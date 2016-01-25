[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Зимнюю дорогу замело под вечер...

С приходом очередного циклона, который вывалил на Норильск целые тонны снега, дорожные службы вступили в ожесточенную борьбу за чистоту дорог и тротуаров, но не всегда успевали полностью отбить атаки стихии.



Редкая метель не сопровождается появлением в соцсетях роликов, в которых размах бедствия запечатлен в самых густых красках. На одной из недавних записей хорошо видно, как в районе улицы Талнахской перед машиной на пешеходный переход выбегает ребенок. Увидеть десятилетнего подростка заранее водитель не мог, мальчика полностью скрывали высокие сугробы. Водитель все же успел вовремя среагировать на опасность, однако благополучная развязка сюжета зрителей не слишком–то успокоила. Сами знаете, раз на раз не приходится... Горожане активно включились в обсуждение ситуации: одни винили водителя, который должен был сбросить скорость перед знаком пешеходного перехода, другие — родителей ребенка, которые не научили его правильно переходить дорогу. Многие задали вопрос: почему никто не убирает снег с разделительных полос в зоне перекрестков и пешеходных переходов? Ведь именно из–за этого ухудшается видимость. Стоит отметить, что в нашей стране разработаны ГОСТы, в которых прописаны нормы снегоуборки. Но то, что отлично работает в средней полосе России, слабо применимо в условиях северных широт. По словам Александра Аношкина, и. о. начальника «Норильскавтодора», по правилам, действующим в Норильске, после снегопадов в первую очередь необходимо расчистить проезды и тротуары, причем приоритет отдается тем автодорогам, где проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделяется обочинам, прилегающим к остановкам и пешеходным переходам. Формирование снежных валов не допускается на перекрестках в зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходного перехода и ближе 20 метров от автобусных остановок. Складирование снега на обочинах и разделительных газонах допустимо не более чем на сутки, если высота сугроба выше полуметра. Если же уровень снега не превышает 50 сантиметров, это не мешает обзору автомобилистов, и снег может лежать на газоне куда дольше. О том, что скорость уборки снега с городских улиц напрямую зависит от количества выпавших осадков, говорит и Дмитрий Чернышенко, старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД г. Норильска: – Разумеется, мы не ездим по городу круглосуточно, следя за тем, насколько качественно очищены дороги. Но, тем не менее, существуют нормативные сроки очистки проезжей части, которые прописаны в договоре между администрацией города и подрядной организацией: основные проезды должны быть расчищены в течение шести часов после снегопада. При этом снег сбрасывается на обочину, формируется снежный вал. В течение четырех следующих дней снег должен быть вывезен весь — чтобы он не перекрывал обзор ни пешеходам, ни автомобилистам, особенно в районе переходов и автобусных остановок. Но тут тоже нужно смотреть по ситуации. Если за выходные выпало три месячные нормы осадков, то, конечно, ни в какие нормативы дорожные службы не уложатся. Если сотрудники ГИБДД, проезжая по городу, видят очевидное проблемное место, составляется протокол, после чего акты или предписания направляются в подрядную организацию. С начала этого года за несоблюдение требований по зимнему содержанию дорог один из норильских подрядчиков уже дважды был привлечен к ответственности. Учитывая все вышесказанное, остается посоветовать и автомобилистам, и пешеходам в течение нескольких дней после обильных снегопадов быть максимально внимательными на дороге.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Редкая метель не сопровождается появлением в соцсетях роликов, в которых размах бедствия запечатлен в самых густых красках. На одной из недавнихзаписей хорошо видно, как в районе улицы Талнахской перед машиной на пешеходный переход выбегает ребенок. Увидеть десятилетнего подростка заранее водитель не мог, мальчика полностью скрывали высокие сугробы. Водитель все же успел вовремя среагировать на опасность, однако благополучная развязка сюжета зрителей не слишком–то успокоила. Сами знаете, раз на раз не приходится...Горожане активно включились в обсуждение ситуации: одни винили водителя, который должен был сбросить скорость перед знаком пешеходного перехода, другие — родителей ребенка, которые не научили его правильно переходить дорогу. Многие задали вопрос: почему никто не убирает снег с разделительных полос в зоне перекрестков и пешеходных переходов? Ведь именно из–за этого ухудшается видимость.Стоит отметить, что в нашей стране разработаны ГОСТы, в которых прописаны нормы снегоуборки. Но то, что отлично работает в средней полосе России, слабо применимо в условиях северных широт. По словам, по правилам, действующим в Норильске, после снегопадов в первую очередь необходимо расчистить проезды и тротуары, причем приоритет отдается тем автодорогам, где проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделяется обочинам, прилегающим к остановкам и пешеходным переходам. Формирование снежных валов не допускается на перекрестках в зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходного перехода и ближе 20 метров от автобусных остановок. Складирование снега на обочинах и разделительных газонах допустимо не более чем на сутки, если высота сугроба выше полуметра. Если же уровень снега не превышает 50 сантиметров, это не мешает обзору автомобилистов, и снег может лежать на газоне куда дольше.О том, что скорость уборки снега с городских улиц напрямую зависит от количества выпавших осадков, говорит и– Разумеется, мы не ездим по городу круглосуточно, следя за тем, насколько качественно очищены дороги. Но, тем не менее, существуют нормативные сроки очистки проезжей части, которые прописаны в договоре между администрацией города и подрядной организацией: основные проезды должны быть расчищены в течение шести часов после снегопада. При этом снег сбрасывается на обочину, формируется снежный вал. В течение четырех следующих дней снег должен быть вывезен весь — чтобы он не перекрывал обзор ни пешеходам, ни автомобилистам, особенно в районе переходов и автобусных остановок. Но тут тоже нужно смотреть по ситуации. Если за выходные выпало три месячные нормы осадков, то, конечно, ни в какие нормативы дорожные службы не уложатся.Если сотрудники ГИБДД, проезжая по городу, видят очевидное проблемное место, составляется протокол, после чего акты или предписания направляются в подрядную организацию. С начала этого года за несоблюдение требований по зимнему содержанию дорог один из норильских подрядчиков уже дважды был привлечен к ответственности.Учитывая все вышесказанное, остается посоветовать и автомобилистам, и пешеходам в течение нескольких дней после обильных снегопадов быть максимально внимательными на дороге.

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