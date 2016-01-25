[Индекс номера 206 (28.12.2018)]



Счет в нашу пользу!

На пороге Нового года, настраиваясь на новые достижения, принято подводить итоги уходящего года и благодарить его за все то хорошее, что в нем было. Норильску есть что вспомнить и посчитать, чтобы взять с собой самое лучшее в следующий, 2019 год.



В 2018 году на свет появились 2437 маленьких норильчан — 1239 мальчиков и 1198 девочек. Более 400 малышей родились уже в новом перинатальном центре. Совсем скоро они подрастут и пополнят ряды детсадовцев — сегодня в 41 садике резвятся 12 866 ребятишек. В школах города учатся 23 880 умников и умниц, и почти все они занимаются дополнительным образованием. Отдых этим летом был организован для 2300 детей, 860 из них провели каникулы в выездных лагерях — в Красноярском крае, Подмосковье и на берегу Черного моря. Для молодежи в этом году провели 143 мероприятия, норильчане заняли 2–е место в краевом проекте «Новый фарватер — 2018» и 3–е место в конкурсе «Самый лучший северный лозунг ГТО». Не отставали и спортсмены: 700 всевозможных фестивалей и соревнований — это, что ни говори, очень серьезная нагрузка. Тем не менее северяне сумели завоевать 440 наград краевого, российского и международного уровней. Культурная жизнь города была насыщена множеством интереснейших событий, в том числе приуроченных к 65–летию Норильска. В Городском центре культуры, культурно–досуговых центрах Талнаха и Кайеркана прошло около 4,4 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие около 400 тысяч посетителей. Состоялись 8 тысяч киносеансов, на которых побывали около 150 тысяч зрителей. Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» в юбилейный год представил жителям города огромное количество новых акций и проектов. Музей посетили более 60 тысяч человек. Было проведено около 3000 экскурсий и открыто более 100 выставок. Девять выставок — привозные, общий вес экспонатов и оборудования составил более 4 тонн. Дорогие друзья! Норильчане! Мы провожаем год, который для всех нас стал юбилейным: 65 лет назад Норильску был присвоен статус города. История нашего города сложна, сурова, но исключительна и уникальна. Из поколения в поколение мы, норильчане, несмотря на трудности, всегда решали любые задачи и достигали поставленных целей. Именно поэтому сегодня Норильск — город, отвечающий всем современным требованиям для полноценной комфортной жизни. Благодаря каждому из вас наш город живет и развивается. Именно вам, уважаемые земляки, посвящен весь юбилейный год Норильска. Уходящий год стал для нас богатым на события. Мы продолжаем благоустраивать город: появляются новые территории для отдыха, обновляются улично–дорожные сети и муниципальные объекты, демонтируются аварийные здания и «недострои». Успешно реализованы проекты федерального уровня, такие как реконструкция взлетно–посадочной полосы, строительство перинатального центра. Мы достойно провели и активно проявили свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. Немаловажно и то, с какими перспективами мы входим в предстоящий год. Нам удалось сохранить на прежнем уровне параметры бюджета города и реализацию всех социальных обязательств перед населением. В начале года для нас будет огромной честью принять и провести эстафету огня Универсиады. Еще одно из наиболее значимых направлений нашей работы в будущем — это реновация жилищного фонда, подготовку к которой мы уже начали. Друзья! Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он станет щедрым на хорошие дела и подарит благополучие. Мира и добра вам и вашим семьям, процветания и свершения всего задуманного! С Новым годом! Глава города Норильска Ринат Ахметчин В 2018 году 1250 участников творческих коллективов испытали удачу более чем в 100 конкурсах различного уровня, 537 человек стали победителями, 51 получил звание дипломанта. Этот год подарил юным норильчанам новые игровые комплексы — в их распоряжении еще два десятка детских площадок и скверов. Молодым семьям выдано 24 сертификата на приобретение жилья. Детям–сиротам выделено 17 квартир. Новый «наряд» получили 10 муниципальных учреждений и 5 жилых домов. На 18 домах отремонтировали кровли. Заменили рекордное количество лифтов — 268. Около 260 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия появилось на автомобильных дорогах и во дворах Норильска. В городе открылось 13 торговых центров и магазинов и столько же кафе и закусочных на 269 посадочных мест. В сфере бытовых услуг появилось 12 новых предприятий — СТО, парикмахерские и так далее. Активно развивается и некоммерческий сектор. В 2018 году поддержку муниципалитета получили 3 проекта местных некоммерческих организаций, краевые субсидии и гранты — 8, президентские гранты — 5 проектов. Мы желаем родному городу процветать и развиваться, не теряя набранного темпа, приумножать успехи, становиться все лучше и краше. И предлагаем вместе вспомнить главные события уходящего года, о которых писала «Заполярная правда».

Ксения Пирогова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2018 году на свет появились 2437 маленьких норильчан — 1239 мальчиков и 1198 девочек. Более 400 малышей родились уже в новом перинатальном центре. Совсем скоро они подрастут и пополнят ряды детсадовцев — сегодня в 41 садике резвятся 12 866 ребятишек. В школах города учатся 23 880 умников и умниц, и почти все они занимаются дополнительным образованием.Отдых этим летом был организован для 2300 детей, 860 из них провели каникулы в выездных лагерях — в Красноярском крае, Подмосковье и на берегу Черного моря.Для молодежи в этом году провели 143 мероприятия, норильчане заняли 2–е место в краевом проекте «Новый фарватер — 2018» и 3–е место в конкурсе «Самый лучший северный лозунг ГТО». Не отставали и спортсмены: 700 всевозможных фестивалей и соревнований — это, что ни говори, очень серьезная нагрузка. Тем не менее северяне сумели завоевать 440 наград краевого, российского и международного уровней.Культурная жизнь города была насыщена множеством интереснейших событий, в том числе приуроченных к 65–летию Норильска. В Городском центре культуры, культурно–досуговых центрах Талнаха и Кайеркана прошло около 4,4 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие около 400 тысяч посетителей. Состоялись 8 тысяч киносеансов, на которых побывали около 150 тысяч зрителей.Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» в юбилейный год представил жителям города огромное количество новых акций и проектов. Музей посетили более 60 тысяч человек. Было проведено около 3000 экскурсий и открыто более 100 выставок. Девять выставок — привозные, общий вес экспонатов и оборудования составил более 4 тонн.В 2018 году 1250 участников творческих коллективов испытали удачу более чем в 100 конкурсах различного уровня, 537 человек стали победителями, 51 получил звание дипломанта.Этот год подарил юным норильчанам новые игровые комплексы — в их распоряжении еще два десятка детских площадок и скверов. Молодым семьям выдано 24 сертификата на приобретение жилья. Детям–сиротам выделено 17 квартир.Новый «наряд» получили 10 муниципальных учреждений и 5 жилых домов. На 18 домах отремонтировали кровли. Заменили рекордное количество лифтов — 268. Около 260 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия появилось на автомобильных дорогах и во дворах Норильска.В городе открылось 13 торговых центров и магазинов и столько же кафе и закусочных на 269 посадочных мест. В сфере бытовых услуг появилось 12 новых предприятий — СТО, парикмахерские и так далее. Активно развивается и некоммерческий сектор. В 2018 году поддержку муниципалитета получили 3 проекта местных некоммерческих организаций, краевые субсидии и гранты — 8, президентские гранты — 5 проектов.Мы желаем родному городу процветать и развиваться, не теряя набранного темпа, приумножать успехи, становиться все лучше и краше. И предлагаем вместе вспомнить главные события уходящего года, о которых писала «Заполярная правда».

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