень хочется поскорее слетать в Москву, где открылись выставки Михаила Шемякина, Фриды Кало и авангардиста Игоря Шилковского — судя по его работам, он бывал и на нашем Севере.

Лада Захватихата, заведующая Талнахским филиалом Музея Норильска: – У нас праздник начинается с новогодних музейных занятий. Нынче это «Новый год в шахматном королевстве». Некоторые дети приходят к нам не первый год, знают, что занятия у нас никогда не повторяются. Каждый день проводим по 8–9 праздничных встреч, с 9 утра до 9 вечера трудимся на новогоднем фронте. Конечно, в последний рабочий день года поздравим с коллегами друг друга. Но самое главное — собраться семейным кругом дома, у ёлки. Обязательно ходим на сказку в КДЦ имени В. Высоцкого, на открытие снежного городка и ледовое шоу. Взяли и билеты на сказочное представление в ГЦК. Так что отдохнуть и повеселиться есть где и с кем в наших краях. Всех с наступающим Новым годом!

Константин Кочан, президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит»: – У нас, спортсменов, что ни отдых — то активный, что ни праздник — то спортивный. Поэтому в январские каникулы полежать на диване у телевизора не получится. 2 января мы приступаем к тренировкам, чтобы в феврале провести вторые городские соревнования по стритлифтингу. Они станут отборочными для участия в ежегодном спортивном фестивале Siberian Power Show в Красноярске — туда отправится сборная Норильска, сформированная из сильнейших спортсменов. Кроме того, в новогодние праздники нам придется приложить немало сил, чтобы достойно выступить на чемпионате города по гиревому спорту. Впрочем, я постараюсь не упустить возможность в первые дни нового года встретиться с друзьями и поехать за город.

Александр Кудрин, турист, альпинист: – Мы обычно встречаем Новый год в тундре, в избушке. Там собирается хорошая компания, народ подходит на лыжах и приезжает на снегоходах. Мы наряжаем живую ёлку — она растет рядом с избой, топим баню. Даже телевизор с антенной привозим с собой, чтобы слушать поздравление президента. А в этом году мы хотим с друзьями разнообразить праздник — отметить его восхождением на гору Сокол, встретить полночь на ее вершине. А уже потом, счастливые и довольные, отправимся в избушку.

Марина Моргунова, председатель Норильского отделения Всероссийского общества глухих: – Новый год мы по традиции отмечаем как минимум дважды — каждый член нашего общества новогоднюю ночь проводит в кругу семьи, так что все вместе мы собираемся на праздник заранее. Обычно застолье в Зональном центре социального обслуживания глухих разбавляли игры и дискотека. Сейчас же, поучаствовав в спектакле «Дракон» Заполярного театра драмы, мы решили поставить жестовый спектакль «Баба–яга: новогодняя перезагрузка». А чтобы представление было понятно и нашим друзьям, которых мы пригласили на праздник, сурдопереводчик озвучивал реплики актеров. Мы гордимся тем, что все сделали сами, — и сценарий написали, и костюмы сшили, и ролями разыграли. Еще одна новинка — конкурс на новогоднее оформление блюд. Какие все–таки ребята у нас креативные и изобретательные: тут тебе и Дед Мороз, и Веселый поросенок, и Свинка Пеппа, и рождественский венок, и елочки из петрушки, колбасы и сыра, и много чего еще необычного и интересного. Решили, что и кулинарный конкурс, и спектакль станут для нас доброй традицией встречи Нового года.

