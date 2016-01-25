[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Коммунальная проза

Теплые отношения

Минстрой предложил способ сэкономить на коммунальных услугах. Рассматривается возможность оплаты за отопление по показаниям индивидуальных приборов учета тепла.



В личном пользовании Эта идея изложена в проекте постановления правительства РФ. Сегодня, чтобы оплату принимали по показаниям индивидуальных счетчиков, такими приборами должен быть оборудован весь многоквартирный дом, и все они должны исправно работать. Минстрой снимает это ограничение и предлагает новые условия оплаты: если в вашей квартире установлен счетчик, то его показания учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет такого оборудования. При этом из показаний общедомовых приборов учета вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а за обогрев мест общего пользования в доме квартиросъемщик платит отдельно. «Такой подход позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них. И это весомо, учитывая, что платеж за отопление, в зависимости от региона, может составлять до 50% ежемесячной платы по жилищно–коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключая их в дневное время суток, не дают результата. Даже если человек платил по показаниям счетчика, в конце месяца приходит перерасчет. Приходится доплачивать, исходя из показаний общедомовых приборов учета или, в случае их отсутствия, нормативов потребления», — отмечает «Российская газета».

Есть сомнения Однако предложенное нововведение, при всей своей пользе для квартиросъемщиков, не столь однозначно для поставщиков ресурса, а точнее — вовсе невыгодно. Ведь нормативы традиционно выше фактического потребления по счетчику. Кроме того, поставщики тепла считают, что фактически новый закон (если его примут) работать не будет, и приводят свои аргументы. «До принятия указанных в постановлении изменений необходимо произвести оценку социально–экономических последствий для граждан, у которых не установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии. Поскольку в настоящее время обязанности по установке индивидуальных приборов учета тепла для граждан нет, могут возникнуть ситуации, когда при экономии гражданами в квартирах с приборами учета путем перекрытия батарей для уменьшения расхода тепловой энергии обогрев жилья будет происходить за счет соседей (учитывая общие стены и стояки. — Прим. авт.), — ссылается «Российская газета» на доводы компании «Т Плюс», работающей на рынке теплоснабжения. — Кроме того, в данном проекте не урегулирован порядок расчета платы за отопление, когда она взимается равномерно в течение календарного года (так называемая 1/12), что вводит правовую неопределенность в порядке расчета. Потребитель, установив индивидуальный прибор учета тепловой энергии, не сможет получить экономию в том периоде, в котором она достигнута, поскольку данная модель подразумевает расчеты исходя из средней величины».

До того как В Норильске, кстати, как раз используется последняя схема оплаты, которая была введена для уравнивания квартплаты на протяжении всего года, поскольку при оплате за отопление по фактическому использованию, учитывая длительный отопительный период в нашем регионе, норильчане в холодные месяцы получали бы астрономические счета за коммунальные услуги. Это порождало бы лишь новые долги, уверена Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора УК «ЖКС»: — Да, идея платить за фактическое потребление тепла недурна, тем более что во многих норильских домах батареи зимой работают так, что люди живут с открытыми форточками. А в большинстве домов система такая: если на улице похолодало — батареи греют сильнее, потеплело — меньше. По идее жильцы, имея в квартире счетчики тепла, могли бы на этом экономить: дом прогрелся — подачу тепла можно приостановить. Но есть некоторые технические сложности. К примеру, необходима переделка системы отопления. Чтобы работали индивидуальные приборы учета, на каждом радиаторе должны стоять задвижки, регулирующие подачу тепла. Тогда и есть смысл устанавливать эти приборы учета. У нас на территории таких счетчиков пока нет, но если появится спрос, будет и предложение. Кроме того, до массового использования индивидуальных приборов учета тепловой энергии потребуется урегулировать и другие вопросы. В частности, нужно определить потери тепла, связанные с плохо заделанными окнами, незагерметизированными стыками стеновых панелей, отсутствием штукатурки на фасадах зданий и т. п. Вообще, плата за отопление сейчас составляет порядка 60% от всех услуг ЖКХ. Так что предложенная в проекте идея интересна для многих жильцов, но я бы пока не спешила с нововведением, а завершила бы эпопею с установкой счетчиков на воду. Их вводили в обязательном порядке несколько лет назад, но до сих пор приборы на воду установили далеко не все. Масса как собственного, так и муниципального жилья не «оприборена». Это затрудняет возможность провести полный анализ по воде, понять целесообразность и успешность повсеместного введения индивидуальных приборов учета воды. Так что с учетом тепла лучше пока подождать. Впрочем, если кто–то хочет установить такие счетчики — пожалуйста. Подробную консультацию о том, как правильно это сделать, можно получить в своей управляющей компании.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта идея изложена в проекте постановления правительства РФ. Сегодня, чтобы оплату принимали по показаниям индивидуальных счетчиков, такими приборами должен быть оборудован весь многоквартирный дом, и все они должны исправно работать. Минстрой снимает это ограничение и предлагает новые условия оплаты: если в вашей квартире установлен счетчик, то его показания учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет такого оборудования. При этом из показаний общедомовых приборов учета вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а за обогрев мест общего пользования в доме квартиросъемщик платит отдельно.«Такой подход позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них. И это весомо, учитывая, что платеж за отопление, в зависимости от региона, может составлять до 50% ежемесячной платы по жилищно–коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключая их в дневное время суток, не дают результата. Даже если человек платил по показаниям счетчика, в конце месяца приходит перерасчет. Приходится доплачивать, исходя из показаний общедомовых приборов учета или, в случае их отсутствия, нормативов потребления», — отмечает «Российская газета».Однако предложенное нововведение, при всей своей пользе для квартиросъемщиков, не столь однозначно для поставщиков ресурса, а точнее — вовсе невыгодно. Ведь нормативы традиционно выше фактического потребления по счетчику.Кроме того, поставщики тепла считают, что фактически новый закон (если его примут) работать не будет, и приводят свои аргументы.«До принятия указанных в постановлении изменений необходимо произвести оценку социально–экономических последствий для граждан, у которых не установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии. Поскольку в настоящее время обязанности по установке индивидуальных приборов учета тепла для граждан нет, могут возникнуть ситуации, когда при экономии гражданами в квартирах с приборами учета путем перекрытия батарей для уменьшения расхода тепловой энергии обогрев жилья будет происходить за счет соседей (учитывая общие стены и стояки. —), — ссылается «Российская газета» на доводы компании «Т Плюс», работающей на рынке теплоснабжения. — Кроме того, в данном проекте не урегулирован порядок расчета платы за отопление, когда она взимается равномерно в течение календарного года (так называемая 1/12), что вводит правовую неопределенность в порядке расчета. Потребитель, установив индивидуальный прибор учета тепловой энергии, не сможет получить экономию в том периоде, в котором она достигнута, поскольку данная модель подразумевает расчеты исходя из средней величины».В Норильске, кстати, как раз используется последняя схема оплаты, которая была введена для уравнивания квартплаты на протяжении всего года, поскольку при оплате за отопление по фактическому использованию, учитывая длительный отопительный период в нашем регионе, норильчане в холодные месяцы получали бы астрономические счета за коммунальные услуги. Это порождало бы лишь новые долги, уверена— Да, идея платить за фактическое потребление тепла недурна, тем более что во многих норильских домах батареи зимой работают так, что люди живут с открытыми форточками. А в большинстве домов система такая: если на улице похолодало — батареи греют сильнее, потеплело — меньше. По идее жильцы, имея в квартире счетчики тепла, могли бы на этом экономить: дом прогрелся — подачу тепла можно приостановить. Но есть некоторые технические сложности. К примеру, необходима переделка системы отопления. Чтобы работали индивидуальные приборы учета, на каждом радиаторе должны стоять задвижки, регулирующие подачу тепла. Тогда и есть смысл устанавливать эти приборы учета. У нас на территории таких счетчиков пока нет, но если появится спрос, будет и предложение.Кроме того, до массового использования индивидуальных приборов учета тепловой энергии потребуется урегулировать и другие вопросы. В частности, нужно определить потери тепла, связанные с плохо заделанными окнами, незагерметизированными стыками стеновых панелей, отсутствием штукатурки на фасадах зданий и т. п.Вообще, плата за отопление сейчас составляет порядка 60% от всех услуг ЖКХ. Так что предложенная в проекте идея интересна для многих жильцов, но я бы пока не спешила с нововведением, а завершила бы эпопею с установкой счетчиков на воду. Их вводили в обязательном порядке несколько лет назад, но до сих пор приборы на воду установили далеко не все. Масса как собственного, так и муниципального жилья не «оприборена». Это затрудняет возможность провести полный анализ по воде, понять целесообразность и успешность повсеместного введения индивидуальных приборов учета воды. Так что с учетом тепла лучше пока подождать. Впрочем, если кто–то хочет установить такие счетчики — пожалуйста. Подробную консультацию о том, как правильно это сделать, можно получить в своей управляющей компании.

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