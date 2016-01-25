[Индекс номера 21 (15.02.2018)]



Торжественно клянёмся!

120 норильских мальчишек и девчонок пополнили ряды Юнармии. На их торжественную присягу, которая состоялась в городском Центре культуры, были приглашены школьники и учителя, руководители города и представители военкомата.



В это движение может вступить любой школьник, если только у него нет каких–то серьезных физических противопоказаний, — поясняет начальник штаба Норильского отделения Юнармии Павел Большаков. — Мы стремимся к тому, чтобы в каждой школе появились отряды юнармейцев, и пока что все к этому идет. Будем рады, если нам поддержку в работе окажут и общественные организации города, ведь патриотическое воспитание молодежи — это наш общий долг. Именно Павлу Большакову, председателю норильской общественной организации ветеранов спецназа «Витязь–Сибирь», принадлежит идея создания в нашем городе отделения Юнармии. В апреле прошлого года эту идею одобрили местные власти, а уже в августе состоялся первый набор в ряды Юнармии — всего 110 норильчан. В этот раз право зачитать торжественную клятву перед строем выпало Ульяне Гуровой, ученице 9–й школы, и, следует отметить, со своей задачей девятиклассница справилась на отлично. Как призналась девушка, во время прошлогодней присяги она была среди зрителей, но уже тогда точно знала, что скоро и сама примерит форму. Ульяна надеется, что в Юнармии ее ждет интересный и полезный опыт, а после окончания школы она, возможно, последует примеру родителей и также свяжет свою судьбу с военным делом. — Юнармия — это не только реальный шанс стать ближе к заветной мечте, но и почет и знак высокого доверия, — по–взрослому рассуждает Ульяна. — Думаю, что это движение объединит норильскую молодежь. Сегодня в нем участвует много моих друзей, есть ребята из других школ, и я уверена, мы станем одной командой. По словам кураторов движения, юнармейцев ждет насыщенная программа. Помимо изучения географии и истории, знакомства с биографией великих полководцев и героев Отечества подростки пройдут спортивную и армейскую подготовку. К слову, именно начальной военной подготовке будет уделено особое внимание, для этого у норильских командиров есть большой опыт, в чем убедились курсанты прошлогоднего набора. Романа Широносова нельзя назвать новичком в военно–патриотическом движении — он уже довольно давно занимается в «Сибирских витязях». Возможно, именно поэтому ему выпала почетная миссия во время присяги вынести знамя Юнармии. Юноша вспоминает, как в прошлом году ему в числе первых норильских юнармейцев посчастливилось давать клятву на военном корабле в Дудинском порту, говорит, эмоции били через край. За год обучения Роман прошел военно–патриотическую подготовку, подтянул свои знания по истории и, что самое важное, укрепился в выборе будущей профессии. Сейчас юнармеец оканчивает ПТК НИИ, после чего планирует стать профессиональным военным. — Многие говорят, что если хочешь мира — готовься к войне. Наверное, истина в этом все же есть. Сегодня Россия находится в таком положении, что нужно быть готовым ко всему. Хочется верить, что навыки, которые я получу в армии, мне никогда не придется применять на деле. И все же я убежден, что у нас должны быть люди, готовые отразить любую агрессию. Именно этому делу я и хочу посвятить свою жизнь, — объясняет свой выбор Роман. Всероссийское военно–патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Мин-обороны России, которую поддержал президент Владимир Путин. Сегодня отделения Юнармии действуют во всех регионах страны и объединяют более 190 тысяч молодых людей.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В это движение может вступить любой школьник, если только у него нет каких–то серьезных физических противопоказаний, — поясняет. — Мы стремимся к тому, чтобы в каждой школе появились отряды юнармейцев, и пока что все к этому идет. Будем рады, если нам поддержку в работе окажут и общественные организации города, ведь патриотическое воспитание молодежи — это наш общий долг.Именно Павлу Большакову, председателю норильской общественной организации ветеранов спецназа «Витязь–Сибирь», принадлежит идея создания в нашем городе отделения Юнармии.В апреле прошлого года эту идею одобрили местные власти, а уже в августе состоялся первый набор в ряды Юнармии — всего 110 норильчан.В этот раз право зачитать торжественную клятву перед строем выпало, и, следует отметить, со своей задачей девятиклассница справилась на отлично. Как призналась девушка, во время прошлогодней присяги она была среди зрителей, но уже тогда точно знала, что скоро и сама примерит форму. Ульяна надеется, что в Юнармии ее ждет интересный и полезный опыт, а после окончания школы она, возможно, последует примеру родителей и также свяжет свою судьбу с военным делом.— Юнармия — это не только реальный шанс стать ближе к заветной мечте, но и почет и знак высокого доверия, — по–взрослому рассуждает Ульяна. — Думаю, что это движение объединит норильскую молодежь. Сегодня в нем участвует много моих друзей, есть ребята из других школ, и я уверена, мы станем одной командой.По словам кураторов движения, юнармейцев ждет насыщенная программа. Помимо изучения географии и истории, знакомства с биографией великих полководцев и героев Отечества подростки пройдут спортивную и армейскую подготовку. К слову, именно начальной военной подготовке будет уделено особое внимание, для этого у норильских командиров есть большой опыт, в чем убедились курсанты прошлогоднего набора.нельзя назвать новичком в военно–патриотическом движении — он уже довольно давно занимается в «Сибирских витязях». Возможно, именно поэтому ему выпала почетная миссия во время присяги вынести знамя Юнармии. Юноша вспоминает, как в прошлом году ему в числе первых норильских юнармейцев посчастливилось давать клятву на военном корабле в Дудинском порту, говорит, эмоции били через край. За год обучения Роман прошел военно–патриотическую подготовку, подтянул свои знания по истории и, что самое важное, укрепился в выборе будущей профессии. Сейчас юнармеец оканчивает ПТК НИИ, после чего планирует стать профессиональным военным.— Многие говорят, что если хочешь мира — готовься к войне. Наверное, истина в этом все же есть. Сегодня Россия находится в таком положении, что нужно быть готовым ко всему. Хочется верить, что навыки, которые я получу в армии, мне никогда не придется применять на деле. И все же я убежден, что у нас должны быть люди, готовые отразить любую агрессию. Именно этому делу я и хочу посвятить свою жизнь, — объясняет свой выбор Роман.

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