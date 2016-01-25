Фото новости:

Награждение

[Индекс номера 21 (15.02.2018)]

Зимнюю дорогу замело под вечер...

С приходом очередного циклона, который вывалил на Норильск целые тонны снега, дорожные службы вступили в ожесточенную борьбу за чистоту дорог и тротуаров, но не всегда успевали полностью отбить атаки стихии.

Редкая метель не сопровождается появлением в соцсетях роликов, в которых размах бедствия запечатлен в самых густых красках. На одной из недавних
записей хорошо видно, как в районе улицы Талнахской перед машиной на пешеходный переход выбегает ребенок. Увидеть десятилетнего подростка заранее водитель не мог, мальчика полностью скрывали высокие сугробы. Водитель все же успел вовремя среагировать на опасность, однако благополучная развязка сюжета зрителей не слишком–то успокоила. Сами знаете, раз на раз не приходится...
Горожане активно включились в обсуждение ситуации: одни винили водителя, который должен был сбросить скорость перед знаком пешеходного перехода, другие — родителей ребенка, которые не научили его правильно переходить дорогу. Многие задали вопрос: почему никто не убирает снег с разделительных полос в зоне перекрестков и пешеходных переходов? Ведь именно из–за этого ухудшается видимость.
Стоит отметить, что в нашей стране разработаны ГОСТы, в которых прописаны нормы снегоуборки. Но то, что отлично работает в средней полосе России, слабо применимо в условиях северных широт. По словам Александра Аношкина, и. о. начальника «Норильскавтодора», по правилам, действующим в Норильске, после снегопадов в первую очередь необходимо расчистить проезды и тротуары, причем приоритет отдается тем автодорогам, где проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделяется обочинам, прилегающим к остановкам и пешеходным переходам. Формирование снежных валов не допускается на перекрестках в зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходного перехода и ближе 20 метров от автобусных остановок. Складирование снега на обочинах и разделительных газонах допустимо не более чем на сутки, если высота сугроба выше полуметра. Если же уровень снега не превышает 50 сантиметров, это не мешает обзору автомобилистов, и снег может лежать на газоне куда дольше.
О том, что скорость уборки снега с городских улиц напрямую зависит от количества выпавших осадков, говорит и Дмитрий Чернышенко, старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД г. Норильска:
– Разумеется, мы не ездим по городу круглосуточно, следя за тем, насколько качественно очищены дороги. Но, тем не менее, существуют нормативные сроки очистки проезжей части, которые прописаны в договоре между администрацией города и подрядной организацией: основные проезды должны быть расчищены в течение шести часов после снегопада. При этом снег сбрасывается на обочину, формируется снежный вал. В течение четырех следующих дней снег должен быть вывезен весь — чтобы он не перекрывал обзор ни пешеходам, ни автомобилистам, особенно в районе переходов и автобусных остановок. Но тут тоже нужно смотреть по ситуации. Если за выходные выпало три месячные нормы осадков, то, конечно, ни в какие нормативы дорожные службы не уложатся.
Если сотрудники ГИБДД, проезжая по городу, видят очевидное проблемное место, составляется протокол, после чего акты или предписания направляются в подрядную организацию. С начала этого года за несоблюдение требований по зимнему содержанию дорог один из норильских подрядчиков уже дважды был привлечен к ответственности.
Учитывая все вышесказанное, остается посоветовать и автомобилистам, и пешеходам в течение нескольких дней после обильных снегопадов быть максимально внимательными на дороге.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
С приходом очередного циклона, который вывалил на Норильск целые тонны снега, дорожные службы вступили в ожесточенную борьбу за чистоту дорог и тротуаров, но не всегда успевали полностью отбить атаки стихии.

 
120 норильских мальчишек и девчонок пополнили ряды Юнармии. На их торжественную присягу, которая состоялась в городском Центре культуры, были приглашены школьники и учителя, руководители города и представители военкомата.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 37 мальчиков и 22 девочки. В их числе — Лиана Левицкая.

Не пропустите! 
Отличным подарком к Масленице для норильчан стала выставка народных промыслов Нижегородской области «Городец — город мастеров», открывшаяся в Музее. А в воскресенье, 18 февраля, там же состоится большой праздник — проводы зимы, который традиционно завершает масленичную неделю.

Вопрос недели 
Если честно, норильчане уже порядком устали от зимы. А значит, проводить ее надо так, чтобы она ушла поскорее и не возвращалась подольше. Дело это непростое, и если мы хотим, чтобы оно увенчалось успехом, следует поставить ребром такой вопрос:

Транспорт 
Ужесточены требования к автотранспортным предприятиям и частным предпринимателям, занимающимся пассажирскими и грузоперевозками.

Коммунальная проза 
Минстрой предложил способ сэкономить на коммунальных услугах. Рассматривается возможность оплаты за отопление по показаниям индивидуальных приборов учета тепла.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня мы расскажем о Володе Ибрагимове, который давно хотел посмотреть, как готовится его любимое блюдо — пицца.

Новости:
 15 февраля 2018 
13:45 Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб, который продемонстрировал равнодушие людей.
13:24 К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04 Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников.
12:36 Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34 Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу.
12:27 Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15 В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой.
11:45 «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
11:24 Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник».
10:52 Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх