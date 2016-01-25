120 норильских мальчишек и девчонок пополнили ряды Юнармии. На их торжественную присягу, которая состоялась в городском Центре культуры, были приглашены школьники и учителя, руководители города и представители военкомата.
В это движение может вступить любой школьник, если только у него нет каких–то серьезных физических противопоказаний, — поясняет начальник штаба Норильского отделения Юнармии Павел Большаков
. — Мы стремимся к тому, чтобы в каждой школе появились отряды юнармейцев, и пока что все к этому идет. Будем рады, если нам поддержку в работе окажут и общественные организации города, ведь патриотическое воспитание молодежи — это наш общий долг.
Именно Павлу Большакову, председателю норильской общественной организации ветеранов спецназа «Витязь–Сибирь», принадлежит идея создания в нашем городе отделения Юнармии.
В апреле прошлого года эту идею одобрили местные власти, а уже в августе состоялся первый набор в ряды Юнармии — всего 110 норильчан.
В этот раз право зачитать торжественную клятву перед строем выпало Ульяне Гуровой, ученице 9–й школы
, и, следует отметить, со своей задачей девятиклассница справилась на отлично. Как призналась девушка, во время прошлогодней присяги она была среди зрителей, но уже тогда точно знала, что скоро и сама примерит форму. Ульяна надеется, что в Юнармии ее ждет интересный и полезный опыт, а после окончания школы она, возможно, последует примеру родителей и также свяжет свою судьбу с военным делом.
— Юнармия — это не только реальный шанс стать ближе к заветной мечте, но и почет и знак высокого доверия, — по–взрослому рассуждает Ульяна. — Думаю, что это движение объединит норильскую молодежь. Сегодня в нем участвует много моих друзей, есть ребята из других школ, и я уверена, мы станем одной командой.
По словам кураторов движения, юнармейцев ждет насыщенная программа. Помимо изучения географии и истории, знакомства с биографией великих полководцев и героев Отечества подростки пройдут спортивную и армейскую подготовку. К слову, именно начальной военной подготовке будет уделено особое внимание, для этого у норильских командиров есть большой опыт, в чем убедились курсанты прошлогоднего набора.Романа Широносова
нельзя назвать новичком в военно–патриотическом движении — он уже довольно давно занимается в «Сибирских витязях». Возможно, именно поэтому ему выпала почетная миссия во время присяги вынести знамя Юнармии. Юноша вспоминает, как в прошлом году ему в числе первых норильских юнармейцев посчастливилось давать клятву на военном корабле в Дудинском порту, говорит, эмоции били через край. За год обучения Роман прошел военно–патриотическую подготовку, подтянул свои знания по истории и, что самое важное, укрепился в выборе будущей профессии. Сейчас юнармеец оканчивает ПТК НИИ, после чего планирует стать профессиональным военным.
— Многие говорят, что если хочешь мира — готовься к войне. Наверное, истина в этом все же есть. Сегодня Россия находится в таком положении, что нужно быть готовым ко всему. Хочется верить, что навыки, которые я получу в армии, мне никогда не придется применять на деле. И все же я убежден, что у нас должны быть люди, готовые отразить любую агрессию. Именно этому делу я и хочу посвятить свою жизнь, — объясняет свой выбор Роман.
Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Всероссийское военно–патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Мин-обороны России, которую поддержал президент Владимир Путин. Сегодня отделения Юнармии действуют во всех регионах страны и объединяют более 190 тысяч молодых людей.