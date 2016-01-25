[Индекс номера 206 (28.12.2018)]



От сердца к сердцу

Дари–дари ясно

В канун праздника мы отвезли новогодние подарки в дудинский детский дом «Ромашка». Детская радость — неподдельная эмоция. Прикоснуться к ней, да еще поучаствовав в благотворительном деле — это нечто особенное. Начинаешь верить, что чудо все–таки возможно.

Чужих детей не бывает 59 подарков собирались две недели. Сначала воспитатели детского дома аккуратно записали, что каждый ребенок желает получить от Деда Мороза. Потом эти желания передали норильским сестрам милосердия, которые много лет опекают «Ромашку». Далее записки с пожеланиями и именами детей с елки снимали взрослые люди — и тут уж кому что досталось... «Вольдемар П., 7 лет, машинка на пульте» — такую «бирочку» с заполярковской елки, что стоит в холле редакции, вытащила прапорщик запаса Ирина. Экономисту Саше достался новогодний заказ от 13–летнего Александра, которому позарез нужна была худи–футболка. Наша журналист Надежда взяла на себя сразу три подарка. Выбирая их в магазине, она разговорилась с другой покупательницей и рассказала об акции. Женщина, а зовут ее Татьяна, тут же купила два набора «Лего» и попросила передать детям. Хотим поблагодарить и тех норильчан, которые не прошли мимо такой елки на ярмарках в «Арене». Кстати, замечено: чаще жертвуют те, у кого есть дети, проблемы и совсем невеликий достаток. У девочек свои интересы В итоге 59 воспитанников «Ромашки» были в полном восторге. Когда мы приехали к ним с кучей коробок, нас сначала пригласили на чаепитие с гостями из Норильской епархии. Подготовили для нас и концерт. Немного грустный он получился, хотя были в программе и смешные стихи от самых маленьких артистов, и танцы, и даже подростковый рэп о запахе мандаринов... Вообще там какой–то другой мир... И, конечно же, все дети ждали «раздачи слонов». Особенно бурной была реакция у мальчишек: пакеты шумно разрывались, все жужжало, грохотало, ходило ходуном. Девочки принимали подарки спокойно, внимательно разглядывали их. Вот замер в восхищении мальчонка, получивший заветный МП3, а парни из старшей группы тут же облачились в новые модные толстовки. 10–летняя Вероника прижала к груди нового друга–кота и поспешила расставить детскую косметику в туалетном ящичке под своим номером. Сияющий десятиклассник Саша раскатывал новые ролики, мчась по коридорам и комнатам детского дома, даже в кухню заехал и по лестничным пролетам проскакал. Он обязательно возьмет их с собой в лагерь «Таежный», и у него будет крутое лето... Самые маленькие, те, кому от трех до пяти, зачарованно ходили вокруг елки со своими пакетами, даже не раскрывая их: им было все равно, что там внутри, — им хватало просто чуда. 14–летней Свете по недоразумению не хватило подарка, среди гостей детдома тут же нашлись два добровольца, решившие эту проблему. В итоге у Светы в этот день получилось настоящее Рождество. Подарки для маленьких мужчин ...Ушел в свой уголок парень с бутсами, кто–то с кем–то поменялся коробками. Праздничная кутерьма, казалось, не закончится, но нам пришла пора уезжать. Дети были благодарны, ну и устроили обнимашки на прощание — без этого никак. * * * 2018–й год в дудинском детском доме считают урожайным — 17 его воспитанников обрели семью. По словам воспитателей, девочек в «Ромашке» всегда меньше — их чаще забирают. Потенциальные усыновители (среди них есть семьи из Москвы, Санкт–Петербурга, Тюмени, Красноярска) в основном хотят взять на воспитание «девочек–дошкольниц до 7 лет». Мальчишек тоже берут. Пару недель назад, например, двух братьев, Трифона и Трофима, увезли таймырские родственники. Тоне повезло меньше: женщина из Ростова долгое время вела переговоры с детским домом по поводу переезда девочки в свою семью, а потом куда–то пропала. Тут драма еще в том, что когда Тоня согласилась на переезд, с ней перестал разговаривать ее родной брат, живущий тут же. Потом, когда чуда не случилось, мальчик оттаял. Так получилось, что почти у 90 процентов воспитанников «Ромашки» есть мамы и папы, но они лишены родительских прав, при этом все дети горячо и искренне защищают их, потому что умеют любить.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 59 подарков собирались две недели. Сначала воспитатели детского дома аккуратно записали, что каждый ребенок желает получить от Деда Мороза. Потом эти желания передали норильским сестрам милосердия, которые много лет опекают «Ромашку». Далее записки с пожеланиями и именами детей с елки снимали взрослые люди — и тут уж кому что досталось...«Вольдемар П., 7 лет, машинка на пульте» — такую «бирочку» с заполярковской елки, что стоит в холле редакции, вытащила прапорщик запаса Ирина. Экономисту Саше достался новогодний заказ от 13–летнего Александра, которому позарез нужна была худи–футболка. Наша журналист Надежда взяла на себя сразу три подарка. Выбирая их в магазине, она разговорилась с другой покупательницей и рассказала об акции. Женщина, а зовут ее Татьяна, тут же купила два набора «Лего» и попросила передать детям. Хотим поблагодарить и тех норильчан, которые не прошли мимо такой елки на ярмарках в «Арене». Кстати, замечено: чаще жертвуют те, у кого есть дети, проблемы и совсем невеликий достаток.В итоге 59 воспитанников «Ромашки» были в полном восторге. Когда мы приехали к ним с кучей коробок, нас сначала пригласили на чаепитие с гостями из Норильской епархии. Подготовили для нас и концерт. Немного грустный он получился, хотя были в программе и смешные стихи от самых маленьких артистов, и танцы, и даже подростковый рэп о запахе мандаринов... Вообще там какой–то другой мир...И, конечно же, все дети ждали «раздачи слонов». Особенно бурной была реакция у мальчишек: пакеты шумно разрывались, все жужжало, грохотало, ходило ходуном. Девочки принимали подарки спокойно, внимательно разглядывали их.Вот замер в восхищении мальчонка, получивший заветный МП3, а парни из старшей группы тут же облачились в новые модные толстовки. 10–летняя Вероника прижала к груди нового друга–кота и поспешила расставить детскую косметику в туалетном ящичке под своим номером. Сияющий десятиклассник Саша раскатывал новые ролики, мчась по коридорам и комнатам детского дома, даже в кухню заехал и по лестничным пролетам проскакал. Он обязательно возьмет их с собой в лагерь «Таежный», и у него будет крутое лето... Самые маленькие, те, кому от трех до пяти, зачарованно ходили вокруг елки со своими пакетами, даже не раскрывая их: им было все равно, что там внутри, — им хватало просто чуда. 14–летней Свете по недоразумению не хватило подарка, среди гостей детдома тут же нашлись два добровольца, решившие эту проблему. В итоге у Светы в этот день получилось настоящее Рождество....Ушел в свой уголок парень с бутсами, кто–то с кем–то поменялся коробками. Праздничная кутерьма, казалось, не закончится, но нам пришла пора уезжать. Дети были благодарны, ну и устроили обнимашки на прощание — без этого никак.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















