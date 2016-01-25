[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Поверь в мечту

Пиццу заказывали?

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня мы расскажем о Володе Ибрагимове, который давно хотел посмотреть, как готовится его любимое блюдо — пицца.



Володя Ибрагимов Володе восемь лет, он учится во втором классе. Мальчик невелик ростом, но очень серьезен и как настоящий мужчина немногословен. Ему нравятся спорт и активные игры с друзьями. К выбору профессии он подходит с практической точки зрения — для него это прежде всего источник заработка, возможность обеспечить свою будущую семью. В пиццерию «Жар.Птицы» Володя приехал с сопровождающим — воспитателем школы–интернета № 2 Аскером Оразбаевым. Пока сотрудники пиццерии знакомились с мальчиком и облачали его в фирменную спецодежду — фартук и поварской колпак, Аскер рассказал нам о своем подопечном. — Володя — смышленый, веселый парень. Недавно он лежал в больнице с аппендицитом, наскучался там, устал от однообразной больничной жизни. Так что когда ему сегодня совершенно неожиданно сообщили, что нас ждут в пиццерии на мастер–класс, мальчик очень обрадовался. Конечно, Володя любит пиццу, как, наверное, и все дети, и он давно мечтал побывать в роли повара, который ее готовит. Хотя мне кажется, что в этом возрасте дети хотят перепробовать все профессии. Елена Орлова: «Вкусна пицца грибами» Пиццмейкер, или пиццайоло, — именно так на английский и на итальянский манер называется пиццевых дел мастер. Наш Володя буквально на лету схватывал все, что ему рассказывали его наставники. Прежде всего ему показали рабочий стол пиццайоло, очень похожий на палитру художника, где в ряд выстроились мисочки с разноцветным содержимым. Это — начинка для пиццы: тут тебе и колбаса с ветчиной, и натертый сыр нескольких видов, морепродукты, огурцы, помидоры, оливки, маслины, грибы, красные и белые соусы... Глаза разбегаются от такого изобилия. Невольно начинаешь завидовать пиццайоло: его работа — чистое творчество, где об утомительной подготовке, чистке и нарезке начинки думать не надо. Однако шеф–повара «Жар.Птицы» Роман Инкин и Елена Орлова, которые проводят мастер–класс для Володи, говорят, что не все так просто, как кажется. Роман Инкин: — Приготовление пиццы включает в себя много манипуляций, и каждая — очень важна для конечного результата. Тесто к Вовиному приходу было уже готово, теперь требуется его порционно нафасовать: на каждую пиццу — свой колобок. Затем тесто прессуется: вручную его уже давно никто не раскатывает, и вместо старой доброй скалки используется механический пресс. После этого тесто нужно проперфорировать, чтобы оно не поднималось, а оставалось тонким. Далее на заготовку из теста в зависимости от рецептуры наносится какой–либо соус и выкладывается в нужном количестве соответствующая начинка, сверху пицца посыпается сыром. Потом она отправляется в печь, нагретую до 300 градусов, и находится там до готовности — всего три минуты! Вынимается, края смазываются маслом — и наша пицца готова! Осталось только ее порезать. Вначале был колобок... Конечно, этот лишь общий алгоритм приготовления пиццы. Многого шеф–повара нам не открыли, храня в секрете фирменную рецептуру: тесто, например, у «Жар.Птицы» свое, специальное. Первую пиццу — «Пикантную» — Володя сделал по классическому рецепту: на белом соусе, с ветчиной, помидорами и моцареллой. А далее он отправился «в свободное плавание» — импровизировал, на свой вкус комбинируя соусы и начинку. А в кухню все это время по очереди заглядывали повара, официантки, бармены – всем хотелось посмотреть на маленького пиццайоло. Володя, несмотря на свой малый рост и первый опыт, работал очень уверенно, на зрителей не отвлекался и не стеснялся. Елена Орлова: — Парень старается, он действительно молодец. У нас стажеры не редкость: приходят ученики из училища, и девочки, и мальчики, работают и в холодном, и в горячем цехах. Этот ученик на порядок их младше, да и на кухне новичок, поэтому я очень удивлена, как легко Володя со всем справляется, будто у него опыт есть. Я ему даже показать не успела, что нужно делать, а он уже соус наносит, начинку выбирает и раскладывает: «Я сам». И, кстати, выбор его неплох. Оглянуться не успели, как Володя испек одну за другой три пиццы: хватило и самому попробовать, и шеф–поварам дать на дегустацию, и еще гостинец с собой упаковать — для друзей. Роман Инкин: «На лопату, да в печь» Володя Ибрагимов: — Вкусная получилась пицца, и делать ее было несложно: сунули тесто в «давилку», помазали соусом, сверху положили что нравится, — и в печку. Я, например, больше всего люблю пиццу с колбасками. А угостить хочу в первую очередь своих друзей — Ваню, Дениса и всех остальных. Я поваром решил быть, еще когда только в школу пошел, и хочу готовить именно пиццу. А вообще у меня будет две работы: первая — поваром, а вторая — таксистом. И тогда у меня будет и хорошая зарплата, и интересное дело. И я смогу и пиццу готовить, и сам же ее развозить. С пылу с жару

Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Володе восемь лет, он учится во втором классе. Мальчик невелик ростом, но очень серьезен и как настоящий мужчина немногословен. Ему нравятся спорт и активные игры с друзьями. К выбору профессии он подходит с практической точки зрения — для него это прежде всего источник заработка, возможность обеспечить свою будущую семью.В пиццерию «Жар.Птицы» Володя приехал с сопровождающим —. Пока сотрудники пиццерии знакомились с мальчиком и облачали его в фирменную спецодежду — фартук и поварской колпак, Аскер рассказал нам о своем подопечном.Пиццмейкер, или пиццайоло, — именно так на английский и на итальянский манер называется пиццевых дел мастер.Наш Володя буквально на лету схватывал все, что ему рассказывали его наставники. Прежде всего ему показали рабочий стол пиццайоло, очень похожий на палитру художника, где в ряд выстроились мисочки с разноцветным содержимым. Это — начинка для пиццы: тут тебе и колбаса с ветчиной, и натертый сыр нескольких видов, морепродукты, огурцы, помидоры, оливки, маслины, грибы, красные и белые соусы... Глаза разбегаются от такого изобилия. Невольно начинаешь завидовать пиццайоло: его работа — чистое творчество, где об утомительной подготовке, чистке и нарезке начинки думать не надо. Однако, которые проводят мастер–класс для Володи, говорят, что не все так просто, как кажется.— Приготовление пиццы включает в себя много манипуляций, и каждая — очень важна для конечного результата. Тесто к Вовиному приходу было уже готово, теперь требуется его порционно нафасовать: на каждую пиццу — свой колобок. Затем тесто прессуется: вручную его уже давно никто не раскатывает, и вместо старой доброй скалки используется механический пресс. После этого тесто нужно проперфорировать, чтобы оно не поднималось, а оставалось тонким.Далее на заготовку из теста в зависимости от рецептуры наносится какой–либо соус и выкладывается в нужном количестве соответствующая начинка, сверху пицца посыпается сыром. Потом она отправляется в печь, нагретую до 300 градусов, и находится там до готовности — всего три минуты! Вынимается, края смазываются маслом — и наша пицца готова! Осталось только ее порезать.Конечно, этот лишь общий алгоритм приготовления пиццы. Многого шеф–повара нам не открыли, храня в секрете фирменную рецептуру: тесто, например, у «Жар.Птицы» свое, специальное. Первую пиццу — «Пикантную» — Володя сделал по классическому рецепту: на белом соусе, с ветчиной, помидорами и моцареллой. А далее он отправился «в свободное плавание» — импровизировал, на свой вкус комбинируя соусы и начинку. А в кухню все это время по очереди заглядывали повара, официантки, бармены – всем хотелось посмотреть на маленького пиццайоло. Володя, несмотря на свой малый рост и первый опыт, работал очень уверенно, на зрителей не отвлекался и не стеснялся.— Парень старается, он действительно молодец. У нас стажеры не редкость: приходят ученики из училища, и девочки, и мальчики, работают и в холодном, и в горячем цехах. Этот ученик на порядок их младше, да и на кухне новичок, поэтому я очень удивлена, как легко Володя со всем справляется, будто у него опыт есть. Я ему даже показать не успела, что нужно делать, а он уже соус наносит, начинку выбирает и раскладывает: «Я сам». И, кстати, выбор его неплох.Оглянуться не успели, как Володя испек одну за другой три пиццы: хватило и самому попробовать, и шеф–поварам дать на дегустацию, и еще гостинец с собой упаковать — для друзей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















