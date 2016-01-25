[Индекс номера 206 (28.12.2018)]



Секрет фирмы

Нас угощает Таймыр

Во все времена «Заполярная правда» не только заботилась о пище духовной, но и не забывала о радостях земных. Герои наших статей нередко делились на страницах газеты гастрономическими премудростями. Перелистав подшивку, мы отобрали рецепты блюд, которые по праву могут считаться норильскими: они либо готовятся из местных продуктов, либо придуманы нашими горожанами, либо то и другое вместе. Итак, новогодний стол от друзей и для друзей «Заполярки»...

Омуль фаршированный от заместителя главы Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой Картофель, отваренный в мундире, очистить, нарезать мелкими кубиками, на сливочном масле обжарить лук и морковь, все это соединить со сметаной, посолить, поперчить, положить в брюшко рыбы. Чтобы начинка не вываливалась, брюшко закрепить зубочистками, сверху рыбину обмазать сметаной, смешанной с солью. Поместить в духовку на 25 минут. Фольгой не прикрывать, чтобы зарумянилась.

Хлебный рулет от продавца Ирины, магазин «Океан» Эта простая в приготовлении закуска — прекрасная альтернатива бутербродам. Батон разрезаем пополам, обмазываем мякиш майонезом, выкладываем на него размятые шпроты, кружочки помидоров и натертый сыр. Все это слегка вдавливаем в мякиш. Складываем нафаршированные половинки в целый батон, заворачиваем в пищевую пленку либо фольгу и убираем в холодильник. Через некоторое время достаем и нарезаем поперек.

Певец Сергей Трофимов рассказал «Заполярке» во время гастролей, как он готовит оленину Оленину нарезаем ломтями и замачиваем на несколько часов в гранатовом соке, чернослив, урюк и изюм - в воде. Мясо быстро обжариваем до легкой золотистой корочки. Соус делаем из гранатового сока, в котором вымачивалось мясо, плюс немного сметаны, душистых трав, соль по вкусу и смешиваем все это миксером. Заливаем мясо, обложенное сухо-фруктами, соусом — и в разогретую духовку. На максимальной температуре готовим минут 20–25.

Салат «Дед Мороз» от бухгалтера «Газпрома» Елены Добровольской Есть у «Заполярной правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года, мы выносим с «газпромовского» конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для новогоднего стола. Салат «Дед Мороз» показался нам достаточно легким и простым в приготовлении. Три основных его компонента — малосольная семга, вареные яйца и свежие помидоры — нарезаются и выкладываются слоями, каждый из которых промазывается майонезом. Сверху из вареного белка, желтка и икры формируется портрет Деда Мороза.

Чипсы из муксуна от Константина Матвеева, участника гастрофестиваля «Север» Рыбу разделать, нарезать кусочками по два–три сантиметра, обсушить бумажным полотенцем. Для маринада необходимо: 3 литра воды, 300 граммов соли крупного помола, 200 граммов сахара, специи по вкусу. Все перемешиваем, и погружаем рыбу в маринад на шесть–семь минут. Затем обсушиваем и слегка присыпаем крахмалом. Для кляра смешиваются мука, 0,5 л светлого пива, 50 граммов водки, половина чайной ложки соды, соль. По густоте тесто должно быть как на оладьи. Причем ему надо дать немного «отдохнуть», чтобы на его поверхности появились пузырьки. Кусочки рыбы окунаем в холодный кляр и выкладываем на разогретую сковороду с большим количеством масла. Обжариваем с двух сторон около пяти минут, после чего сразу же перекладываем на тарелку, накрытую бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Перед тем как пробовать блюдо, надо дать ему постоять, чтобы кляр начал хрустеть.

