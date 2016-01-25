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[Индекс номера 21 (15.02.2018)]

 Коммунальная проза 
Теплые отношения

Минстрой предложил способ сэкономить на коммунальных услугах. Рассматривается возможность оплаты за отопление по показаниям индивидуальных приборов учета тепла.

В личном пользовании
Эта идея изложена в проекте постановления правительства РФ. Сегодня, чтобы оплату принимали по показаниям индивидуальных счетчиков, такими приборами должен быть оборудован весь многоквартирный дом, и все они должны исправно работать. Минстрой снимает это ограничение и предлагает новые условия оплаты: если в вашей квартире установлен счетчик, то его показания учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет такого оборудования. При этом из показаний общедомовых приборов учета вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а за обогрев мест общего пользования в доме квартиросъемщик платит отдельно.
«Такой подход позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них. И это весомо, учитывая, что платеж за отопление, в зависимости от региона, может составлять до 50% ежемесячной платы по жилищно–коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключая их в дневное время суток, не дают результата. Даже если человек платил по показаниям счетчика, в конце месяца приходит перерасчет. Приходится доплачивать, исходя из показаний общедомовых приборов учета или, в случае их отсутствия, нормативов потребления», — отмечает «Российская газета».

Есть сомнения
Однако предложенное нововведение, при всей своей пользе для квартиросъемщиков, не столь однозначно для поставщиков ресурса, а точнее — вовсе невыгодно. Ведь нормативы традиционно выше фактического потребления по счетчику.
Кроме того, поставщики тепла считают, что фактически новый закон (если его примут) работать не будет, и приводят свои аргументы.
«До принятия указанных в постановлении изменений необходимо произвести оценку социально–экономических последствий для граждан, у которых не установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии. Поскольку в настоящее время обязанности по установке индивидуальных приборов учета тепла для граждан нет, могут возникнуть ситуации, когда при экономии гражданами в квартирах с приборами учета путем перекрытия батарей для уменьшения расхода тепловой энергии обогрев жилья будет происходить за счет соседей (учитывая общие стены и стояки. — Прим. авт.), — ссылается «Российская газета» на доводы компании «Т Плюс», работающей на рынке теплоснабжения. — Кроме того, в данном проекте не урегулирован порядок расчета платы за отопление, когда она взимается равномерно в течение календарного года (так называемая 1/12), что вводит правовую неопределенность в порядке расчета. Потребитель, установив индивидуальный прибор учета тепловой энергии, не сможет получить экономию в том периоде, в котором она достигнута, поскольку данная модель подразумевает расчеты исходя из средней величины».

До того как
В Норильске, кстати, как раз используется последняя схема оплаты, которая была введена для уравнивания квартплаты на протяжении всего года, поскольку при оплате за отопление по фактическому использованию, учитывая длительный отопительный период в нашем регионе, норильчане в холодные месяцы получали бы астрономические счета за коммунальные услуги. Это порождало бы лишь новые долги, уверена Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора УК «ЖКС»:
— Да, идея платить за фактическое потребление тепла недурна, тем более что во многих норильских домах батареи зимой работают так, что люди живут с открытыми форточками. А в большинстве домов система такая: если на улице похолодало — батареи греют сильнее, потеплело — меньше. По идее жильцы, имея в квартире счетчики тепла, могли бы на этом экономить: дом прогрелся — подачу тепла можно приостановить. Но есть некоторые технические сложности. К примеру, необходима переделка системы отопления. Чтобы работали индивидуальные приборы учета, на каждом радиаторе должны стоять задвижки, регулирующие подачу тепла. Тогда и есть смысл устанавливать эти приборы учета. У нас на территории таких счетчиков пока нет, но если появится спрос, будет и предложение.
Кроме того, до массового использования индивидуальных приборов учета тепловой энергии потребуется урегулировать и другие вопросы. В частности, нужно определить потери тепла, связанные с плохо заделанными окнами, незагерметизированными стыками стеновых панелей, отсутствием штукатурки на фасадах зданий и т. п.
Вообще, плата за отопление сейчас составляет порядка 60% от всех услуг ЖКХ. Так что предложенная в проекте идея интересна для многих жильцов, но я бы пока не спешила с нововведением, а завершила бы эпопею с установкой счетчиков на воду. Их вводили в обязательном порядке несколько лет назад, но до сих пор приборы на воду установили далеко не все. Масса как собственного, так и муниципального жилья не «оприборена». Это затрудняет возможность провести полный анализ по воде, понять целесообразность и успешность повсеместного введения индивидуальных приборов учета воды. Так что с учетом тепла лучше пока подождать. Впрочем, если кто–то хочет установить такие счетчики — пожалуйста. Подробную консультацию о том, как правильно это сделать, можно получить в своей управляющей компании.

Татьяна Зачупейко
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