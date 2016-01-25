[Индекс номера 206 (28.12.2018)]



Свой взгляд

2018-й: спасибо, что ты был!

Журналисты, как и все остальные, в конце декабря тоже подводят итоги года — такого разного для каждого. Посмотрите, как тесно и порой причудливо в их жизни переплетено личное и общественное. А все потому, что «Заполярная правда» — это на самом деле газета про Норильск.

Светлана Гунина: – Оглядываясь назад, я в череде больших и маленьких событий особо выделю появление на свет новой книги. Неудивительно, что именно это стало самой заметной вехой, ведь мы работали над ней весь 2017 год! Книжка эта — юбилейное издание к 65–летию Норильска, и потому называется так же, как звучал главный слоган праздника: «Город в едином ритме». А перед нами стояла задача — как в сказке: сделать ее не большой и не маленькой, не детской и не взрослой, не скучным отчетом и не нарядной пустышкой, для норильчан и для гостей города, чтобы не стыдно было показать и интересно почитать. Труд был коллективным, при этом один из авторов — Владислав Толстов — живет и пишет на материке, а мы с Александром Харитоновым — в Норильске. Иметь дело с профессионалами всегда приятно, и за результат никому из нас не стыдно. В итоге мы получили целую коллекцию артефактов, на каждый год жизни Норильска — свои, особенные. Поэтому книгу так интересно разглядывать даже нам самим, хотя мы долго и упорно собирали по друзьям и знакомым все эти фотографии, значки, открытки, программки и билетики. В общем, рекомендую к прочтению. И кстати, это очень неплохой подарок под елочку — на случай, если у вас кончились идеи для новогодних презентов.

Михаил Туаев: – Год пролетел, как киносеанс. Если продолжить эту параллель, то вышел он этаким середнячком: уступая раскрученным блокбастерам, на фоне многих эпиков он выглядит куда более симпатично и логично. Наверное, самым запоминающимся событием стал отпуск. Я побывал на земле моих предков, в Осетии, где исходил много ущелий и исторических мест. Помимо останков древних сторожевых башен на меня сильное впечатление произвел Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный монастырь в России, который стоит вдалеке от людской суеты — в Куртатинском ущелье Северной Осетии. На работе тоже происходило много интересного. Я вновь был глубоко тронут тем, как проходила всероссийская акция «Бессмертный полк», которой газета традиционно посвятила одноименную рубрику. На протяжении нескольких месяцев мы с коллегами писали о судьбах фронтовиков — родных и близких наших норильчан, а в День Победы почувствовали себя действительно единым сплоченным народом.

Наталья Черкашина: – Год был по–настоящему интересным. Что–то получалось, что–то нет, были удачи, были и промахи. Я боролась со своими страхами — иногда успешно, а порой безуспешно, что–то ушло, а что–то во мне еще осталось. Мне кажется, что в этом году я стала по–житейски мудрее, изменилось мое мироощущение, и от этого я стала сильнее и женственнее. Из самых важных событий — благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», первые краевые спортивные сборы у дочери, мой первый, сшитый из старой папиной тельняшки Доброкот Матроскин, открытие приюта для бездомных животных в Старом городе, юбилей города и газеты. Упомяну еще Ергаки и Саяны — это просто космос, попытку освоить лыжероллеры и гонки на велосипеде. Чего было больше в этом году? Добрых, искренних и отзывчивых людей, готовых всегда прийти на помощь, и я от всей души их благодарю. С Новым годом! Любви, здоровья, благополучия и пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди.

Ирина Даниленко: – У нас с друзьями есть традиция — в новогоднюю ночь вспоминать самое счастливое мгновение ушедшего года. У меня их, слава Богу, было немало. Я очень дорожу дружбой с выдающимися норильчанами. Счастлива, что в год 65–летия города и газеты удалось навестить известного журналиста и писателя Сергея Щеглова–Норильского, который прошел Норильлаг, стал директором оксиликвитного завода, был создателем городского литературного объединения. Сейчас Сергею Львовичу 97 лет, он живет в Туле, пишет новую книгу, в которой будет немало сказано и о Норильске. Решилась в этом году побывать и на Украине, где в Запорожье живет мой дядя, Анатолий Иванович Даниленко, ветеран Норильского комбината. Я записала его воспоминания о Норильске 1940–1960–х, когда он ударно трудился в энергетике, надеюсь их опубликовать. А в Москве встретилась с замечательной семьей композитора Бориса Александровича Вершинина, автора самой популярной песни о Норильске «Доброй вам ночи, мои норильчане», и бывшим журналистом «Заполярки» Галиной Ивановной Касабовой, которая издала в столице уже 14 томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе». Хочу выразить особую благодарность заместителю главы Норильска Наталье Коростелевой, которая откликнулась на просьбу старожилов Норильска и поспособствовала тому, чтобы забытый раритет из музея оганерской больницы — научный труд знаменитого норильского хирурга Виктора Кузнецова с иллюстрациями заключенной Норильлага Евфросинии Керсновской — попал наконец в руки профессионалов. Сейчас он оцифрован и будет передан и в Музей ГУЛАГа.