Рецепты от норильчан–старожилов Многих, когда–то популярных в Норильске, кафе и ресторанов уже давно не существует, но старожилы до сих пор вспоминают эти заведения и блюда, подаваемые там. Икра «Золотая рыбка», фирменное блюдо кафе «От двух до пяти» Три сельди иваси очистить от костей, пропустить через мясорубку вместе с головкой репчатого лука. 1–2 чайные ложки томатной пасты развести водой, добавить полстакана растительного масла и прокипятить 10 минут. Из четырех столовых ложек манной крупы сварить кашу. Охладить ее, добавить в нее томатную пасту и сельдь, все хорошо перемешать, выложить в формочки. Куропатка по–северному из меню ресторана «Таймыр» Филе куропатки отбить, сформировать котлету, внутрь положить кусочек сливочного масла. Приготовить льезон — смесь муки, сырого яйца и молока в консистенции жидкой сметаны. Котлету попеременно опускать в льезон и обваливать в сухарях, пока панировочный слой не достигнет 3–5 мм. Котлета обжаривается во фритюре до золотистого цвета. Затем доводится до готовности в духовке или микроволновой печи. Сагудай от специалистов ООО «ПроСервис Таймыр» Блюдо готовится из свежей, лучше всего из только что выловленной рыбы — сига, муксуна, чира, нельмы, валька. Рыбу следует нарезать кусками шириной 1,5–2 см поперек тушки. Уложить, без головы и хвоста, в стеклянную или металлическую (не алюминиевую) посуду, добавить нарезанный кольцами репчатый лук, любимые специи, можно тертое яблоко, посолить, полить уксусом или лимонным соком, перемешать и оставить в прохладном месте на 15–60 минут. Перед подачей на стол еще раз перемешать. Бутерброды заполярковские Тонко нарезаем бородинский хлеб, из получившихся ломтиков с помощью формочек для печенья вырезаем сердечки, елочки, цветочки и т. д. Намазываем их сливочным маслом, сверху выкладываем красную икру, и бутерброды в корпоративном цвете «Заполярки» — черный, белый, оранжевый — готовы.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Картофель, отваренный в мундире, очистить, нарезать мелкими кубиками, на сливочном масле обжарить лук и морковь, все это соединить со сметаной, посолить, поперчить, положить в брюшко рыбы. Чтобы начинка не вываливалась, брюшко закрепить зубочистками, сверху рыбину обмазать сметаной, смешанной с солью. Поместить в духовку на 25 минут. Фольгой не прикрывать, чтобы зарумянилась.Эта простая в приготовлении закуска — прекрасная альтернатива бутербродам. Батон разрезаем пополам, обмазываем мякиш майонезом, выкладываем на него размятые шпроты, кружочки помидоров и натертый сыр. Все это слегка вдавливаем в мякиш. Складываем нафаршированные половинки в целый батон, заворачиваем в пищевую пленку либо фольгу и убираем в холодильник. Через некоторое время достаем и нарезаем поперек.Оленину нарезаем ломтями и замачиваем на несколько часов в гранатовом соке, чернослив, урюк и изюм - в воде. Мясо быстро обжариваем до легкой золотистой корочки. Соус делаем из гранатового сока, в котором вымачивалось мясо, плюс немного сметаны, душистых трав, соль по вкусу и смешиваем все это миксером. Заливаем мясо, обложенное сухо-фруктами, соусом — и в разогретую духовку. На максимальной температуре готовим минут 20–25.Есть у «Заполярной правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года, мы выносим с «газпромовского» конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для новогоднего стола. Салат «Дед Мороз» показался нам достаточно легким и простым в приготовлении. Три основных его компонента — малосольная семга, вареные яйца и свежие помидоры — нарезаются и выкладываются слоями, каждый из которых промазывается майонезом. Сверху из вареного белка, желтка и икры формируется портрет Деда Мороза.Рыбу разделать, нарезать кусочками по два–три сантиметра, обсушить бумажным полотенцем. Для маринада необходимо: 3 литра воды, 300 граммов соли крупного помола, 200 граммов сахара, специи по вкусу. Все перемешиваем, и погружаем рыбу в маринад на шесть–семь минут. Затем обсушиваем и слегка присыпаем крахмалом. Для кляра смешиваются мука, 0,5 л светлого пива, 50 граммов водки, половина чайной ложки соды, соль. По густоте тесто должно быть как на оладьи. Причем ему надо дать немного «отдохнуть», чтобы на его поверхности появились пузырьки. Кусочки рыбы окунаем в холодный кляр и выкладываем на разогретую сковороду с большим количеством масла. Обжариваем с двух сторон около пяти минут, после чего сразу же перекладываем на тарелку, накрытую бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Перед тем как пробовать блюдо, надо дать ему постоять, чтобы кляр начал хрустеть.

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