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Открытие городской Ёлки

[Индекс номера 206 (28.12.2018)]

 И я там был 
Когда в город приходит сказка

В последние дни уходящего года, когда царящая вокруг суета затягивает словно омут, а дела и заботы сыплются как из рога изобилия, не всегда удается посмотреть по сторонам и ощутить атмосферу приближающегося праздника. А в Норильске в эти предновогодние дни есть на что взглянуть: расцвеченные яркими огнями улицы, сказочные ледяные скульптуры, красавица ёлка — от такого волшебства и в самом деле может закружиться голова.
Городские ёлки открылись 21 и 22 декабря
Подготовка к новогодним торжествам началась задолго до «часа икс» — к праздничному оформлению города приступили в середине ноября, и через месяц основные работы были завершены. Стены снежных крепостей появились во всех районах Большого Норильска, а главная ёлка во второй раз заняла почетное место в парке на Комсомольской улице.
Общей темой десятков ледяных скульптур стала заполярная экзотика — животные Севера, герои сказок и мультфильмов и даже талисман предстоящей Универсиады — U–Лайка.
Кстати, в том, что именно ледяные, а не снежные скульптуры украшают новогодние городки, есть строгая логика: они не только отлично смотрятся благодаря переливающимся в лучах разноцветной подсветки граням, но и в целом намного практичнее. В управлении капитальных ремонтов и строительства облегченно вздохнули: если раньше вандалы ломали фигуры буквально в первые же дни, то сейчас скульптуры дожидаются новогоднего салюта в целостности и сохранности. А тем, кто все же захочет проверить этакую красоту на прочность, напомним, что за снежными городками ведется круглосуточное видеонаблюдение, так что скрыться у хулиганов не получится.
Подсветка ледяных фигур – одно из новшеств последних лет
Ленинский проспект в новогодние каникулы озаряется десятками тысяч огоньков. И пускай большой оригинальностью они не отличаются, но, тем не менее, создают сказочную, неподражаемую атмосферу, делая город нарядным и невероятно уютным. Каждая витрина чем–то да примечательна. Известно же: чье оформление затейливей, тому в новом году и удача улыбнется.
А еще в эти дни не забывайте поглядывать вверх: небо над городом разукрасят вспышки фейерверков — тоже своего рода соревнование: у кого выше, громче да краше. Традиция!
За целостностью снежных городков следят камеры видеонаблюдения

Это интересно
• Строительство снежных городков обошлось городской казне в 19 миллионов рублей.
• В этом году в Норильске как никогда много ледяных светодиодных фигур. Только в парке на Комсомольской их около 30.
• Высота главной городской ёлки — 20 метров.
• Новогодние ёлки простоят в городе до Крещения. А с ледяными скульптурами мы распрощаемся в апреле.

Михаил Туаев
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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На пороге Нового года, настраиваясь на новые достижения, принято подводить итоги уходящего года и благодарить его за все то хорошее, что в нем было. Норильску есть что вспомнить и посчитать, чтобы взять с собой самое лучшее в следующий, 2019 год.

И я там был 
В последние дни уходящего года, когда царящая вокруг суета затягивает словно омут, а дела и заботы сыплются как из рога изобилия, не всегда удается посмотреть по сторонам и ощутить атмосферу приближающегося праздника. А в Норильске в эти предновогодние дни есть на что взглянуть: расцвеченные яркими огнями улицы, сказочные ледяные скульптуры, красавица ёлка — от такого волшебства и в самом деле может закружиться голова.

Свой взгляд 
Журналисты, как и все остальные, в конце декабря тоже подводят итоги года — такого разного для каждого. Посмотрите, как тесно и порой причудливо в их жизни переплетено личное и общественное. А все потому, что «Заполярная правда» — это на самом деле газета про Норильск.

От сердца к сердцу 
В канун праздника мы отвезли новогодние подарки в дудинский детский дом «Ромашка». Детская радость — неподдельная эмоция. Прикоснуться к ней, да еще поучаствовав в благотворительном деле — это нечто особенное. Начинаешь верить, что чудо все–таки возможно.

Секрет фирмы 
Во все времена «Заполярная правда» не только заботилась о пище духовной, но и не забывала о радостях земных. Герои наших статей нередко делились на страницах газеты гастрономическими премудростями. Перелистав подшивку, мы отобрали рецепты блюд, которые по праву могут считаться норильскими: они либо готовятся из местных продуктов, либо придуманы нашими горожанами, либо то и другое вместе. Итак, новогодний стол от друзей и для друзей «Заполярки»...

Новости:
 28 декабря 2018 
13:18 Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом.
13:15 Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13 Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом.
13:04 В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00 Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке.
12:12 В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41 В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре».
11:41 В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
11:32 Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019.
11:23 В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи
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