Ксения Пирогова:– Мой 2018–й — стремительный, удивительный, полный! После декрета я окунулась в работу, новостийную и, соответственно, напряженную. Влилась быстро, но мне все еще очень сложно расставаться с сыном на целый рабочий день. Кстати, вместе с ним мы примкнули к общественникам и теперь неразрывно связаны с клубом «Малышандия». В этом году я стала его учредителем и руководителем, и все свободное время посвящаю ему — ради того, чтобы молодые кайерканские семьи могли встречаться, общаться и заниматься развитием своих малышей. Вместе с молодыми мамами мы участвовали в городском конкурсе молодежных проектов, и второй год подряд наша сенсорная комната получила финансовую поддержку. Попытка показать себя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» была не столь успешной, но мы обрели бесценный опыт и уточнили планы на будущее. Часто мечтается о безделье и безмятежности, об уютных семейных выходных, и, наверное, когда–нибудь эта мечта сбудется. А сейчас, пока рождаются новые идеи, будем воплощать их в жизнь!

Татьяна Зачупейко: – Этот год... Каким же он для меня был? Папка с вышедшими материалами не врет — насыщенным он выдался. Вот поразивший меня конкурс «Живая классика», где норильские школьники рассказывали наизусть отрывки прозаических произведений. Я и не знала, что они ТАК могут. Вроде бы просто выходят на сцену и говорят простые слова. Но так говорят, что не замечаешь слез, вдруг покатившихся из глаз. В 2018–м многое случилось впервые: я побывала на подледном погружении; на международном соревновании по керлингу в Дудинке. Пожала руку олимпийскому чемпиону по баскетболу Сергею Тараканову и — давняя моя меча — хоккеисту Сергею Федорову. Тому самому, за кого болела целых 20 лет. Отметила пятилетие сына, с каждым днем все сильнее ощущая, как это важно и здорово — быть мамой, как я люблю и горжусь этим человечком... В этом году я впервые в жизни легла на операцию на открытом сердце. Знаете, в конце прошлого года меня спросили: «Ну, как он тебе?» А я ответила: «Спасибо, что ушел!» А сейчас хочу сказать: спасибо тебе, 2018–й, что ты был. Что так многому научил и так много подарил, давал и давал без меры. Мне было с тобой хорошо. Я надеюсь, уважаемые читатели, что и вы в новогоднюю ночь подумаете именно об этом: спасибо, что приходил, ты был удивительным!

Марина Андриюк: – Для меня 2018–й был годом безумной активности, направленной во внешний мир. Очень хотелось «причинять счастье» всем вокруг: коллегам, друзьям, знакомым, создавать ощущение праздника, которого нам так не хватает. Остановить процесс не могли ни окружающие, ни я сама, да и не очень–то мы старались. Так собралась команда «Заполярной правды», которая участвовала в фотоконкурсе «В ритме норильского времени» и заняла в нем второе место, а потом — гордо шествовала в юбилейной карнавальной колонне в День города. Также я оказалась на сцене КДЦ «Юбилейный» среди танцующих родителей ансамбля «Надежда» Дома детского творчества... Помню, как накануне юбилея нашей газеты под стучащее в голове «Кто, если не я?» затянул меня водоворот организации торжества. Учитывая предновогодний цейтнот, можно смело сказать, что праздник удался. А совсем недавно мы провели утренник для ребятишек семейного клуба «Малышандия» — было здорово!

