[Индекс номера 206 (28.12.2018)]



И я там был

Когда в город приходит сказка

В последние дни уходящего года, когда царящая вокруг суета затягивает словно омут, а дела и заботы сыплются как из рога изобилия, не всегда удается посмотреть по сторонам и ощутить атмосферу приближающегося праздника. А в Норильске в эти предновогодние дни есть на что взглянуть: расцвеченные яркими огнями улицы, сказочные ледяные скульптуры, красавица ёлка — от такого волшебства и в самом деле может закружиться голова.

Городские ёлки открылись 21 и 22 декабря Подготовка к новогодним торжествам началась задолго до «часа икс» — к праздничному оформлению города приступили в середине ноября, и через месяц основные работы были завершены. Стены снежных крепостей появились во всех районах Большого Норильска, а главная ёлка во второй раз заняла почетное место в парке на Комсомольской улице. Общей темой десятков ледяных скульптур стала заполярная экзотика — животные Севера, герои сказок и мультфильмов и даже талисман предстоящей Универсиады — U–Лайка. Кстати, в том, что именно ледяные, а не снежные скульптуры украшают новогодние городки, есть строгая логика: они не только отлично смотрятся благодаря переливающимся в лучах разноцветной подсветки граням, но и в целом намного практичнее. В управлении капитальных ремонтов и строительства облегченно вздохнули: если раньше вандалы ломали фигуры буквально в первые же дни, то сейчас скульптуры дожидаются новогоднего салюта в целостности и сохранности. А тем, кто все же захочет проверить этакую красоту на прочность, напомним, что за снежными городками ведется круглосуточное видеонаблюдение, так что скрыться у хулиганов не получится. Подсветка ледяных фигур – одно из новшеств последних лет Ленинский проспект в новогодние каникулы озаряется десятками тысяч огоньков. И пускай большой оригинальностью они не отличаются, но, тем не менее, создают сказочную, неподражаемую атмосферу, делая город нарядным и невероятно уютным. Каждая витрина чем–то да примечательна. Известно же: чье оформление затейливей, тому в новом году и удача улыбнется. А еще в эти дни не забывайте поглядывать вверх: небо над городом разукрасят вспышки фейерверков — тоже своего рода соревнование: у кого выше, громче да краше. Традиция! За целостностью снежных городков следят камеры видеонаблюдения

Это интересно • Строительство снежных городков обошлось городской казне в 19 миллионов рублей. • В этом году в Норильске как никогда много ледяных светодиодных фигур. Только в парке на Комсомольской их около 30. • Высота главной городской ёлки — 20 метров. • Новогодние ёлки простоят в городе до Крещения. А с ледяными скульптурами мы распрощаемся в апреле.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подготовка к новогодним торжествам началась задолго до «часа икс» — к праздничному оформлению города приступили в середине ноября, и через месяц основные работы были завершены. Стены снежных крепостей появились во всех районах Большого Норильска, а главная ёлка во второй раз заняла почетное место в парке на Комсомольской улице.Общей темой десятков ледяных скульптур стала заполярная экзотика — животные Севера, герои сказок и мультфильмов и даже талисман предстоящей Универсиады — U–Лайка.Кстати, в том, что именно ледяные, а не снежные скульптуры украшают новогодние городки, есть строгая логика: они не только отлично смотрятся благодаря переливающимся в лучах разноцветной подсветки граням, но и в целом намного практичнее. В управлении капитальных ремонтов и строительства облегченно вздохнули: если раньше вандалы ломали фигуры буквально в первые же дни, то сейчас скульптуры дожидаются новогоднего салюта в целостности и сохранности. А тем, кто все же захочет проверить этакую красоту на прочность, напомним, что за снежными городками ведется круглосуточное видеонаблюдение, так что скрыться у хулиганов не получится.Ленинский проспект в новогодние каникулы озаряется десятками тысяч огоньков. И пускай большой оригинальностью они не отличаются, но, тем не менее, создают сказочную, неподражаемую атмосферу, делая город нарядным и невероятно уютным. Каждая витрина чем–то да примечательна. Известно же: чье оформление затейливей, тому в новом году и удача улыбнется.А еще в эти дни не забывайте поглядывать вверх: небо над городом разукрасят вспышки фейерверков — тоже своего рода соревнование: у кого выше, громче да краше. Традиция!

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