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Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 206 (28.12.2018)]

Счет в нашу пользу!

На пороге Нового года, настраиваясь на новые достижения, принято подводить итоги уходящего года и благодарить его за все то хорошее, что в нем было. Норильску есть что вспомнить и посчитать, чтобы взять с собой самое лучшее в следующий, 2019 год.

В 2018 году на свет появились 2437 маленьких норильчан — 1239 мальчиков и 1198 девочек. Более 400 малышей родились уже в новом перинатальном центре. Совсем скоро они подрастут и пополнят ряды детсадовцев — сегодня в 41 садике резвятся 12 866 ребятишек. В школах города учатся 23 880 умников и умниц, и почти все они занимаются дополнительным образованием.
Отдых этим летом был организован для 2300 детей, 860 из них провели каникулы в выездных лагерях — в Красноярском крае, Подмосковье и на берегу Черного моря.
Для молодежи в этом году провели 143 мероприятия, норильчане заняли 2–е место в краевом проекте «Новый фарватер — 2018» и 3–е место в конкурсе «Самый лучший северный лозунг ГТО». Не отставали и спортсмены: 700 всевозможных фестивалей и соревнований — это, что ни говори, очень серьезная нагрузка. Тем не менее северяне сумели завоевать 440 наград краевого, российского и международного уровней.
Культурная жизнь города была насыщена множеством интереснейших событий, в том числе приуроченных к 65–летию Норильска. В Городском центре культуры, культурно–досуговых центрах Талнаха и Кайеркана прошло около 4,4 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие около 400 тысяч посетителей. Состоялись 8 тысяч киносеансов, на которых побывали около 150 тысяч зрителей.
Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» в юбилейный год представил жителям города огромное количество новых акций и проектов. Музей посетили более 60 тысяч человек. Было проведено около 3000 экскурсий и открыто более 100 выставок. Девять выставок — привозные, общий вес экспонатов и оборудования составил более 4 тонн.
Дорогие друзья! Норильчане!
Мы провожаем год, который для всех нас стал юбилейным: 65 лет назад Норильску был присвоен статус города. История нашего города сложна, сурова, но исключительна и уникальна. Из поколения в поколение мы, норильчане, несмотря на трудности, всегда решали любые задачи и достигали поставленных целей. Именно поэтому сегодня Норильск — город, отвечающий всем современным требованиям для полноценной комфортной жизни. Благодаря каждому из вас наш город живет и развивается. Именно вам, уважаемые земляки, посвящен весь юбилейный год Норильска.
Уходящий год стал для нас богатым на события. Мы продолжаем благоустраивать город: появляются новые территории для отдыха, обновляются улично–дорожные сети и муниципальные объекты, демонтируются аварийные здания и «недострои». Успешно реализованы проекты федерального уровня, такие как реконструкция взлетно–посадочной полосы, строительство перинатального центра.
Мы достойно провели и активно проявили свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края.
Немаловажно и то, с какими перспективами мы входим в предстоящий год. Нам удалось сохранить на прежнем уровне параметры бюджета города и реализацию всех социальных обязательств перед населением.
В начале года для нас будет огромной честью принять и провести эстафету огня Универсиады. Еще одно из наиболее значимых направлений нашей работы в будущем — это реновация жилищного фонда, подготовку к которой мы уже начали.
Друзья! Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он станет щедрым на хорошие дела и подарит благополучие. Мира и добра вам и вашим семьям, процветания и свершения всего задуманного!
С Новым годом!
Глава города Норильска
Ринат Ахметчин
В 2018 году 1250 участников творческих коллективов испытали удачу более чем в 100 конкурсах различного уровня, 537 человек стали победителями, 51 получил звание дипломанта.
Этот год подарил юным норильчанам новые игровые комплексы — в их распоряжении еще два десятка детских площадок и скверов. Молодым семьям выдано 24 сертификата на приобретение жилья. Детям–сиротам выделено 17 квартир.
Новый «наряд» получили 10 муниципальных учреждений и 5 жилых домов. На 18 домах отремонтировали кровли. Заменили рекордное количество лифтов — 268. Около 260 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия появилось на автомобильных дорогах и во дворах Норильска.
В городе открылось 13 торговых центров и магазинов и столько же кафе и закусочных на 269 посадочных мест. В сфере бытовых услуг появилось 12 новых предприятий — СТО, парикмахерские и так далее. Активно развивается и некоммерческий сектор. В 2018 году поддержку муниципалитета получили 3 проекта местных некоммерческих организаций, краевые субсидии и гранты — 8, президентские гранты — 5 проектов.
Мы желаем родному городу процветать и развиваться, не теряя набранного темпа, приумножать успехи, становиться все лучше и краше. И предлагаем вместе вспомнить главные события уходящего года, о которых писала «Заполярная правда».

Ксения Пирогова
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На пороге Нового года, настраиваясь на новые достижения, принято подводить итоги уходящего года и благодарить его за все то хорошее, что в нем было. Норильску есть что вспомнить и посчитать, чтобы взять с собой самое лучшее в следующий, 2019 год.

И я там был 
В последние дни уходящего года, когда царящая вокруг суета затягивает словно омут, а дела и заботы сыплются как из рога изобилия, не всегда удается посмотреть по сторонам и ощутить атмосферу приближающегося праздника. А в Норильске в эти предновогодние дни есть на что взглянуть: расцвеченные яркими огнями улицы, сказочные ледяные скульптуры, красавица ёлка — от такого волшебства и в самом деле может закружиться голова.

Свой взгляд 
Журналисты, как и все остальные, в конце декабря тоже подводят итоги года — такого разного для каждого. Посмотрите, как тесно и порой причудливо в их жизни переплетено личное и общественное. А все потому, что «Заполярная правда» — это на самом деле газета про Норильск.

От сердца к сердцу 
В канун праздника мы отвезли новогодние подарки в дудинский детский дом «Ромашка». Детская радость — неподдельная эмоция. Прикоснуться к ней, да еще поучаствовав в благотворительном деле — это нечто особенное. Начинаешь верить, что чудо все–таки возможно.

Секрет фирмы 
Во все времена «Заполярная правда» не только заботилась о пище духовной, но и не забывала о радостях земных. Герои наших статей нередко делились на страницах газеты гастрономическими премудростями. Перелистав подшивку, мы отобрали рецепты блюд, которые по праву могут считаться норильскими: они либо готовятся из местных продуктов, либо придуманы нашими горожанами, либо то и другое вместе. Итак, новогодний стол от друзей и для друзей «Заполярки»...

Новости:
 28 декабря 2018 
13:18 Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом.
13:15 Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13 Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом.
13:04 В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00 Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке.
12:12 В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41 В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре».
11:41 В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
11:32 Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019.
11:23 В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи
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