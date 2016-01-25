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[Индекс номера 21 (15.02.2018)]

 Человек родился 
Лиана Левицкая

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 37 мальчиков и 22 девочки. В их числе — Лиана Левицкая.

Как выяснилось, мама малышки, 28–летняя Дарья, — из Дудинки. Просто так сложились обстоятельства, что ее привезли рожать в наш роддом.
Даша — домохозяйка. У нее это четвертый ребенок. Трое старших, два мальчика и девочка, появились на свет в столице Таймыра. А вот с Лианой пришлось на время «поменять прописку». Нашим медикам к таким «визитам» не привыкать.
— Женщины из поселков Таймыра, Дудинки и Хатанги довольно часто получают акушерско–гинекологическую помощь в нашем родильном доме. Такого рода помощь оказывается женщинам из отдаленных мест по трехуровневой системе, — поясняет Наталья Свешникова, зам. главного врача по акушерско–гинекологической службе Центра охраны материнства и детства городской больницы № 1.
— Первая ступень — это пациентки с низкой группой риска, рожает эта категория женщин в Дудинке. Второй уровень — мамочки со средней группой риска, помощь им оказывается у нас в Норильске. И третий уровень — женщины с высокой группой риска, таких рожениц заранее готовят к тому, что по медицинским показаниям рожать они отправятся в Красноярск.
У Дарьи не было торжественной
выписки. Ее муж Николай встретить жену не смог — был очень занят на работе, к тому же путь неблизкий. Николаю 33 года, он промысловик, круглогодично занимается рыбалкой и охотой, а рыбу и мясо реализует через торговые предприятия региона.
Дарья:
— Да, у Коли не получилось приехать в Норильск, но здесь, слава Богу, было кому меня опекать и позаботиться обо мне. Родственники мужа, Максим и Надежда, живут в Талнахе, они несколько раз навещали меня, продукты приносили и с выпиской вот здорово помогли... Вы извините, долго говорить не получится — машина в Дудинку ждет. Но, пользуясь случаем, прошу «Заполярную правду»: передайте, пожалуйста, вашим врачам и всему медперсоналу огромное спасибо. Меня здесь прекрасно приняли. И отношение в родильном доме очень понравилось, и ко мне, и к дочке, которая родилась здоровенькой и, надеюсь, счастливой.

Марина Хорошевская
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Человек родился 
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 15 февраля 2018 
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