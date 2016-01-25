[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Транспорт

Аттестат зрелости

Ужесточены требования к автотранспортным предприятиям и частным предпринимателям, занимающимся пассажирскими и грузоперевозками.



Новые правила регламентированы вступившим в силу Приказом Минтранса № 287. Как пояснил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, сейчас в числе прочего повышены требования к аттестации ряда специалистов — диспетчеров, контролеров и сотрудников, отвечающих за безопасность движения. Так, диспетчер теперь обязан иметь среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» или диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, не входящей в эту группу, но с переподготовкой на квалификацию «диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности. Контролеру техсостояния автотранспорта требуется диплом о среднем профобразовании по специальности, входящей в укрупненную группу 23.02.03 «Техобслуживание и ремонт автотранспорта» (без требований к стажу работы) либо диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 с опытом профильной работы. Еще один вариант — диплом по специальностям, не входящим в эту группу, при условии переподготовки на квалификацию контролера техсостояния транспорта. Аттестация диспетчеров и контролеров ОТК проводится в Сибирском МУГАДН по адресу: ул. 50 лет Октября, 6а, телефон 42–22–53. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности движения, требования еще выше. Для него обязательно наличие диплома о высшем образовании. Если его профессия не входит в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», ему потребуется пройти переподготовку в объеме не менее 250 часов с аттестацией на соответствие занимаемой должности. Аттестация для норильчан, согласно Приказу Минтранспорта, будет проходить в Красноярске. Само обучение можно пройти на месте, в корпоративном университете «Норильского никеля». — По окончании срока действия удостоверения о прохождении аттестации повторную аттестацию специалист сможет пройти, только предъявив указанные документы об образовании. Руководителям предприятий и ИП необходимо заблаговременно позаботиться о повышении квалификации своих сотрудников: напомню, аттестация действительна в течение пяти лет. Добавлю, что за невыполнение требований приказа ч. 1 ст. 12.31.1 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юрлиц — 100 тысяч рублей. Говоря о готовности муниципальных автотранспортных служб к выполнению приказа, Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйста, подчеркнул, что для них нововведения неожиданностью не стали: — Приказ действует с 2015 года, сейчас в него лишь внесены дополнения. Все три наших предприятия, занятых в сфере перевозок — МУП «Автохозяйство», НПОПАТ, а также «Служба спасения», готовы к дальнейшей работе. Добавим, что до 2021 года перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах, должны будут перейти на использование автобусов, приспособленных для нужд маломобильных групп населения. Таковы требования законодательства, вступившие в силу с нового года. Как пояснил Валерий Цыбульский, работа в этом направлении уже ведется: — В конце прошлого года было приобретено три таких автобуса, с 1 апреля на линию выйдет еще несколько машин. У частных перевозчиков, работающих на муниципальных линиях, достаточно времени на обновление автобусного парка, думаю, сделать это успеют все. Те, кто не справится с задачей, на линию допущены не будут, — заключил он.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новые правила регламентированы вступившим в силу Приказом Минтранса № 287. Как пояснил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, сейчас в числе прочего повышены требования к аттестации ряда специалистов — диспетчеров, контролеров и сотрудников, отвечающих за безопасность движения.Так, диспетчер теперь обязан иметь среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» или диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, не входящей в эту группу, но с переподготовкой на квалификацию «диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности.Контролеру техсостояния автотранспорта требуется диплом о среднем профобразовании по специальности, входящей в укрупненную группу 23.02.03 «Техобслуживание и ремонт автотранспорта» (без требований к стажу работы) либо диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 с опытом профильной работы. Еще один вариант — диплом по специальностям, не входящим в эту группу, при условии переподготовки на квалификацию контролера техсостояния транспорта. Аттестация диспетчеров и контролеров ОТК проводится в Сибирском МУГАДН по адресу: ул. 50 лет Октября, 6а, телефон 42–22–53.К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности движения, требования еще выше. Для него обязательно наличие диплома о высшем образовании. Если его профессия не входит в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», ему потребуется пройти переподготовку в объеме не менее 250 часов с аттестацией на соответствие занимаемой должности. Аттестация для норильчан, согласно Приказу Минтранспорта, будет проходить в Красноярске. Само обучение можно пройти на месте, в корпоративном университете «Норильского никеля».— По окончании срока действия удостоверения о прохождении аттестации повторную аттестацию специалист сможет пройти, только предъявив указанные документы об образовании. Руководителям предприятий и ИП необходимо заблаговременно позаботиться о повышении квалификации своих сотрудников: напомню, аттестация действительна в течение пяти лет. Добавлю, что за невыполнение требований приказа ч. 1 ст. 12.31.1 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юрлиц — 100 тысяч рублей.Говоря о готовности муниципальных автотранспортных служб к выполнению приказа,, подчеркнул, что для них нововведения неожиданностью не стали:— Приказ действует с 2015 года, сейчас в него лишь внесены дополнения. Все три наших предприятия, занятых в сфере перевозок — МУП «Автохозяйство», НПОПАТ, а также «Служба спасения», готовы к дальнейшей работе.Добавим, что до 2021 года перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах, должны будут перейти на использование автобусов, приспособленных для нужд маломобильных групп населения. Таковы требования законодательства, вступившие в силу с нового года. Как пояснил Валерий Цыбульский, работа в этом направлении уже ведется:— В конце прошлого года было приобретено три таких автобуса, с 1 апреля на линию выйдет еще несколько машин. У частных перевозчиков, работающих на муниципальных линиях, достаточно времени на обновление автобусного парка, думаю, сделать это успеют все. Те, кто не справится с задачей, на линию допущены не будут, — заключил он.

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