Надежда Сидор:– Где бы женщина ни работала и чем бы ни занималась, если у нее есть дети, она в первую очередь — мама. Подводя итоги года, я вспоминаю успехи своих сыновей. Горжусь своими мальчишками каждый день, каждую минуту. Но особо хочу отметить победу в конкурсе «Танцующий норильчонок» моего младшего, Вадима, и поступление в Норильский колледж искусств старшего — Егора. Самое удивительное в том, что ни танцами, ни музыкой ни в каких студиях и кружках они раньше не занимались. Вадим занял первое место из 25 в номинации «Импровизация». Победа так его вдохновила, что теперь он танцует везде и всегда. Правда, в танцевальную студию он так и не пошел: «Я сам себе хочу танцы ставить, а там меня заставляют повторять за другими», — говорит. Ну, пусть пока вдохновляется шоу «Танцы», а там, глядишь, и найдет своего Учителя. Низко кланяюсь тому, кто решил, что для поступления на фольклорное отделение НКИ наличие начального музыкального образования необязательно. Главное — сдать два вступительных экзамена, которые покажут, есть ли у абитуриента слух, голос и чувство ритма. Благодаря преподавателям колледжа, а в частности Георгию Диденко и Валентине Литвинюк, сын так увлекся учебой и сценой, что на днях заявил: «Мать, покупай пианино, я нашел свое призвание!». Не скрою, я счастлива.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Оглядываясь назад, я в череде больших и маленьких событий особо выделю появление на свет новой книги. Неудивительно, что именно это стало самой заметной вехой, ведь мы работали над ней весь 2017 год! Книжка эта — юбилейное издание к 65–летию Норильска, и потому называется так же, как звучал главный слоган праздника: «Город в едином ритме». А перед нами стояла задача — как в сказке: сделать ее не большой и не маленькой, не детской и не взрослой, не скучным отчетом и не нарядной пустышкой, для норильчан и для гостей города, чтобы не стыдно было показать и интересно почитать.Труд был коллективным, при этом один из авторов — Владислав Толстов — живет и пишет на материке, а мы с Александром Харитоновым — в Норильске. Иметь дело с профессионалами всегда приятно, и за результат никому из нас не стыдно. В итоге мы получили целую коллекцию артефактов, на каждый год жизни Норильска — свои, особенные. Поэтому книгу так интересно разглядывать даже нам самим, хотя мы долго и упорно собирали по друзьям и знакомым все эти фотографии, значки, открытки, программки и билетики. В общем, рекомендую к прочтению. И кстати, это очень неплохой подарок под елочку — на случай, если у вас кончились идеи для новогодних презентов.– Год пролетел, как киносеанс. Если продолжить эту параллель, то вышел он этаким середнячком: уступая раскрученным блокбастерам, на фоне многих эпиков он выглядит куда более симпатично и логично.Наверное, самым запоминающимся событием стал отпуск. Я побывал на земле моих предков, в Осетии, где исходил много ущелий и исторических мест. Помимо останков древних сторожевых башен на меня сильное впечатление произвел Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный монастырь в России, который стоит вдалеке от людской суеты — в Куртатинском ущелье Северной Осетии.На работе тоже происходило много интересного. Я вновь был глубоко тронут тем, как проходила всероссийская акция «Бессмертный полк», которой газета традиционно посвятила одноименную рубрику. На протяжении нескольких месяцев мы с коллегами писали о судьбах фронтовиков — родных и близких наших норильчан, а в День Победы почувствовали себя действительно единым сплоченным народом.– Год был по–настоящему интересным. Что–то получалось, что–то нет, были удачи, были и промахи. Я боролась со своими страхами — иногда успешно, а порой безуспешно, что–то ушло, а что–то во мне еще осталось. Мне кажется, что в этом году я стала по–житейски мудрее, изменилось мое мироощущение, и от этого я стала сильнее и женственнее.Из самых важных событий — благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», первые краевые спортивные сборы у дочери, мой первый, сшитый из старой папиной тельняшки Доброкот Матроскин, открытие приюта для бездомных животных в Старом городе, юбилей города и газеты. Упомяну еще Ергаки и Саяны — это просто космос, попытку освоить лыжероллеры и гонки на велосипеде.Чего было больше в этом году? Добрых, искренних и отзывчивых людей, готовых всегда прийти на помощь, и я от всей души их благодарю. С Новым годом! Любви, здоровья, благополучия и пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди.– У нас с друзьями есть традиция — в новогоднюю ночь вспоминать самое счастливое мгновение ушедшего года. У меня их, слава Богу, было немало. Я очень дорожу дружбой с выдающимися норильчанами. Счастлива, что в год 65–летия города и газеты удалось навестить известного журналиста и писателя Сергея Щеглова–Норильского, который прошел Норильлаг, стал директором оксиликвитного завода, был создателем городского литературного объединения. Сейчас Сергею Львовичу 97 лет, он живет в Туле, пишет новую книгу, в которой будет немало сказано и о Норильске.Решилась в этом году побывать и на Украине, где в Запорожье живет мой дядя, Анатолий Иванович Даниленко, ветеран Норильского комбината. Я записала его воспоминания о Норильске 1940–1960–х, когда он ударно трудился в энергетике, надеюсь их опубликовать. А в Москве встретилась с замечательной семьей композитора Бориса Александровича Вершинина, автора самой популярной песни о Норильске «Доброй вам ночи, мои норильчане», и бывшим журналистом «Заполярки» Галиной Ивановной Касабовой, которая издала в столице уже 14 томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе».Хочу выразить особую благодарность заместителю главы Норильска Наталье Коростелевой, которая откликнулась на просьбу старожилов Норильска и поспособствовала тому, чтобы забытый раритет из музея оганерской больницы — научный труд знаменитого норильского хирурга Виктора Кузнецова с иллюстрациями заключенной Норильлага Евфросинии Керсновской — попал наконец в руки профессионалов. Сейчас он оцифрован и будет передан и в Музей ГУЛАГа.– Мой 2018–й — стремительный, удивительный, полный! После декрета я окунулась в работу, новостийную и, соответственно, напряженную. Влилась быстро, но мне все еще очень сложно расставаться с сыном на целый рабочий день. Кстати, вместе с ним мы примкнули к общественникам и теперь неразрывно связаны с клубом «Малышандия». В этом году я стала его учредителем и руководителем, и все свободное время посвящаю ему — ради того, чтобы молодые кайерканские семьи могли встречаться, общаться и заниматься развитием своих малышей.Вместе с молодыми мамами мы участвовали в городском конкурсе молодежных проектов, и второй год подряд наша сенсорная комната получила финансовую поддержку. Попытка показать себя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» была не столь успешной, но мы обрели бесценный опыт и уточнили планы на будущее.Часто мечтается о безделье и безмятежности, об уютных семейных выходных, и, наверное, когда–нибудь эта мечта сбудется. А сейчас, пока рождаются новые идеи, будем воплощать их в жизнь!– Этот год... Каким же он для меня был? Папка с вышедшими материалами не врет — насыщенным он выдался. Вот поразивший меня конкурс «Живая классика», где норильские школьники рассказывали наизусть отрывки прозаических произведений. Я и не знала, что они ТАК могут. Вроде бы просто выходят на сцену и говорят простые слова. Но так говорят, что не замечаешь слез, вдруг покатившихся из глаз.В 2018–м многое случилось впервые: я побывала на подледном погружении; на международном соревновании по керлингу в Дудинке. Пожала руку олимпийскому чемпиону по баскетболу Сергею Тараканову и — давняя моя меча — хоккеисту Сергею Федорову. Тому самому, за кого болела целых 20 лет. Отметила пятилетие сына, с каждым днем все сильнее ощущая, как это важно и здорово — быть мамой, как я люблю и горжусь этим человечком...В этом году я впервые в жизни легла на операцию на открытом сердце. Знаете, в конце прошлого года меня спросили: «Ну, как он тебе?» А я ответила: «Спасибо, что ушел!» А сейчас хочу сказать: спасибо тебе, 2018–й, что ты был. Что так многому научил и так много подарил, давал и давал без меры. Мне было с тобой хорошо. Я надеюсь, уважаемые читатели, что и вы в новогоднюю ночь подумаете именно об этом: спасибо, что приходил, ты был удивительным!– Для меня 2018–й был годом безумной активности, направленной во внешний мир. Очень хотелось «причинять счастье» всем вокруг: коллегам, друзьям, знакомым, создавать ощущение праздника, которого нам так не хватает. Остановить процесс не могли ни окружающие, ни я сама, да и не очень–то мы старались. Так собралась команда «Заполярной правды», которая участвовала в фотоконкурсе «В ритме норильского времени» и заняла в нем второе место, а потом — гордо шествовала в юбилейной карнавальной колонне в День города. Также я оказалась на сцене КДЦ «Юбилейный» среди танцующих родителей ансамбля «Надежда» Дома детского творчества...Помню, как накануне юбилея нашей газеты под стучащее в голове «Кто, если не я?» затянул меня водоворот организации торжества. Учитывая предновогодний цейтнот, можно смело сказать, что праздник удался. А совсем недавно мы провели утренник для ребятишек семейного клуба «Малышандия» — было здорово!– Где бы женщина ни работала и чем бы ни занималась, если у нее есть дети, она в первую очередь — мама. Подводя итоги года, я вспоминаю успехи своих сыновей. Горжусь своими мальчишками каждый день, каждую минуту. Но особо хочу отметить победу в конкурсе «Танцующий норильчонок» моего младшего, Вадима, и поступление в Норильский колледж искусств старшего — Егора. Самое удивительное в том, что ни танцами, ни музыкой ни в каких студиях и кружках они раньше не занимались.Вадим занял первое место из 25 в номинации «Импровизация». Победа так его вдохновила, что теперь он танцует везде и всегда. Правда, в танцевальную студию он так и не пошел: «Я сам себе хочу танцы ставить, а там меня заставляют повторять за другими», — говорит. Ну, пусть пока вдохновляется шоу «Танцы», а там, глядишь, и найдет своего Учителя.Низко кланяюсь тому, кто решил, что для поступления на фольклорное отделение НКИ наличие начального музыкального образования необязательно. Главное — сдать два вступительных экзамена, которые покажут, есть ли у абитуриента слух, голос и чувство ритма. Благодаря преподавателям колледжа, а в частности Георгию Диденко и Валентине Литвинюк, сын так увлекся учебой и сценой, что на днях заявил: «Мать, покупай пианино, я нашел свое призвание!». Не скрою, я счастлива.

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