Виктор Коновалов, бизнесмен и благотворитель: – Новый год я буду праздновать в подмосковном Чехове, в родительской квартире, с семьей и близкими людьми. Возможно, побываем на Красной площади — в эти дни она особенно красива. А вообще на каникулах планируем общаться с друзьями, гулять в парках, съездим на дачу... Посмотрим, все будем решать на месте. А вообще, за досуг у нас отвечает супруга. Мне хочется отдохнуть от суеты, перевести дыхание и набраться сил.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я давно дала зарок отмечать Новый год только дома, с родными и близкими. Всегда стараюсь придумать какие–то конкурсы, приготовить сюрпризы, сделать подарки своими руками. С нетерпением жду Рождества, хочу побывать с друзьями на празднике в Норильской епархии. Очень рада, что ангелы от нашего клуба «Галакс» украшают воскресную школу. В эти волшебные новогодние дни я желаю норильчанам постараться принести как можно больше добра другим людям, особенно тем, кто немощен, одиноким старикам, сиротам. Пусть радость будет у всех!– Новогодние каникулы я воспринимаю как мини– отпуск, дающий возможность провести больше времени с семьей, пообщаться, вместе побывать на разных мероприятиях. На эти праздники у нас запланирована большая программа. Недавно мы водили сына на «Щелкунчик и четыре королевства», и фильм ему очень понравился. Книгу мы с ним уже читали, так что впереди театральная постановка.Знаете, я восхищена тем, с каким желанием и фантазией работает наш театр над своими спектаклями. В прошлом году мы ходили на «Рикки–Тикки–Тави», а позже, в ОАЭ, посетили крупнейший в стране парк развлечений, где в специальной секции «Болливуд» разыгрывались сцены в индийском стиле. И там мы тоже попали на сказку по мотивам Киплинга. Даже притом что индусы — а их среди зрителей было 90% — любят все яркое и эффектное, я поняла, что норильский спектакль был в разы интереснее. Так что едва в этом году открылись продажи билетов на «Щелкунчик», я побежала в кассу, боялась, мест не хватит.Еще в планах сходить на утренник в Городской центр культуры, где устраивают отличные праздники! Думаю, это будет интересно и взрослым. Хорошо бы успеть и на «Оль–Гуль», попробуем встать на лыжи. Ну и городская елка с ее ледяными фигурами и горками тоже нас ждет. В общем, каникулы обещают быть насыщенными и полными впечатлений.– Мой Новый год зависит от рабочего графика. Может случиться так, что я буду на работе, на родном «Таймырском», и сразу после ночной смены поеду в приют, кормить, любить и жаловать моих лающих и мяукающих подопечных. А если время окажется свободным, новогоднюю ночь мы проведем с дочкой в варианте «лайт» — нарежем овощи, фрукты, приготовим пару салатиков и заляжем на диване с домашними пушистиками, будем смотреть телевизор. А первого января — все равно в приют, звери нуждаются во внимании и заботе каждый день...– Это будет первый Новый год, который мы с мужем будем встречать вдвоем, без детей. Первый год, когда я не наряжаю елку. Вместо нее будет новогодняя композиция, которую я сделала сама из еловых веток, алой розы и ручной работы шаров. В первый раз я буду готовить гуся, фаршированного айвой. В новогоднюю ночь, после ухода гостей, мы с мужем пойдем гулять по городу. И не важно, какой будет погода, — хочется увидеть праздничный Норильск, сходить на городскую елку, уловить дух новогоднего волшебства.На каникулы планов уйма. Хочу перечитать уже приготовленную стопку книг, до которых в будни руки не доходят. Еще надо привести в порядок детскую комнату. Вообще, надо все обдумать, что–то сделать, как–то преобразить.– Следующий год у меня юбилейный, надеюсь, что состоится персональная выставка в Норильске. А пока я приехала сюда из Дудинки для оформления работ, которые в январе будут выставлены в местном Центре народного творчества. Их тема — архитектура, она меня сейчас особо вдохновляет.Предновогоднее настроение у меня хорошее, подняли его и норильчане. Сейчас в Музее Норильска проходит выставка северных художников, где есть несколько моих работ, приятно, что их отметили. Самой мне понравились работы норильских коллег — Яны Сатушевой, Лилии Христич, Нины Кольман. Ну и праздник буду встречать в творческих трудах. Отличным подарком к Новому году считаю то, что теперь для северян субсидированные авиабилеты есть круглый год — очень хочется поскорее слетать в Москву, где открылись выставки Михаила Шемякина, Фриды Кало и авангардиста Игоря Шилковского — судя по его работам, он бывал и на нашем Севере.– У нас праздник начинается с новогодних музейных занятий. Нынче это «Новый год в шахматном королевстве». Некоторые дети приходят к нам не первый год, знают, что занятия у нас никогда не повторяются. Каждый день проводим по 8–9 праздничных встреч, с 9 утра до 9 вечера трудимся на новогоднем фронте. Конечно, в последний рабочий день года поздравим с коллегами друг друга. Но самое главное — собраться семейным кругом дома, у ёлки. Обязательно ходим на сказку в КДЦ имени В. Высоцкого, на открытие снежного городка и ледовое шоу. Взяли и билеты на сказочное представление в ГЦК. Так что отдохнуть и повеселиться есть где и с кем в наших краях. Всех с наступающим Новым годом!– У нас, спортсменов, что ни отдых — то активный, что ни праздник — то спортивный. Поэтому в январские каникулы полежать на диване у телевизора не получится. 2 января мы приступаем к тренировкам, чтобы в феврале провести вторые городские соревнования по стритлифтингу. Они станут отборочными для участия в ежегодном спортивном фестивале Siberian Power Show в Красноярске — туда отправится сборная Норильска, сформированная из сильнейших спортсменов.Кроме того, в новогодние праздники нам придется приложить немало сил, чтобы достойно выступить на чемпионате города по гиревому спорту. Впрочем, я постараюсь не упустить возможность в первые дни нового года встретиться с друзьями и поехать за город.– Мы обычно встречаем Новый год в тундре, в избушке. Там собирается хорошая компания, народ подходит на лыжах и приезжает на снегоходах. Мы наряжаем живую ёлку — она растет рядом с избой, топим баню. Даже телевизор с антенной привозим с собой, чтобы слушать поздравление президента. А в этом году мы хотим с друзьями разнообразить праздник — отметить его восхождением на гору Сокол, встретить полночь на ее вершине. А уже потом, счастливые и довольные, отправимся в избушку.– Новый год мы по традиции отмечаем как минимум дважды — каждый член нашего общества новогоднюю ночь проводит в кругу семьи, так что все вместе мы собираемся на праздник заранее. Обычно застолье в Зональном центре социального обслуживания глухих разбавляли игры и дискотека. Сейчас же, поучаствовав в спектакле «Дракон» Заполярного театра драмы, мы решили поставить жестовый спектакль «Баба–яга: новогодняя перезагрузка». А чтобы представление было понятно и нашим друзьям, которых мы пригласили на праздник, сурдопереводчик озвучивал реплики актеров. Мы гордимся тем, что все сделали сами, — и сценарий написали, и костюмы сшили, и ролями разыграли.Еще одна новинка — конкурс на новогоднее оформление блюд. Какие все–таки ребята у нас креативные и изобретательные: тут тебе и Дед Мороз, и Веселый поросенок, и Свинка Пеппа, и рождественский венок, и елочки из петрушки, колбасы и сыра, и много чего еще необычного и интересного. Решили, что и кулинарный конкурс, и спектакль станут для нас доброй традицией встречи Нового года.– Новый год я буду праздновать в подмосковном Чехове, в родительской квартире, с семьей и близкими людьми. Возможно, побываем на Красной площади — в эти дни она особенно красива. А вообще на каникулах планируем общаться с друзьями, гулять в парках, съездим на дачу... Посмотрим, все будем решать на месте. А вообще, за досуг у нас отвечает супруга. Мне хочется отдохнуть от суеты, перевести дыхание и набраться сил.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















